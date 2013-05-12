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Результаты Париж-Ницца-2017. Этап 5

Результаты Париж-Ницца-2017. Этап 5

 

 

Quincie-en-Beaujolais - Bourg-de-Peage, 199.5 км


1. Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal
2. Arnaud Demare (Fra) FDJ
3. Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo

4. Michael Matthews (Aus) Team Sunweb
5. John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo

Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors

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Теги к статье: Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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  1. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 12.05.2013

    И опять полная печаль с выбором позиции у Кристоффа. Эх, где же Лука...

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:47 | Регистрация: 31.05.2014

      Да у него здоровье просто окончилось.

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 31.05.2014

    Ну хоть один спринтер топовый что-то на этой многодневке взял, могут теперь все собтраться по домам, больше им делать здесь нечего.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 22.05.2013

    Сегодня не успел посмотреть, но похоже был обычный этап. Жду завтрашнего.popcorm

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Комментарии

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    velodoctor-Фото

    Сегодня не успел посмотреть, но похоже был обычный этап. Жду завтрашнего.popcorm

  • rossa2005
    Velon создаёт новую серию вело ... (1)
    rossa2005-Фото

    Если команды будут получать бабосики от продажи прав на трансляцию, то это будет революция.

  • kwwk
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    kwwk-Фото

    Ну хоть один спринтер топовый что-то на этой многодневке взял, могут теперь все собтраться по домам, больше им делать здесь нечего.

  • kwwk
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    kwwk-Фото
    Да у него здоровье просто окончилось.
  • Brodyazhnik
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    Brodyazhnik-Фото

    И опять полная печаль с выбором позиции у Кристоффа. Эх, где же Лука...

  • kwwk
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (1)
    kwwk-Фото

    Скай за вчерашний провал себя реабилитировали именно, как команда, в победе Томаса поучаствовали почти все: и многострадальный Москон, Квято, Кири ну и сам Томас конечно силен. И сразу вопрос, а надо было вчера подгонять Ланду с Розой?

  • Berdok
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (34)
    Berdok-Фото

    да, там с самого создания проекта невсётакоднозначно©

    \приветствую, коллега!\

  • rude_rider
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (34)
    rude_rider-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Дорога на подиум Альберто открылась саом собой: одного дисквалифицировали, второй поймал больше минут ещё до горных этапов. А как побеждать на ПН Контадор прекрасно знает, и пускай это не 2007 год, но почему бы и не повторить

     

    почему само собой

    все это результаты одного этапа.не спи называется

    конта вроде как и сам из пострадавших сейчас бы был чуть повыше если бы не кабы

    ну а в целом уровень конкуренции очень слабый на этой ПН

  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Все-таки ВМСишники короли Тим трайла, не в обыду Квикам, Орике (ну, за СКАЙ промолчу в этом случае) 

  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Ж.Алафилипп дьберётся до Ниццы на 1-м месте, то станет первым французом после Н.Жалабера которому удалось подобное на родных дорогах родного тура.

    Цитата: rude_rider
    главное это открытая гонка
    нет явного фаворита
    нет пока что колхоза и врятли будет
    конта будет драться уже виден настрой

    Дорога на подиум Альберто открылась саом собой: одного дисквалифицировали, второй поймал больше минут ещё до горных этапов. А как побеждать на ПН Контадор прекрасно знает, и пускай это не 2007 год, но почему бы и не повторить

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