Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км

На старт одиннадцатого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 выйдут в прекрасной Флоренции (Firenze), в месте, где родилась звезда и легенда мирового велоспорта Джино Бартали (Gino Bartali). Он родился 18 июля 1914 года в Понт-Эма (Ponte a Ema) - пригороде Флоренции, в регионе Тоскана и был третьим из четырёх детей. Первый велосипед получил в подарок от сестры и больше не мог от него оторваться. Было даже так, что три дня в неделю тратил на ремонт двухколёсного друга, а ещё три дня тренировался.

Он, без сомнения, является одним из самых ярких спортсменов золотого века велоспорта. Простой тосканский парень, он превратился не только в спортивный, но и в культурный символ страны. В годы второй мировой войны он стал героем, но о его подвиге стало известно лишь в 2000 году, уже после его смерти. В 1948 году он спас Италию от политического переворота, выиграв Тур де Франс, тогда вся страна отвлеклась от забастовок и беспорядков, грозивших настоящей революцией, наблюдая за победными выступлениями Бартали. Джино Бартали был дважды награждён Орденом за заслуги перед Итальянской республикой.

В Понт-Эма расположен Музей велоспорта Джино Бартали (musée du cyclisme Gino Bartali), где представлены личные вещи легендарного велосипедиста - его велоформа, велосипеды и трофеи, выигранные им в тяжёлых велосипедных баталиях, в не самое лёгкое для велоспорта время.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья

Флоренция - итальянский город-музей, расположен на холмах по берегам реки Арно, в прошлом - центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства, ныне - административный центр региона Тоскана. Город был основан Юлием Цезарем в 59 году до н. э. на месте этрусского поселка. Планировка города соответствовала строгой квадратной планировке военного лагеря. Городок назвали Каста Флоренция - «Процветающий военный лагерь», впоследствии оно и предопределило имя нынешней Флоренции - «Цветущая».



Во Флоренции сохранилось огромное количество исторических памятников, именно поэтому город называют городом-музеем, районы которого исторически расположились вокруг тех или иных достопримечательностей и архитектурных сооружений. Самым большим районом Флоренции является исторический центр города, в 1982 году включенный ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия человечества. Здесь находятся главные памятники искусства и архитектуры города: Баптистерий Святого Иоанна, покровителя города, с «Вратами Рая» - шедевром Лоренцо Гиберти, площадь Дуомо (Соборная площадь) с Кафедральным Собором Санта Мария дель Фьори и Колокольней работы великого архитектора Джотто. На север от Дуомо расположен Дворец Медичи Риккарди, в оформлении которого принимал участие великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель Микеланджело (Michelangelo) и Базилика Сан Лоренцо, возведенная великим итальянским архитектором, скульптором эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески (Filippo Brunelleschi), внутри которой расположились ризницы работы Донателло и Микеланджело. Также, в Историческом центре, находится и музей Сан Марко, хранящий произведения Беато Анджелико (Beato Angelico) и Галерея Академии, в которой стоит оригинал знаменитой статуи Давида работы Микеланджело. Южнее Дуомо расположились такие достопримечательности Флоренции как: Площадь Синьории, Палаццо Веккьо, Галерея «Уффици», музей Дель Барджелло.



Район Сан-Лоренцо на протяжении веков являлся торговым и художественным центром Флоренции. Район Санта Кроче расположен вокруг одноименной площади и Базилики Святого Креста, по имени которых этот район и назван. Район Ольтрано - большая территория на левом берегу реки Арно, расположенная сразу за мостом Понте Веккьо. Здесь также сосредоточились многочисленные памятники истории и архитектуры, музеи, парки, дворцы. Коверчано - район на северо-востоке Флоренции, на правом берегу реки Арно. В этом районе также имеется масса известных достопримечательностей: церковь Святой Марии, церковь Святой Катарины Сиенской, романская церковь Сан-Бартоломео Джиньоро. В Коверчано расположились два женских монастыря - Сан-Балдасcарре и Сан-Джироламо, а также Вилла Поджо Герардо. Торнабуони - квартал, образованный вокруг улицы Торнабуони (Via Tornabuoni), протянувшийся от площади Антинори (Piazza Antinori) до площади Санта Тринита (Santa Trinità), представляет собой самый элегантный квартал города благодаря расположившимся тут бутикам знаменитых дизайнеров и ювелирным магазинам.



Во Флоренции также имеется и православная Церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца. Строительство было начато в 11 июня 1899 года по инициативе протоиерея Владимира Левицкого и эмигрантов русского происхождения и велось по проекту архитектора М. Т. Преображенского.



Культурное богатство региона впечатляет, но после знакомства с достопримечательностями и после финиша этапа самое время познакомиться и с богатством кулинарных традиций этого региона.



Кухня Тосканы отличается от кухни других регионов Италии. Во Флоренции на закуску вам будет предложено копченое мясо кабана, ветчина с поджаренным хлебом. На первое традиционный суп – панцанелла, в состав которого входит размоченный в бульоне хлеб, травы, лук, фасоль и помидоры. А также, паста, ризотто, равиоли. По традиции во Флоренции, равиоли подают с грушей и сыром пекорино. На второе вам будет подано мясо, чаще всего блюда из кролика или кабана. На гарнир подают белую фасоль в оливковом масле, артишоки и вареный картофель. И все эти тосканские яства под знаменитое итальянское вино Кьянти. А на апперетив кампари или чизано, граппу или амаретто. Завершить трапезу можно чашечкой отличного итальянского экспрессо и флорентийскими миндальными кантуччи.

Альтиметрия 11 этапа Джиро д’Италия-2017: Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км

Гонщиков ждёт горный этап в Апеннинах с набором высоты в 3500 м. Из Флоренции пелотон направится на восток и через 16 км после старта начнется подъем 2 категории Пассо делла Консума (Passo della Consuma) протяженность 15.9 км, 84-1060 м, перепад - 976 м, средний градиент 6.1%, максимальный - 10%.

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После 15-км спуска начнётся следующий подъём на вершину 3 категории Пассо делла Калла (Passo della Calla) протяженность 16 км, 451-1295 м, перепад - 844 м, средний градиент 5.3%, максимальный - 9%.

И снова спуск протяженностью 27 км к подножию следующего подъема 3 категории Пассо дель Карнайо (Passo del Carnaio) протяженность 11.4 км, 257-770 м, перепад - 513 м, средний градиент 4.5%, максимальный - 11%.

После прохождения вершины и короткого спуска с неё гонщики гонщики разыграют промежуточный спринт, в первый раз проехав линию финиша.

Далее начнется подъем к вершине 2 категории Монте Фумайоло (Monte Fumaiolo) протяженность 23.1 км, 500-1347 м, перепад - 847 м, средний градиент 3.6%, максимальный - 12%.

Это протяженный подъем с небольшими градиентами, где самый трудный участок сосредним градиентом 8.6% и максимальным 12%.расположен на заключительных 3 км.



Затем начнутся 23 км непростого спуска к финишу этапа в Баньо-ди-Романья, который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

Горный этап после индивидуальной разделки подходит для отрыва, а генеральщики поедут свою гонку.

Баньо-ди-Романья - очаровательный средневековый городок, расположенный в самом сердце региона Эмилия-Романья, в нескольких десятках километрах от Адриатического побережья и знаменитых тосканских городов. Само название города – «Bagno» (в переводе с итальянского «воды» или «ванна») говорит о его главной гордости - уникальных термальных источниках.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья



Баньо-ди-Романья была знаменита уже во времена древних римлян своими горячими водами. Древние римляне считали, что воды были ниспосланы богами. Однако происхождение здешних вод обязано дождям, которые шли в течение 10 000 лет в центральной части региона Тоскана-Романья-Апеннины. За тысячи лет вода просачивалась в недра земли, где обогащалась активными природными элементами (серой, бикарбонатами, натрием, калием, кальцием, магнием, фтором, хлором, марганцем и железом) и подвергалась геотермическому нагреву, а затем поднялась к поверхности и вышла наружу по расщелинам в источниках Баньо-де-Романьи, в которых она течёт при температуре от 39-47°С.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья



Термальная вода Баньо-ди-Романья успешно используется для лечения целого ряда заболеваний: гинекологических и хронических воспалительных болезней, дыхательных путей и отоларингических болезней, ревматических, сосудистых заболеваний и риногенной глухоты. Кроме того, здесь практикуют грязелечение, бальнеотерапию, физиокинезитерапию и восстановление двигательного аппарата.



Не удивительно, что в бальнеологическом курорте имеется и эко-музей озера Ридраколи «IDRO» - его постоянные экспозиции знакомят посетителей с секретами воды и леса с помощью научных экспериментов, и интерактивных игр, которые позволяют взрослым и детям самим совершать удивительные открытия.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья



Ещё один удивительный музей Баньо-ди-Романья - визит-центр национального парка «Форести Казентинези» (Foreste Casentinesi) - он занимает часть здания Палаццо дель Капитано (Palazzo del Capitano). На первом этаже визит-центра организована выставка, знакомящая с геологической историей местности, здесь же можно увидеть силуэт огромного букового дерева, которое служит гнездом для разных видов птиц. Помимо этого, предусмотрена возможность увидеть пейзажи парка с высоты птичьего полёта - величественные горы, долины, реки и затерянные среди лесов деревушки.



Палаццо дель Капитано - одно из самых важных в историческом плане зданий Баньо-ди-Романья. Его фасад, украшенный гербами Медичи, напоминает о долгом господстве Флоренции над этими землями (с 1404-го по 1923-й годы). Со времён Средневековья Палаццо было центром сосредоточения политической власти - здесь размещалась резиденция графов Гвиди ди Баньо, заседало правительство Флорентийской республики, были организованы казармы карабинеров. В середине 1950-х годов Палаццо оказалось полностью заброшенным, и только в 1984-1994-м годах оно было выкуплено муниципалитетом и отреставрировано. Сегодня в Палаццо дель Капитано, помимо визит-центра, размещается городская библиотека, архив, туристско-информационный офис.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья



В окрестностях этого средневекового города расположено множество интересных достопримечательностей. На площади Риказоли находится базилика Санта-Марии-Ассунта (Santa Maria Assunta), первые упоминания о которой встречаются ещё в 861-м году. За свою долгую историю здание базилики много раз перестраивалось и видоизменялось, и сегодня в его облике можно увидеть черты романского и готического стилей и стиля ренессанс. Внутреннее убранство базилики украшают триптих Нери ди Бичи, полихромная статуя Святой Агнии работы флорентийского скульптора Андреа дела Роббиа (Andrea della Robbia) и барельеф школы Донателло. Рядом с базиликой возвышается 32-метровая колокольня XVIII века.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья



На правом берегу Фоссо делла Каппелла, притоке реки Савио, находится небольшая часовня Мадонна-дель-Кармине, построенная в 1621 году. В наше время в часовне работает музей религиозного искусства. Часовню возвели специально для хранения иконы с изображением Девы Марии. В часовне расположен элегантный портик с тремя арками и колоннами 18-го века.



На вершине холма Корзано, на высоте 678 м стоит храм Пресвятой Девы Корзано (Santuario e Castello di Corzano - Madonna col Bambino), в котором хранится чудодейственная икона «Богоматерь с Иисусом» XV века, по преданию, остановившая в 1835 году страшное землетрясение.



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