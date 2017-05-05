Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км

Седьмой этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в городе Кастровиллари (Castrovillari). Расположен городок в провинции Козенца в самом центре национального природного парка Поллино (Parco nazionale del Pollino). Первые упоминания об этом поселении появились в греческий период, когда к власти пришли римляне, и городок получил название Каструм Виллариум (Castrum Villarum), что обозначало «Крепость вилл». Даже до наших дней сохранились руины древних римских вилл.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км



Более точных данных о городе Кастровиллари не так уж и много. В одиннадцатом веке Кастровиллари завоевали норманны во главе с Робертом Гвискаром (Robert Viscart) - четвёртый граф и первый герцог Апулии из дома Отвилей. Норманнское господство продлилось до 1189 года, когда последняя наследница норманнов Констанция из рода Отвилей вышла замуж за Генриха VI Гогенштауфена - старший сын императора Фридриха II, номинально король Сицилийского королевства. В качестве приданного к Констанции перешла и власть над королевством, в том числе Кастровиллари. Её владычество продлилось до 1266 года, и закончилось тогда, когда в битве под Беневенто одержали победу войска короля Сицилии Карла Анжуйского. Французское господство анжуйцев сменилось на власть испанского короля Фердинандо I Арагонского в 1400 году.



В это время, примерно в 1480 году, в Кастровиллари, для защиты горожан, был построен княжеский замок Арагонский. Над входом и сейчас можно увидеть арагонский герб. Время шло, власть постоянно менялась - от феодальных семейств Спинелли из Кариати перешла к семейству Сансеверино из Бизиньяно.



В 1700 году Бурбоны завоевали всю южную Италию, а в 1806 году город Кастровиллари был завоёван войсками Бонапарта Наполеона. С властью Наполеона пришло время больших перемен: феодальная власть была отменена; монастыри были расформированы; представители богатой буржуазии получили в своё владение большие земельные участки, но дворянам не повезло - чтобы выжить они были вынуждены продавать свои титулы.



С перекройкой земельных угодий город Кастровиллари стал перестраиваться - начали появляться новые виллы, узкие улочки разрастались до широких улиц, появились различные общественные учреждения.



Однако, наполеоновскому режиму не удалось продержаться и 15-ти лет, в 1820 году город Кастровиллари вновь перешёл под власть Бурбонов. На протяжении 40 лет Бурбоны пожинали плоды наполеоновского режима. А в 1860 году гарибальдийцы (добровольцы-дружинники под начальством Джузеппе Гарибальди (Giuseppe Garibaldi) выступающие за освобождение Италии от иноземного австрийского ига и за её национальное объединение) с триумфов вошли в город Кастровиллари и на площади Сан-Джулиано провели народное собрание, в результате которого город присоединился к объединённой Италии.



Как и во многих старинных европейских городах, город Кастровиллари делится на две части - старую и новую, боле того, обе части разделены мостом Катена.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км



В старой части города - Чивита (Civita) традиционные узкие улочки, выложенные каменной брусчаткой, а дома построены из известняка. Здесь находятся следующие исторические памятники: базилика Сан-Джулиано (S. Giuliano); монастырь Францисканцев (Protoconvento Francescano) оснванный в 1220 году учеником святого Франциска Ассизского (Francesco D'Assisi) блаженным Пьетро Катин (Pietro Cathin); Арагонский замок и Сантуарий Мадонны дель Кастелло (Santuario Madonna del Castello).

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км



Современная часть города носит название Касале (Casale). Отстраиваться эта часть началась в XIX веке, на плоскогорье. Центральной частью является большой бульвар, задуманный ещё во времена французского господства, к нему примыкают широкие улицы, в городе преобладает прямоугольная планировка.



И немного расскажем об национальном парке, на территории которого стоит город Кастровиллари. Национальный парк Поллино, является самым большим парком в Италии, он занимает площадь 192000 гектар, находится на территории Базиликаты и Калабрии. Название парку дала одна из величественных вершин массива Луканских Апеннин - Мон Аполланиум (Mons Apollineum), как её называли древние ахейцы, или «Гора Аполлона», её высочайшая высота составляет 2267 метра над уровнем моря.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км



Парк был основан в 1992 году и в нём сочетаются интересы природоохранной и археологической позиции. Горные тропы проходят сквозь заросли бука и бургундского дуба, здесь повсеместно растут ели, выше в горах можно встретить гордость и символ этого парка, боснийскую сосну. В местных лесах водится апеннинский волк, кабан и косуля, а также белки, дикобразы, выдры, дятлы и филины. На самой большой вершине - Серра Дольчедорме (Serra Dollcedorme), а также и на других вершинах южных Апеннин, водятся беркуты, сапсаны и пустельги.



По территории парка протекают горные реки Фридо и Пескьера. В горах встречаются глубокие расщелины, где можно найти окаменелости возрастом в десятки тысяч лет: в Валли дель Меркуре (Valle del Mercure), например, был обнаружен скелет прямобивневого лесного слона, жившего здесь семьсот тысяч лет назад.

Альтиметрия 7 этапа Джиро д’Италия-2017: Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км



Второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2017 с одним подъёмом 4-й категории относится к спринтерским. Стартовав в Кастровиллари, пелотон отправится на восток, и после 25 км спуска окажется на побережье залива Таранто Ионического моря. Повернув на север, пелотон проедет вдоль побережья 105 км по "подошве итальянского сапога". Далее их ждёт 24 км подъема до вершины 4 категории Bosco delle Pianelle, категория присвоена заключительным 4.9 км, 280-457 м, перепад - 177 м, средний градиент 3.6%, максимальный - 8%. Достигнув самой восточной точки маршрута Джиро д'Италия-2017 в Челье Мессапика (Ceglie Messapica), гонщики повернут на запад, после чего до финиша этапа останется 40 км.

На заключительных 4.5 км пересеченного маршрута, с отдельными участками с градиентом в 5%, гонщики преодолеют 6 неприятных поворотов. На этом отрезке найдутся желающие атаковать из пелотона и обмануть спринтеров.

Финальные 700 м в тягун с градиентом 2%. Этап завершится в Альберобелло (Alberobello) (Valle d'Itria), город впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

На самом юге Италии, в провинции Бари (Апулия), на побережье Адриатического моря, расположен маленький городок Альберобелло - очень похожий на городок из сказки. Главной достопримечательность живописного Альберобелло, благодаря которой он прославился на весь мир, является интересное изобретение: трулло - дома цилиндрической формы с конусовидными крышами. Суть этого изобретения не в новизне (как известно, подобные примитивные строения появились в доисторические времена), но в хитрости и сообразительности местных жителей.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км



Во второй половине XVII века арагонский граф Джанджироламо II Аквавива приказал крестьянам строить дома, которые можно легко и быстро разобрать. Эта уловка давала возможность уклониться от уплаты налога на недвижимость, которым Королевство Неаполя обложило вассалов в подчинённых территориях. Построенные таким образом хижины можно было разобрать, выдернув всего один камень из кладки, по аналогии с карточным домиком. Как только Аквавиве доносили о готовящейся инспекции, словно по мановению волшебной палочки исчезали целые деревни. За это граф получил прозвище «косой из Апулии».

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км



Эта хитрость долгое время позволяло местным герцогам процветать, а вот их крестьянам приходилось каждый раз заново отстраивать себе крышу над головой. В 1797 году королём Фердинандом из династии Бурбонов городу Альберобелло была дарована свобода и освобождение от налогов. После чего некоторые жители действительно стали возводить свои дома с использованием закрепления. Но большинство жителей так и не смогло до конца поверить в дарованную свободу, ведь король в любой момент мог и забрать подаренное. И классические домики с куполообразной крышей продолжали появляться вплоть до 1925 года, когда итальянскими властями был издан закон, запрещающий возводить трулли. Действует он и в наше время. Это значит, что можно лишь реконструировать имеющиеся постройки, но не строить новые. В 1996 году Альберобелло стал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км

Дом трулло представляет собой однокомнатную конструкцию, реже двухэтажную, построенную методом сухой кладки с конической крышей из тонких известковых плит, увенчанной так называемым куккурино (cuccurino) - каменным шпилем произвольной формы. Второй слой известковых плит - кьянкарелла (chiancarella) - покрывает только верхнюю часть конуса. Со стороны входа кьянкареллы разукрашивали рисунками, христианскими или языческими символами. Единственным источником света служило входное отверстие. Трулли часто объединялись наподобие пчелиных сот. Белый цвет наружных стен, помимо защитной функции в летнюю жару, делает их особенно привлекательными.



Официально налог на трулли был отменен лишь в 1979 году. В настоящий момент в городке Альберобелло, с населением в 11000 жителей, находится более 1400 трулли, а в окрестностях их количество доходит до 20000. Сегодня почти все трулли находятся в частном владении. Они и продаются, и покупаются - их стоимость будет зависеть от места расположения и состояния построек, в среднем цена составляет от 5 до 30 тысяч евро.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 7 этап, Кастровиллари - Альберобелло (Валле д'Итрия), 224 км



Расположенная на вершине горы Рион Монти (Rione Monti) церковь Святого Антония (Chiesa Sant’Antonio) также является трулли, непривычная на вид церковь была построена на пожертвования американских эмигрантов.



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