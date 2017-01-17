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Вилко Келдерман - новый старт в команде Sunweb

 Вилко Келдерман - новый старт в команде Sunweb

 

  25-летний голландский гонщик Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) начнёт сезон в новой команде Sunweb (бывшая Giant-Alpecin). С момента прихода в велоспорт Келдерман не менял команды, выступая, сначала в андеровской, а затем в профессиональной команде Rabobank, которая, поменяв несколько имён, сейчас называется LottoNL-Jumbo. Самым ярким для Келдермана стал сезон 2014 года, когда голландский гонщик занял 7-е место в общем зачёте Джиро д’Италия, и 4-е место на Критериуме Дофине.

  В этом году Вилко Келдерман вошёл в топ-10 на многодневных гонках Вуэльта Андалусии, Энеко Тур, Тур Швейцарии и Тур Страны Басков.

 

  В интервью Cyclingnews Вилко Келдерман рассказал, что поворотным пунктом, подтолкнувшим сменить команду, стали два года несбывшихся ожиданий и 32-е место на Тур де Франс.

 

 

  Вилко Келдерман: «Я пять лет провёл в Lotto Jumbo, и просто почувствовал, что мне необходимо поменять команду. Попробовать что-то другое, увидеть вокруг себя новых людей. Мне всегда было интересно, как работают другие команды. Мне предлагали разные варианты, но я выбрал Sunweb, потому что у команды очень интересная история, и у них уже есть голландские гонщики.

  Два года назад у меня был очень хороший сезон, я многого ждал от себя после него, но ничего не сработало.

 

  После 2014 года я стал вглядываться в детали, думать, что я мог бы улучшить. Я стал ещё больше уделять внимания тренировкам, изучал эффективность своего педалирования. Очень многое можно сделать просто по данным со своего велосипеда, но самое важное – быстро подниматься в гору.

  Может быть, у меня всё происходило слишком быстро. Или я слишком быстро сделал тот большой шаг. Может, мне надо было проехать Джиро д’Италия и в 2015 году, идти шаг за шагом.

 

  Гонщику всегда хочется большего и большего, а в итоге может получиться перегрузка. Я закончил тем, что слишком много тренировался, при этом не придерживаясь достаточно хорошей диеты, слишком много работал над общей физической подготовкой и забыл об основах.

 

  Мне только 25, но время летит слишком быстро. Я уже пять лет выступаю в профессионалах, а это большой срок. Время в андерах пролетело, старт карьеры был очень быстрым. Тогда я просто тренировался, не думая ни о чём другом. Прорабатывал базу, и пришли результаты.

 

  После Тур де Франс в этом году у меня появилась мысль, что мне надо двигаться дальше. В команде LottoNL-Jumbo всё было знакомо, это приятно, но мне был нужен новый взгляд. Думаю, и команда после Тур де Франс тоже поняла, что пришло время что-то менять.

  Чувствую, что новая команда поможет мне взглянуть на всё свежим взглядом, взять новый старт.

  Я всё ещё считаю себя генеральщиком, но мне лучше начинать с недельных гонок, проявить свои лучшие качества там. Например, на такой гонке как Тур Романдии. Потом посмотрим по поводу более длинных гонок».

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Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman Sunweb

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Комментарии

  • Earl57
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    Earl57-Фото

    Барде ведь не пустили на Джиро-2017. Босс AG2R сказал, что ему в Италии ничего не светит, поэтому поедет Тур.

    А на Джиро как обычно Поццовиво кажется собирается.

  • Sm1T
    Крис Фрум о велотуфлях Sidi, в ... (6)
    Sm1T-Фото
    зато как он по Монванту бегал :)
  • rude_rider
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    rude_rider-Фото

    Кароче Кинтана сдулся как претендент на главного соперника Фруму (а есть ли теперь?)

     

    Теперь интереснее Джира.там все будут идти на все деньги

     

    Кароче предвкушаю наинтереснейшую Джиру и наискушнейший Тур ну а после интригу дубля от Фрума.

     

    и так что имеем

    Нибс

    Ару

    Крю

    Чавес

    Том

    Кинтана

    Барде

    Уран наверное

    Ланда

    Зак

    Тиджей

     

    зашибись список если все так останется.

  • Адриен
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    Адриен-Фото

    Похоже,   бросать вызов Фруму на ТДФ 2017 из РЕАЛЬНЫХ соперников никто не хочет . И если у него не будет СОБСТВЕННЫХ ошибок , просчетов  и провалов , если удастся победить САМОГО СЕБЯ - ну тогда победа обеспечена. Не самая эпическая, не самая сверхтяжелая, но это уже не важно . А вот на Джиро нас ждет настоящий фейерверк .

  • Stack
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    Stack-Фото
    Согласен, что вероятность дубля у Кинтаны выше, чем у Контадора, но всё равно она стремится к нулю в борьбе против "свежего" Фрума на ТдФ.
  • Александра
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    Александра-Фото

    Кинтана для меня все больше выглядит темной лошадкой. Уже и не знаешь, чего от него ожидать. То болелвсеплохо, то ломит, как танк.

    Думаю, Джиро с участием Кинтаны станет еще интереснее, а Тур  - еще предсказуемее.

  • Student
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    Student-Фото
    Прям, как Контадор. Но возможность дубля в исполнению колумбийца верю больше.
  • EL-Fenomeno
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я тоже считаю что Наиро каг бэ страхуется перед Туром, зная, что вряд ли он сможет одолеть там Фруми, а вот взять юбилейную Джиро №100 - это был бы достойный "ответ" себе и тому же Фруму. Да и почётно, как тогда, когда британец взял сотый Тур. Посмотрим будет ли экономиться Кинтана на этой Джиро и вообще как попрёт у команды Мувиков на итал.гранд туре (в плане генерала)

  • Stack
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    Stack-Фото
    А не попрет потом на Туре, всегда можно будет сказать, что не удалось восстановиться после Джиро))
    Короче, соломку подстелить решили))
  • marketbk
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (13)
    marketbk-Фото

     А мне читается: " Ну как попрет на Джиро - будет вариант бороться за победу- выложусь по максимуму и пофиг на Тур. Нет, так я и говорил - главное Тур.

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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