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- Вчера, 23:30
Тур Швейцарии-2019. Маршрут и претенденты
15 июня Тур Швейцарии стартует в 83-й раз. Гонка состоит из девяти этапов и завершится 23 июня, за две недели до старта Тур де Франс-2019. Тур Швейцарии-2019 начнётся с равнинной разделки, ещё одна индивидуальная гонка на время будет ждать участников в предпоследний день, на 8-м этапе. Четыре среднегорных этапа дадут шанс универсалам, испытание горами начнётся с 6-го этапа. 6-й и 7-й этапы завершатся финишами в подъём, а в финальный день на 9-м этапе участников ждёт прохождение трёх подъёмов высшей категории. Общая протяжённость дистанции составит 1172,7 км.
Маршрут.
1-й этап – равнинная 9,5 км разделка.
2-й этап – среднегорный, проложенный по кругу, с тройным прохождением подъёмов 2-й категории Шалленберг (Schallenberg) – 8,2 км со средним градиентом 4,9% и Худерюси (Chuderhüsi) – 2,8 км со средним градиентом 9,75%, последний из которых за 18,2 км до финиша.
3-й этап подходит под спринтерскую развязку, с прохождением двух подъёмов 3-й категории и равнинным финишным отрезком.
4-й этап включает прохождение двух подъёмов 2-й и 3-й категории, последний из которых за 18,9 км до финиша.
5-й этап – с подъёмами 2-й и 3-й категории на второй части дистанции, последний из которых за 23,8 км до финиша.
6-й этап с финишем в подъём 1-й категории Флумсерберг (Flumserberg) – 8,5 км со средним градиентом 9%. Флумсерберг – горнолыжный курорт над озером Вален (Walensee). В последний раз Тур Швейцарии посещал эти места в 1995 году, когда Марко Пантани одержал победу из сольного отрыва.
7-й этап с прохождением подъёмов 2-й (10,9 км со средним градиентом 5,2%) и 1-й категории (16,5 км со средним градиентом 5,3%) финиширует на перевале Сен-Готард, в подъём, которому присвоена высшая категория – 12,4 км со средним градиентом 7,1%.
8-й этап – равнинная разделка протяжённостью 19,2 км.
9-й этап – королевский горный, с общим набором высоты 4020 м и прохождением трёх подъёмов высшей категории: перевала Фурка (Furkapass) 16,3 км со средним градиентом 6,4%, перевала Сустен (Sustenpass) – 17,5 км со средним градиентом 7,5%, и перевала Гримсель (Grimselpass) 25 км со средним градиентом 6%, вершина которого находится за 7,6 км до финиша.
Участники и претенденты
Победитель прошлого года Ричи Порт не будет защищать титул, и он, и призёры Тура Швейцарии-2018 Якоб Фульсанг (Astana) и Наиро Кинтана (Movistar) в этом сезоне выбрали участие в Критериуме Дофине-2019.
Среди претендентов на борьбу за победу в общем зачёте – Герант Томас и Эган Берналь (Ineos), Руй Кошта и Фабио Ару (UAE Team Emirates), Омар Фраиле и Ян Хирт (Astana), Энрик Мас (Deceuninck-Quick Step), Пьер Латур (AG2R), Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), Хью Карти (EF Education First), Карлос Бетанкур и Марк Солер (Movistar), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Вилко Келдерман (Sunweb), Роман Кройцигер (Dimension Data) и многие другие.
Петер Саган (Bora-hansgrohe), Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo) смогут проявить себя в первой части гонки, на этапах со спринтерской развязкой.
Этапы Тура Швейцарии-2019
Этап 1. Langnau i. E. - Langnau i. E., 9, 5 км, ITT
Этап 2. Langnau i. E. - Langnau i. E., 159,6 км
Этап 3. Flamatt – Murten, 162,3 км
Этап 4. Murten – Arlesheim, 163,9 км
Этап 5. Münchenstein – Einsiedeln, 177 км
Этап 6. Einsiedeln – Flumserberg, 120,2 км
Этап 7. Unterterzen - San Gottardo, 216,6 км
Этап 8. Ulrichen – Ulrichen, 19,2 км, ITT
Этап 9. Ulrichen – Ulrichen, 144,4 км
Стартовый состав Тура Швейцарии-2019:
DECEUNINCK - QUICK-STEP (DQT) WorldTeam
1 MAS NICOLAU Enric (Esp)
2 ASGREEN Kasper (Den)
3 DEVENYNS Dries (Bel)
4 LAMPAERT Yves (Bel)
5 MØRKØV Michael (Den)
6 RICHEZE Ariel Maximiliano (Arg)
7 VIVIANI Elia (Ita)
BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam
11 SAGAN Peter (Svk)
12 BODNAR Maciej (Pol)
13 BURGHARDT Marcus (Ger)
14 KONRAD Patrick (Aut)
15 OSS Daniel (Ita)
16 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)
17 SCHILLINGER Andreas (Ger)
TEAM JUMBO - VISMA (TJV) WorldTeam
21 BOUWMAN Koen (Ned)
22 DE TIER Floris (Bel)
23 LINDEMAN Bertjan (Ned)
24 ROOSEN Timo (Ned)
25 TOLHOEK Antwan (Ned)
26 VAN DER HOORN Taco (Ned)
27 VAN POPPEL Danny (Ned)
ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam
31 FRAILE MATARRANZ Omar (Esp)
32 HIRT Jan (Cze)
33 CONTRERAS PINZON Rodrigo (Col)
34 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)
35 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (Eri)
36 NATAROV Yuriy (Kaz)
37 ZEITS Andrey (Kaz)
TEAM INEOS (INS) WorldTeam
41 THOMAS Geraint (GBr)
42 BERNAL GOMEZ Egan Arley (Col)
43 ELISSONDE Kenny (Fra)
44 DOULL Owain (GBr)
45 ROWE Luke (GBr)
46 SWIFT Ben (GBr)
47 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (Esp)
UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam
51 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)
52 BYSTROM Sven Erik (Nor)
53 ARU Fabio (Ita)
54 HENAO MONTOYA Sergio (Col)
55 KRISTOFF Alexander (Nor)
56 BOHLI Tom (Sui)
57 MORI Manuele (Ita)
MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam
61 SOLER GIMENEZ Marc (Esp)
62 ANACONA Winner Anrew (Col)
63 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)
64 MAS BONET Lluis (Esp)
65 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col)
66 CARRETERO Hector (Esp)
67 ROELANDTS Jürgen (Bel)
MITCHELTON - SCOTT (MTS) WorldTeam
71 ALBASINI Michael (Sui)
72 STANNARD Robert (Aus)
73 EDMONDSON Alexander (Aus)
74 GRMAY Tsgabu Gebremaryam (Eth)
75 HEPBURN Michael (Aus)
76 BEWLEY Sam (NZl)
77 TRENTIN Matteo (Ita)
TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam
81 HIRSCHI Marc (Sui)
82 ARNDT Nikias (Ger)
83 KÄMNA Lennard (Ger)
84 KELDERMAN Wilco (Ned)
85 KRAGH ANDERSEN Søren (Den)
86 MATTHEWS Michael (Aus)
87 ROCHE Nicholas (Irl)
GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam
91 KÜNG Stefan (Sui)
92 ARMIRAIL Bruno (Fra)
93 FRANKINY Kilian (Sui)
94 GENIETS Kevin (Lux)
95 HOELGAARD Daniel (Nor)
96 MORABITO Steve (Sui)
97 THOMAS Benjamin (Fra)
BAHRAIN - MERIDA (TBM) WorldTeam
101 DENNIS Rohan (Aus)
102 AGNOLI Valerio (Ita)
103 GAROSIO Andrea (Ita)
104 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
105 MOHORIC Matej (Slo)
106 POZZOVIVO Domenico (Ita)
107 NIBALI Antonio (Ita)
TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam
111 BRAMBILLA Gianluca (Ita)
112 CONCI Nicola (Ita)
113 DEGENKOLB John (Ger)
114 GOGL Michael (AUT)
115 FELLINE Fabio (Ita)
116 REIJNEN Kiel (USA)
117 STUYVEN Jasper (Bel)
AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam
121 FRANK Mathias (Sui)
122 BIDARD François (Fra)
123 BOUCHARD Geoffrey (Fra)
124 PARET-PEINTRE Aurélien (Fra)
125 WARBASSE Larry (USA)
126 LATOUR Pierre (Fra)
127 VANDENBERGH Stijn (Bel)
EF EDUCATION FIRST (EF1) WorldTeam
131 CARTHY Hugh (GBr)
132 CRADDOCK Lawson (USA)
133 MCLAY Daniel (GBr)
134 BROWN Nathan (USA)
135 DOCKER Mitchell (Aus)
136 SCULLY Thomas (NZl)
137 VANMARCKE Sep (Bel)
LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam
141 BENOOT Tiesj (Bel)
142 DE WULF Stan (Bel)
143 HANSEN Adam (Aus)
144 MONFORT Maxime (Bel)
145 WOUTERS Enzo (Bel)
146 VAN DER SANDE Tosh (Bel)
147 VANENDERT Jelle (Bel)
CCC TEAM (CPT) WorldTeam
151 VAN AVERMAET Greg (Bel)
152 BEVIN Patrick (NZl)
153 GESCHKE Simon (Ger)
154 SAJNOK Szymon (Pol)
155 SCHÄR Michael (Sui)
156 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)
157 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)
TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA) WorldTeam
161 SPILAK Simon (Slo)
162 BATTAGLIN Enrico (Ita)
163 FABBRO Matteo (Ita)
164 HAAS Nathan (Aus)
165 HOLLENSTEIN Reto (Sui)
166 SMIT Willie (RSA)
167 ZABEL Rick (Ger)
TEAM DIMENSION DATA (TDD) WorldTeam
171 KREUZIGER Roman (Cze)
172 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)
173 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA)
174 KING Benjamin (USA)
175 THOMSON Jay Robert (RSA)
176 MÄDER Gino (Sui)
177 SLAGTER Tom Jelte (Ned)
TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE) Professional Team
181 CALMEJANE Lilian (Fra)
182 BOUDAT Thomas (Fra)
183 COUSIN Jerome (Fra)
184 GRELLIER Fabien (Fra)
185 LIGTHART Pim (Ned)
186 OURSELIN Paul (Fra)
187 SICARD Romain (Esp)
RALLY UHC CYCLING (RLY) Professional Team
191 MCNULTY Brandon (USA)
192 CARPENTER Robin (USA)
193 JOYCE Colin (USA)
194 MANNION Gavin (USA)
195 ANDERSON Ryan (Can)
196 BRITTON Rob (Can)
197 TUFT Svein (Can)
SWITZERLAND (Sui) National Team
201 BADILATTI Matteo (Sui)
202 FRIESECKE Gian (Sui)
203 IMHOF Claudio (Sui)
204 LIENHARD Fabian (Sui)
205 THALMANN Roland (Sui)
206 PELLAUD Simon (Sui)
207 SCHELLING Patrick (Sui)
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