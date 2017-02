Вуэльта Валенсии-2017. Этап 2 Категория:

Вуэльта Валенсии-2017. Этап 2 Alicante - Denia, 178,6 км 1 Tony Martin (Ger) Team Katusha Alpecin 4:44:35 2 Pim Ligthart (Ned) Roompot NL Loterij 0:00:11 3 Primoz Roglic (Slo) Lotto NL-Jumbo 4 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Quick-Step Floors 5 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 6 Amaro Antunes (Por) W52/Fc Porto 7 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 8 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:19 9 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 10 Kristian Sbaragli (Ita) Team Dimension Data 11 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 12 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 13 Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 14 Enrique Sanz Unzue (Esp) Selección Nacional De Pista 15 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 16 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 17 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 18 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin 19 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 20 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 21 Jose Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 22 Hugo Houle (Can) Ag2R La Mondiale 23 Mikael Cherel (Fra) Ag2R La Mondiale 24 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Team Dimension Data 25 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 26 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 27 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 28 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 29 Garikoitz Bravo Oiarbide (Esp) Murias 30 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 31 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 32 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 33 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 34 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 35 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 36 Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar Team 37 Alberto Losada Alguacil (Esp) Team Katusha Alpecin 38 Steve Morabito (Sui) FDJ 39 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:27 40 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:00:40 41 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 42 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 43 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:43 44 Joaquim Silva (Por) W52/Fc Porto 0:00:47 45 Ibai Salas Zorrozua (Esp) Burgos BH 0:00:56 46 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 47 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 48 Toms Skujins (Lat) Cannondale Drapac 49 Elmar Reinders (Ned) Roompot NL Loterij 50 Wout Poels (Ned) Team Sky 51 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Team Ukyo 52 Samuel Caldeira (Por) W52/Fc Porto 53 José Manuel Díaz (Esp) Israel Cycling Academy 54 Twan Castelijns (Ned) Lotto NL-Jumbo 55 Philip Deignan (Irl) Team Sky 56 Nicholas Roche (Irl) BMC Racing Team 57 Victor De La Parte Gonzalez (Esp) Movistar Team 58 Adriá Moreno Sala (Esp) Selección Nacional De Pista 59 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 60 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin 61 Felix Grosschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 62 Martijn Keizer (Ned) Lotto NL-Jumbo 63 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 64 David Belda (Esp) Burgos BH 65 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 66 Sébastien Reichenbach (Sui) FDJ 67 Lawson Craddock (Usa) Cannondale Drapac 68 Jos Van Emden (Ned) Lotto NL-Jumbo 69 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL-Jumbo 70 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 71 Angel Rebollido (Esp) W52/Fc Porto 0:01:02 72 Rui Vinhas (Por) W52/Fc Porto 73 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:03 74 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 75 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 76 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:40 77 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:01:46 78 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 79 Victor Campenaerts (Bel) Lotto NL-Jumbo 80 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:49 81 Cyril Gautier (Fra) Ag2R La Mondiale 82 Nathan Brown (Usa) Cannondale Drapac 0:01:53 83 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale Drapac 0:02:47 84 Michael Schär (Sui) BMC Racing Team 0:03:13 85 Alessandro De Marchi (Ita) Bmc Racing Team 86 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2R La Mondiale 87 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha Alpecin 88 Julen Irizar Laskurain (Esp) Murias 0:03:48 89 Imanol Estevez Salas (Esp) Murias 90 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 91 Stef Clement (Ned) Lotto NL-Jumbo 0:04:22 92 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 93 Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy 94 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 95 Davide Formolo (Ita) Cannondale Drapac 96 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha Alpecin 0:04:37 97 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:04:55 98 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 0:05:13 99 Pieter Weening (Ned) Roompot NL Loterij 100 Daniel Moreno (Esp) Movistar Team 0:05:29 101 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 0:05:59 102 Julien Morice (Fra) Direct Energie 103 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 104 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 105 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 106 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 107 Gustavo Veloso (Esp) W52/Fc Porto 108 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 109 Berden De Vries (Ned) Roompot NL Loterij 110 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto NL-Jumbo 111 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 112 Michael Albasini (Sui) Orica-Scott 113 Tom Scully (Nzl) Cannondale Drapac 114 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 115 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 116 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 117 António Carvalho (Por) W52/Fc Porto 118 Oscar Pujol (Esp) Team Ukyo 119 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha Alpecin 120 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:06:57 121 David Arroyo Duran (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:07:25 122 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 123 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 0:07:47 124 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 125 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 126 Sergio Pardilla Bellon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:08:57 127 Igor Merino Cortazar (Esp) Burgos BH 128 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot NL Loterij 0:08:59 129 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:12:00 130 William Bonnet (Fra) FDJ 131 Eduardo Llacer Gabarron (Esp) Selección Nacional De Pista 132 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Selección Nacional De Pista 133 Ryan Mullen (Irl) Cannondale Drapac 134 Raymond Kreder (Ned) Roompot NL Loterij 135 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom - RusVelo 136 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 137 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 138 Etienne Van Empel (Ned) Roompot NL Loterij 0:12:03 139 Martijn Budding (Ned) Roompot NL Loterij 140 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 141 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 142 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 143 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 144 Tom Bohli (Sui) BMC Racing Team 145 Sebastián Mora Vedri (Esp) Selección Nacional De Pista 146 Raul Alarcon Garcia (Esp) W52/Fc Porto 147 Alexis Gougeard (Fra) Ag2R La Mondiale 0:14:24 148 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 149 Marco Mathis (Ger) Team Katusha Alpecin 150 Christophe Riblon (Fra) Ag2R La Mondiale 151 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 152 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Team Ukyo 153 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:14:52 154 Aitor Gonzalez (Esp) Murias 0:20:20 155 Julio Alberto Amores Palacios (Esp) Inteja Dominican Cycling Team 156 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 157 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Murias 158 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 159 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 160 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 161 Aviv Yechzkel (Isr) Israel Cycling Academy 162 Tanzou Tokuda (Jpn) Team Ukyo 163 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 164 Ivan Moreno Sanchez (Esp) Selección Nacional De Pista 165 Daniel Teklehaimanot (Eri) Team Dimension Data 166 Wouter Wippert (Ned) Cannondale Drapac 167 Beñat Txoperena Matxikote (Esp) Murias 168 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 169 Pablo Torres Muin‘O (Esp) Burgos BH 170 Albert Torres Barcelo (Esp) Inteja Dominican Cycling Team 171 Manuel Jimenez Garcia (Esp) Selección Nacional De Pista 172 Jorge Cubero Galvez (Esp) Burgos BH 173 Daniel Lopez Parada (Esp) Burgos BH 174 Christopher Butler (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 175 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom - RusVelo 176 Benjami Prades (Esp) Team Ukyo 177 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Esp) Team Ukyo 178 Salvador Guardiola (Esp) Team Ukyo 179 Daniel Navarro Garcia (Esp) Cofidis, Solutions Credits 180 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 181 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 182 Aritz Bagues Kalparsoro (Esp) Murias 183 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Murias 184 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 185 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 186 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA DNF Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA DNF Adrien Niyonshuti (Rwa) Team Dimension Data DNF Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2R La Mondiale DNF Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Burgos BH DNF Oscar Linares Misioner (Esp) Burgos BH DNF Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja Dominican Cycling Team DNF Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Inteja Dominican Cycling Team DNF Gregory Brenes Obando (Crc) Inteja Dominican Cycling Team DNF William De Jesus Guzman Rosario (Dom) Inteja Dominican Cycling Team DNF Rafael Marquez Raigon (Esp) Inteja Dominican Cycling Team DNF Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy DNF Eloy Teruel Rovira (Esp) Selección Nacional De Pista DNF Yusuke Hatanaka (Jpn) Team Ukyo Генеральная классификация после 2 этапа 1 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 5:28:11 2 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:00:00 3 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 4 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 0:00:21 5 Nicholas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:37 6 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Quick-Step Floors 0:00:41 7 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:49 8 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 9 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 10 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:54 11 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:00:58 12 Wout Poels (Ned) Team Sky 13 Philip Deignan (Irl) Team Sky 14 Jesus Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 0:01:02 15 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 16 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 17 Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar Team 18 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 0:01:08 19 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 0:01:16 20 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 21 Tony Martin (Ger) Team Katusha Alpecin 0:01:23 22 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:01:30 23 Steve Morabito (Sui) FDJ 24 Jose Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 0:01:36 25 Victor De La Parte Gonzalez (Esp) Movistar Team 0:01:39 26 Jos Van Emden (Ned) Lotto NL-Jumbo 0:01:49 27 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL-Jumbo 28 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:01:51 29 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin 0:01:52 30 Alberto Losada Alguacil (Esp) Team Katusha Alpecin 31 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:01:53 32 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:02:00 33 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 34 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 35 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 36 Sébastien Reichenbach (Sui) FDJ 0:02:07 37 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:02:15 38 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 39 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:02:21 40 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:23 41 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 0:02:27 42 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Team Dimension Data 43 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin 0:02:29 44 Toms Skujins (Lat) Cannondale Drapac 0:02:34 45 Lawson Craddock (Usa) Cannondale Drapac 46 Victor Campenaerts (Bel) Lotto NL-Jumbo 0:02:39 47 Felix Grosschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:02:52 48 Michael Schär (Sui) BMC Racing Team 0:02:54 49 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:02:57 50 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 0:03:04 51 Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 0:03:12 52 Hugo Houle (Can) Ag2R La Mondiale 53 Kristian Sbaragli (Ita) Team Dimension Data 0:03:24 54 Nathan Brown (Usa) Cannondale Drapac 0:03:31 55 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 0:03:37 56 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:03:41 57 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:03:53 58 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:54 59 Pim Ligthart (Ned) Roompot NL Loterij 0:04:05 60 Garikoitz Bravo Oiarbide (Esp) Murias 0:04:09 61 Amaro Antunes (Por) W52/Fc Porto 0:04:19 62 Alessandro De Marchi (Ita) Bmc Racing Team 0:04:20 63 Cyril Gautier (Fra) Ag2R La Mondiale 0:04:42 64 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:04:45 65 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha Alpecin 0:04:46 66 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:47 67 Joaquim Silva (Por) W52/Fc Porto 0:04:55 68 Elmar Reinders (Ned) Roompot NL Loterij 0:04:56 69 Samuel Caldeira (Por) W52/Fc Porto 0:05:04 70 Ibai Salas Zorrozua (Esp) Burgos BH 0:05:05 71 David Belda (Esp) Burgos BH 72 Rui Vinhas (Por) W52/Fc Porto 0:05:10 73 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:11 74 Enrique Sanz Unzue (Esp) Selección Nacional De Pista 0:05:13 75 Stef Clement (Ned) Lotto NL-Jumbo 0:05:15 76 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:05:25 77 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 0:05:40 78 Adriá Moreno Sala (Esp) Selección Nacional De Pista 0:05:50 79 Davide Formolo (Ita) Cannondale Drapac 0:06:00 80 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:06:01 81 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 82 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2R La Mondiale 0:06:06 83 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:06:29 84 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:06:34 85 José Manuel Díaz (Esp) Israel Cycling Academy 86 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Team Ukyo 0:06:51 87 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto NL-Jumbo 0:06:52 88 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 0:06:54 89 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:06:56 90 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:07:10 91 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:07:23 92 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:07:24 93 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 94 Daniel Moreno (Esp) Movistar Team 95 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:07:27 96 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale Drapac 0:07:31 97 Angel Rebollido (Esp) W52/Fc Porto 0:07:33 98 Tom Scully (Nzl) Cannondale Drapac 0:07:37 99 Julen Irizar Laskurain (Esp) Murias 0:07:38 100 Imanol Estevez Salas (Esp) Murias 101 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:07:40 102 Michael Albasini (Sui) Orica-Scott 103 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 0:08:07 104 Mikael Cherel (Fra) Ag2R La Mondiale 0:08:28 105 Twan Castelijns (Ned) Lotto NL-Jumbo 0:08:33 106 Primoz Roglic (Slo) Lotto NL-Jumbo 0:08:38 107 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:08:56 108 Pieter Weening (Ned) Roompot NL Loterij 0:09:13 109 Martijn Keizer (Ned) Lotto NL-Jumbo 0:09:27 110 Berden De Vries (Ned) Roompot NL Loterij 0:09:59 111 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:10:00 112 Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy 113 Gustavo Veloso (Esp) W52/Fc Porto 0:10:07 114 António Carvalho (Por) W52/Fc Porto 115 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:10:15 116 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 0:10:25 117 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 118 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha Alpecin 0:10:30 119 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:10:53 120 David Arroyo Duran (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:10:56 121 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 122 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha Alpecin 0:11:52 123 Oscar Pujol (Esp) Team Ukyo 0:11:54 124 Sergio Pardilla Bellon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:12:28 125 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:12:51 126 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot NL Loterij 0:12:59 127 Igor Merino Cortazar (Esp) Burgos BH 0:13:06 128 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:13:11 129 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:13:26 130 Tom Bohli (Sui) BMC Racing Team 0:13:29 131 Ryan Mullen (Irl) Cannondale Drapac 0:13:38 132 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:13:44 133 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 134 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 135 William Bonnet (Fra) FDJ 0:14:34 136 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:14:57 137 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:15:03 138 Raymond Kreder (Ned) Roompot NL Loterij 0:16:00 139 Martijn Budding (Ned) Roompot NL Loterij 0:16:03 140 Raul Alarcon Garcia (Esp) W52/Fc Porto 0:16:11 141 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:16:20 142 Eduardo Llacer Gabarron (Esp) Selección Nacional De Pista 0:16:54 143 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Selección Nacional De Pista 144 Sebastián Mora Vedri (Esp) Selección Nacional De Pista 0:16:57 145 Alexis Gougeard (Fra) Ag2R La Mondiale 0:17:17 146 Christophe Riblon (Fra) Ag2R La Mondiale 147 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:49 148 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:17:55 149 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:19:22 150 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:19:28 151 Marco Mathis (Ger) Team Katusha Alpecin 0:20:17 152 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Team Ukyo 0:20:19 153 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:22:16 154 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 155 Daniel Teklehaimanot (Eri) Team Dimension Data 0:22:28 156 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:22:58 157 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 158 Etienne Van Empel (Ned) Roompot NL Loterij 0:23:04 159 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:23:17 160 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:23:18 161 Daniel Navarro Garcia (Esp) Cofidis, Solutions Credits 162 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 163 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:23:47 164 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:23:51 165 Aitor Gonzalez (Esp) Murias 0:24:10 166 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Murias 167 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Murias 168 Pablo Torres Muin‘O (Esp) Burgos BH 0:24:29 169 Jorge Cubero Galvez (Esp) Burgos BH 170 Ivan Moreno Sanchez (Esp) Selección Nacional De Pista 0:25:14 171 Manuel Jimenez Garcia (Esp) Selección Nacional De Pista 172 Wouter Wippert (Ned) Cannondale Drapac 0:25:46 173 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:25:55 174 Aviv Yechzkel (Isr) Israel Cycling Academy 0:25:58 175 Tanzou Tokuda (Jpn) Team Ukyo 0:26:15 176 Benjami Prades (Esp) Team Ukyo 177 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Esp) Team Ukyo 178 Salvador Guardiola (Esp) Team Ukyo 179 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:26:21 180 Aritz Bagues Kalparsoro (Esp) Murias 0:26:49 181 Julio Alberto Amores Palacios (Esp) Inteja Dominican Cycling Team 0:27:16 182 Albert Torres Barcelo (Esp) Inteja Dominican Cycling Team 183 Daniel Lopez Parada (Esp) Burgos BH 0:27:28 184 Beñat Txoperena Matxikote (Esp) Murias 0:27:32 185 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 0:27:34 186 Christopher Butler (Usa) Caja Rural - Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная гонка Europe Tour UCI Europe Tour Тони Мартин 