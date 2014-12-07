Приглашения на Критериум Дофине-2022

Цитата: velodoctor

В том году B&B была на самую малость выше Uno-X в рейтинге UCI, так что справедливость в этом все же есть.



Сейчас Uno-X в командном рейтинге UCI на 15-м месте, у них 221 очко. B&B на 40-м месте с 26 очками. Такая вот справедливость...

Зы, в соц сетях на ASO уже обрушилась волна критики. Все спрашивают "Где Uno-X?" Пишут, что B&B получили приглашение только потому что они французы, каких-то успехов у них нет, и что "стыд и позор ASO".