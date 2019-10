Sparkassen Munsterland Giro-2019 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 17:41 Emsdetten - Münster, 193.3 км 1 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 4:26:38 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 Tim Merlier (Bel) Pauwels Sauzen-Bingoal 4 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 5 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 6 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 7 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 8 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 9 Roy Jans (Bel) Corendon-Circus 10 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 11 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 12 Mathieu van der Poel (Ned) Corendon-Circus 13 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 14 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 15 Connor Swift (Gbr) Arkea-Samsic 16 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 17 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 18 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-Quickstep 19 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:09 20 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 21 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 22 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 23 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 24 Justin Timmermans (Ned) Roompot-Charles 25 Patrick Haller (Ger) Heizomat Rad-Net.de 26 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 27 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 28 Robert William Kessler (Ger) Team Lotto-Kern Haus 29 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 30 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 31 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 32 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 33 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 34 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data 35 Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal 36 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 37 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 38 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 39 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:29 40 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 41 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 42 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 0:00:34 43 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 44 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 45 Taco van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 46 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 47 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:45 48 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 49 Michal Golas (Pol) Team Ineos 50 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:52 51 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 0:00:56 52 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:01:00 53 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:01:08 54 Christian Knees (Ger) Team Ineos 55 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 56 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 57 Jonas Rickaert (Bel) Corendon-Circus 0:01:13 58 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:01:17 59 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:01:19 60 Pirmin Benz (Ger) Heizomat Rad-Net.de 61 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 62 Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 63 Cedric Beullens (Bel) Wanty-Gobert 64 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 65 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 66 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos 67 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 68 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 69 Juri Hollmann (Ger) Heizomat Rad-Net.de 70 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Charles 71 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 72 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 73 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 74 Lars Kulbe (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany 75 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 76 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 77 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 78 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 79 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 80 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 81 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 82 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert 83 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:23 84 Nicolas Dalla Valle (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:02:53 85 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 86 Jan Tschernoster (Ger) Heizomat Rad-Net.de 87 Tobias Knaup (Ger) Team Lotto-Kern Haus 0:03:23 88 Otto Vergaerde (Bel) Corendon-Circus 0:03:31 89 Nicolas Debeaumarche (Fra) Trek-Segafredo 0:03:46 90 Alexander Porsev (Rus) Gazprom–Rusvelo 91 Marc Clauss (Ger) Team Dauner-Akkon DNF Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb DNF Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep DNF Brent van Moer (Bel) Lotto Soudal DNF Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal DNF Lars Bak (Den) Dimension Data DNF Rasmus Fossum Tiller (Nor) Dimension Data DNF Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos DNF Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma DNF Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin DNF Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin DNF Harry Tanfield (Gbr) Katusha-Alpecin DNF Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo DNF Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo DNF Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates DNF Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates DNF Alexandr Kulikovskiy (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Artem Nych (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Petr Rikunov (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy DNF Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy DNF Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy DNF Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy DNF Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling DNF Matteo Dal-Cin (Can) Rally UHC Cycling DNF Tyler Magner (Usa) Rally UHC Cycling DNF John Murphy (Usa) Rally UHC Cycling DNF Kyle Murphy (Usa) Rally UHC Cycling DNF Elmar Reinders (Ned) Roompot-Charles DNF Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Charles DNF Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles DNF Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot-Charles DNF Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Thibault Guernalec (Fra) Arkéa Samsic DNF Benoit Jarrier (Fra) Arkéa Samsic DNF Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic DNF Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic DNF Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie DNF Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie DNF Alexandre Pichot (Fra) Total Direct Energie DNF Angelo Tulik (Fra) Total Direct Energie DNF Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept-B&B Hotel DNF Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept-B&B Hotel DNF Justin Mottier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel DNF Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel DNF Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert DNF Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert DNF Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert DNF Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid DNF Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid DNF Mekseb Debesay (Eri) Bike Aid DNF Matthias Schnapka (Ger) Bike Aid DNF Adne van Engelen (Ned) Bike Aid DNF Justin Wolf (Ger) Bike Aid DNF Marcel Franz (Ger) Heizomat Rad-Net.de DNF Jannis Peter (Ger) Heizomat Rad-Net.de DNF Pascal Treubel (Ger) Heizomat Rad-Net.de DNF Dominik Bauer (Ger) Team Dauner-Akkon DNF Kilian Steigner (Ger) Team Dauner-Akkon DNF Oliver Flautt (Usa) Team Dauner-Akkon DNF Christopher Heider (Ger) Team Dauner-Akkon DNF Miká Heming (Ger) Team Dauner-Akkon DNF Sven Thurau (Ger) Team Dauner-Akkon DNF Marc Dörrie (Ger) Team Lotto-Kern Haus DNF Jan Kuhn (Ger) Team Lotto-Kern Haus DNF Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus DNF Dorian Lübbers (Ger) Team Lotto-Kern Haus DNF Richard Weinzheimer (Ger) Team Lotto-Kern Haus DNF Michel Gießelmann (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Johannes Hodapp (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Jon Knolle (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Joann Leinau (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Louis Leinau (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Per Christian Münstermann (Ger) Team Sauerland NRW p/b SKS Germany DNF Philipp Walsleben (Ger) Corendon-Circus Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Sparkassen Munsterland Giro классика категория 1.HC гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(351)

В тему: Brussels Cycling Classic-2019

Тур Польши-2019. Этап 3

Halle Ingooigem-2019

Scheldeprijs-2019

Driedaagse Brugge-De Panne-2019. Результаты

Bredene Koksijde Classic-2019

Danilith Nokere Koerse-2019

Sparkassen Münsterland Giro-2018

GP de Fourmies/ La Voix du Nord-2018

Sparkassen Münsterland Giro - 2011

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.