VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7

 

Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7

 

San Juan - San Juan, 111 км 

1. Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 

2. Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors
3. Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 

4. Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi
5. Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 

Итоговая генеральная классификация:
1. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Тур Сан-Хуана Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan многодневная гонка Максимилиано Ричезе Бауке Моллема

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 4.07.2013

    Моллема. Посмотрим на ГТ.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 01:35 | Регистрация: 7.12.2014

    Великолепную гонку устроил Нибали в компании с двумя местными аргентинцами! Знатно погонял пелотон при жаре за 40 градусов. 80 км в отрыве. Догнали только за два или три километра до финиша. Такое просто надо видеть good

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

23 - 29 января 2017

Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (2)
    Earl57-Фото

    Великолепную гонку устроил Нибали в компании с двумя местными аргентинцами! Знатно погонял пелотон при жаре за 40 градусов. 80 км в отрыве. Догнали только за два или три километра до финиша. Такое просто надо видеть good

  • VeloVelo
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (2)
    VeloVelo-Фото

    Моллема. Посмотрим на ГТ.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    owli4-Фото

    ясно биг спс, буду мониторить ютюб, может что появится :)

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    На ютубе их трансляцию вчера внезапно закрыли, а аккаунт удалили с сообщением, что удален "за многочисленные нарушения и обман зрителей". В чем конкретно выражались нарушения и обман, не сообщили. Да, качество трансляции не поражало воображение, но контент то их собственный.

    Орги Сан-Хуана пытались запустить с нового аккаунта, но не получилось. Через какое-то время они продолжили трансляцию на фейсбуке.

    Где сегодня будет трансляция и будет ли вообще, учитывая температуру выше 40 градусов, сказать трудно. Пока орги сообщили только о сокращении дистанции 7-го этапа.

    Судя по предыдущим трансляциям, в Сан-Хуане явные проблемы с ретрансляторами. Поэтому на равнинных участках они запускают вертолет и трансляция идет. В горах запускать вертолет на маленькой высоте смертельно опасно. Поэтому они ждут, когда пелотон выйдет из гор и снова запускают съемки с вертолета. Но похоже на 5-м этапе кто-то пожаловался админам ютуба и те отреагировали удалением аккаунта.

  • 0x5F375A86
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (2)
    0x5F375A86-Фото

    Очень крутая гонка, астана и мувистар пропустили мощнешую рубку, было в сто раз интереснее, чем Милан - Сан-Ремо последних 20 выпусков. Там было все самое интересное: Фрум, работающий на Энао, Хаас, закрывший пару десятков атак, Порт, возомнивший себя Тони Мартином, Ускорение Майерса (UCI должны поверить его велосипед на наличие реактивных двигателей от боинга) и спринтерская рубка в конце в стиле Париж-Рубэ с кровавым туманом в глазах.

  • evgeny1330
    Дубль Тима Велленса на Challen ... (1)
    evgeny1330-Фото

    Неслабо сезон начал Велленс, что-то будет дальше.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    owli4-Фото

    Где можно посмотреть запись гонок

  • Berdok
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    Berdok-Фото

    Моллеме необходима победа

  • velodoctor
    Командный рейтинг Мирового Тур ... (1)
    velodoctor-Фото

    это единственный рейтинг теперь?

  • Grif
    Скончался украинский велогонщи ... (5)
    Grif-Фото

    Безбашенный парень был. Очень жаль. Соболезную.((

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 января

Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo)

Richie Porte (BMC Racing Team)

Steve Morabito (FDJ)

Ramunas Navardauskas (Bahrain Merida)

Juan Osorio (Manzana Postobon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2017 (132)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)