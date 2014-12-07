Приглашения на Критериум Дофине-2022

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 09:15
Организаторы Критериума Дофине-2022 (Criterium du Dauphine), многодневной велогонки Мирового тура, которая пройдёт с 5 по 12 июня, объявили команды, получившие приглашение на участие. Вместе с 18 командами Мирового тура (UCI World Tour) на старт 74-го выпуска Критериума Дофине выйдут четыре профессиональных команды:
B&B Hotels – KTM
Team Arkea – Samsic
TotalEnergies
Uno - X Pro Cycling Team
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