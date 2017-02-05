- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:22
Вуэльта Валенсии-2017. Этап 3
Canals - Riba-Roja de Túria, 163 км
1. Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott
2. Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis
3. Bryan Coquard (Fra) Direct Energie
4. Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors
5. Enrique Sanz Unzue (Esp) Selección Nacional De Pista
6. Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto
7. Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale
8. Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy
9. Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team
10. Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Greg Van Avermaet (Bel) BMC
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