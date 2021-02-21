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Приглашения на Тур Швейцарии-2021

Швейцарская многодневная велогонка Тур Швейцарии (Tour de Suisse) пройдёт с 6 по 13 июня 2021 года. Организаторы объявили команды, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд с лицензией Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили 3 профессиональные команды (ProTeam): 

Alpecin-Fenix (Bel)
Team Rally Cycling (USA)
Total Direct Energie (Fra)

 

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Теги к статье: Tour de Suisse Тур Швейцарии гонка Мирового тура многодневная гонка wild card

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Комментарии

  • Mike790
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Mike790-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Mike790
    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

    С Сосой тоже самое что и с Ганной. Они долго работали впереди пелотона, догоняя отрыв, потом сдали смену Ривере с Мартинесом и отошли назад.
    Аа, спс. То не смотрел гонку
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Mike790
    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

    С Сосой тоже самое что и с Ганной. Они долго работали впереди пелотона, догоняя отрыв, потом сдали смену Ривере с Мартинесом и отошли назад.

  • Mike790
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Mike790-Фото

    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    motte-Фото
    Спасибо, Оль, но вот верю я в него.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021. Цитаты по ... (1)
    Sezar-Фото

    Ой, не знай. Думаю выиграть на этой Джиро Ремко будет тяжелее чем было бы на прошлогодней ДЖ. Разделок в 2 раза меньше, горы либо оч крутые, либо очень высокие, соперники-не прошлогодний 3 эшелон, а реально специалисты таких гор. Да и подготовка будет недозакончена. Но безумству храбрых..

  • Sezar
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Sezar-Фото

    Ну Фрум и глобально не торопится, будет до 40 воевать за 5 титул. Почему бы и нет, одного такого Криса мы уже видали, этот явно круче. Потому считаю, что нормально проехал. Реально молодца.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    RVL-Фото

    Фрум выпал за 3.7 км до финиша
    Вальверде за 1.7.
    Генералам не под Джиро, нет смысла быть в хорошей  форме.

  • Woterman 1980
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Woterman 1980-Фото
    Да поедет ваш Фрумыч, до ТДФ ещё очень далеко. Курдюков же вчера говорил, что Фрум никогда не форсирует подготовку, а тем более сейчас, после длительного перерыва
  • SportSpirit
    Сэм Беннетт – победитель 4 эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Понравилось, как отработал этот спринт молодой Деккер. Выбор времени спурта, позиции (нужное колесо - Беннета), аккуратность траектории. Показалось, что он даже давал по тормозам, когда Беннет смещался перед ним влево.  

     

    1998 г.р., открытие Тура ОАЭ. 

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Шкипер в работе,  Класс 

    Ужасно не хочется вас разочаровывать, но это было скорее "увы" чем "класс". Сердобольный арабский комментатор едва не расплакался от огорчения, когда увидел как рано Фрум стал отставать от большущей группы.

    Если Фрум говорит, что чувствует себя все лучше и лучше, то это смотря с чем, и главное, с кем сравнивать. С собой прошлогодним, то да, прогресс очевиден. С другими гонщиками, даже его поколения, все очень и очень печально... Уж на что у без малого 41-летнего Вальверде сейчас формы нет вообще, так и он продержался до 3 км до финиша, когда начались атаки из пелотона. Шкипер же выпал из группы примерно на середине подъема, когда градиент был 5%. Это за 10 км до финиша.

    Не смотрите на время спринтеров, они готовятся к двум последним этапам и берегут каждую крупицу своих сил.

     

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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