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Приглашения на Тур Швейцарии-2017

 Приглашения на Тур Швейцарии-2017

 

  Швейцарская многодневная велогонка Тур Швейцарии (Tour de Suisse) пройдёт с 10 по 18 июня 2017 года. Организаторы объявили проконтинентальные команды, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд с лицензией Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили 4 проконтинентальных команды:

 

Roompot-Nederlandse Loterij

CCC Sprandi Polkowice

Direct Energie

Aqua Blue Sport

 

 

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Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • Александра
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (2)
    Александра-Фото

    Хороший состав.

  • velodoctor
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (2)
    velodoctor-Фото

    Бельков как-то тут из отыва высоко заехал. Вообще очень хорошая гонка. Я уже на ютюбе глянул прошлые версии некторые, жду)) Штыбар должен, его чатсь сезона. После новостях о спонсоре, квики должны показать завтра результат, у них есть кому. 

  • sashaney
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (7)
    sashaney-Фото
    А в чём удивление то? Деньги в вело не комерция. Пул людей, готовых вкладываться бесконечно ... ну я не знаю, не велик, что ли. То же касается шейхов. Наиграются, для того, чтобы выглядетЬ "как люди", и уйдут. Китайцы - вообще отдельная тема. Это чуть ли не единственная легальная схема вувести из страны свои богатства. Так в чём удивление то? Тинькоф по форме не приятен, по сути прав - король то голый. Спасаются каждый за себя. Пока не будут зарабатываться деньги - никто не застрахован. Ни Лефевр, ни Брейлсдорф с шейхами.
  • EL-Fenomeno
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Немного вело-флуда: что случилось с этим сайтом (кто знает)?

    http://www.pezcyclingnews.com/

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  • Тукаев
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (7)
    Тукаев-Фото

    Ну Газпром-русвело с удовольствием их заменит

  • Андрон
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (7)
    Андрон-Фото

     Если даже у Квиков проблемы со спонсором, то слов нет, одно недоумение.

  • Sm1T
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (7)
    Sm1T-Фото

    если эта команда не найдет спонсора, то я вообще буду удивлен

  • Gonza Golanov
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (7)
    Gonza Golanov-Фото
    Да какая разница Китайский спонсор, Арабский или Бельгийский? Главное чтобы команда осталась, а не получилось как с Тиньковым.
  • netnazgul
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (9)
    netnazgul-Фото
    Думаю, во время езды в гонке за 200км мозг велосипедиста не задумывается про такие мелочи как fairplay и в первую очередь ищет любые возможности для выживания оболочки :)
    БОльшая часть вины в описанном в статье - лежит на организаторах, которые не пугнули лидеров во время нарушения, а потом пугнули преследователей, создав таким образом двойные стандарты самостоятельно.
  • rdktr
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (7)
    rdktr-Фото

    Цитата: RusVelo
    Прогнозы и проклятия Тинькова потихоньку сбываются. Европейские спонсоры потихоньку сворачиваются. Лет так через 10 чую  будут соревноваться арабские команды с китайскими.

    Проклятие - вот главное слово (((

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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