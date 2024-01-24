- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 13:51
Приглашения на Джиро д'Италия-2024
107-й выпуск Джиро д'Италия пройдёт с 4 по 26 мая 2024 года. Организаторы итальянского Гранд-тура объявили список проконтинентальных велокоманд, получивших приглашение на участие. Помимо 18 команд Мирового тура (UCI World Tour) на старт Джиро д'Италия-2024 выйдут:
Polti Kometa
VP Group-Bardiani CSF Faizane
Israel-Premier Tech
Tudor Pro Cycling Team
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