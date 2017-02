Вольта Альгарве-2017. Этап 3 Категория:

Сегодня, 20:02 Sagres - Sagres (ITT), 18 км 1 Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar 0:21:24 2 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:00:04 3 Primožz Roglic (Slo) Lotto Nl Jumbo 0:00:05 4 Michal Kwiatkowski (Pol) Sky 5 Lars Boom (Ned) Lotto Nl Jumbo 0:00:11 6 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:00:12 7 Alex Dowsett (Gbr) Movistar 0:00:16 8 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:00:20 9 Nelson Oliveira (Por) Movistar 10 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:21 11 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:00:23 12 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:29 13 Lukasz Wisniowski (Pol) Sky 0:00:34 14 Ryan Mullen (Irl) Cannondale - Drapac 0:00:35 15 Gianni Moscon (Ita) Sky 0:00:36 16 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale - Drapac 0:00:43 17 Evan Huffman (Usa) Rally Cycling 0:00:47 18 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 19 Zdenek ŠStybar (Cze) Quick-Step Floors 0:00:48 20 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale - Drapac 0:00:51 21 Alejandro Marque Porto (Esp) Sporting / Tavira 22 Taylor Phinney (Usa) Cannondale - Drapac 0:00:56 23 Simon ŠPilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:00:57 24 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:00:59 25 Marc Fournier (Fra) FDJ 26 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:01:00 27 Salvatore Puccio (Ita) Sky 0:01:01 28 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 29 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:02 30 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 31 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 32 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 33 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 34 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:01:03 35 Davide Villella (Ita) Cannondale - Drapac 0:01:06 36 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:01:07 37 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Sky 38 Oscar Brea (Esp) Sporting / Tavira 0:01:09 39 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:01:10 40 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-hansgrohe 41 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale - Drapac 0:01:11 42 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:01:12 43 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:15 44 Robert Thomas Wagner (Ger) Lotto Nl Jumbo 0:01:16 45 Robert Britton (Can) Rally Cycling 46 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 47 Anthony Turgis (Fra) Cofidis 0:01:18 48 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 49 Omar Fraile Matarranz (Esp) Dimension Data 0:01:19 50 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 0:01:20 51 Amaro Antunes (Por) W52 - FC Porto 52 José Mendes (Por) Bora-hansgrohe 0:01:21 53 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 54 Maarten Wynants (Bel) Lotto Nl Jumbo 55 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 0:01:22 56 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 57 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 58 Silvio Herklotz (Ger) Bora-hansgrohe 0:01:25 59 Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data 60 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 61 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:01:26 62 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 63 Jesus Ezquerra (Esp) Sporting / Tavira 0:01:27 64 Hector Carretero Millan (Esp) Movistar 0:01:29 65 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-hansgrohe 0:01:30 66 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 67 Edgar Pinto (Por) Metalusa Blackjack 0:01:31 68 Jan Bárta (Cze) Bora-hansgrohe 69 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:33 70 Michal Golas (Pol) Sky 0:01:34 71 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 72 Gijs Van Hoecke (Bel) Lotto Nl Jumbo 0:01:38 73 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:40 74 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 75 Andreas Schillinger (Ger) Bora-hansgrohe 76 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:01:42 77 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis 0:01:43 78 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 79 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 80 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:44 81 Sergei Chernetskii (Rus) Astana Pro Team 82 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 0:01:45 83 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale - Drapac 0:01:46 84 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 85 Benjamin King (Usa) Dimension Data 86 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:47 87 Nuno Matos (Por) Movistar 0:01:48 88 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Esp) Hospital De Loule 0:01:49 89 Domingos Gonçalves (Por) Boavista 90 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:01:50 91 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 92 Philip Deignan (Irl) Sky 93 Jaime Roson Garcia (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 94 Antonio Pedrero Lopez (Esp) Movistar 0:01:51 95 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:53 96 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 97 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:54 98 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:01:58 99 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 0:02:01 100 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 0:02:03 101 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:02:05 102 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 103 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 0:02:08 104 Xuban Errazquin (Esp) Boavista 105 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:02:09 106 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 107 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:02:10 108 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana Postobon 0:02:13 109 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 110 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:14 111 Marc Sarreau (Fra) FDJ 112 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-hansgrohe 113 Richard Carapaz Montenegro (Ecu) Movistar 114 Timo Roosen (Ned) Lotto Nl Jumbo 0:02:16 115 Boy Van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:02:17 116 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:18 117 Thomas Leezer (Ned) Lotto Nl Jumbo 118 Gregory Rast (Sui) Trek-Segafredo 0:02:19 119 David Gaudu (Fra) FDJ 120 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:02:20 121 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:02:21 122 Mateo Garcia Castañeda (Col) Efapel 0:02:24 123 Jóni Brandão (Por) Sporting / Tavira 124 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon 125 Raul Alarcon Garcia (Esp) W52 - FC Porto 126 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:26 127 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 128 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon 0:02:28 129 João Matias (Por) Metalusa Blackjack 130 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:02:29 131 David De La Fuente Rasilla (Esp) Hospital De Loule 0:02:30 132 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 133 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:31 134 César Fonte (Por) Metalusa Blackjack 0:02:32 135 Daniel Mestre (Por) Efapel 0:02:34 136 Pablo Guerrero Bonilla (Esp) Boavista 0:02:35 137 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana Postobon 0:02:36 138 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 139 Antonio Piedra Perez (Esp) Manzana Postobon 140 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 141 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick-Step Floors 0:02:37 142 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 143 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:40 144 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto 0:02:41 145 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:44 146 Nuno Almeida (Por) Hospital De Loule 147 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 148 Joaquim Silva (Por) W52 - FC Porto 0:02:45 149 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:02:46 150 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 151 Josu Zabala Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:47 152 António Carvalho (Por) W52 - FC Porto 153 Wouter Wippert (Ned) Cannondale - Drapac 0:02:48 154 Shaun-Nick Bester (Rsa) Sporting / Tavira 155 Sepp Kuss (Usa) Rally Cycling 0:02:49 156 Justin Oien (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 157 Victor Etxeberria Carrasco (Esp) Boavista 0:02:50 158 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon 0:02:52 159 Samuel Blanco Prol (Esp) Metalusa Blackjack 0:02:53 160 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Hospital De Loule 161 Luís Gomes (Por) Boavista 0:02:54 162 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis 163 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:55 164 Eric Young (Usa) Rally Cycling 0:02:57 165 Dylan Groenewegen (Ned) Lotto Nl Jumbo 0:03:00 166 Hugo Sancho (Por) Metalusa Blackjack 0:03:01 167 Daniel Sanchez Cidoncha (Esp) Boavista 168 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis 169 Tiago Ferreira (Por) W52 - FC Porto 0:03:02 170 Alvaro Trueba Diego (Esp) Efapel 0:03:04 171 Carlos Barbero Cuesta (Esp) Movistar 0:03:07 172 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:10 173 Henrique Casimiro (Por) Efapel 174 Jacobo Ucha Rodriguez (Esp) W52 - FC Porto 0:03:11 175 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:12 176 Fábio Silvestre (Por) Sporting / Tavira 177 Dylan Page (Sui) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:14 178 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 0:03:15 179 João Benta (Por) Boavista 0:03:17 180 David Livramento (Por) Sporting / Tavira 0:03:31 181 Pedro Paulinho (Por) Hospital De Loule 0:03:32 182 Rafael Silva (Por) Efapel 0:03:33 183 Luís Afonso (Por) Metalusa Blackjack 0:03:41 184 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Metalusa Blackjack 0:03:43 185 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis 0:03:44 186 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 0:03:47 187 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Efapel 0:03:50 188 Luís Mendonça (Por) Hospital De Loule 0:03:51 189 Hélder Ferreira (Por) Hospital De Loule 0:03:52 190 Zulmiro Magalhães (Por) Metalusa Blackjack 0:04:03 191 Sandro Pinto (Por) Hospital De Loule 0:04:17 192 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:04:21 193 António Barbio (Por) Efapel 0:04:25 194 Filipe Cardoso (Por) Boavista 0:04:29 Генеральная классификация после 3 этапа 1 Primožz Roglic (Slo) Lotto Nl Jumbo 9:36:29 2 Michal Kwiatkowski (Pol) Sky 0:00:22 3 Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar 0:00:36 4 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:55 5 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:00:59 6 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:31 7 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:01:40 8 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:49 9 Amaro Antunes (Por) W52 - FC Porto 0:01:54 10 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 0:01:56 11 Edgar Pinto (Por) Metalusa Blackjack 0:02:07 12 Nelson Oliveira (Por) Movistar 13 Simon ŠPilak (Slo) Katusha-Alpecin 14 Alejandro Marque Porto (Esp) Sporting / Tavira 0:02:08 15 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:02:23 16 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 0:02:37 17 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:02:39 18 Davide Villella (Ita) Cannondale - Drapac 19 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 20 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 0:02:40 21 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 0:02:52 22 Anthony Turgis (Fra) Cofidis 0:02:54 23 Jaime Roson Garcia (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:58 24 Antonio Pedrero Lopez (Esp) Movistar 0:03:06 25 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:03:17 26 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Sky 0:03:25 27 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:35 28 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:03:46 29 Jan Bárta (Cze) Bora-hansgrohe 0:03:51 30 Joaquim Silva (Por) W52 - FC Porto 0:04:21 31 Silvio Herklotz (Ger) Bora-hansgrohe 0:04:27 32 David De La Fuente Rasilla (Esp) Hospital De Loule 0:04:34 33 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:04:57 34 Gianni Moscon (Ita) Sky 0:05:03 35 Zdenek ŠStybar (Cze) Quick-Step Floors 0:05:15 36 Salvatore Puccio (Ita) Sky 0:05:28 37 José Mendes (Por) Bora-hansgrohe 0:05:48 38 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:05:53 39 Victor Etxeberria Carrasco (Esp) Boavista 0:06:05 40 Richard Carapaz Montenegro (Ecu) Movistar 0:06:07 41 Sergei Chernetskii (Rus) Astana Pro Team 0:06:11 42 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Esp) Hospital De Loule 0:06:16 43 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:06:25 44 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:07:03 45 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana Postobon 0:07:38 46 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:07:47 47 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:08:06 48 Alex Dowsett (Gbr) Movistar 0:08:33 49 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:46 50 David Gaudu (Fra) FDJ 0:08:51 51 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto 0:09:13 52 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:09:19 53 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:09:24 54 Robert Britton (Can) Rally Cycling 0:09:27 55 Hector Carretero Millan (Esp) Movistar 0:09:46 56 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon 0:09:53 57 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale - Drapac 0:10:02 58 Nuno Matos (Por) Movistar 0:10:05 59 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 0:10:22 60 Domingos Gonçalves (Por) Boavista 0:10:31 61 César Fonte (Por) Metalusa Blackjack 0:10:49 62 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:10:55 63 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 0:11:03 64 Jesus Ezquerra (Esp) Sporting / Tavira 0:11:05 65 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 0:11:22 66 António Carvalho (Por) W52 - FC Porto 0:11:29 67 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:11:48 68 Xuban Errazquin (Esp) Boavista 0:11:52 69 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Metalusa Blackjack 0:12:00 70 Lars Boom (Ned) Lotto Nl Jumbo 0:12:14 71 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:12:31 72 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:12:39 73 Hernan Ricardo Aguirre Caipa (Col) Manzana Postobon 0:12:52 74 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:22 75 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:13:31 76 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:13:45 77 Michal Golas (Pol) Sky 0:13:53 78 Lukasz Wisniowski (Pol) Sky 0:14:07 79 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:14:09 80 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Efapel 0:14:12 81 Sepp Kuss (Usa) Rally Cycling 0:14:28 82 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 0:14:32 83 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:14:35 84 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale - Drapac 0:14:44 85 Carlos Barbero Cuesta (Esp) Movistar 0:14:46 86 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:14:54 87 Antonio Piedra Perez (Esp) Manzana Postobon 0:14:55 88 Henrique Casimiro (Por) Efapel 0:15:29 89 Timo Roosen (Ned) Lotto Nl Jumbo 0:15:49 90 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon 0:15:57 91 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:16:31 92 Benjamin King (Usa) Dimension Data 0:17:50 93 Evan Huffman (Usa) Rally Cycling 0:17:56 94 Robert Thomas Wagner (Ger) Lotto Nl Jumbo 0:18:25 95 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-hansgrohe 0:18:30 96 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:18:40 97 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale - Drapac 0:18:41 98 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 0:18:43 99 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:18:56 100 Alvaro Trueba Diego (Esp) Efapel 0:19:08 101 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:19:14 102 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:19:18 103 Omar Fraile Matarranz (Esp) Dimension Data 0:19:22 104 Gregory Rast (Sui) Trek-Segafredo 0:19:28 105 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:19:29 106 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:19:32 107 Jóni Brandão (Por) Sporting / Tavira 0:19:33 108 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 109 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:19:35 110 Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data 0:19:37 111 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis 0:19:43 112 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:19:49 113 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:19:53 114 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 115 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:19:55 116 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Hospital De Loule 0:20:02 117 Andreas Schillinger (Ger) Bora-hansgrohe 0:20:12 118 Boy Van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:20:20 119 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:20:31 120 Mateo Garcia Castañeda (Col) Efapel 0:20:41 121 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:20:52 122 Raul Alarcon Garcia (Esp) W52 - FC Porto 0:20:56 123 Nuno Almeida (Por) Hospital De Loule 0:21:16 124 Shaun-Nick Bester (Rsa) Sporting / Tavira 0:21:30 125 Hugo Sancho (Por) Metalusa Blackjack 0:21:33 126 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale - Drapac 0:22:11 127 Luís Afonso (Por) Metalusa Blackjack 0:22:13 128 Luís Mendonça (Por) Hospital De Loule 0:22:23 129 Taylor Phinney (Usa) Cannondale - Drapac 0:22:24 130 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:22:35 131 Thomas Leezer (Ned) Lotto Nl Jumbo 0:22:37 132 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 0:22:40 133 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-hansgrohe 0:22:48 134 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:23:03 135 Oscar Brea (Esp) Sporting / Tavira 0:23:05 136 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:23:17 137 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:23:26 138 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:23:28 139 Philip Deignan (Irl) Sky 140 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:23:29 141 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:23:31 142 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 143 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 0:23:36 144 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 0:23:39 145 David Livramento (Por) Sporting / Tavira 146 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 0:23:46 147 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:23:49 148 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:23:54 149 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:23:59 150 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:24:03 151 Ryan Mullen (Irl) Cannondale - Drapac 0:24:06 152 Daniel Mestre (Por) Efapel 0:24:07 153 Pablo Guerrero Bonilla (Esp) Boavista 0:24:08 154 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:24:10 155 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:24:13 156 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana Postobon 0:24:14 157 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 158 Justin Oien (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 0:24:16 159 Josu Zabala Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:24:25 160 Samuel Blanco Prol (Esp) Metalusa Blackjack 0:24:26 161 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis 0:24:32 162 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:24:33 163 Dylan Groenewegen (Ned) Lotto Nl Jumbo 164 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis 0:24:39 165 Tiago Ferreira (Por) W52 - FC Porto 0:24:40 166 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:24:45 167 João Benta (Por) Boavista 0:24:48 168 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 0:24:49 169 Dylan Page (Sui) Caja Rural - Seguros RGA 0:24:52 170 Gijs Van Hoecke (Bel) Lotto Nl Jumbo 0:24:58 171 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:25:02 172 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis 0:25:17 173 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 0:25:25 174 Maarten Wynants (Bel) Lotto Nl Jumbo 0:25:52 175 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:25:59 176 Filipe Cardoso (Por) Boavista 0:26:02 177 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:26:39 178 Sandro Pinto (Por) Hospital De Loule 0:27:14 179 Fábio Silvestre (Por) Sporting / Tavira 0:27:44 180 Wouter Wippert (Ned) Cannondale - Drapac 0:28:03 181 Eric Young (Usa) Rally Cycling 0:28:12 182 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick-Step Floors 0:28:16 183 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:28:18 184 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:29:25 185 Pedro Paulinho (Por) Hospital De Loule 0:33:09 186 Luís Gomes (Por) Boavista 0:35:07 187 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:35:23 188 Jacobo Ucha Rodriguez (Esp) W52 - FC Porto 0:35:24 189 Rafael Silva (Por) Efapel 0:35:46 190 João Matias (Por) Metalusa Blackjack 0:35:55 191 Hélder Ferreira (Por) Hospital De Loule 0:36:05 192 Daniel Sanchez Cidoncha (Esp) Boavista 0:36:27 193 António Barbio (Por) Efapel 0:36:38 194 Zulmiro Magalhães (Por) Metalusa Blackjack 0:38:29 