- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:39
Результаты Париж-Ницца-2017. Этап 5
Quincie-en-Beaujolais - Bourg-de-Peage, 199.5 км
1. Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal
2. Arnaud Demare (Fra) FDJ
3. Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo
4. Michael Matthews (Aus) Team Sunweb
5. John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo
Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
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