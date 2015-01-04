Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна, 181 км

После дня отдыха, во время которого участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 переместятся с острова Сардиния на остров Сицилия, баталии в погоне за розовой майкой лидера возобновятся. На старт четвёртого этапа участники выйдут в Чефалу (Cefalù). Город-порт входящий в число самых красивых городков Италии лежит на побережье Тирренского моря, приблизительно в 70 км восточнее Палермо.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Чефалу известен не только своими великолепными песочными пляжами, но и достопримечательностями. Атмосфера старинного города чувствуется в каждом уголке города. История Чефалу началась в IV в. до н.э., когда на вершине мыса греки основали поселение, назвав его Кефалоидион (Kefaloidion). Название от греческого слова «kefa» или «kefale», что означает «голова», что точно описывало мыс, возвышающийся над Тирренским морем, подобно голове.



В 307 году до н.э. Кефалоидион завоевал Сиракузы, а в 254 году он перешёл к римлянам, которые они стали называть город латинским именем Чефалодиум (Cephaloedium).

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Когда наступил период властвования Византии, жители стали селиться не только на горе, но и на равнине у подножия мыса - городок стал разрастаться и всё больше походить на портовый город. В это время в Чефалу размещалась резиденция греческого епископа. От этого времени до наших дней сохранились крепостные стены с зубцами, церкви, казармы, ёмкости для воды и печи.



В 858 году Чефалу попал под власть арабов, город вошёл в эмир Палермо и стал называться Гафлюди (Gafludi). В 1063 Чефалу был завоёван норманнами во главе с Рожером II (граф Сицилии) - младший из братьев Отвилей, в течение 1061-1091 годов отвоевал у арабов Сицилию и заложил основы будущего Сицилийского королевства.



В XIII-XV веках Чефалу находился под покровительством феодальных семейств. Позже в городе по очереди хозяйничали то французы, то голландцы, то шведы, и только в 1861 году Чефалу примкнул к объединённой Италии.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Исторический центр Чефалу сложился в Средневековье, его узкие улочки, выложенные булыжниками с морского побережья, поднимаются вверх к Кафедральному собору, который был возведён в 1131 году и является одним из главных исторических памятников и достопримечательностей города.



Согласно легенде, когда Рожер II возвращался из Неаполя в Палермо, он попал в сильный шторм и дал клятву, что если спасётся, то на том месте на побережье, где они пристанут, он возведёт собор в честь Христа Спасителя. На следующий день шторм стих, и Рожеру II со своими людьми удалось бросить якорь в бухте Чефалу. Строительство собора началось в 1131 году. Его украшают великолепные мозаики VI в., внутри саркофаги, в одном из них Рожер II хотел быть похороненным, а второй предназначался «ради августейшей памяти моего имени и во славу церкви». Но его воля не была исполнена и Рожера II похоронили в Палермском соборе.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Фасад Кафедрального собора представляет собой квадрат с двумя мощными башнями, соединёнными резной аркадой. Внутри собор имеет форму латинского креста, разделённого на три нефа с колоннами в два ряда. Мозаики, выполненные византийскими мастерами, приглашёнными из Константинополя, полностью покрывают собор. После переделок и обновлений, произведённых на протяжении XVI и XVII веков, в интерьере собора уцелело лишь несколько византийских мозаик XII века, из которых первое место во всей Сицилии принадлежит грациозному изображению Христа Пантократора в центральной апсиде.



Именно в этот период город получил свой название, которое сохранилось до наших дней - Чефалу. В XV веке коммуна стала владением епископов Чефалу.



Около церкви находится кладбище, на котором находится земля, привезённая из Иерусалима - этой земле приписывают чудесное свойство мумифицировать погребённые тела.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Собор расположен на центральной площади Дуомо, на которой стоят несколько палаццо, построенные в стиле ренессанса и неоклассицизма, а также барочное здание ломбарда, построенное местным епископом в начале XVIII века. Стоит обратить внимание на дворец Мария, построенный в норманнский период.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Сохранился до наших дней и дворец Остерио Маньо (XIII - XIV веков) - это самое значительное историческое здание города. Здесь останавливался норманнский король Рожер II, когда приезжал в Чефалу. Палаццо состоит из двух зданий, расположенных по разные стороны улицы. Он неоднократно перестраивался и мало что сохранилось с тем времён, однако общая концепции сохранена. С 3 июля 2015 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Жители Чефалу своей визитной карточкой считают природный памятник - гору Чефале, которая возвышается на 280 м над морем и её скалу Рокка-ди-Чефалу (La Rocca di Cefalù), она буквально нависает над городом. На вершине находятся руины замка и храма Дианы (IV в. до н.э.). Стоит упомянуть об одной особенности - узкие улочки исторического центра вымощены прибрежной галькой и известняком, который был добыт из скалы Рокка-ди-Чефалу, когда там строили замок и храм Дианы.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



В городском художественном музее Мандралиска (Museo Mandralisca) хранится шедевр итальянского художника, видного представителя южной итальянской школы живописи эпохи Раннего Возрождения Антонелло да Мессины «Портрет неизвестного». В этом музее есть все: от картинной галереи до археологической коллекции и предметов антиквариата. Не зря музей в Чефалу называют выставкой всякой всячины. Основал его, кстати, местный барон Энрико Пирайно ди Мандралиска. Уроженец Чефалу и выходец из состоятельной семьи, барон ещё в молодости начал собирать коллекцию предметов искусства. Сегодня музей Мандралиска может похвастаться не только обширным собранием живописи, а также крупнейшей в Европе коллекцией ракушек, насчитывающей свыше 20 тысяч экземпляров со всего мира. Библиотека Мандралиска располагает шестью тысячами книг, в том числе редчайшими первопечатными инкунабулами XV века.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Чефалу - живописный сицилийский курорт, бальнеологический центр. Туристов со всего мира привлекают в Чефало не только его исторические достопримечательности, но и 1,5 километровый пляж с белоснежным песком омываемый тёплыми волнами Тирренского моря.



На кулинарные традиции Сицилии влияние оказала насыщенная история, поэтому и по сегодняшний день в местной кухне чувствуются греческие, арабские и норманнские наследия. Сицилийская кухня - это смесь блюд из пасты, манной крупы, морепродуктов и мяса. Ранним утром в Чефалу практически на каждой улице продают свежепойманную рыбу, её аромат смешивается с только что сваренным кофе и со сладким запахом сицилийских сладостей, основа которых творог и фисташки. Самая известная сладость Сицилии - Кассата сицилиана (Cassata siciliana) - бисквитный торт с начинкой из творога, ванили, кусочков шоколада, цукатов и ликёра.

Альтиметрия 4 этапа Джиро д’Италия-2017: Чефалу - Вулкан Этна, 181 км



Чефалу в 4-ый раз принимает старт этапа Джиро д'Италия. Это первый горный этап Джиро д'Италия-2017 с финишем в подъем 1 категории после дня отдыха-перелета. Набор высоты составит 3500 м. Главное на этом этапе - чтобы высочайший действующий вулкан Европы не проявлял активность, в отличие от пелотона.

Со старта гонщики отправятся на восток вдоль северного побережья острова Сицилия и через 55 км повернут на юг, вглубь острова, где начнут преодолевать горы Неброди.

Последующие километры - подъем 2-й категории Портелла Феммина Морта (Portella Femmina Morta) протяженностю 32.8 км, 62-1524 м, перепад - 1462 м, средний градиент 4.5%, максимальный - 8%, вершина которого расположена на высоте 1524 м над уровнем моря. Преодолев вершину и пройдя 30-км спуск гонщики затем проедут ещё 30 км по пересеченной местности прежде, чем начать восхождение на Этну.



На 148.5 км начнется подъем протяженностью 7 км с набором высоты в 350 м, затем после 10 км плавного спуска пелотон приблизится к началу подъема 1 категории Этна (Etna) протяженность 17.9 км, 705-1892 м, перепад - 1170 м, средний градиент 6.6%, максимальный - 12%. Подниматься будут с юга от Николози (Nicolosi) на север.

Этна (Etna) - самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2017. Первые 6 км со средним 7.1%, затем километровой участок под спуск и далее 10 км со средним градиентом в 7.5% и выполаживанием на заключительном километре.

Этот этап - первая проверка генеральщиков, выиграть на этом этапе Джиро д’Италия-2017 нельзя, но проиграть можно. Главным фаворитом можно назвать колумбийца Наиро Кинтану.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Вулкан Этна - одна из главных достопримечательностей острова Сицилия. 600 000 лет назад на месте Этны был морской залив, извержения начались на его дне, в результате чего из моря поднялся вулканический конус - Этна построила себя сама. Долгое время вулкан Этна был известен под названием Моджибелло (Mongibello), некоторые местные жители называют так вулкан до сих пор. Этна - действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это самая высокая точка Европы вне Кавказских гор, Альп и Пиренеев, а также наиболее высокий действующий вулкан в Европе. Является 10-ым по значению вулканом планеты. Его высота на сегодняшний день составляет 3323 м над уровнем моря, окружность по основанию - 165 м. Вулкан активен, поэтому его высота меняется от извержения к извержению.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



Этна – прекрасная и ужасная одновременно. Красота величественной Этны, с вершиной, покрытой капюшоном снега, такого необычного для этих широт, а также дым, показывающий, что вулкан действующий, всегда привлекали массу туристов. Ужасной же Этну можно назвать из-за её характера – непредсказуемых извержений, часто становящихся причиной разрушений и смерти. Иногда Этна выплёскивала лаву, которая достигала прибрежной Катании.



Примерно раз в 150 лет происходит сильное извержение вулкана Этна, которое естественно наносит ущерб и разрушает поселения, расположенные на его склонах. Угроза извержения не останавливает сицилицев, которые испокон веков проживают на склонах вулкана. Благодаря обилию минералов и микроэлементов, содержащихся в остывшей лаве и вулканическом пепле, почва здесь очень плодородна, поэтому на склонах Этны находятся многочисленные плантации фруктовых садов, оливковые рощи. Здесь растут артишоки, персики, маслины, виноград, гранаты, яблони, инжир, вишни, бананы, кукуруза, рожковые деревья, финиковые пальмы, сахарный тростник, помидоры, табак, сливы, перец, тимьян, розмарин, апельсины, лимоны, грейпфруты (с 1810 года), мандарины (с 1828 года), каштаны, фисташки, арахис, грецкие орехи, фундук... На склонах Этны раскинулись и виноградники, один из них поднимаются на высоту 1200 метров над уровнем моря и является одним из самых высоких в Европе виноградников.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 4 этап, Чефалу - Вулкан Этна



За последние 50 лет вулкан изменил свою активность с гавайского типа (когда образуются щелочные лавы, которые текут и магматические газы быстро испаряются) на стромболианский (когда формируется полужидкий материал и происходят частые выбросы, освободившихся газов). При взрывном извержении лавовые фрагменты выбрасываются на тысячи метров, затем они выпадают на склон в виде твёрдого шлака. На вершине вулкане находится четыре постоянно действующих кратера: самый старый - центральный 3346 м, следующий - северо-восточный, он образовался в 1911 году, кратер Бокка Нуова (Bocca Nuova) образовался в 1968 году, и самый молодой кратер расположен на юго-восточном склоне, он появился в 1971 году. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров.



На протяжении своего существования Этна извергалась около 200 раз. Впервые это случилось 1226 году до н. э. В 396 году до н. э. извержение даже помогло спасти города Катанию и Сиракузы от захватчиков-карфагенян. Но были извержения, когда Этна не интересовалась судьбой жителей, полностью уничтожая Катанию, и так было несколько раз. В истории извержений прекрасной и ужасной были и настоящие чудеса - так, в 1928 году река раскалённой лавы остановилась перед религиозной процессией. В 1950 году на этом месте была построена часовня, а через 30 лет (в 1980) лава застыла уже перед ней.



Мифы и легенды дают своё объяснение извержениям Этны. Афина Паллада в битве олимпийских богов и гигантов придавила бессмертного гиганта Энкелада Этной, и когда Энкелад пытается выбраться на поверхность, вулкан просыпается. Может быть, для того, чтобы «приручить» Этну, местные называют её «дружелюбным вулканом» - Моджибелло. По верованию древних, Этна была кузницей Вулкана - бога огня и покровителя кузнечного ремесла. Здесь он выковывал оружие и доспехи для богов и героев. А также создавал молнии для Юпитера. В помощниках у Вулкана были одноглазые циклопы.



Вулкан Этна и Джиро д’Италия



В истории итальянской супермногодневки Джиро д’Италия вулкан Этна входил в маршрут велогонки трижды. И судьба «Прекрасной и Ужасной» Этны на Джиро д’Италия была не слишком счастливой.



Впервые идея использовать подъём на вулкан Этна пришла зимой 1966 в преддверии празднования 50-го выпуска Джиро д’Италия-1967 года. Организаторы надеялись создать совершенно новый маршрут, который бы сочетал в себе классику и новизну. Тогда начались поиски трёх новых подъёмов. Блохаус (Block Haus) и Тре Чиме ди Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo) в тот год на Джиро д’Италия не появились, но впоследствии произвели впечатление, а вот Этне не повезло в силу разных причин.



В 1967 проводился этап от Катании до Этны, но в пелотоне чувствовалась нервозность, гонщики выражали протест против слишком сложного маршрута, слишком долгих трансферов. Не получилось совместить на маршруте Джиро д’Италия прохождение Этны, Блокхауса и Тре Чиме ди Лаваредо. А подъём на Этну оказался не слишком сложным. В группе тогда произошёл естественный просев, за 7 км до вершины пелотон сократился до 15 человек. В финале из этой группы оторвались четверо, которые и разыграли финиш на Этне. В результате этап, протяжённость которого составляла 169 км, был пройден со средней скоростью 29 км/ч, его выиграл Франко Битосси (Franco Bitossi). Затем об Этне забыли на 22 года.



В 1989 на вулкане Этна финишировал 2-й этап Джиро д’Италия, который выиграл португалец Акасио Да Силва (Acacio Da Silva). Как развивались события этапа с подъёмом на Этну на Джиро д’Италия-1989 вы можете увидеть, просмотрев видеозапись.







И вот, спустя 27 лет, очередная встреча пелотона Corsa Rosa с Этной состоялась на Джиро д’Италия-2011, тогда, на старт велогонки вышли многие велогонщики из числа тех, кто едет Джиро д’Италия и в этом году. Напомним, как развивались события.



После 50 километров дистанции 9-го этапа Джиро д’Италия-2011 (Мессина - Этна, протяжённостью 159 км) сформировался отрыв из 9 человек. В его состав вошли Ярослав Попович (Yaroslav Popovych), который был едва ли не самым активным и заметным гонщиком в составе RadioShack, Джованни Висконти (Giovanni Visconti) (Farnese Vini – Neri Sottoli), Микаэль Шерель (Mikael Cherel) (AG2R La Mondiale), Ян Бакелантс (Jan Bakelants) (Omega Pharma – Lotto), Алессандро Ванотти (Alessandro Vanotti) (Liquigas - Cannondale), Пабло Ластрас Гарсия (Pablo Lastras Garcia) (Movistar Team), Филиппо Савини (Filippo Savini) (Colnago-CSF Inox), Матиас Франк (Mathias Frank) (BMC Racing Team) и Хуан Оррач (Juan Horrach) («Катюша»).



За 13 километров до финиша на склоне древнего вулкана впереди оставалась четвёрка гонщиков - Ластрас, Висконти, Франк, Бейкеландтс. Их преимущество составляло около двух с половиной минут. По мере приближения к началу финального подъёма разрыв между лидерами и группой фаворитов таял на глазах.



Тем временем, впереди атаковал Хосе Рухано (Jose Rujano). Венесуэльский гонщик Androni Giocattoli уходил всё дальше. За 6,5 километров до финиша, в борьбу включился Альберто Контадор (Alberto Contador). Ускорение испанца на самом крутом участке подъёма смог поддержать только Микеле Скарпони (Michele Scarponi). Лучше бы итальянец этого не делал. Невооружённым глазом было видно, насколько легко танцует на педалях лидер Saxo Bank, и как «пробуксовывает» Микеле, ломая «пустыми» ногами более тяжёлую передачу. А Контадор уезжал всё дальше и дальше. Поравнявшись с Рухано испанец жестом показал ему - мол, «давай, поработаем вместе», на что в ответ получил взгляд исподлобья: «в своём ли ты уме, Альберто? мне здоровье дороже». На том и порешили - Контадор взял Рухано на буксир, а за километр с небольшим до финиша сбросил венесуэльца с колеса, и первым пересёк финишную черту. Приятным, но, как выяснилось потом, отнюдь не вожделенным бонусом стала для лидера Saxo Bank розовая майка лидера гонки.



Основные соперники Контадора финишировали через минуту. Это был удар. Нет, гонка ещё не была проиграна в прямом смысле этого слова. Впереди ещё были сложные этапы в Доломитах. Но, пожалуй, именно на Этне гонка была проиграна основными конкурентами Контадора, прежде всего, психологически. И тут дело даже не в том, что и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), и Микеле Скарпони в своих интервью после окончания этапа признали превосходство испанца. Скорее всего, в тот момент они поняли, что вряд ли смогут что-либо противопоставить Контадору, а осознание собственной слабости иногда бьёт сильнее, чем понимание силы соперника.



Топ-10 генеральной классификации после 9-го этапа Джиро д’Италия-2011:

1. Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 33:03:51

2. Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad + 0:00:59

3. Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo + 0:01:19

4. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale + 0:01:21

5. Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD + 0:01:28

6. David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team + 0:01:37

7. Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana + 0:01:41

8. Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli + 0:01:47

9. Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team + 0:02:21

10. Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team + 0:02:21



И вот вулкан Этна вновь возвращается. «Прекрасная и Ужасная» уже привлекла к себе всеобщее внимание, начав кипеть и выбрасывать пепел 28 февраля 2017 года. Извержение лавы, сопровождающееся небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, было зафиксировано из юго-восточного кратера вулкана Этна.



И в ожидании яркой баталии за звание покорителя вулкана Этны, мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте, Телеграм и Гугль+. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2017.