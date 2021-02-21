Приглашения на Тур Швейцарии-2021

Цитата: motte

Шкипер в работе, Класс



Ужасно не хочется вас разочаровывать, но это было скорее "увы" чем "класс". Сердобольный арабский комментатор едва не расплакался от огорчения, когда увидел как рано Фрум стал отставать от большущей группы.

Если Фрум говорит, что чувствует себя все лучше и лучше, то это смотря с чем, и главное, с кем сравнивать. С собой прошлогодним, то да, прогресс очевиден. С другими гонщиками, даже его поколения, все очень и очень печально... Уж на что у без малого 41-летнего Вальверде сейчас формы нет вообще, так и он продержался до 3 км до финиша, когда начались атаки из пелотона. Шкипер же выпал из группы примерно на середине подъема, когда градиент был 5%. Это за 10 км до финиша.

Не смотрите на время спринтеров, они готовятся к двум последним этапам и берегут каждую крупицу своих сил.