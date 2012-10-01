VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км

 

   На старт одиннадцатого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 выйдут в прекрасной Флоренции (Firenze), в месте, где родилась звезда и легенда мирового велоспорта Джино Бартали (Gino Bartali). Он родился 18 июля 1914 года в Понт-Эма (Ponte a Ema) - пригороде Флоренции, в регионе Тоскана и был третьим из четырёх детей. Первый велосипед получил в подарок от сестры и больше не мог от него оторваться. Было даже так, что три дня в неделю тратил на ремонт двухколёсного друга, а ещё три дня тренировался.

 

Джино Бартали. Легенды Джиро д'Италия

 

   Он, без сомнения, является одним из самых ярких спортсменов золотого века велоспорта. Простой тосканский парень, он превратился не только в спортивный, но и в культурный символ страны. В годы второй мировой войны он стал героем, но о его подвиге стало известно лишь в 2000 году, уже после его смерти. В 1948 году он спас Италию от политического переворота, выиграв Тур де Франс, тогда вся страна отвлеклась от забастовок и беспорядков, грозивших настоящей революцией, наблюдая за победными выступлениями Бартали. Джино Бартали был дважды награждён Орденом за заслуги перед Итальянской республикой.

 

Джино Бартали. Легенды Джиро д'Италия

 

   В Понт-Эма расположен Музей велоспорта Джино Бартали (musée du cyclisme Gino Bartali), где представлены личные вещи легендарного велосипедиста - его велоформа, велосипеды и трофеи, выигранные им в тяжёлых велосипедных баталиях, в не самое лёгкое для велоспорта время.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-РоманьяДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья

 

  Флоренция - итальянский город-музей, расположен на холмах по берегам реки Арно, в прошлом - центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства, ныне - административный центр региона Тоскана. Город был основан Юлием Цезарем в 59 году до н. э. на месте этрусского поселка. Планировка города соответствовала строгой квадратной планировке военного лагеря. Городок назвали Каста Флоренция - «Процветающий военный лагерь», впоследствии оно и предопределило имя нынешней Флоренции - «Цветущая».

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км


    Во Флоренции сохранилось огромное количество исторических памятников, именно поэтому город называют городом-музеем, районы которого исторически расположились вокруг тех или иных достопримечательностей и архитектурных сооружений. Самым большим районом Флоренции является исторический центр города, в 1982 году включенный ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия человечества. Здесь находятся главные памятники искусства и архитектуры города: Баптистерий Святого Иоанна, покровителя города, с «Вратами Рая» - шедевром Лоренцо Гиберти, площадь Дуомо (Соборная площадь) с Кафедральным Собором Санта Мария дель Фьори и Колокольней работы великого архитектора Джотто. На север от Дуомо расположен Дворец Медичи Риккарди, в оформлении которого принимал участие великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель Микеланджело (Michelangelo) и Базилика Сан Лоренцо, возведенная великим итальянским архитектором, скульптором эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески (Filippo Brunelleschi), внутри которой расположились ризницы работы Донателло и Микеланджело. Также, в Историческом центре, находится и музей Сан Марко, хранящий произведения Беато Анджелико (Beato Angelico) и Галерея Академии, в которой стоит оригинал знаменитой статуи Давида работы Микеланджело. Южнее Дуомо расположились такие достопримечательности Флоренции как: Площадь Синьории, Палаццо Веккьо, Галерея «Уффици», музей Дель Барджелло.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км


    Район Сан-Лоренцо на протяжении веков являлся торговым и художественным центром Флоренции. Район Санта Кроче расположен вокруг одноименной площади и Базилики Святого Креста, по имени которых этот район и назван. Район Ольтрано - большая территория на левом берегу реки Арно, расположенная сразу за мостом Понте Веккьо. Здесь также сосредоточились многочисленные памятники истории и архитектуры, музеи, парки, дворцы. Коверчано - район на северо-востоке Флоренции, на правом берегу реки Арно. В этом районе также имеется масса известных достопримечательностей: церковь Святой Марии, церковь Святой Катарины Сиенской, романская церковь Сан-Бартоломео Джиньоро. В Коверчано расположились два женских монастыря - Сан-Балдасcарре и Сан-Джироламо, а также Вилла Поджо Герардо. Торнабуони - квартал, образованный вокруг улицы Торнабуони (Via Tornabuoni), протянувшийся от площади Антинори (Piazza Antinori) до площади Санта Тринита (Santa Trinità), представляет собой самый элегантный квартал города благодаря расположившимся тут бутикам знаменитых дизайнеров и ювелирным магазинам.


    Во Флоренции также имеется и православная Церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца. Строительство было начато в 11 июня 1899 года по инициативе протоиерея Владимира Левицкого и эмигрантов русского происхождения и велось по проекту архитектора М. Т. Преображенского.


    Культурное богатство региона впечатляет, но после знакомства с достопримечательностями и после финиша этапа самое время познакомиться и с богатством кулинарных традиций этого региона.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км


    Кухня Тосканы отличается от кухни других регионов Италии. Во Флоренции на закуску вам будет предложено копченое мясо кабана, ветчина с поджаренным хлебом. На первое традиционный суп – панцанелла, в состав которого входит размоченный в бульоне хлеб, травы, лук, фасоль и помидоры. А также, паста, ризотто, равиоли. По традиции во Флоренции, равиоли подают с грушей и сыром пекорино. На второе вам будет подано мясо, чаще всего  блюда из кролика или кабана. На гарнир подают белую фасоль в оливковом масле, артишоки и вареный картофель. И все эти тосканские яства под знаменитое итальянское вино Кьянти. А на апперетив кампари или чизано, граппу или амаретто.  Завершить трапезу  можно чашечкой отличного итальянского экспрессо и флорентийскими миндальными кантуччи.

 

Альтиметрия 11 этапа Джиро д’Италия-2017:  Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км

 

 

 Гонщиков ждёт горный этап в Апеннинах с набором высоты в 3500 м. Из Флоренции пелотон направится на восток и через 16 км после старта начнется подъем 2 категории Пассо делла Консума (Passo della Consuma) протяженность 15.9 км, 84-1060 м, перепад - 976 м, средний градиент 6.1%, максимальный - 10%.

 

[thumb]https://velolive.com/uploads/posts/2017-04/1493056038_passo_della_consuma_pontassieve_profile.gif[/thumb]

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км

 

 

  После 15-км спуска начнётся следующий подъём на вершину 3 категории Пассо делла Калла (Passo della Calla)  протяженность 16 км, 451-1295 м, перепад - 844 м, средний градиент 5.3%, максимальный - 9%.

 

 И снова спуск протяженностью 27 км к подножию следующего подъема 3 категории Пассо дель Карнайо (Passo del Carnaio) протяженность 11.4 км, 257-770 м, перепад - 513 м, средний градиент 4.5%, максимальный - 11%. 

 

 

   После прохождения вершины и короткого спуска с неё гонщики гонщики разыграют промежуточный спринт, в первый раз проехав линию финиша.

 

 

 

 Далее начнется подъем к вершине 2 категории Монте Фумайоло (Monte Fumaiolo) протяженность 23.1 км, 500-1347 м, перепад - 847 м, средний градиент 3.6%, максимальный - 12%.

 

  Это протяженный подъем с небольшими градиентами, где самый трудный участок сосредним градиентом 8.6% и максимальным 12%.расположен на заключительных 3 км.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья, 161 км 

 

 

  Затем начнутся 23 км непростого спуска к финишу этапа в Баньо-ди-Романья, который впервые принимает финиш этапа  Джиро д'Италия.

 

  Горный этап после индивидуальной разделки подходит для отрыва, а генеральщики поедут свою гонку.

 

   Баньо-ди-Романья - очаровательный средневековый городок, расположенный в самом сердце региона Эмилия-Романья, в нескольких десятках километрах от Адриатического побережья и знаменитых тосканских городов. Само название города – «Bagno» (в переводе с итальянского «воды» или «ванна») говорит о его главной гордости - уникальных термальных источниках.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-РоманьяДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья


   Баньо-ди-Романья была знаменита уже во времена древних римлян своими горячими водами. Древние римляне считали, что воды были ниспосланы богами. Однако происхождение здешних вод обязано дождям, которые шли в течение 10 000 лет в центральной части региона Тоскана-Романья-Апеннины. За тысячи лет вода просачивалась в недра земли, где обогащалась активными природными элементами (серой, бикарбонатами, натрием, калием, кальцием, магнием, фтором, хлором, марганцем и железом) и подвергалась геотермическому нагреву, а затем поднялась к поверхности и вышла наружу по расщелинам в источниках Баньо-де-Романьи, в которых она течёт при температуре от 39-47°С.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-РоманьяДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья


  Термальная вода Баньо-ди-Романья успешно используется для лечения целого ряда заболеваний: гинекологических и хронических воспалительных болезней, дыхательных путей и отоларингических болезней, ревматических, сосудистых заболеваний и риногенной глухоты. Кроме того, здесь практикуют грязелечение, бальнеотерапию, физиокинезитерапию и восстановление двигательного аппарата.


   Не удивительно, что в бальнеологическом курорте имеется и эко-музей озера Ридраколи «IDRO» - его постоянные экспозиции знакомят посетителей с секретами воды и леса с помощью научных экспериментов, и интерактивных игр, которые позволяют взрослым и детям самим совершать удивительные открытия.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-РоманьяДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья


   Ещё один удивительный музей Баньо-ди-Романья - визит-центр национального парка «Форести Казентинези» (Foreste Casentinesi) - он занимает часть здания Палаццо дель Капитано (Palazzo del Capitano). На первом этаже визит-центра организована выставка, знакомящая с геологической историей местности, здесь же можно увидеть силуэт огромного букового дерева, которое служит гнездом для разных видов птиц. Помимо этого, предусмотрена возможность увидеть пейзажи парка с высоты птичьего полёта - величественные горы, долины, реки и затерянные среди лесов деревушки.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья


   Палаццо дель Капитано - одно из самых важных в историческом плане зданий Баньо-ди-Романья. Его фасад, украшенный гербами Медичи, напоминает о долгом господстве Флоренции над этими землями (с 1404-го по 1923-й годы). Со времён Средневековья Палаццо было центром сосредоточения политической власти - здесь размещалась резиденция графов Гвиди ди Баньо, заседало правительство Флорентийской республики, были организованы казармы карабинеров. В середине 1950-х годов Палаццо оказалось полностью заброшенным, и только в 1984-1994-м годах оно было выкуплено муниципалитетом и отреставрировано. Сегодня в Палаццо дель Капитано, помимо визит-центра, размещается городская библиотека, архив, туристско-информационный офис.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-РоманьяДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья


   В окрестностях этого средневекового города расположено множество интересных достопримечательностей. На площади Риказоли находится базилика Санта-Марии-Ассунта (Santa Maria Assunta), первые упоминания о которой встречаются ещё в 861-м году. За свою долгую историю здание базилики много раз перестраивалось и видоизменялось, и сегодня в его облике можно увидеть черты романского и готического стилей и стиля ренессанс. Внутреннее убранство базилики украшают триптих Нери ди Бичи, полихромная статуя Святой Агнии работы флорентийского скульптора Андреа дела Роббиа (Andrea della Robbia) и барельеф школы Донателло. Рядом с базиликой возвышается 32-метровая колокольня XVIII века.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-РоманьяДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 11 этап, Флоренция (Понт-Эма) - Баньо-ди-Романья


   На правом берегу Фоссо делла Каппелла, притоке реки Савио, находится небольшая часовня Мадонна-дель-Кармине, построенная в 1621 году. В наше время в часовне работает музей религиозного искусства. Часовню возвели специально для хранения иконы с изображением Девы Марии. В часовне расположен элегантный портик с тремя арками и колоннами 18-го века.


   На вершине холма Корзано, на высоте 678 м стоит храм Пресвятой Девы Корзано (Santuario e Castello di Corzano - Madonna col Bambino), в котором хранится чудодейственная икона «Богоматерь с Иисусом» XV века, по преданию, остановившая в 1835 году страшное землетрясение.


  Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтактеТелеграм и Гугль+. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2017.

 

По материалам Интернет

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Вчера, 19:08 | Регистрация: 11.07.2015

    ну) сам бог велел Фолифорову пробовать уезжать в отрыв дня.

    а там как повезет.

    завтра,по сути,начинается новое Джиро.

    горнякам надо что то делать с Дюмуланом.

    укатывать его,рвать,выматывать.

    так что больше спокойной езды не будет.

    каждый этап,где Мистер Дю не проиграет Кинтане,будет приближать Победу)

    потому и потому.

    и самое что интересное,никто не будет помогать Мувистару убивать Тома.

    почему?)))

    ну а как,вспомните мотоциклиста и падение топов)))

    и это ШАНС для Мистера Дю.

    ВЕЛИКИЙ ШАНС.

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Вчера, 19:21 | Регистрация: 12.07.2014

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    и самое что интересное,никто не будет помогать Мувистару убивать Тома.
    Они может и рады помощь, да нечем

     

    Интересно как завтра пойдет Мовистар: закинет в отрыв Амадора или по рецепту Астаны.

     

    А вот в отрыве действительно хотелось бы увидеть Фолифорава, я думаю там будет и Фрайле, да и Роллан должен тоже там быть

  3. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 19:25 | Регистрация: 20.11.2012

    интересный маршрут, здесь возможны варианты.

     

    ну и да, Фолифоров и Фирсанов должны же как-то проявиться

  4. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 19:53 | Регистрация: 1.10.2012

    Думаю ни каких вариантов не будет, очень уж много продолжительных спусков за 10 км, есть где вернутся. И такая плотность в генерале, кого-то одного бросить не получится.

  5. Имя: Андрей

    Аugusto

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 8.09.2016

    Думаю, что все будет спокойно среди "бигов". И по обстоятельствам среди остальных.

  6. Имя: Михаил

    Михаил

    Вчера, 21:57 | Регистрация: 22.11.2012

    По моему этот этап под Нибали... но Тома конечно здесь не сбросить.

  7. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:04 | Регистрация: 8.07.2013

    Ну если скай или мувистар продемонстрируют тоже что и астана в 15 на вуэльте , то Дюмулана можно разобрать даже на этом этапе. 

  8. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 4.01.2015

    Этап имени А.Бинды

    Цитата: Аugusto
    Думаю, что все будет спокойно среди "бигов". И по обстоятельствам среди остальных.
    Цитата: Михаил
    По моему этот этап под Нибали... но Тома конечно здесь не сбросить.

    После тяжелой раздеки на 40км., генерал будет отдыхать (если это слово уместно к такому этапу"). А вот под отрыв и победу на нём например такого типажа велогонщиков как Висконти или Фрайле или даже Поланц (горные очки нужны, нет?) вполне. А генеральщики взбодрятся в субботу, когда будет ФИНИШная Оропа

  9. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:23 | Регистрация: 4.07.2013

    Этап для отрыва, борьба за горную майку. Генералы будут отдыхать и пасти друг друга. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California

17 - 21 мая 2017

Tour of Norway

19 - 21 мая 2017

Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Этап для отрыва, борьба за горную майку. Генералы будут отдыхать и пасти друг друга. 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото

    Курдюков - «Голос велоспорта». И этим всё сказано.
    Сергей, Спасибо Вам за все ваши (наши) гонки в эфире!
    И Удачи во всех Ваших хороших делах!


    Кто-то минус поставил. Нашлась же хомячина ))

     

  • Khan
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (28)
    Khan-Фото

    Всё проверяемо. Открываем лайв на сайклингньюзе и читаем лайв того этапа (очень жаль, что наш лайв не сохранился, но в 12 году с ним как раз были проблемы насколько я помню).

     

    Первое что хочу отметить это четвёртый этап. Не 20-й и даже не 14-й. Я бы на месте Унсуэ маечку-то сбагрил.

     

    http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-a-espana-2012/stage-4/live-report/

     

    Читаем:

    14:56:56 BST

    68.6km remaining from 160.6km Movistar's chase has now eased off and the gap to the break is 12:11. If there isn't a reaction soon then this group could well stay away to the finish.

     

    15:27:21 BST
    It's  not having much of an effect though and the gap has gone out to 13:16

     

    За полчаса отрыв накинул минуту.

     

    15:41:04 BST
    Sky and Katusha have moved closer to the front but they're just rolling along at the moment.

    15:47:38 BST
    Movistar's reluctance to commit to the chase is interesting. It looks like they're content to let the lead slip onto another rider's shoulders and therefore save their energies for another day.

     

    Скай и Катюша подтягиваются, что нормально для команды с генеральщиком, но в погоне не участвуют. Потом англичанин отмечает то, что отмечал и я перед ссылкой. И следующее же сообщение:

     

    15:51:06 BST
    There's been a big crash and Valverde is among the riders in trouble.

    Flecha (Скаевец на тот момент) has attacked and upped the pace.
    15:52:00 BST
    Stannard is now drilling the pace on the front of the bunch as Valverde gets a new bike. A number of his teammates have come down too. Sky are taking advantage now, setting the pace on the front of the bunch.
    15:53:03 BST
    The crash occurred right at the front but Sky are looking to take advantage

     

    Далее читаем:

    15:58:51 BST
    Katusha have cooled their work on the front so it's just Sky on the front. I'm playing devil's advocate but do marginal gains include taking advantage when the race leader crashes? (По меньшей мере 7 минут Катюша и Скай натягивали вдвоём, потом остался только скай)

     

    Далее уже не совсем показательно. Момент, так сказать заигран, но уровень скаевской погони показывает это:

    16:15:05 BST
    The gap to the five leaders is 6:44. (За 50 минут слетело почти 7 минут, при том, что до 15:51 активных действий не было, т.е. можно считать что 7 минут слетели за 25 минут погони)

     

    Как-то не особо верится, что Катюша и Скай курили бамбук, болтали ногами, а потом такие: "Ёмана, тут же отрыв едет с красной майкой, а мы и не заметили, щас будем догонять". И по чистому совпадению они это решили как раз в момент падения красной майки. Ну вот так звёзды сошлись. Счастливый случай.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин: «На последних 10 ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Браво! Браво! Браво, Томми! Потрясающая победа! 

  • VeloVelo
    Том Скуйиньш сошёл с Тура Кали ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Том, ты классный гонщик! Здоровья тебе!   

  • VeloVelo
    Том Скуйиньш сошёл с Тура Кали ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Сейчас всё хорошо?

  • LuckyNovik
    Том Дюмулин: «На последних 10 ... (3)
    LuckyNovik-Фото

    Дюмолан - красава - победил!!! Томас всем всё доказал, после такого страшного падения на девятом этапе!!! Кинтана хапнул!!! Что ещё может быть лучше???!!! Это пока лучший этап на Джиро!!!

  • Михаил
    Том Дюмулин: «На последних 10 ... (3)
    Михаил-Фото

    Том победит. Это его горнка!

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (46)
    Cyrill-Фото

    Сейчас прикинул по оставшимся этапам - этапов пять есть у Кинтаны. Первый - уже завтра, надо что-то придумывать. Про этап с Оропой - слабо верится, что там Кинтаныч отыграет много, а вот в следующий вторник надо конечно тряхануть пелотон и Томика :)

  • stalcker23
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (46)
    stalcker23-Фото

    Кто куда капнул то?) либо я смотрел другую гонку, либо на блокхаусе все остались по одному, а ктото из топов уже отстал даже, а кинтана был с двумя гонцами до конечной атаки? Или НЕ КАПНУЛИ это когда как мапей всей толпой в топ10

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 мая

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data)

Sonny Colbrelli (Bahrain Merida)

Greg Van Avermaet (BMC Racing Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (118)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)