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Какие технологии гонки Тур де Франс служат практикующим велосипедистам

Какие технологии гонки Тур де Франс служат практикующим велосипедистам

 

 

 Шины дешевле или дороже, попроще или брендовые – это вовсе не праздные вопросы для велосипедиста. Стоит ли экономить на безопасности, не выльется ли экономия в траты, которые настигнут владельца велосипеда в самый неподходящий момент?

 

  Шины – единственная точка контакта транспортного средства и дороги. А у велосипеда эта точка контакта составляет всего два или три сантиметра поверхности колеса. Поэтому выбор качественных шин, обеспечивающих безопасность движения, – важная задача и для велосипедиста-любителя и, тем более, для профессиональных велогонщиков.

 

Какие технологии гонки Тур де Франс служат практикующим велосипедистам

 

  Проколы и износ дешёвых покрышек сведёт на нет всю экономию, в то время как качественные шины не только спасут от проколов, но и прослужат очень долго.

 

 В чём ещё один плюс фирменных покрышек, например, покрышек Continental, - использование высоких технологий, проверенных на практике профессионалами своего дела.

  

 Сначала такие шины проходят долгие проверки на заводе, а затем тестируются в боевых условиях на крупнейших велогонках мира. Если уж во время острой борьбы за высокие титулы чемпионов мира или победителя Тур де Франс «трубки» Continental не подводят гонщиков, то и любители велосипедов могут полностью доверять этому производителю.

 

Какие технологии гонки Тур де Франс служат практикующим велосипедистам

 

Какие технологии гонки Тур де Франс служат практикующим велосипедистам

 

  

  Что делает езду на велосипеде комфортной? Уверенность в том, что велосипед не заскользит даже на грязной мокрой трассе, что проколы не испортят настроение.

 

  Для того чтобы добиться идеального сцепления, защиты от проколов и не потерять при этом скорости, специалисты компании Continental, единственного немецкого производителя, изготавливающего шины непосредственно в Германии, в городе Корбах, постоянно поддерживают диалог и с профессиональными велогонщиками, и с любителями, для которых велосипед – хобби.

 

  

  Конечно, велогонщикам-профессионалам первым становятся доступны преимущества новых разработок. Но знания и опыт, полученные специалистами Continental благодаря участию в крупнейших велосипедных соревнованиях, обеспечивают соответствие высоким стандартам профессионалов и дальнейших серийных продуктов.

 

  Например, одна из разработок включает в себя однотрубные шины, сделанные с применением волокон из жидкокристаллического полимера. Эти шины были с успехом опробованы и испытаны в ходе самой крупной велогонки мира - Тур де Франс. Технология делает шины предельно устойчивыми к порезам и проколам.

 

  Велосипеды профессиональных велогонщиков находятся в руках лучших механиков. А вот любителю приходится самостоятельно проверять компоненты своего велосипеда.

 

  Специалисты компании Continental приходят на помощь, создав технологию индикатора износа (Tread Wear Indicator (TWI), которая вовремя напомнит о необходимости поменять шину. Индикатор износа работает очень просто на всех типах шин. Два небольших отверстия в центре протектора хорошо видны на новой шине. А когда одно из отверстий исчезнет, это означает, что шину пора менять. Такой индикатор можно найти на моделях шин GP4000SII, GP4000S, GP4000, GP Attack/Force, GPTT, Grand Prix, Grand Prix GT, GP 4Season, Gator Hardshell, Gatorskin, Grand Prix Classic.

 

 

 

  Одно из последних достижений Continental - использование технологии Lazer Grip («Лазерная хватка»). Это новый стандарт в технологии рисунка протектора. Нанесённый лазером микропрофиль захватывает и боковую поверхность шины, улучшая сцепление, что позволяет безопасно и быстро проходить повороты.

 

   Научно-исследовательские лаборатории компании Continental в Корбахе (Германия) смогли справиться также с одной из фундаментальных проблем - как сохранить высокое сцепление резины, не потеряв при этом в скорости и долговечности (величины пробега). Дилемма состоит в том, что улучшение одного из факторов ухудшает другие. Шины с максимальным сцеплением изнашиваются быстрее и катят медленнее. Если же сделать упор на скорость и большую износостойкость, то ухудшается сцепление. Но Continental сумел найти компромисс благодаря технологии BlackChili compound.

 

  Резина BlackChili создана благодаря последним открытиям в исследовании полимеров и сырья натурального происхождения. В составе резины BlackChili используется смесь улучшенного синтетического  и проверенного натурального каучука с добавлением наночастиц сажи, которые подстраиваются к поверхности дорожного полотна. Это позволяет добиться наилучшего результата в сочетании сцепления, сопротивления качению и износостойкости.

 

  Преимущества технологии BlackChili важны для шоссейных и горных велосипедов, где скорость и преимущества хорошего сцепления шин особенно ощутимы.  

  

  Continental работает постоянно над безопасностью не в ущерб скорости, поэтому новые разработки продолжат совершенствовать велосипедные шины, тестировать новые технологии в самых суровых условиях сложнейших велогонок и помогать любителям велосипедов открывать новые горизонты.

 

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Теги к статье: Continental Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Стас

    lebr123

    Сегодня, 08:40 | Регистрация: 15.05.2017

    Gatorskin стоят

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 09:28 | Регистрация: 14.03.2018

    Езжу на ultra sport ii - дешево и сердито

  3. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 10:00 | Регистрация: 8.09.2017

     Вопрос в тематику про что помогает. Кто нибудь знает что за накладки на нос, используют велогонщики, как на фото выше, зачем они и как это помогает ? 

    1. Имя: sergejdriver

      sergejdriver

      Сегодня, 10:46 | Регистрация: 25.07.2014

      Они наклеиваются на ноздри и,благодаря встроенной пружинке,расширяют ноздри и дают возможность воздуху проходить лучше. Некоторые без них ездить не могут,а другие не одевают никогда. В аптеках они недорого стоят. Попробуйте,может понравится

  4. Имя: Алекс

    axel

    Сегодня, 12:34 | Регистрация: 6.09.2016

    Цитата: sergejdriver
    Они наклеиваются на ноздри и,благодаря встроенной пружинке,расширяют ноздри и дают возможность воздуху проходить лучше. Некоторые без них ездить не могут,а другие не одевают никогда. В аптеках они недорого стоят. Попробуйте,может понравится
    неудобно тем, кто нос ? почесывает когда потеет. пару раз забывался и в самый неподходящий момент сдергивал накладку.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис сошёл с Тур де Фра ... (9)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Деннису надо было гольфом заниматься! Инвентарь попроще - клюшка да ботинки! И команда не нужна! Одиночка...

    Спорт спортом, а работа работой! Спорт директор это босс а не аккомпаниатор. Надо делать то что говорит босс, если работаешь за деньги! Думаю у агента РД будут проблемы на трансферном рынке.
  • axel
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    axel-Фото
    Кто же на этапе По-По окажется в По-Пе?
  • axel
    Какие технологии гонки Тур де ... (5)
    axel-Фото
    Цитата: sergejdriver
    Они наклеиваются на ноздри и,благодаря встроенной пружинке,расширяют ноздри и дают возможность воздуху проходить лучше. Некоторые без них ездить не могут,а другие не одевают никогда. В аптеках они недорого стоят. Попробуйте,может понравится
    неудобно тем, кто нос ? почесывает когда потеет. пару раз забывался и в самый неподходящий момент сдергивал накладку.
  • kwwk
    Роан Деннис сошёл с Тур де Фра ... (9)
    kwwk-Фото
    Соглашусь, пример Кости Сивцова тому пример, Инеос за своих гонцов горло перегрызает
  • veloliveuser
    Роан Деннис сошёл с Тур де Фра ... (9)
    veloliveuser-Фото
    Тиньков тоже строил - и чего добился? не надо быть быть машиной по достижению целей и других считать своими винтиками. вон - Мартин по натуре немецкой скрупулезен, а чего добился в К?
  • dendav
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    dendav-Фото

    Цитата: SSS
    15 Яков Фульсанбаев Astana Pro Team 0:03:22 
    И это капитан команды, которая на словах претендует на победы в грантурах? По-моему, эти цифры тоже говорят за себя.

     

    Так-то оно так, но не будем забывать, что сейчас минуту с лишним у всех выигрывает Алафилипп, поэтому отставание Якоба не выглядит уж таким страшным. Он отстает от Кинтаны всего на минуту, от лидеров Инеоса на две, при этом опережая Урана, Ланду, Порта и прочих.

  • ktilp-12
    Роан Деннис сошёл с Тур де Фра ... (9)
    ktilp-12-Фото

     Видимо у Бахрейна не все порядке, если в следующем году меняется не только состав, но и менеджмет, также спонсоры. Уходит Нибали, хотя команда создавалась под него, помню как неоднократно встречались с принцем. 

  • sergejdriver
    Какие технологии гонки Тур де ... (5)
    sergejdriver-Фото
    Они наклеиваются на ноздри и,благодаря встроенной пружинке,расширяют ноздри и дают возможность воздуху проходить лучше. Некоторые без них ездить не могут,а другие не одевают никогда. В аптеках они недорого стоят. Попробуйте,может понравится
  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
    salomon-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Инеос не зря катался в хвосте, он готовился для взятия этапа. И он это сделал. Теперь буду ждать такое и от Ильнура. Саган тоже молодец, взял в свою копилку 20 очков и поехал своим темпом.
    Согласен насчёт Ильнура. Ему надо сливать разделку и в тренировочном режиме готовится к покорению Турмале !
  • salomon
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    salomon-Фото
    Цитата: Mike790
    Скорее всего разделку заберет Jumbo-Visma. Вопрос только, Мартин или Ван Арт)
    Вопрос, конечно, интересный ! Но важнее, мне так кааца, сколько привезёт Томас всем потенциальным и актуальным генеральщикам ?

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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