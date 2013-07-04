- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 23:44
Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7
San Juan - San Juan, 111 км
1. Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors
2. Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors
3. Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec
4. Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi
5. Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF
Итоговая генеральная классификация:
1. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
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