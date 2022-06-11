VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

Тур Швейцарии-2022. Превью

 

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

 

 

  85-й выпуск Тура Швейцарии (Tour de Suisse), велогонки Мирового тура, пройдёт с 12 по 19 июня. Как и Критериум Дофине, Тур Швейцарии является проверкой сил перед Тур де Франс. С 20 км набора высоты за восемь дней Тур Швейцарии можно назвать одной из тяжелейших горных гонок календаря. В этом году гонка не будет начинаться с традиционного пролога. Вместо этого гонщиков сразу ждёт этап с набором высоты 2660 м.

 

  Из восьми этапов четыре среднегорных, три горных, из которых два – с финишем в подъём, а завершится Тур Швейцарии-2022 равнинной 25,6-км разделкой.

 

  1-й этап – «разминка»  по круговому маршруту с общим набором высоты 2660 м, с тройным прохождением подъёма Пфанненштайль – 4,1 км с 4,6% и двойным - Кюснахтер Берг – 2,8 км с 7,3%, финальное прохождение подъёма за 4 км до финиша.

 

  2-й этап с набором высоты почти 3000 м и постоянным чередованием подъёмов и спусков. Три категорийных подъёма – два 2-й и один 3-й категории – на второй части этапа. Подъём 2-й категории Шалльпасс (Challpass) – 6,3 км с 6,3%  будет пройден по самому трудному склону, его вершина находится за 14 км до финиша, к которому приведёт спуск.

 

  3-й этап. Основная часть подъёмов сосредоточена на этот раз в начале и середине этапа – три подъёма без категорий, один подъём 1-й категории, за которым последуют подъём 2-й и два подъёма 3-й категории, а равнинный финиш подходит спринтерам, если они удержатся в группе.

 

  4-й этап – самый равнинный из восьми этапов, с набором высоты 1938 м, но на финальных 20 километрах организаторы подготовили сюрприз в виде подъёма 2-й категории – 2,8 км с 8,7%, после спуска с которого на последних четырёх километрах снова равнина.

 

  5-й этап – после старта, где дорога пойдёт под спуск и прохождения подъёма 2-й категории – 5,2 км с 6% начнётся двукратное прохождение 80-километрового круга, включающего секцию маршрута чемпионата мира 2009 года, который проходил в Мендризио. Подъём 3-й категории Педринате – 2,4 км с 8,2% будет проходиться трижды. Финиш в некатегорийный подъём.

 

 На 6-м этапе начнётся решающая борьба за генеральную классификацию. Это королевский горный этап с двумя подъёмами высшей категории, один из них – финишный, а также некатегорийной «стенкой» перед началом финального восхождения.

 

  Этап с набором высоты 4208 м начнётся с подъёма на перевал Нюфенен (Nufenen), на высоту 2478 м, наивысшую точку Тура Швейцарии-2022. Это подъём протяжённостью 21,6 км со средним градиентом 5%. Спуск с Нюфенена - 50 км. Финальный подъём высшей категории – Моосальп, на высоту 1775м – 18 км с 8%, где первая часть более крутая, а на финальных трёх километрах градиент – 5%.

 

  7-й этап похож на предыдущий – вытягивающий силы перевал Лукманир (Lukmanier Pass) – 18 км с 5,5%, после спуска с которого ждут два подъёма 3-й категории и финальный подъём высшей категории до горнолыжного курорта Мальбун (Malbun) – 12,8 км с 8,4%.

 

Финал Тура Швейцарии-2022 – 8-й этап – полностью равнинная индивидуальная гонка на время протяжённостью 25,6 км, которая может внести коррективы в общий зачёт после королевских горных этапов.

 

 

 

Участники и претенденты

 

  Победитель Тура Швейцарии прошлого года Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) не будет защищать титул. Но у команды Ineos Grenadiers есть кому побороться за победу – Адам Йейтс, Герант Томас и Даниэль Мартинес, победитель Тура Страны Басков-2022, призёр Париж-Ницца, возвращаются в гонки после перерыва.

 

Команда Bora-hansgrohe, которая уже бросала вызов на крупнейших гонках и недавно выиграла Джиро д’Италия-2022 с Джеем Хиндли, на Туре Швейцарии также имеет шансы на победу с Александром Власовым и Серхио Игитой.

 

Не останется в стороне и команда Jumbo-Visma с Сепом Куссом, Сэмом Ооменом, Роаном Деннисом.

 

Команда Bahrain Victorious готова поддержать на домашней гонке швейцарского гонщика Джино Медера, у которого есть шансы на успех. В этом году он стал призёром Тура Романдии.

 

Israel-Premier Tech стартует с призёром Тура Швейцарии прошлого года Якобом Фульсангом и Майклом Вудсом.

 

Ремко Эвенепул возглавит команду Quick Step Alpha Vinyl. Спортивный директор Quick Step Alpha Vinyl Вилфрид Петерс говорит, что  команда нацелена на этапы и высокое место в генеральной классификации.

 

Также в борьбу могут включиться Тибо Пино (Groupama-FdJ), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Тимен Аренсман (DSM), Доменико Поццовиво (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Йон Исагирре (Cofidis), Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) и другие.

 

Этапы Тура Швейцарии-2022

 

Этап 1. Küsnacht – Küsnacht, 177,6 км

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

Этап 2. Küsnacht – Aesch, 199 км

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

Этап 3. Aesch – Grenchen, 177 км

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

Этап 4. Grenchen – Brunnen, 191 км

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

Этап 5. Ambri – Novazzano, 193 км

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

Этап 6. Locarno – Moosalp, 180 км

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

Этап 7. Ambri – Malbun, 196 км

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

Этап 8. Vaduz – Vaduz, 25,6 км, ITT

Тур Швейцарии-2022. Маршрут

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

11 июня 2022

Dwars door het Hageland

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Критериум Дофине-2022. Этап 6 (2)
    Earl57-Фото

    Офф. Трансферная новость - Альпецин подписал 28-летнего немецкого гребца Джейсона Озборна, который был первым чемпионом мира по виртуальному велоспорту. Пока в команду развития. Он еще в прошлом году завершил успешную карьеру гребца и ищет чем ему дальше заниматься. Был стажером у квиков, но Лефевр его не взял. Судя по тому что я видела на Звифте, парень бычара каких поискать... Ну очень сильный.

    https://twitter.com/AlpecinFenix/status/1535290919007797249

  • vadi
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    vadi-Фото

    В последнее время слишком заметно стало, что 30 лет - порог для большинства гонщиков и их победы резко идут на спад.  Ван Авермат, Саган, Дюмолан, Кинтана, спринтеры, неважно год начал Роглич...   Тем более на их фоне совершенно дико и неестественно смотрится зомбированный Кэвендиш с квиками.

  • EL-Fenomeno
    Себастьян Молано дисквалифицир ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой то слишком нервный ТИПаж, даже его со_командник во время гонки после инцидента №1 успокаивал этого колумбийца. А в Википедии уже подсуетились насчёт этого Молано)

    Молано толкнул 20-летнего гонщика нео-про, который был его соперником в борьбе за зелёную майку. Уго Паж после этапа рассказал, что перепалка началась после того, как Молано подрезал его в борьбе за позицию. Затем колумбиец вновь толкнул Пажа, когда они пересекли финиш 6 этапа, что заснял один из журналистов. Комиссары UCI пересмотрели видео и дисквалифицировали Молано.

    Да там не просто толкнул, удар(ил) по голове во время этапа, а после финиша снова рукоприкладствовал по голове молодого Пажа - вот как это было: https://twitter.com/OliverKristens4/status/1535281865724239872

    Молодцы орги Дофине, что недолго думали и справедливо исключили этого драчуна из гонки

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 6 (2)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап, но вот только отрыв не смогли достать. И победа досталась команде, которая взяла второй этап.

  • Earl57
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    Earl57-Фото
    Что касается Адама, то похоже что ему вполне комфортно в Инеосе. А если еще Карапас все-таки свалит в Мовистар, то вообще рахат-лукум будет))
  • svan
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    svan-Фото

    Интересно, какая сумма контракта была у Ейтса и на сколько теперь договорятся?

  • арлекин
    Крис Фрум: "Впервые за три го ... (5)
    арлекин-Фото

    да не взял бы он пятый тур никогда

     

  • Ернат
    Israel-Premier Tech меняет стр ... (4)
    Ернат-Фото
    согласен с тобой
  • SportSpirit
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Моя мысль была скорее о том, что у братьев достижений прошлого гораздо больше, чем в будущем.

    А Саймон мне нравится своим умением воскреснуть, как в течение сезона (2019 год), так и в течение гранд-тура. Прежде чем сойти с этой Джиро по объективным причинам, он в очень умном стиле выиграл горный этап.
  • Pi-man
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    Pi-man-Фото

    Да, годы идут для всех.
    Но рановато, ИМХО, хоронить Саймона.
    Он не супер-талант, но вполне талант. И гонки с ним интересны, хотя, похоже, ему очень редко удается не словить плохого дня в течение грантура. Да и команда все-таки не может оказать ему на грантуре такой поддержки, как у конкурентов.
    Свои авансы он оправдал. И еще года 3-4 у него есть.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 июня

Julian Alaphilippe (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Euskaltel - Euskadi)

Sergio Garcia (Eolo - Kometa Cycling Team)

12 июня

Alex Kirsch (Trek-Segafredo)

Attila Valter (Groupama - FDJ)

Mathias Vacek (Gazprom - RusVelo)

Unai Iribar Jauregi (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (42)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)