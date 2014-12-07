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Приглашения на Критериум Дофине-2022

Приглашения на Критериум Дофине-2022Организаторы Критериума Дофине-2022 (Criterium du Dauphine), многодневной велогонки Мирового тура, которая пройдёт с 5 по 12 июня, объявили команды, получившие приглашение на участие. Вместе с 18 командами Мирового тура (UCI World Tour) на старт 74-го выпуска Критериума Дофине выйдут четыре профессиональных команды:

B&B Hotels – KTM 
Team Arkea – Samsic 
TotalEnergies 
Uno - X Pro Cycling Team 

 

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Теги к статье: Criterium du Dauphine Критериум Дофине многодневная велогонка велогонка Мирового тура wild card

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В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Интересно кто проталкивает норвежскую Uno-X...на все гонки мирового тура?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 12:52 | Регистрация: 7.12.2014

    Шансы Uno-X все-таки получить приглашение на Тур заметно возрастают. B&B по сравнению с ними выглядят совсем блекло. За первые гонки сезона B&B всей командой набрали 18 рейтинговых очков, а норвежцы 153. Как говорится, почувствуйте разницу...



    Цитата: Astanaforever
    Интересно кто проталкивает норвежскуюUno-X...на все гонки мирового тура?

    Не кто, а что)) Наличие золотого запаса и "драгоценный алмаз" в составе команды.

  3. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:21 | Регистрация: 23.05.2017

    B&B своя, родная. Кому важны эти очки.

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    В том году B&B была на самую малость выше Uno-X в рейтинге UCI, так что справедливость в этом все же есть. 

    Сейчас Uno-X в командном рейтинге UCI на 15-м месте, у них 221 очко. B&B на 40-м месте с 26 очками. Такая вот справедливость...

     

    Зы, в соц сетях на ASO уже обрушилась волна критики. Все спрашивают "Где Uno-X?" Пишут, что B&B получили приглашение только потому что они французы, каких-то успехов у них нет, и что "стыд и позор ASO".

  • velodoctor
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (2)
    velodoctor-Фото

    В том году B&B была на самую малость выше Uno-X в рейтинге UCI, так что справедливость в этом все же есть. 

  • levonardo
    Приглашения на Критериум Дофин ... (3)
    levonardo-Фото

    B&B своя, родная. Кому важны эти очки.

  • AzaKonta
    Тур Омана-2022. Этап 1 (6)
    AzaKonta-Фото
    С возвращением в про тур Винокуровых. Приятно видеть в списке
  • Earl57
    Приглашения на Критериум Дофин ... (3)
    Earl57-Фото

    Шансы Uno-X все-таки получить приглашение на Тур заметно возрастают. B&B по сравнению с ними выглядят совсем блекло. За первые гонки сезона B&B всей командой набрали 18 рейтинговых очков, а норвежцы 153. Как говорится, почувствуйте разницу...



    Цитата: Astanaforever
    Интересно кто проталкивает норвежскуюUno-X...на все гонки мирового тура?

    Не кто, а что)) Наличие золотого запаса и "драгоценный алмаз" в составе команды.

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2022. Пролог (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    За то время,что Захаров находится в рядах Астаны(имею ввиду затраченные на его поготовку деньги)можно было подготовить не менее 3-х достойных претендентов по трековой программе и,которые действительно могли претендовать на высокие места,как мечтали 5-6 лет назад тренеры в своих интервью для печати,связывая мечту с Захаровым.А так получилось, больше Трюкач,чем "Трекач"и даже не шоссейник.Но он может похвастаться,что выиграл !-у секунду у самого Элиа Вивиани.
    С Захаровым вообще отдельная тема. Он вообще нулевой трекач, не говоря, что он дерьмовый шоссейник. Так он и еще ваще ехать разделку не может. Тем более вот такие короткие. Я еще в прошлом писал, зачем он команде? Не понимаю, кто его лоббирует? Да возьмите вы наконец какого нибудь перспективного молодого, который будет рвать и метать. Просто Захаров засиделся и зажрался в Астане. Знает, что его по любому. никто не нагонит. Вот вся совковая система набора гонцов по разнарядке сверху на лицо.

    Груздев, Захаров, Мартинелли баласты Астаны.
  • Astanaforever
    Приглашения на Критериум Дофин ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Интересно кто проталкивает норвежскую Uno-X...на все гонки мирового тура?
  • Ернат
    Тур Прованса-2022. Пролог (11)
    Ернат-Фото

    Батистелла drinks

  • Ернат
    Филиппо Ганна – победитель про ... (1)
    Ернат-Фото

    Батистелла 4 пришел, не плохо

  • patar
    Тур Прованса-2022. Пролог (11)
    patar-Фото
    согласен. как вообще можно так рано делать какие-то выводы? Большинство ещё только на вкатке...
    Цитата: Astanaforever
    Ну а Ганне нет соперников как всегда
    - где тут топ-ра3дельщики-то?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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