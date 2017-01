Тур Сан-Хуан-2017. Этап 1 Категория:

Дата:

Сегодня, 07:35 Тур Сан-Хуан-2017. Этап 1 San Juan - San Juan, 142,5 км 1 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick-Step Floors 3:07:44 2 Elia Viviani (Ita) Italy 3 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 4 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 6 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 7 Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo 8 Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 9 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 10 Oscar Sevilla Ribera (Spa) Medellin - Inder 11 German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 12 Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 13 Duilio Ramos (Arg) Asociacion Civil Mardan 14 Gavin Mannion (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 15 Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi 16 Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 17 Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 18 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Medellin - Inder 19 Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 20 Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 21 Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 22 Eduardo Sepulveda (Arg) Argentina 23 Juan Molina (Arg) Argentina 24 Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 25 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 26 Andrey Sartasov (Chi) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 27 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 28 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 29 Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 30 Exequiel Falon (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 31 Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 32 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 33 Emiliano David Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 34 Antonio Roberto Cabrera Torres (Chi) Chile 35 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 36 Brayan Stiven Ramirez Chacon (Col) Medellin - Inder 37 Sebastian Martin Junior Trillini (Arg) Italomat-dogo 38 Iñaki Gozálbez (Spa) Italomat-dogo 39 Gabriel Nicolas Juarez Veron (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 40 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team 41 Ignacio De Jesus Prado (Mex) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 42 Rubén Ramos (Arg) Argentina 43 Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 44 Felipe Peñalosa (Chi) Chile 45 Miguel Angel Benito Diez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 46 Michele Scartezzini (Ita) Italy 47 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Abu Dhabi 48 Niccolo Pacinotti (Ita) Bardiani - CSF 49 Edison Bravo Mansilla (Chi) Chile 50 Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 51 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 52 Wilmer Darío Rodriguez Martínez (Col) Italomat-dogo 53 Gregory Daniel (Usa) Trek - Segafredo 54 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 55 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 56 Adrian Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 57 Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 58 Nicolas Gonzalez (Chi) Chile 59 Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 60 Luan Damatia (Bra) Italomat-dogo 61 Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 62 Piter Campero Villaroel (Bol) Equipo Bolivia 63 Felipe Da Paixao (Bra) Brazil 64 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 65 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 66 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team 67 Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 68 Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 69 Gonzalo Joaquin Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan 70 Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 71 Maicke Renê Monteiro (Bra) Brazil 72 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 73 Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan 74 Julian Fernando Cardona Henao (Col) Medellin - Inder 75 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 76 César Sigura (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 77 Santiago Alejandro Espindola (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 78 Stanimir Cholakov (Bul) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 79 Pedro Cristian Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 80 Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 81 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 82 Piter Campero Villaroel (Bol) Equipo Bolivia 83 Carlos Ludwing Amurrio (Bol) Equipo Bolivia 84 Emiliano Jesús Fernandez (Arg) Asociacion Civil Mardan 85 Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 86 Luke Keough (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 87 Carlos Cabrera (Uru) Uruguay 88 Hector Hugo Rangel Zamarron (Mex) Mexico 89 Iginio Daniel Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 90 Freddy González (Bol) Equipo Bolivia 91 Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan 92 Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia 93 Laureano Rosas (Arg) Argentina 94 Pablo Sebastian Anchieri Zunino (Uru) Uruguay 95 Filippo Ganna (Ita) UAE Abu Dhabi 96 Michele Scartezzini (Ita) Italy 97 Emmanuel Domingo Guevara Arguello (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 98 Attilio Viviani (Ita) Italy 99 Matias Gomez (Uru) Uruguay 100 Emerson Santos (Bra) Brazil 101 Tiago Waiandt (Bra) Brazil 102 Omar Salis Azzem (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 103 Juan Javier Melivilo (Arg) Italomat-dogo 104 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani - CSF 105 Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 106 Victor Olivares (Chi) Chile 107 Sergio Vega Merodio (Spa) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 108 Eduardo Corte (Mex) Mexico 109 Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay 110 Luca Wackermann (Ita) Bardiani - CSF 111 Lucas Manuel Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 112 Maximiliano Ezequiel Navarrete (Arg) Argentina 113 Christopher Jones (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 114 Eder Frayre Moctezuma (Mex) Mexico 115 Diego Fernando Gonzalez Suarez (Uru) Uruguay 116 Daniel Omar Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan 117 Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia 118 Walter Alejandro Vargas Alzate (Col) Medellin - Inder 119 Julian Paulo Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco - Agroplan 120 Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan 121 Francisco Montes (Arg) Asociacion Civil Mardan 122 Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 123 Luan Vieira Moreira (Bra) Brazil 124 Francesco Lamon (Ita) Italy 125 Flavio De Luna Davila (Mex) Mexico 126 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 127 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina 128 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF 129 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 130 Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Abu Dhabi 131 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 132 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Wilier Triestina 133 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 134 Rafael Ferreira Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 135 Federico Sartor (Ita) Italy 136 Oliviero Troia (Ita) UAE Abu Dhabi 137 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 138 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 139 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 140 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 141 Marco Coledan (Ita) Trek - Segafredo 142 Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 143 Eugenio Alafaci (Ita) Trek - Segafredo 144 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin - Inder 145 Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi 146 Julian Arredondo Moreno (Col) Nippo - Vini Fantini 147 Davide Plebani (Ita) Italy 148 Riccardo Cenghialta (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 149 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 150 Juan Pablo Magallanes Aranda (Mex) Mexico 151 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Abu Dhabi 152 Jame Ramirez Bernal (Col) Italomat-dogo 153 Rene Corella (Mex) Mexico 154 Mauro Abel Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 155 Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 156 Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 157 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina 158 Daniel Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima 159 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 160 José Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito 161 Marvin Angarita (Col) Equipo Bolivia 162 Francisco Ramon Chamorro Piva (Arg) Argentina 163 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team 164 Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay 165 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 166 Hector De Udaeta (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 167 Joaquin Corbalan (Chi) Chile 168 Rodrigo Hausen (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos 169 Edson Ponciano (Bra) Brazil 170 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 171 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 172 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 173 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 