Тур Швейцарии-2022. Маршрут

Тур Швейцарии-2022. Превью

85-й выпуск Тура Швейцарии (Tour de Suisse), велогонки Мирового тура, пройдёт с 12 по 19 июня. Как и Критериум Дофине, Тур Швейцарии является проверкой сил перед Тур де Франс. С 20 км набора высоты за восемь дней Тур Швейцарии можно назвать одной из тяжелейших горных гонок календаря. В этом году гонка не будет начинаться с традиционного пролога. Вместо этого гонщиков сразу ждёт этап с набором высоты 2660 м.

Из восьми этапов четыре среднегорных, три горных, из которых два – с финишем в подъём, а завершится Тур Швейцарии-2022 равнинной 25,6-км разделкой.

1-й этап – «разминка» по круговому маршруту с общим набором высоты 2660 м, с тройным прохождением подъёма Пфанненштайль – 4,1 км с 4,6% и двойным - Кюснахтер Берг – 2,8 км с 7,3%, финальное прохождение подъёма за 4 км до финиша.

2-й этап с набором высоты почти 3000 м и постоянным чередованием подъёмов и спусков. Три категорийных подъёма – два 2-й и один 3-й категории – на второй части этапа. Подъём 2-й категории Шалльпасс (Challpass) – 6,3 км с 6,3% будет пройден по самому трудному склону, его вершина находится за 14 км до финиша, к которому приведёт спуск.

3-й этап. Основная часть подъёмов сосредоточена на этот раз в начале и середине этапа – три подъёма без категорий, один подъём 1-й категории, за которым последуют подъём 2-й и два подъёма 3-й категории, а равнинный финиш подходит спринтерам, если они удержатся в группе.

4-й этап – самый равнинный из восьми этапов, с набором высоты 1938 м, но на финальных 20 километрах организаторы подготовили сюрприз в виде подъёма 2-й категории – 2,8 км с 8,7%, после спуска с которого на последних четырёх километрах снова равнина.

5-й этап – после старта, где дорога пойдёт под спуск и прохождения подъёма 2-й категории – 5,2 км с 6% начнётся двукратное прохождение 80-километрового круга, включающего секцию маршрута чемпионата мира 2009 года, который проходил в Мендризио. Подъём 3-й категории Педринате – 2,4 км с 8,2% будет проходиться трижды. Финиш в некатегорийный подъём.

На 6-м этапе начнётся решающая борьба за генеральную классификацию. Это королевский горный этап с двумя подъёмами высшей категории, один из них – финишный, а также некатегорийной «стенкой» перед началом финального восхождения.

Этап с набором высоты 4208 м начнётся с подъёма на перевал Нюфенен (Nufenen), на высоту 2478 м, наивысшую точку Тура Швейцарии-2022. Это подъём протяжённостью 21,6 км со средним градиентом 5%. Спуск с Нюфенена - 50 км. Финальный подъём высшей категории – Моосальп, на высоту 1775м – 18 км с 8%, где первая часть более крутая, а на финальных трёх километрах градиент – 5%.

7-й этап похож на предыдущий – вытягивающий силы перевал Лукманир (Lukmanier Pass) – 18 км с 5,5%, после спуска с которого ждут два подъёма 3-й категории и финальный подъём высшей категории до горнолыжного курорта Мальбун (Malbun) – 12,8 км с 8,4%.

Финал Тура Швейцарии-2022 – 8-й этап – полностью равнинная индивидуальная гонка на время протяжённостью 25,6 км, которая может внести коррективы в общий зачёт после королевских горных этапов.

Участники и претенденты

Победитель Тура Швейцарии прошлого года Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) не будет защищать титул. Но у команды Ineos Grenadiers есть кому побороться за победу – Адам Йейтс, Герант Томас и Даниэль Мартинес, победитель Тура Страны Басков-2022, призёр Париж-Ницца, возвращаются в гонки после перерыва.

Команда Bora-hansgrohe, которая уже бросала вызов на крупнейших гонках и недавно выиграла Джиро д’Италия-2022 с Джеем Хиндли, на Туре Швейцарии также имеет шансы на победу с Александром Власовым и Серхио Игитой.

Не останется в стороне и команда Jumbo-Visma с Сепом Куссом, Сэмом Ооменом, Роаном Деннисом.

Команда Bahrain Victorious готова поддержать на домашней гонке швейцарского гонщика Джино Медера, у которого есть шансы на успех. В этом году он стал призёром Тура Романдии.

Israel-Premier Tech стартует с призёром Тура Швейцарии прошлого года Якобом Фульсангом и Майклом Вудсом.

Ремко Эвенепул возглавит команду Quick Step Alpha Vinyl. Спортивный директор Quick Step Alpha Vinyl Вилфрид Петерс говорит, что команда нацелена на этапы и высокое место в генеральной классификации.

Также в борьбу могут включиться Тибо Пино (Groupama-FdJ), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Тимен Аренсман (DSM), Доменико Поццовиво (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Йон Исагирре (Cofidis), Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) и другие.

Этапы Тура Швейцарии-2022

Этап 1. Küsnacht – Küsnacht, 177,6 км

Этап 2. Küsnacht – Aesch, 199 км

Этап 3. Aesch – Grenchen, 177 км

Этап 4. Grenchen – Brunnen, 191 км

Этап 5. Ambri – Novazzano, 193 км

Этап 6. Locarno – Moosalp, 180 км

Этап 7. Ambri – Malbun, 196 км