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Чемпионат мира по велоспорту-2020 состоится в Швейцарии как запланировано

 Чемпионат мира по велоспорту-2020 пройдёт в Швейцарии как запланировано

 

 

 

  Чемпионат мира по велоспорту-2020 пройдёт 20-27 сентября в Швейцарии, в Эгле – Мартиньи, как запланировано, что подтвердил организационный комитет. «Генеральной репетицией» для организаторов станет чемпионат Швейцарии, который 22 августа будет проведён по тому же маршруту, что и чемпионат мира.

 

  Грегори Дево (Gregory Devaud) и Александр Дебон (Alexandre Debons), президенты организационного комитета чемпионата мира по велоспорту-2020: «После изучения положения с состоянием здоровья в регионе и ограничительных мер, принятых Федеральным советом Швейцарии, кантонами Во (Vaud) и Вале (Valais) и коммун Эгль и Мартиньи, мы продолжили подготовку к соревнованиям.

 

  Необходимо проявлять осторожность в связи с ситуацией в мире, но организация чемпионата Швейцарии по маршруту чемпионата мира поможет оценить наш подход и отрегулировать процедуры».

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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