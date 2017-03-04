- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 18:29
Приглашения на Тур Швейцарии-2017
Швейцарская многодневная велогонка Тур Швейцарии (Tour de Suisse) пройдёт с 10 по 18 июня 2017 года. Организаторы объявили проконтинентальные команды, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд с лицензией Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили 4 проконтинентальных команды:
Roompot-Nederlandse Loterij
CCC Sprandi Polkowice
Direct Energie
Aqua Blue Sport
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