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Тур Швейцарии-2019. Маршрут

Тур Швейцарии-2019. Маршрут и претенденты

 

 

 

  15 июня Тур Швейцарии стартует в 83-й раз. Гонка состоит из девяти этапов и завершится 23 июня, за две недели до старта Тур де Франс-2019. Тур Швейцарии-2019 начнётся с равнинной разделки, ещё одна индивидуальная гонка на время будет ждать участников в предпоследний день, на 8-м этапе. Четыре среднегорных этапа дадут шанс универсалам, испытание горами начнётся с 6-го этапа. 6-й и 7-й этапы завершатся финишами в подъём, а в финальный день на 9-м этапе участников ждёт прохождение трёх подъёмов высшей категории. Общая протяжённость дистанции составит 1172,7 км.

 

Маршрут.

 

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

 

1-й этап – равнинная 9,5 км разделка.

 

2-й этап – среднегорный, проложенный по кругу, с тройным прохождением подъёмов 2-й категории Шалленберг (Schallenberg) – 8,2 км со средним градиентом 4,9% и Худерюси (Chuderhüsi) – 2,8 км со средним градиентом 9,75%, последний из которых за 18,2 км до финиша.

 

3-й этап подходит под спринтерскую развязку, с прохождением двух подъёмов 3-й категории и равнинным финишным отрезком.

 

4-й этап включает прохождение двух подъёмов 2-й и 3-й категории, последний из которых за 18,9 км до финиша.

 

5-й этап – с подъёмами 2-й и 3-й категории на второй части дистанции, последний из которых за 23,8 км до финиша.

 

6-й этап с финишем в подъём 1-й категории Флумсерберг (Flumserberg) – 8,5 км со средним градиентом 9%. Флумсерберг – горнолыжный курорт над озером Вален (Walensee). В последний раз Тур Швейцарии посещал эти места в 1995 году, когда Марко Пантани одержал победу из сольного отрыва.

 

7-й этап с прохождением подъёмов 2-й (10,9 км со средним градиентом 5,2%) и 1-й категории (16,5 км со средним градиентом 5,3%)  финиширует на перевале Сен-Готард, в подъём, которому присвоена высшая категория – 12,4 км со средним градиентом 7,1%.

 

8-й этап – равнинная разделка протяжённостью 19,2 км.

 

9-й этап – королевский горный, с общим набором высоты 4020 м и прохождением трёх подъёмов высшей категории: перевала Фурка (Furkapass) 16,3 км со средним градиентом 6,4%, перевала Сустен (Sustenpass) – 17,5 км со средним градиентом 7,5%, и перевала Гримсель (Grimselpass) 25 км со средним градиентом 6%, вершина которого находится за 7,6 км до финиша.

 

 

 Участники и претенденты

 

 Победитель прошлого года Ричи Порт не будет защищать титул, и он, и призёры Тура Швейцарии-2018 Якоб Фульсанг (Astana) и Наиро Кинтана (Movistar) в этом сезоне выбрали участие в Критериуме Дофине-2019.

 

 Среди претендентов на борьбу за победу в общем зачёте – Герант  Томас и Эган Берналь (Ineos), Руй Кошта и Фабио Ару (UAE Team Emirates), Омар Фраиле и Ян Хирт (Astana), Энрик Мас (Deceuninck-Quick Step), Пьер Латур (AG2R), Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), Хью Карти (EF Education First), Карлос Бетанкур и Марк Солер (Movistar), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Вилко Келдерман (Sunweb), Роман Кройцигер (Dimension Data) и многие другие.

 

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe), Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo) смогут проявить себя в первой части гонки, на этапах со спринтерской развязкой.

 

Этапы Тура Швейцарии-2019

 

 

Этап 1. Langnau i. E. - Langnau i. E., 9, 5 км, ITT

 

 

 

 

Этап 2. Langnau i. E. - Langnau i. E., 159,6 км

 

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

Этап 3. Flamatt – Murten, 162,3 км

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

Этап 4. Murten – Arlesheim, 163,9 км

 

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

Этап 5. Münchenstein – Einsiedeln, 177 км

 

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

Этап 6. Einsiedeln – Flumserberg, 120,2 км

 

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

Этап 7. Unterterzen - San Gottardo, 216,6 км

 

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

Этап 8. Ulrichen – Ulrichen, 19,2 км, ITT

 

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

Этап 9. Ulrichen – Ulrichen, 144,4 км

 

Тур Швейцарии-2019. Маршрут

 

 

 

 

Стартовый состав Тура Швейцарии-2019:

 

 

DECEUNINCK - QUICK-STEP (DQT) WorldTeam


1 MAS NICOLAU Enric (Esp)
2 ASGREEN Kasper (Den)
3 DEVENYNS Dries (Bel)
4 LAMPAERT Yves (Bel)
5 MØRKØV Michael (Den)
6 RICHEZE Ariel Maximiliano (Arg)
7 VIVIANI Elia (Ita)

BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam


11 SAGAN Peter (Svk)
12 BODNAR Maciej (Pol)
13 BURGHARDT Marcus (Ger)
14 KONRAD Patrick (Aut)
15 OSS Daniel (Ita)
16 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)
17 SCHILLINGER Andreas (Ger)

TEAM JUMBO - VISMA (TJV) WorldTeam


21 BOUWMAN Koen (Ned)
22 DE TIER Floris (Bel)
23 LINDEMAN Bertjan (Ned)
24 ROOSEN Timo (Ned)
25 TOLHOEK Antwan (Ned)
26 VAN DER HOORN Taco (Ned)
27 VAN POPPEL Danny (Ned)

ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam


31 FRAILE MATARRANZ Omar (Esp)
32 HIRT Jan (Cze)
33 CONTRERAS PINZON Rodrigo (Col)
34 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)
35 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (Eri)
36 NATAROV Yuriy (Kaz)
37 ZEITS Andrey (Kaz)

TEAM INEOS (INS) WorldTeam


41 THOMAS Geraint (GBr)
42 BERNAL GOMEZ Egan Arley (Col)
43 ELISSONDE Kenny (Fra)
44 DOULL Owain (GBr)
45 ROWE Luke (GBr)
46 SWIFT Ben (GBr)
47 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (Esp)

UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam


51 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)
52 BYSTROM Sven Erik (Nor)
53 ARU Fabio (Ita)
54 HENAO MONTOYA Sergio (Col)
55 KRISTOFF Alexander (Nor)
56 BOHLI Tom (Sui)
57 MORI Manuele (Ita)

MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam


61 SOLER GIMENEZ Marc (Esp)
62 ANACONA Winner Anrew (Col)
63 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)
64 MAS BONET Lluis (Esp)
65 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col)
66 CARRETERO Hector (Esp)
67 ROELANDTS Jürgen (Bel)

MITCHELTON - SCOTT (MTS) WorldTeam


71 ALBASINI Michael (Sui)
72 STANNARD Robert (Aus)
73 EDMONDSON Alexander (Aus)
74 GRMAY Tsgabu Gebremaryam (Eth)
75 HEPBURN Michael (Aus)
76 BEWLEY Sam (NZl)
77 TRENTIN Matteo (Ita)

TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam


81 HIRSCHI Marc (Sui)
82 ARNDT Nikias (Ger)
83 KÄMNA Lennard (Ger)
84 KELDERMAN Wilco (Ned)
85 KRAGH ANDERSEN Søren (Den)
86 MATTHEWS Michael (Aus)
87 ROCHE Nicholas (Irl)

GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam


91 KÜNG Stefan (Sui)
92 ARMIRAIL Bruno (Fra)
93 FRANKINY Kilian (Sui)
94 GENIETS Kevin (Lux)
95 HOELGAARD Daniel (Nor)
96 MORABITO Steve (Sui)
97 THOMAS Benjamin (Fra)

BAHRAIN - MERIDA (TBM) WorldTeam


101 DENNIS Rohan (Aus)
102 AGNOLI Valerio (Ita)
103 GAROSIO Andrea (Ita)
104 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
105 MOHORIC Matej (Slo)
106 POZZOVIVO Domenico (Ita)
107 NIBALI Antonio (Ita)

TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam


111 BRAMBILLA Gianluca (Ita)
112 CONCI Nicola (Ita)
113 DEGENKOLB John (Ger)
114 GOGL Michael (AUT)
115 FELLINE Fabio (Ita)
116 REIJNEN Kiel (USA)
117 STUYVEN Jasper (Bel)

AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam


121 FRANK Mathias (Sui)
122 BIDARD François (Fra)
123 BOUCHARD Geoffrey (Fra)
124 PARET-PEINTRE Aurélien (Fra)
125 WARBASSE Larry (USA)
126 LATOUR Pierre (Fra)
127 VANDENBERGH Stijn (Bel)

EF EDUCATION FIRST (EF1) WorldTeam


131 CARTHY Hugh (GBr)
132 CRADDOCK Lawson (USA)
133 MCLAY Daniel (GBr)
134 BROWN Nathan (USA)
135 DOCKER Mitchell (Aus)
136 SCULLY Thomas (NZl)
137 VANMARCKE Sep (Bel)

LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam


141 BENOOT Tiesj (Bel)
142 DE WULF Stan (Bel)
143 HANSEN Adam (Aus)
144 MONFORT Maxime (Bel)
145 WOUTERS Enzo (Bel)
146 VAN DER SANDE Tosh (Bel)
147 VANENDERT Jelle (Bel)

CCC TEAM (CPT) WorldTeam


151 VAN AVERMAET Greg (Bel)
152 BEVIN Patrick (NZl)
153 GESCHKE Simon (Ger)
154 SAJNOK Szymon (Pol)
155 SCHÄR Michael (Sui)
156 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)
157 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)

TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA) WorldTeam


161 SPILAK Simon (Slo)
162 BATTAGLIN Enrico (Ita)
163 FABBRO Matteo (Ita)
164 HAAS Nathan (Aus)
165 HOLLENSTEIN Reto (Sui)
166 SMIT Willie (RSA)
167 ZABEL Rick (Ger)

TEAM DIMENSION DATA (TDD) WorldTeam


171 KREUZIGER Roman (Cze)
172 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)
173 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA)
174 KING Benjamin (USA)
175 THOMSON Jay Robert (RSA)
176 MÄDER Gino (Sui)
177 SLAGTER Tom Jelte (Ned)

TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE) Professional Team


181 CALMEJANE Lilian (Fra)
182 BOUDAT Thomas (Fra)
183 COUSIN Jerome (Fra)
184 GRELLIER Fabien (Fra)
185 LIGTHART Pim (Ned)
186 OURSELIN Paul (Fra)
187 SICARD Romain (Esp)

RALLY UHC CYCLING (RLY) Professional Team


191 MCNULTY Brandon (USA)
192 CARPENTER Robin (USA)
193 JOYCE Colin (USA)
194 MANNION Gavin (USA)
195 ANDERSON Ryan (Can)
196 BRITTON Rob (Can)
197 TUFT Svein (Can)


SWITZERLAND (Sui) National Team

201 BADILATTI Matteo (Sui)
202 FRIESECKE Gian (Sui)
203 IMHOF Claudio (Sui)
204 LIENHARD Fabian (Sui)
205 THALMANN Roland (Sui)
206 PELLAUD Simon (Sui)
207 SCHELLING Patrick (Sui)
 

 

 

 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2019. Этап 6 (10)
    VeloVelo-Фото

    Побольше бы таких колесников
    как Алафилип, Вальверде и другие выдающиеся гонщики )

  • alinadahlia
    Крис Фрум остаётся в палате ин ... (11)
    alinadahlia-Фото
    Это не трагедия. Слава Богу, обошлось. Вспомните Скарпоне - это трагедия. И тоже была тренировка, и тоже перед ГТ - но не вернулся домой. А у Криса похоже сильный ангел-хранитель, который тоже любит велоспорт. Страшная травма, нестерпимая боль, шоковое состояние, паника родных, боязнь потери... но какое же это счастье, что Крис жив. "Соберут", "отремонтируют" его - и все будет хорошо. Теперь у Фруми своя точка невозврата и еще один день рождения. Не знаю, будет ли еще победа на ГТ, но Крис уже выиграл - ЖИЗНЬ, и эта победа бесценна. Вот бы каждый, кто садится на велосипед, всегда возвращался домой.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Англичанин ,вчера и сегодня выиграл. Чемпион мира на треке. Тироль хочется отметить. Могут и в горах дать хорошенько. Так же Брунел и Марчеллузи. Жду результат от Рубио

    Цитата: Giant72
    Цитата: дрокер
    Власов не поехал защищать титул
    Власов уже не Андер
    Попов едет, вроде хвалят. Марков не едет.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de Hongrie-2019. Этап 3b (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Канковский красавец, в этот раз решил не ехать в Фиоренцуолу , и оказался прав. Какой гонщик.
  • Александра
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Александра-Фото

    Так или иначе, обманщики получают дисквалификацию, а победители должны внушать доверие.

    Я даже не знаю, смеяться или плакать. Кто-кто должен внушать доверие?

    А вообще худшего момента для этой новости нельзя было выбрать. Только недоброжелатели Фрума (и я в том числе) в свете последних печальных новостей забыли о всех астматических фишках, желая только здоровья сильно пострадавшему человеку, а Гильен - нате вам! - вытаскивает на обсуждение еще один повод поговорить о "чистоте" гонщиков. И где? На Вуэльте! На той самой, где на этапе Англиру и стало известно о сильной превышении дозы сальбутамола у Четырехкратного.

    С такими друзьями врагов не надо.

  • Astanaforever
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Короче в итоге через несколько лет победителем Вуэльты станет или Бредли Уигинс ...занявший третье место если его не разоблачат как Фруми ..или Бауке Моллема, занявший четвертое место Так и будет .. Вот будет потеха.
  • Серафим
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Серафим-Фото
    Если продолжить эту тему, то можно предположить, что у скромного инструктора по сёрфингу Хуана Хосе Кобо нет в наличии целого штата врачей и адвокатов. Поэтому его реальность - это реальность.
  • Brodyazhnik
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Brodyazhnik-Фото

    Цитата: am14
    Господи, сколько лицемерия... Вера в систему... Что скажет сеньор Гильен, если через десяток лет система вскроет нелицеприятные вещи о Фруме? Мудрее было бы просто промолчать.

    Вы о чем? Какие десять лет. Фрум пойман на Вуэльте с многократным превышением всех допустимых норм. И все, включая директора этой Вуэльты, прекрасно понимают, что его оправдание - это отмазка врачей и адвокатов, а не реальность. 

  • Giant72
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (3)
    Giant72-Фото
    Цитата: дрокер
    Власов не поехал защищать титул
    Власов уже не Андер
  • hodorik
    Антидопинговая лаборатория усо ... (2)
    hodorik-Фото

    Вопрос ???, А будет тема о проведении чемпионатов стран в этом году , вроде некоторые чемпионаты уже проведены , а некоторые проводятся в эти выходные , хотелось бы знать чемпионов и кто будет обладатель маек в этом и следующем сезонах... спасибо за понимание.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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