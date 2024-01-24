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Приглашения на Джиро д'Италия-2024

 Приглашения на Джиро д'Италия-2024

 

Приглашения на Джиро д'Италия-2024

 

 

107-й выпуск Джиро д'Италия пройдёт с 4 по 26 мая 2024 года. Организаторы итальянского Гранд-тура объявили список проконтинентальных велокоманд, получивших приглашение на участие. Помимо 18 команд Мирового тура (UCI World Tour) на старт Джиро д'Италия-2024 выйдут: 

Polti Kometa
VP Group-Bardiani CSF Faizane

Israel-Premier Tech
Tudor Pro Cycling Team

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2024 Гранд-тур вайлд-кард на Джиро д'Италия wild card

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Комментарии

  • Earl57
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (1)
    Earl57-Фото

    Uno-X все-таки протиснулись на Тиррено. Вместо Лотто, как я понимаю.

    На Страде Бьянке и МСР у них действует автоматическое приглашение на все однодневные гонки в сезоне. А вот с недельными гонками сложнее. К ASO они пару лет назад нашли подход и теперь французы дают Uno-X приглашения на все свои гонки кроме Вуэльты. А вот итальянцы Uno-X никогда не приглашали, ибо много своих команд. Но Йенс Хаугланд на днях сказал, что они будут работать над тем, чтобы на следующий год проехать два ГТ - Джиро и ТДФ. Значит будут подбирать ключики к RCS Sport и Мауро Веньи. Хаугланд далеко не уходит от руководства норвежской велокомандой, он остается одним из руководителей совета директоров. И он умеет тихо договариваться, без криков, шума и пыли... Хотя люди, которые его не знают, никогда не заподозрят, что этот внешне невзрачный человек успешно руководит преуспевающей компанией с оборотом в 20 млрд евро в год. Очень интересная личность. 

  • s75
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (4)
    s75-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Единственное плохо, что не написали гражданство гонщиц..Интересно было узнать.


    PCS

  • RVL
    Ваут ван Арт завершил свой сез ... (3)
    RVL-Фото

    Судя по тому как он упал, он был как лошадь в шорах...в глазах темно и пульс в красной зоне. Тело не слушалось...потому и не стал прыгать , потому и упал. Убегал со всех ног
    Не легко ему было...

  • uran
    Ваут ван Арт завершил свой сез ... (3)
    uran-Фото
    От чего же? Ему под результатами написали кто хотел. Не получилось дуэли с главным соперником, кажется, что победа была легкой несмотря на падение. По немного набирает форму.
  • AzaKonta
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Которая попытка, не идёт что то женская команда у нас.
  • Ернат
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (4)
    Ернат-Фото

    удачи 

  • Astanaforever
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Единственное плохо, что не написали гражданство гонщиц..Интересно было узнать.
  • vova-55
    Ваут ван Арт завершил свой сез ... (3)
    vova-55-Фото

    Народ разлюбил ван Арта судя по отсутствию комментариев более чем за сутки. 

    Скоротечно расположение людское, быстро переключилось на новых героев.

  • Velolife
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (9)
    Velolife-Фото
    Упал, остался без седла, но на коне и победил. Вот что значит № 13 Wout van Aert. Тем не менее. Траcса в Benidorm’е техническая и силовая. У MVDP в первым компоненте были ошибки. Это признал и WVA. Но кто станет новым ЧМ в Таборе? Кажется, старый, т. е. нынешний ЧМ. Если повезёт. Несмотря на «карму» «радужной» майки.
  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (143)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Uno-X объявили что Хушовд станет генеральным менеджером команды.

    A warm welcome to Thor Hushovd as our new General Manager. 

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