Какие технологии гонки Тур де Франс служат практикующим велосипедистам

Шины дешевле или дороже, попроще или брендовые – это вовсе не праздные вопросы для велосипедиста. Стоит ли экономить на безопасности, не выльется ли экономия в траты, которые настигнут владельца велосипеда в самый неподходящий момент?

Шины – единственная точка контакта транспортного средства и дороги. А у велосипеда эта точка контакта составляет всего два или три сантиметра поверхности колеса. Поэтому выбор качественных шин, обеспечивающих безопасность движения, – важная задача и для велосипедиста-любителя и, тем более, для профессиональных велогонщиков.

Проколы и износ дешёвых покрышек сведёт на нет всю экономию, в то время как качественные шины не только спасут от проколов, но и прослужат очень долго.

В чём ещё один плюс фирменных покрышек, например, покрышек Continental, - использование высоких технологий, проверенных на практике профессионалами своего дела.

Сначала такие шины проходят долгие проверки на заводе, а затем тестируются в боевых условиях на крупнейших велогонках мира. Если уж во время острой борьбы за высокие титулы чемпионов мира или победителя Тур де Франс «трубки» Continental не подводят гонщиков, то и любители велосипедов могут полностью доверять этому производителю.

Что делает езду на велосипеде комфортной? Уверенность в том, что велосипед не заскользит даже на грязной мокрой трассе, что проколы не испортят настроение.

Для того чтобы добиться идеального сцепления, защиты от проколов и не потерять при этом скорости, специалисты компании Continental, единственного немецкого производителя, изготавливающего шины непосредственно в Германии, в городе Корбах, постоянно поддерживают диалог и с профессиональными велогонщиками, и с любителями, для которых велосипед – хобби.

Конечно, велогонщикам-профессионалам первым становятся доступны преимущества новых разработок. Но знания и опыт, полученные специалистами Continental благодаря участию в крупнейших велосипедных соревнованиях, обеспечивают соответствие высоким стандартам профессионалов и дальнейших серийных продуктов.

Например, одна из разработок включает в себя однотрубные шины, сделанные с применением волокон из жидкокристаллического полимера. Эти шины были с успехом опробованы и испытаны в ходе самой крупной велогонки мира - Тур де Франс. Технология делает шины предельно устойчивыми к порезам и проколам.

Велосипеды профессиональных велогонщиков находятся в руках лучших механиков. А вот любителю приходится самостоятельно проверять компоненты своего велосипеда.

Специалисты компании Continental приходят на помощь, создав технологию индикатора износа (Tread Wear Indicator (TWI), которая вовремя напомнит о необходимости поменять шину. Индикатор износа работает очень просто на всех типах шин. Два небольших отверстия в центре протектора хорошо видны на новой шине. А когда одно из отверстий исчезнет, это означает, что шину пора менять. Такой индикатор можно найти на моделях шин GP4000SII, GP4000S, GP4000, GP Attack/Force, GPTT, Grand Prix, Grand Prix GT, GP 4Season, Gator Hardshell, Gatorskin, Grand Prix Classic.

Одно из последних достижений Continental - использование технологии Lazer Grip («Лазерная хватка»). Это новый стандарт в технологии рисунка протектора. Нанесённый лазером микропрофиль захватывает и боковую поверхность шины, улучшая сцепление, что позволяет безопасно и быстро проходить повороты.

Научно-исследовательские лаборатории компании Continental в Корбахе (Германия) смогли справиться также с одной из фундаментальных проблем - как сохранить высокое сцепление резины, не потеряв при этом в скорости и долговечности (величины пробега). Дилемма состоит в том, что улучшение одного из факторов ухудшает другие. Шины с максимальным сцеплением изнашиваются быстрее и катят медленнее. Если же сделать упор на скорость и большую износостойкость, то ухудшается сцепление. Но Continental сумел найти компромисс благодаря технологии BlackChili compound.

Резина BlackChili создана благодаря последним открытиям в исследовании полимеров и сырья натурального происхождения. В составе резины BlackChili используется смесь улучшенного синтетического и проверенного натурального каучука с добавлением наночастиц сажи, которые подстраиваются к поверхности дорожного полотна. Это позволяет добиться наилучшего результата в сочетании сцепления, сопротивления качению и износостойкости.

Преимущества технологии BlackChili важны для шоссейных и горных велосипедов, где скорость и преимущества хорошего сцепления шин особенно ощутимы.

Continental работает постоянно над безопасностью не в ущерб скорости, поэтому новые разработки продолжат совершенствовать велосипедные шины, тестировать новые технологии в самых суровых условиях сложнейших велогонок и помогать любителям велосипедов открывать новые горизонты.