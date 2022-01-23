- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 14:39
Приглашения на Вуэльту Каталонии-2022
Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 21 по 27 марта 2022 года, определились с приглашениями для профессиональных команд (ProTeam), которые, помимо 18 команд Мирового тура, примут участие в 101-м выпуске гонки.
Приглашения получили 7 проконтинентальных команд:
Arkea-Samsic (Франция)
Burgos-BH (Испания)
Caja Rural-Seguros RGA (Испания)
Euskaltel Euskadi (Испания)
Equipo Kern Pharma (Испания)
Gazprom-RusVelo (Россия)
Uno-X Pro Cycling Team (Норвегия)
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