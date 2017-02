Тур Абу-Даби-2017. Этап 2 Категория:

Этап 2 Abu Dhabi - Abu Dhabi/Al Marina, 153 км 1 Marcel Kittel (Ger) Quick Step Floors 3:28:11 2 Caleb Ewan (Aus) Orica - Scott 0:00:00 3 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 4 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 5 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 6 Elia Viviani (Ita) Team Sky 7 Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi 8 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini 9 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 10 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 11 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain - Merida 12 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 13 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 14 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 15 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 16 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 17 Roger Kluge (Ger) Orica - Scott 18 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL - Jumbo 19 Diego Ulissi (Ita) UAE Abu Dhabi 20 Julian David Arredondo Moreno (Col) Nippo - Vini Fantini 21 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 22 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 23 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 24 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Abu Dhabi 25 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 26 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 27 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 28 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 29 Mathias Frank (Sui) Ag2r La Mondiale 30 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain - Merida 31 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 32 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 33 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha - Alpecin 34 Sean De Bie (Bel) Lotto - Soudal 35 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2r La Mondiale 36 Luca Wackermann (Ita) Bardiani - CSF 37 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 38 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain - Merida 39 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 40 Cyril Gautier (Fra) Ag2r La Mondiale 41 Louis Vervaeke (Bel) Lotto - Soudal 42 Robert Gesink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 43 George Bennett (Nzl) Team LottoNL - Jumbo 44 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 45 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Team Dimension Data 46 Ben Swift (Gbr) UAE Abu Dhabi 47 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 48 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 49 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain - Merida 50 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 51 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 52 Gianluca Brambilla (Ita) Quick Step Floors 53 Nicholas Roche (Irl) BMC Racing Team 54 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 55 Rob Power (Aus) Orica - Scott 56 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 57 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 58 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 59 Jack Bauer (Nzl) Quick Step Floors 60 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 61 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 62 Louis Meintjes (Rsa) UAE Abu Dhabi 63 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 64 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 65 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 66 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 67 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 68 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 69 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 70 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 71 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 72 Sondre Holst Enger (Nor) Ag2r La Mondiale 73 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 74 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 75 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 76 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 77 Carlos Verona (Esp) Orica - Scott 78 Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto - Soudal 79 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 80 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 81 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 82 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 83 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 84 Ruben Fernandez Andujar (Esp) Movistar Team 85 Roman Kreuziger (Cze) Orica - Scott 86 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNL - Jumbo 87 Alberto Losada Alguacil (Esp) Team Katusha - Alpecin 88 Pieter Serry (Bel) Quick Step Floors 89 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani - CSF 90 Lars Ytting Bak (Den) Lotto - Soudal 91 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 92 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 93 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 94 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 95 Peter Stetina (Usa) Trek - Segafredo 96 Pierpaolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 97 Adam Hansen (Aus) Lotto - Soudal 98 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 99 Samuel Sanchez Gonzalez (Esp) BMC Racing Team 100 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 101 Manuele Mori (Ita) UAE Abu Dhabi 102 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 103 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 104 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 105 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 106 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 107 Alberto Contador Velasco (Esp) Trek - Segafredo 108 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 109 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 110 Jorge Arcas Peña (Esp) Movistar Team 111 Jack Haig (Aus) Orica - Scott 112 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 113 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 114 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 115 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 116 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 117 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 118 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 119 Petr Vakoc (Cze) Quick Step Floors 120 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 121 Rein Taaramäe (Est) Team Katusha - Alpecin 122 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 123 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 124 Fabio Sabatini (Ita) Quick Step Floors 125 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 126 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 127 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 128 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - RusVelo 129 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 130 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Abu Dhabi 131 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani - CSF 132 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 133 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom - RusVelo 134 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 135 Artur Ershov (Rus) Gazprom - RusVelo 136 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 137 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 138 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 139 Luka Mezgec (Slo) Orica - Scott 0:00:20 140 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 141 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:00:22 142 Owain Doull (Gbr) Team Sky 143 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:00:26 144 Simone Consonni (Ita) UAE Abu Dhabi 145 Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors 0:00:37 146 Christophe Riblon (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:41 147 Alexander Edmonson (Aus) Orica - Scott 148 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:55 149 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:00:57 150 Manuele Boaro (Ita) Bahrain - Merida 0:01:03 151 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:01:15 152 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 153 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 0:01:17 154 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 0:01:25 155 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data 0:02:22 156 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:51 Генеральная классификация после 2 этапа 1 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 8:05:03 2 Marcel Kittel (Ger) Quick Step Floors 0:00:04 3 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 0:00:08 4 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 Caleb Ewan (Aus) Orica - Scott 6 Manuele Mori (Ita) UAE Abu Dhabi 7 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain - Merida 0:00:10 8 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:00:11 9 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 0:00:12 10 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 11 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Abu Dhabi 0:00:13 12 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:00:14 13 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 14 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 15 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini 16 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 17 Roger Kluge (Ger) Orica - Scott 18 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 19 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL - Jumbo 20 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 21 Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi 22 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 23 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Abu Dhabi 24 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 25 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 26 Sean De Bie (Bel) Lotto - Soudal 27 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 28 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 29 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 30 Diego Ulissi (Ita) UAE Abu Dhabi 31 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha - Alpecin 32 Ben Swift (Gbr) UAE Abu Dhabi 33 Mathias Frank (Sui) Ag2r La Mondiale 34 Robert Gesink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 35 George Bennett (Nzl) Team LottoNL - Jumbo 36 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain - Merida 37 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 38 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 39 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 40 Louis Vervaeke (Bel) Lotto - Soudal 41 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 42 Julian David Arredondo Moreno (Col) Nippo - Vini Fantini 43 Nicholas Roche (Irl) BMC Racing Team 44 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 45 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 46 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 47 Luca Wackermann (Ita) Bardiani - CSF 48 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain - Merida 49 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 50 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2r La Mondiale 51 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 52 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 53 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 54 Gianluca Brambilla (Ita) Quick Step Floors 55 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 56 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 57 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 58 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 59 Louis Meintjes (Rsa) UAE Abu Dhabi 60 Roman Kreuziger (Cze) Orica - Scott 61 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 62 Alberto Losada Alguacil (Esp) Team Katusha - Alpecin 63 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 64 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 65 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain - Merida 66 Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto - Soudal 67 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 68 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 69 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 70 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 71 Lars Ytting Bak (Den) Lotto - Soudal 72 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain - Merida 73 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 74 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 75 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 76 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 77 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 78 Samuel Sanchez Gonzalez (Esp) BMC Racing Team 79 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 80 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 81 Rob Power (Aus) Orica - Scott 82 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 83 Ruben Fernandez Andujar (Esp) Movistar Team 84 Carlos Verona (Esp) Orica - Scott 85 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 86 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 87 Cyril Gautier (Fra) Ag2r La Mondiale 88 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 89 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 90 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Team Dimension Data 91 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - RusVelo 92 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 93 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 94 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 95 Jack Bauer (Nzl) Quick Step Floors 96 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom - RusVelo 97 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 98 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNL - Jumbo 99 Alberto Contador Velasco (Esp) Trek - Segafredo 100 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 101 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 102 Adam Hansen (Aus) Lotto - Soudal 103 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 104 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 105 Pierpaolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 106 Jorge Arcas Peña (Esp) Movistar Team 107 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 108 Pieter Serry (Bel) Quick Step Floors 109 Peter Stetina (Usa) Trek - Segafredo 110 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 111 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 112 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani - CSF 113 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 114 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 115 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 116 Jack Haig (Aus) Orica - Scott 117 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 118 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani - CSF 119 Rein Taaramäe (Est) Team Katusha - Alpecin 120 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 121 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 122 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 123 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 124 Petr Vakoc (Cze) Quick Step Floors 125 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 126 Fabio Sabatini (Ita) Quick Step Floors 127 Artur Ershov (Rus) Gazprom - RusVelo 128 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 129 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:34 130 Luka Mezgec (Slo) Orica - Scott 131 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:00:36 132 Owain Doull (Gbr) Team Sky 133 Simone Consonni (Ita) UAE Abu Dhabi 0:00:40 134 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 135 Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors 0:00:51 136 Alexander Edmonson (Aus) Orica - Scott 0:00:55 137 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:01:11 138 Manuele Boaro (Ita) Bahrain - Merida 0:01:17 139 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:19 140 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 0:01:21 141 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 0:01:29 142 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:01:38 143 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:01 144 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 0:02:06 145 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 146 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 147 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 0:02:31 148 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 0:02:35 149 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:02:47 150 Sondre Holst Enger (Nor) Ag2r La Mondiale 0:02:55 151 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:03:21 152 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 0:03:31 153 Christophe Riblon (Fra) Ag2r La Mondiale 0:03:44 154 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data 0:04:23 155 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 0:04:24 156 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:06:00 Тур Абу-Даби-2017. Тур Абу-Даби-2017. Маршрут Результаты 1 этапа Тура Абу-Даби-2017 Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура Марсель Киттель спринт



