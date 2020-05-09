Чемпионат мира по велоспорту-2020 может быть перенесён

Чемпионат мира по велоспорту-2020 может быть проведён в ноябре и не в Швейцарии

Чемпионат мира по велоспорту-2020, который должен пройти в Швейцарии с 20 по 27 сентября, может быть перенесён на ноябрь, если ситуация с коронавирусом не позволит проводить массовые спортивные мероприятия.

Испанское издание Marca сообщает, что если это произойдёт, швейцарские города Эгль (Aigle) и Мартиньи (Martigny) не смогут принять соревнования, и тогда чемпионат мира придётся проводить в одной из стран Ближнего Востока – Омане, Катаре или Объединённых Арабских Эмиратах.

Сопредседатель организационного комитета чемпионата мира по велоспорту-2020 Грегори Дево (Grégory Devaud) в интервью Radio Télévision Suisse сказал, что решение о проведении чемпионата будет принято до конца июня: «Фестиваль велоспорт – да, но не любой ценой. Мы должны быть последовательны в своих решениях и не можем проявлять упрямство. Или текущие даты этой осенью, или никогда.

С другой стороны, мы допускаем, что чемпионат будет проведён у нас позже, например, в 2026 или 2027 году, но тогда это, возможно, будет совсем другая модель».

В 2021 году чемпионат мира по велоспорту должна принимать Фландрия, в 2022 – Австралия; в 2023 первый комбинированный чемпионат мира, который объединит соревнования по велоспорту на шоссе, треке и маунтинбайке, примет Глазго; в 2024 году чемпионат мира по велоспорту должен пройти в Цюрихе, а на 2025 год чемпионат впервые планируется провести в Африке.