Приглашения на Тур Швейцарии-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 08:44
Швейцарская многодневная велогонка Тур Швейцарии (Tour de Suisse) пройдёт с 6 по 13 июня 2021 года. Организаторы объявили команды, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд с лицензией Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили 3 профессиональные команды (ProTeam):
Alpecin-Fenix (Bel)
Team Rally Cycling (USA)
Total Direct Energie (Fra)
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