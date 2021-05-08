Критериум Дофине-2021. Маршрут и участники

73-й выпуск Критериума Дофине (Critérium du Dauphiné) пройдёт с 30 мая по 6 июня 2021 года. Организаторы подготовили сбалансированный, но тяжёлый маршрут с завершающим триптихом суровых альпийских этапов, два из которых финиширует в подъём. Генеральная репетиция Тур де Франс, как называют эту гонку, завершится «Гранд-финалом» - королевским горным этапом с прохождением подъёмов Коль-де-Арави (Col des Aravis), Коль-де-ла-Коломбьер (Col de la Colombière), Коль-де-Шатийон-сюр-Клюзе (Côte de Châtillon) и Коль-де-Жу-План (Col de Joux Plane).

Маршрут Критериума Дофине-2021

Маршрут этого года, по замыслу организаторов, должен постепенно накалять градус напряжения и сложности гонки, по мере того, как пелотон будет продвигаться от Массива Централь до Альпийских перевалов.

Спринтеры получат шанс на 1-м и 3-м этапах, универсалы и любители взрывных атак – на 2-м этапе, раздельщики проявят себя на 4-м этапе, а решающими станут 6-й этап с финишем в подъём 3-й категории и горные 7-й и 8-й этапы.

1-й этап – кольцевой, через 107 км после старта участники пройдут два 37-км кольца с двойным прохождением подъёмов 3-й и 4-й категорий. Вершина финального – подъёма 1,6 км со средним градиентом 5,1% будет проходиться за 12 км до финиша. На финальных 500 метрах первые 200 м – под спуск, 300 м до финиша небольшой тягун.

2-й этап – среднегорный, с прохождением пяти подъёмов. Два завершающих подъёма – 2-й категории 6,9 км со средним градиентом 6,4%, его вершина будет пройдена за 7 км до финиша и подъём 4-й категории – 1,5 км с 5,1% с вершиной за 4 км до финиша.

3-й этап с прохождением двух подъёмов 4-й и 3-й категорий на первой половине дистанции, вторая половина – равнина с небольшим некатегорийным подъёмом. Финишные 250 м – в небольшой тягун.

4-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 16,4 км, достаточно протяжённая, чтобы создать просветы, но не настолько тяжёлая, чтобы просветы были большими перед решающими горными этапами.

5-й этап – пересечённый, с прохождением пяти подъёмов – трёх 3-й категории, одного 4-й категории и подъёма 2-й категории (1,3 км со средним градиентом 12%), вершина которого находится за 13,1 км до финиша.

6-й этап – первый горный этап, первая часть которого пройдёт по равнине, а на финальных 54 км участникам придётся преодолеть три категорийных подъёма и финишировать в подъём 3-й категории.

За 27,2 км до финиша начнётся восхождение на Коль-де-Порт (Col de Porte) – 7,4 км с 6,8%, вершина которого будет пройдена за 19,8 км до финиша. После протяжённого спуска, который завершится за 7 км до финиша, начнётся двухступенчатый подъём к коммуне Ле-Саппе-ан-Шартрёз (Le Sappey-en-Chartreuse), находящейся на склоне горы Шамешод (Chamechaude), самой высокой (2082 м) в регионе Рона-Альпы. К самой высокой точке, пелотон, конечно, подниматься не будет. Этап завершится на высоте 1003 м. Двум подъёмам организаторами присвоена 3-я категория – это связка подъёмов Кот-де-Ла-Фретт (Cote de La Frette) – 3.7 км c 5.4% и Ле-Саппе-ан-Шартрёз – 3,3 км с 6,2%.

7-й этап – горный, на котором снова категорийные подъёмы сосредоточены на второй части дистанции. Участники «разогреются» на подъёме 4-й категории 2,5 км с 4,8%, прохождение которого начнётся за 92,4 км до финиша. После прохождения отметки, где будет разыграна горная премия, подъём продолжится. Но теперь это будет подъём высшей категории Коль-дю-Пре (Col du Pre) – 12.6 км с 7,7%.

Следующим после небольшого спуска пойдёт подъём 2-й категории Корме-де-Розелен (Cormet de Roselend) – 5.7 км с 6,5%, вершина которого находится на высоте 1968 м и будет пройдена за 48,6 км до финиша. После протяжённого спуска начнётся финальный подъём Ла-Плань (La Plagne) – 17,1 км со средним градиентом 7,5%.

8-й этап – королевский горный, где подъёмы начнутся с самого старта, а этап финиширует в некатегорийный подъём. Всего участники за 147 км пройдут семь подъёмов. После разминки на подъёме 4-й категории начнётся постепенно восхождение в подъём 2-й категории – 10 км с 5%, затем после короткого спуска начнётся следующий подъём 2-й Коль-дез-Арави (Col des Aravis) – 6,7 км с 7%.

Участники спустятся до Ле-Гран-Бернар, откуда начнут подниматься к вершине Коломбьер (Col de la Colombiere) – 11.7 км с 5,8%. Этому подъёму присвоена 1-я категория. Вершина Коломбьер будет пройдена за 70 км до финиша. Протяжённый спуск, небольшой подъём 3-й категории и тягун приведут к решающему подъёму финального этапа Критериума Дофине-2021 - подъёму высшей категории Коль-де-Жу-План (Col de Joux Plane) – 11,6 км с 8,5%, вершина которого будет пройдена за 16,7 км до финиша. Финишировать участники будут в некатегорийный подъём.

Участники Критериума Дофине-2021

В последние годы существуют теории, которые в зависимости от выступления гонщиков на Критериуме Дофине предсказывают, как те же гонщик месяцем позже будут выступать на Тур де Франс. Брэдли Уиггинс, Крис Фрум и Герант Томас побеждали на Критериум Дофине, а потом поднимались на первую ступень подиума в Париже. Двукратный победитель Тур де Франс Альберто Контадор ни разу не побеждал на Критериуме Дофине, а победители Критериума Дофине двух последних выпусков Якоб Фульсанг и Даниэль Мартинес не выиграли Большую Петлю.

Победитель Критериума Дофине прошлого года, колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Даниэль Мартинес сейчас выступает на Джиро д’Италия-2021. Но шансы, что на высшей ступени подиума будет стоять кто-то из его товарищей по команде, весьма велики.

Команда Ineos Grenadiers выйдет на старт с несколькими капитанами – Герантом Томасом, выигравшим Критериум Дофине в 2018 году, а в этом году стал победителем Тура Романдии и призёром Вуэльты Каталонии, Ричи Портом, который в этом году дважды финишировал вторым в многодневных гонках – на Вуэльте Каталонии и Туре Романдии, Тео Геоганом Хартом.

Соперниками гонщиков команды Ineos Grenadiers в борьбе за жёлтую майку Критериума Дофине-2021 и высокие места в генеральной классификации будут Стевен Крёйсвейк и Сепп Кусс (Jumbo-Visma), Гийом Мартан (Cofidis), Мигель Лопес, Энрик Мас и Алехандро Вальверде (Movistar), Давид Годю (Groupama-FDJ), Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Наиро Кинтана (Arkea Samsic), Дилан Тёнс (Bahrain Victorious), Йон Исагирре (Astana Premier Tech), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Тим Велленс (Lotto Soudal), Фабио Ару (Qhubeka ASSOS), Крис Фрум (Israel Start Up Nation) и другие.

Этапы Критериума Дофине-2021

Этап 1. Issoire - Issoire, 181,8 км



Этап 2. Brioude - Saugues, 172,8 км



Этап 3. Langeac - Saint-Haon-Le-Vieux, 172,2 км



Этап 4. Firminy - Roche-La-Molière (ITT), 16,4 км



Этап 5. Saint-Chamond - Saint-Vallier, 175,4 км



Этап 6. Loriol-Sur-Drôme - Le Sappey-En-Chartreuse, 167,2 км



Этап 7. Saint-Martin-Le-Vinoux - La Plagne, 171,1 км



Этап 8. La Léchère-Les-Bains - Les Gets, 147 км