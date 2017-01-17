Вилко Келдерман - новый старт в команде Sunweb

25-летний голландский гонщик Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) начнёт сезон в новой команде Sunweb (бывшая Giant-Alpecin). С момента прихода в велоспорт Келдерман не менял команды, выступая, сначала в андеровской, а затем в профессиональной команде Rabobank, которая, поменяв несколько имён, сейчас называется LottoNL-Jumbo. Самым ярким для Келдермана стал сезон 2014 года, когда голландский гонщик занял 7-е место в общем зачёте Джиро д’Италия, и 4-е место на Критериуме Дофине.

В этом году Вилко Келдерман вошёл в топ-10 на многодневных гонках Вуэльта Андалусии, Энеко Тур, Тур Швейцарии и Тур Страны Басков.

В интервью Cyclingnews Вилко Келдерман рассказал, что поворотным пунктом, подтолкнувшим сменить команду, стали два года несбывшихся ожиданий и 32-е место на Тур де Франс.

Вилко Келдерман: «Я пять лет провёл в Lotto Jumbo, и просто почувствовал, что мне необходимо поменять команду. Попробовать что-то другое, увидеть вокруг себя новых людей. Мне всегда было интересно, как работают другие команды. Мне предлагали разные варианты, но я выбрал Sunweb, потому что у команды очень интересная история, и у них уже есть голландские гонщики.

Два года назад у меня был очень хороший сезон, я многого ждал от себя после него, но ничего не сработало.

После 2014 года я стал вглядываться в детали, думать, что я мог бы улучшить. Я стал ещё больше уделять внимания тренировкам, изучал эффективность своего педалирования. Очень многое можно сделать просто по данным со своего велосипеда, но самое важное – быстро подниматься в гору.

Может быть, у меня всё происходило слишком быстро. Или я слишком быстро сделал тот большой шаг. Может, мне надо было проехать Джиро д’Италия и в 2015 году, идти шаг за шагом.

Гонщику всегда хочется большего и большего, а в итоге может получиться перегрузка. Я закончил тем, что слишком много тренировался, при этом не придерживаясь достаточно хорошей диеты, слишком много работал над общей физической подготовкой и забыл об основах.

Мне только 25, но время летит слишком быстро. Я уже пять лет выступаю в профессионалах, а это большой срок. Время в андерах пролетело, старт карьеры был очень быстрым. Тогда я просто тренировался, не думая ни о чём другом. Прорабатывал базу, и пришли результаты.

После Тур де Франс в этом году у меня появилась мысль, что мне надо двигаться дальше. В команде LottoNL-Jumbo всё было знакомо, это приятно, но мне был нужен новый взгляд. Думаю, и команда после Тур де Франс тоже поняла, что пришло время что-то менять.

Чувствую, что новая команда поможет мне взглянуть на всё свежим взглядом, взять новый старт.

Я всё ещё считаю себя генеральщиком, но мне лучше начинать с недельных гонок, проявить свои лучшие качества там. Например, на такой гонке как Тур Романдии. Потом посмотрим по поводу более длинных гонок».