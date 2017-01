Тур Даун Андер-2017. Результаты 2 этапа

Stirling - Paracombe, 148.5 км

1. Richie Porte (Aus) BMC

2. Gorka Izaguirre (Esp) Movistar

3. Esteban Chaves (Col) Orica-Scott

4. Rohan Dennis (Aus) BMC

5. Nathan Haas (Aus) Team Dimension Data

6. Diego Ulissi (Ita) UAE Abu Dhabi

8. Michael Storer (Aus) UniSA-Australia

7. Ruben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo

9. Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac

10. LuisLeon Sanchez Gil (Esp) Astana

Генеральная классификация после 2 этапа:

1. Richie Porte (Aus) BMC

😲 Wow!!! @richie_porte puts the demons of 2015 to bed in emphatic fashion!! Look at him go!! @stgconnections Stage 2 is his! #TDU pic.twitter.com/IHJcRF8jkg