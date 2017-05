Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км 

Всё проверяемо. Открываем лайв на сайклингньюзе и читаем лайв того этапа (очень жаль, что наш лайв не сохранился, но в 12 году с ним как раз были проблемы насколько я помню).

Первое что хочу отметить это четвёртый этап. Не 20-й и даже не 14-й. Я бы на месте Унсуэ маечку-то сбагрил.

http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-a-espana-2012/stage-4/live-report/

Читаем:

14:56:56 BST

68.6km remaining from 160.6km Movistar's chase has now eased off and the gap to the break is 12:11. If there isn't a reaction soon then this group could well stay away to the finish.

15:27:21 BST

It's not having much of an effect though and the gap has gone out to 13:16

За полчаса отрыв накинул минуту.

15:41:04 BST

Sky and Katusha have moved closer to the front but they're just rolling along at the moment.



15:47:38 BST

Movistar's reluctance to commit to the chase is interesting. It looks like they're content to let the lead slip onto another rider's shoulders and therefore save their energies for another day.

Скай и Катюша подтягиваются, что нормально для команды с генеральщиком, но в погоне не участвуют. Потом англичанин отмечает то, что отмечал и я перед ссылкой. И следующее же сообщение:

15:51:06 BST

There's been a big crash and Valverde is among the riders in trouble.

Flecha (Скаевец на тот момент) has attacked and upped the pace.

15:52:00 BST

Stannard is now drilling the pace on the front of the bunch as Valverde gets a new bike. A number of his teammates have come down too. Sky are taking advantage now, setting the pace on the front of the bunch.

15:53:03 BST

The crash occurred right at the front but Sky are looking to take advantage

Далее читаем:

15:58:51 BST

Katusha have cooled their work on the front so it's just Sky on the front. I'm playing devil's advocate but do marginal gains include taking advantage when the race leader crashes? (По меньшей мере 7 минут Катюша и Скай натягивали вдвоём, потом остался только скай)

Далее уже не совсем показательно. Момент, так сказать заигран, но уровень скаевской погони показывает это:

16:15:05 BST

The gap to the five leaders is 6:44. (За 50 минут слетело почти 7 минут, при том, что до 15:51 активных действий не было, т.е. можно считать что 7 минут слетели за 25 минут погони)

Как-то не особо верится, что Катюша и Скай курили бамбук, болтали ногами, а потом такие: "Ёмана, тут же отрыв едет с красной майкой, а мы и не заметили, щас будем догонять". И по чистому совпадению они это решили как раз в момент падения красной майки. Ну вот так звёзды сошлись. Счастливый случай.