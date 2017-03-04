 Приглашения на Тур Швейцарии-2017

А в чём удивление то? Деньги в вело не комерция. Пул людей, готовых вкладываться бесконечно ... ну я не знаю, не велик, что ли. То же касается шейхов. Наиграются, для того, чтобы выглядетЬ "как люди", и уйдут. Китайцы - вообще отдельная тема. Это чуть ли не единственная легальная схема вувести из страны свои богатства. Так в чём удивление то? Тинькоф по форме не приятен, по сути прав - король то голый. Спасаются каждый за себя. Пока не будут зарабатываться деньги - никто не застрахован. Ни Лефевр, ни Брейлсдорф с шейхами.