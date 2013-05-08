Велокоманда Arkea-Samsic получила право на участие во всех гонках Мирового тура в 2022 году

Потеря лицензии команды Мирового тура Qhubeka NextHash дала доступ на всех гонки Мирового тура команде Arkea-Samsic

В списке команд, получивших лицензию Мирового тура (UCI World Tour) на 2022 год не оказалось южноафриканской велокоманды Qhubeka NextHash, которая не смогла найти титульного спонсора. Число команд Мирового тура сократилось до 18, и помимо проконтинентальной команды Alpecin-Fenix, занявшей первое место в рейтинге команд, французская велокоманда Arkea-Samsic, завершившая сезон 2021 года на втором месте, также получила возможность не ждать приглашений от организаторов и участвовать во всех велогонках календаря Мирового тура.

В следующем году в команду Arkea-Samsic пришли шесть велогонщиков – Николя Эде (Nicolas Edet), перешедший из команды Cofidis, Уго Хофштеттер (Hugo Hofstetter), перешедший из команды Israel Statr Up Nation, Микель Рис (Michel Ries) из команды Trek-Segafredo, Симон Гyльелми (Simon Guglielmi) из команды Groupama-FDJ, Алессандро Верре (Alessandro Verre) из команды Colpack Ballan и нео-про Кевин Вокелен (Kevin Vauquelin).

Продлением контракта на 2022 год с 33-летним колумбийским гонщиком Виннером Анаконой (Winner Anacona) велокоманда Arkea-Samsic завершила комплектование состава, в котором в следующем сезоне будет выступать 30 гонщиков.

Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Как далеко мы продвинулись за последние несколько лет! Мы постепенно поднимались по лестнице и в 2022 году дошли до новой фазы Мирового тура. В восторге при мысли, что для моих гонщиков и персонала начинается новая эра. Мы добились этого единственным способом – по спортивным основаниям, в соответствии с моим пониманием велоспорта.

С ценной поддержкой титульных спонсоров, Arkea и Samsic, я смог постепенно усиливать эту команду, с каждым годом всё ближе подходить к командам Мирового тура и статистически, и в плане уровня гонщиков и персонала. Мы собираемся двигаться вперёд по линии прогресса.

Предстоящий сезон 2022 года будет и годом открытий, и годом, где придётся соответствовать по уровню выступления, чтобы стать одной из 18 команд Мирового тура в 2023 году. Цель Arkea-Samsic – утвердить себя на таком уровне соревнований в долгосрочной перспективе».