Приглашения на Тур Страны Басков-2022

EL-Fenomeno

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) Цитата: Серафим Нас после жизни в 90-х ничем не испугать. Только вот победы в этой войне не будет ни у кого.

А за спортсменов наших обидно. И еще неприятно то, что от тебя ничего не зависит. Жизнь в 90-х страшнее чем реальная война !? Ну извольте, я думаю пример тут явно неправильный. А победа будет и обязательно за нами, ведь мы защищаем свою землю и своих граждан, ведь люди умирают за свою свободу и мир не зря, защищают свои семьи, свою Родину. Да что тут говорить, правда и Бог с нами, а значит и победа наша. Ну а что касается спортсменов, да они стали заложником этой ужасной и войны. И это касается не только велосипедистов; хоккей, футбол, баскетбол тоже сильно пострадали уже. Говорят спорт вне политики - давно неправда. Ведь и музыка, и кино(индустрия) как не крути завязаны или подвязаны тоже под политиков и политические игры/амбиции всяких неумелых и гордых "верховодов" разных стран. Это факт, грустный, но реальный ( Жизнь в 90-х страшнее чем реальная война !? Ну извольте, я думаю пример тут явно неправильный. А победа будет и обязательно за нами, ведь мы защищаем свою землю и своих граждан, ведь люди умирают за свою свободу и мир не зря, защищают свои семьи, свою Родину. Да что тут говорить, правда и Бог с нами, а значит и победа наша. Ну а что касается спортсменов, да они стали заложником этой ужасной и войны. И это касается не только велосипедистов; хоккей, футбол, баскетбол тоже сильно пострадали уже. Говорят спорт вне политики - давно неправда. Ведь и музыка, и кино(индустрия) как не крути завязаны или подвязаны тоже под политиков и политические игры/амбиции всяких неумелых и гордых "верховодов" разных стран. Это факт, грустный, но реальный (

Серафим

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) Нас после жизни в 90-х ничем не испугать. Только вот победы в этой войне не будет ни у кого.

А за спортсменов наших обидно. И еще неприятно то, что от тебя ничего не зависит.

Shalam s Urala

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) враг будет разбит. Победа будет за нами считайте это я деду написал, у которого три брата с войны не вернулись. но он до берлина дошёл

Astanaforever

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) Цитата: motte Цитата: uran РФ РБ страны изгой. Когда уже велолайф соберётся с мыслями и выдаст нормальный журналистский пост где информация будет полной. Аккуратней с выражениями, они хотят видеть изгоями, но это их желание, наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами, помните это и помолчите. С богом, Z Не хочешь приехать из Эстонии и поZетиться вместе с нами?

motte

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) Цитата: uran РФ РБ страны изгой. Когда уже велолайф соберётся с мыслями и выдаст нормальный журналистский пост где информация будет полной. Аккуратней с выражениями, они хотят видеть изгоями, но это их желание, наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами, помните это и помолчите. С богом, Z

uran

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) РФ РБ страны изгой. Когда уже велолайф соберётся с мыслями и выдаст нормальный журналистский пост где информация будет полной.

Earl57

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) Цитата: Серафим Любопытно, более строгие меры - это какие?

Может, побивание камнями за принадлежность к некоторым национальностям? Или публичная просьба о прощении за неудачное место рождения? Не то что люди, даже кошки теперь виноваты что живут не в той стране. "Международная федерация кошек (FIFe) с 1 марта ввела санкции в отношении российских кошек из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Одновременно с этим правление FIFe решило выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, «которые страдают из-за сложившейся ситуации», сказано в сообщении. С 1 марта ни одна кошка, хозяин которой живет в России, не будет допускаться к участию в выставках FIFe за пределами РФ. Организация, в которой состоят заводчики кошек, в этом случае значения не имеет. Также всех кошек, выведенных в России, теперь нельзя ввозить и регистрировать в любой родословной книге FIFe за пределами России. Также не имеет значения организация, выдавшая родословную кошки. Санкции пока введены до 31 мая 2022 года. Они могут быть пересмотрены по мере необходимости, говорится на сайте FIFe."

Zhanzhak

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) Всем сил, здоровья и терпения. Бедный народ. Бедные спортсмены. Спорт вне политики- это уже утопия, к сожалению. Нет войне.

uran

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) Цитата: Серафим Любопытно, более строгие меры - это какие?

Может, побивание камнями за принадлежность к некоторым национальностям? Или публичная просьба о прощении за неудачное место рождения? В Беларуси многих спортсменов отправили в тюрьмы за свою нелояльность режиму. Так что нет предела идиотизма. В Беларуси многих спортсменов отправили в тюрьмы за свою нелояльность режиму. Так что нет предела идиотизма.

Серафим

Приглашения на Джиро д'Италия ... (20) Любопытно, более строгие меры - это какие?

Может, побивание камнями за принадлежность к некоторым национальностям? Или публичная просьба о прощении за неудачное место рождения?