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Велокоманда Arkea-Samsic получила право на участие во всех гонках Мирового тура в 2022 году

Потеря лицензии команды Мирового тура Qhubeka NextHash дала доступ на всех гонки Мирового тура команде Arkea-Samsic

 

Велокоманда Arkea-Samsic получила право на участие во всех гонках Мирового тура в 2022 году

 

  В списке команд, получивших лицензию Мирового тура (UCI World Tour) на 2022 год не оказалось южноафриканской велокоманды Qhubeka NextHash, которая не смогла найти титульного спонсора. Число команд Мирового тура сократилось до 18, и помимо проконтинентальной команды Alpecin-Fenix, занявшей первое место в рейтинге команд, французская велокоманда Arkea-Samsic, завершившая сезон 2021 года на втором месте, также получила возможность не ждать приглашений от организаторов и участвовать во всех велогонках календаря Мирового тура.

 

  В следующем году в команду Arkea-Samsic пришли шесть велогонщиков – Николя  Эде (Nicolas Edet), перешедший из команды Cofidis, Уго Хофштеттер (Hugo Hofstetter), перешедший из команды Israel Statr Up Nation, Микель Рис (Michel Ries) из команды Trek-Segafredo, Симон Гyльелми (Simon Guglielmi) из команды Groupama-FDJ, Алессандро Верре (Alessandro Verre) из команды Colpack Ballan и нео-про Кевин Вокелен (Kevin Vauquelin).

 

  Продлением контракта на 2022 год с 33-летним колумбийским гонщиком Виннером Анаконой (Winner Anacona) велокоманда Arkea-Samsic завершила комплектование состава, в котором в следующем сезоне будет выступать 30 гонщиков.

 

  Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Как далеко мы продвинулись за последние несколько лет! Мы постепенно поднимались по лестнице и в 2022 году дошли до новой фазы Мирового тура. В восторге при мысли, что для моих гонщиков и персонала начинается новая эра. Мы добились этого единственным способом – по спортивным основаниям, в соответствии с моим пониманием велоспорта.

 

  С ценной поддержкой титульных спонсоров, Arkea и Samsic, я смог постепенно усиливать эту команду, с каждым годом всё ближе подходить к командам Мирового тура и статистически, и в плане уровня гонщиков и персонала. Мы собираемся двигаться вперёд по линии прогресса.

 

  Предстоящий сезон 2022 года будет и годом открытий, и годом, где придётся соответствовать по уровню выступления, чтобы стать одной из 18 команд Мирового тура в 2023 году. Цель Arkea-Samsic – утвердить себя на таком уровне соревнований в долгосрочной перспективе».

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Теги к статье: Arkea-Samsic UCI World Tour Мировой тур

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 22:41 | Регистрация: 20.05.2021

    Может быть какая-нибудь команда найдет,что есть такой отличный гонец,как Доминико Поццовиви и не смотря на анкетные данные пожелают увидеть его в своих рядах.Надежда умирает последней.Продлите его спортивную жизнь.Надеюсь,что все комментаторы будут не против.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Пусть скажут спасибо Qubeka NextNash.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 23:36 | Регистрация: 8.05.2013

    При всём уважении к Доменико - очень травмирующийся гонщик + последние годы не самые впечатдяющие результаты (может только 2-е место на этапе Вуэльты Бургоса, но он там так "наелся" и желание показать себя было так велико, что ... итог известен...а ведь это только Бургос :( Сам долгое время являлся его большим фаном, но постоянные травмы :( Лучше не видеть этого в будущем. И, конечно, удачи ему в всех начинаниях.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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Комментарии

  • Cyrill
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Доменико - очень травмирующийся гонщик + последние годы не самые впечатдяющие результаты (может только 2-е место на этапе Вуэльты Бургоса, но он там так "наелся" и желание показать себя было так велико, что ... итог известен...а ведь это только Бургос :( Сам долгое время являлся его большим фаном, но постоянные травмы :( Лучше не видеть этого в будущем. И, конечно, удачи ему в всех начинаниях.

  • tds
    Мигель Анхель Лопес о возвраще ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Camel
    Как же все рады покинуть прежнюю команду и вернуться "в семью"! Сменили бы уже текст, что ли! Одно и то же - у меня новый этап карьеры, как я рад, у меня впереди великие победы и свершения!
    Все прекрасно понимают, почему ушёл и зачем вернулся, для кого эти сопли!
    ?
  • Astanaforever
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Пусть скажут спасибо Qubeka NextNash.
  • nightbuster33
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Может быть какая-нибудь команда найдет,что есть такой отличный гонец,как Доминико Поццовиви и не смотря на анкетные данные пожелают увидеть его в своих рядах.Надежда умирает последней.Продлите его спортивную жизнь.Надеюсь,что все комментаторы будут не против.

  • Александра
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (14)
    Александра-Фото

    Бедный Марк. А что чувствовала жена, даже представлять боюсь.

  • Александра
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    Александра-Фото

    Погодите, Лопес же уже говорил... потом еще говорил... Видимо, опять что-то скажет. Можно, конечно, и так. Но, как известно, языком болтать - не мешки ворочить, не педали крутить. Очень надеюсь, что Маса в ответ не пробьет на откровения, которые никого не красят.

  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Смотрел и Критериум и Вуэльту полностью. Лопес работал на лидеров безупречно. Держал дистанцию. Не высовывался. На Вуэльте вспомним как он отвлекал своими атаками Роглича, а когда выстреливал Мас, он оставался в пелотоне, не давая соперникам подъезжать к нему, сам набирая отставания по времени и теряя место в генерале. И за все это к нему так подло поступили. Молодец. Есть стержень. И посмотрим как в очном противостоянии с Масом, Лопес размажет этого любимчика Контадора в горах на грантуре.
  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Ну, Мас слишком громко сказал(если действительно он так сказол),что он создал просвет.В действительности просвет создали 3-ое из Бахрейна и Йетс,кому действительно это было выгодно,а он и Роглик, почти до самого финиша сидели и кайфовали.А Мас наверное вдвойне,что оторвался от ближайшего соперника. Это старое соперничество и оно могло продлится долгое время,останься Лопес в команде.

  • арлекин
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (14)
    арлекин-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    блин, ну теперь в среде самих уголовников будет честью разобраться с этими отморозками.
    Не нужно идеализировать криминал. Кино насмотрелись?

  • Joe
    Лицензии профессиональных кома ... (2)
    Joe-Фото

    Петя может легко пролететь мимо Джиро и Вуэльты (если он, конечно, туда собирался). На Тур TotalEnergies, конечно, пригласят.

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