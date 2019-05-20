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Дубль Приможа Роглича на разделках Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич, Бауке Моллема, Винченцо Нибали, Саймон Йейтс о 9-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  Примож Роглич сделал дубль, выиграв на Джиро д’Италия-2019 две индивидуальных гонки на время. На 9-м этапе с финишем в подъём 2-й категории 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma опередил действующего чемпиона Европы в разделке Виктора Кампенартса (Lotto Soudal) на 11 секунд, а ближайшим соперником Роглича из генеральщиков стал Бауке Моллема (Trek-Segafredo), занявший на этапе 3-е место с отставанием в 1 минуту. Также хорошо справился с разделкой и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), финишировавший 4-м. Двукратный победитель Джиро д’Италия проиграл Рогличу 1 минуту 5 секунд. А британский гонщик команды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс уступил Рогличу на 9-м этапе 3 минуты 11 секунд.

 

  Лишь два из ныне выступающих гонщиков выиграли на Джиро д’Италия три разделки – это Том Дюмулин (этапы в 2016, 2017 и 2018) и Примож Роглич (разделка на 9-м этапе Джиро в 2016 году и две победы на 1-м и 9-м этапе в этом году). Рекорд держится за Франческо Мозером, побеждавшим в индивидуальных гонках на Джиро 12 раз.

 

 

 

  Примож Роглич: «Я не удивлён, что выиграл, потому что в разделке фокусируюсь только на себе. Ехал так быстро, как только мог. Удача для победы тоже нужна. Мне жаль, что у Виктора Кампенартса случились механические проблемы. Что касается меня, я провёл разведку этой дистанции в сухую погоду, но ехал её под дождём, поэтому старался не рисковать. Всё прошло по плану, я рад, что победил и выиграл время у соперников. Но вне зависимости от разрывов времени, образовавшихся сегодня, до финиша в Вероне ещё многое может случиться. Сейчас буду наслаждаться днём отдыха перед тем, как начнётся работа на горных этапах».

 

  Ян Бовен, спортивный директор Jumbo-Visma: «Не думали, что стартовать придётся вот так. Из-за плохой погоды пришлось переделать план. Мы не хотели без нужды рисковать. Если бы всё пошло плохо, можно было бы потерять много времени. Примож выдал максимум на подъёме, этого хватило для победы».

 

 

 

 

  Бауке Моллема: «Я ожидал, что мой результат будет высоким, но, наверное, не думал, что настолько хорошим.  Первая неделя и первая разделка прошли хорошо. На равнине тоже чувствовал себя отлично. Поэтому знал, что сегодня могу хорошо проехать. Я много тренировался на разделочном велосипеде, нацеливаясь на эту гонку. Под дождём было сложно стартовать и проходить повороты, поэтому я не рисковал. Но первая часть дистанции больше подходила мощным гонщикам.

 

  У нас в ногах уже восемь дней гонки, наверное, некоторые ребята уже устали. Поэтому я так доволен, что разделка была перед днём отдыха, а не после него. Думаю, для многих генеральщиков это было важно».

 

 

  Винченцо Нибали: «Завтра будет заслуженный день отдыха после разделки, которой я очень доволен. Я старался не рисковать на поворотах, а в подъёме чувствовал себя отлично. Моя Джиро проходит, как задумано. Разделка была сложной, потому что я стартовал, когда дождь полил как из ведра, хотя и другие тоже ехали в таких условиях. Мой тренер Паоло Слонго из технички сообщал мне время, мы знали, что я еду хорошо. Я понял, что выиграл время у Лопеса, потому что на финише увидел его перед собой.

 

  Хорошо, что выиграл время у Йейтса. Роглич – специалист, так что проиграть ему минуту нормально. Я двигаюсь пошагово, Джиро – долгая гонка, те, кто потерял сегодня секунды, будут атаковать.  Плохая погода заставляет тратить больше сил. Что касается меня, могу сказать, что холод не слишком на меня влияет».

 

 

  Саймон Йейтс: «Чувствовал себя не слишком хорошо. На равнине проехал нормально, но потом, когда начался подъём, ничего не мог поделать. Тот самый случай, когда приезжаешь с одним планом, а потом надо разрабатывать новую стратегию. Гонка ещё только начинается. И лишь на одном из этапов мы прикладывали усилия – на прологе. В остальные дни была равнина, сидели на колесе. Жду горы, чем дальше, тем больше их будет, посмотрим, что получится».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Конечно, разделка прошла совсем не так, как хотели. Это немного меняет гонку, которая пошла не по плану. Мы не ищем оправданий. Пару дней назад он падал, но мы смотрим вперёд, а не назад.

 

  До подножия подъёма его время было таким, как планировали, но потом он плохо почувствовал себя на подъёме и заплатил за это. И разделка пошла плохо не на равнине, а в горе.

 

  Не на такой позиции мы хотели быть перед первым днём отдыха. Но всякое случается, планы можно поменять. У меня нет объяснений, почему так случилось. Ему было плохо, он потерял много времени.

 

 Но подъёмы Джиро ещё не начались, ни одного горного этапа пока не было. В прошлые годы на Джиро д’ Италия мы видели, что гонка преподносит большие сюрпризы. Как мы знаем, в плохой день и полминуты ничего не значат. На Джиро разрывы всегда бывают больше, чем на других Гран-турах. Мы ждём пятницы, когда гонка начнётся заново».

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 9 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Бауке Моллема Винченцо Нибали Саймон Йейтс Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Giro d'Italia


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не стоит забывать, что Кампо ехал посуху, в отличие от Роглича.
    Будь они в равных условиях, Роглич кинул бы Кампо около минуты.

  • SSS
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    SSS-Фото

    Роглика вели по времени, так что был бы Витя быстрее, то и Роглик бы ускорился насколько было бы нужно, несмотря на ободранную задницу.

  • Hammill
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    Hammill-Фото

    Хорошо, что этот эмоциональный парень не спринтер.

  • Hammill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Hammill-Фото

    И Дюмулен не горняк,но в одиночку забрал Джиро, ещё и присесть успев. Потому что не было сильной команды способной его укатать, да и горняки оказались пустыми. В прошлом году сильная команда была, плюс лидер ей соответствовал. Вот и получился эпик. На этой Джиро опять пусто. Всё-таки нынешняя Астана - не Скай, а Лопез - не Фрум. Да и Роглич в отличие от Йейтса не суётся в каждую дыру, пытаясь забрать как можно больше этапов.

    Да и вообще: горняк, не горняк - всё это по большей части условности. Если у человека есть на чём ехать, он едет. (И это я сейчас не про запрещённые препараты, либо технические средства).

  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Shega-Фото
    Это не истерия... это просто очень хочется) А прозвище Супермен вообще к достижениями в гонках не относится. Если не ошибаюсь, то во время тренировки на него напали и пытались ограбить. Он защищал велосипед и был ранен. Отсюда и Супермен.)
  • Alsh
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Alsh-Фото
    Вот здесь можно почитать про прозвище: http://vesti.kz/astana/244198/
  • Hammill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Hammill-Фото
    Возможно, Кусса просто экономят под горные этапы, которых пока что по большому счёту и не было. Так же, как и на прошлой Вуэльте Адама Йейтса под последние этапы берегли.
    Да и как тут уже заметили, укатывать Роглича некому. Может забрать по примеру Дюмулена.
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Cyrill-Фото

    Доброго всем вечера! Разделку смотрел кусками...извиняюсь. Результаты - вижу. Согласен, что если Роглич не "капнет" и как говорится "с концами", то вряд ли кто-то сможет что-либо ему противопоставить ... Нибс и Моллема будут выжидать "крови". Естественно Астана, Мичелтон и Бора попробуют что-то сделать в горах... А вот теперь самое ОГРОМНОЕ ИЗВИНИТЕ нашим казахским братьям - уважаемые, а с каких таких достижений вы уже второй год называете Лопеса СУПЕРМЕНОМ и прямо-таки обещаете, что он вот-вот возьмёт не то, что Джиро, но даже ТДФ ??? Я опять таки ИЗВИНЯЮСЬ (без подколов) - Фрум, Нибали, Демюлен, Геррантс, Кинтана (???) ... Лопес - ВЫ не чувствуете РАЗНИЦУ просто в ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ задатках ???? Да, выражаю моё восхищение СУПЕРспособностями Мигеля, но всё же вот эта истерия что вот-вот, вот буквально завтра ... извините, но для меня он всегда был - да, талантливым, да супергорняком, но лишь на подиум ГТ ... где-то в рядах Йетса (который правда всё же выиграл ГТ), Майки, Ару (который правда всё же выиграл ГТ). Вообщем вопрос - откуда приставка СУПЕР - что я пропустил, не доглядел в 2016-18 гг ???

     

    P.S.: при этом я не исключаю, что на этой Джиро Мигель возьмёт один, а то может и два этапа. А вот чуть выше про физиологию - совершенно не понимаю почему Уран никак не возьмёт ГТ ???

  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Shega-Фото
    Не молод, но крепок) Выдержит. Да и артистизма ему не занимать))
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    EL-Fenomeno-Фото

    Эх, Примо, шо ж ты сделал с Виктором. Даем тебе новую кликуху теперь - rainyMAN big_boss

    Как же всё-таки аукнулся тот мех.трабл и замена велосипеда Кампенертсу + ещё он и не сразу "завёлся" на новом байке, пришлось болельщику не совсем удачно подтолкнуть.

    На этапе: Йейтс ниже Ланды, а СуперМен ниже все остальных. За первую неделю среди генеральщиков уж слишком большие разрывы в протоколе, но чёрт, я за такие разделки на ГТ.

    Теперь Роглича оппоненты будут "кусать" на каждом горном этапе, причём со всех сторон (может даже и тандемно, с "союзами", как иногда любит говорить Курдюков) и точно много раз. Устоит ли? Узнаем и увидим вначале хотя бы на 13-м этапе, а там дальше посмотрим.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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