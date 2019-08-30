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Квота на участие для стран в групповой гонке у мужчин на Чемпионате Мира-2019

Квота на участие для стран в групповой гонке у мужчин на Чемпионате Мира-2019

  Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал квоты для стран-участниц Чемпионата Мира-2019 в Йоркшире (Великобритания). Классификация составлена на основе Мирового рейтинга (UCI World Ranking) по странам по состоянию на 26 августа 2019 года. Представляем вашему вниманию квоты на участие в мужской групповой гонке Чемпионата Мира-2018, которая пройдет 29 сентября в Йоркшире.

 

 

  Квота на участие для стран   
  1   FRANCE (Fra)   8  
  2   BELGIUM (Bel)   8  
  3   ITALY (Ita)   8  
  4   NETHERLANDS (Ned)   8  
  5   SPAIN (Esp)   8  
  6   COLOMBIA (Col)   8  
  7   GERMANY (Ger)   8  
  8   AUSTRALIA (Aus)   8  
  9   SLOVENIA (Slo)   8  
  10   DENMARK (Den)   8  
  11   GREAT BRITAIN (Gbr)   6  
  12   NORWAY (Nor)   6  
  13   AUSTRIA (Aut)   6  
  14   POLAND (Pol)   6  
  15   CZECH REPUBLIC (Cze)   6  
  16   SWITZERLAND (Sui)   6  
  17   RUSSIAN FEDERATION (Rus)   6  
  18   PORTUGAL (Por)   6  
  19   IRELAND (Irl)   6  
  20   CANADA (Can)   6  
  21   KAZAKHSTAN (Kaz)   4  
  22   SOUTH AFRICA (Rsa)   4  
  23   ECUADOR (Ecu)   4  
  24   UNITED STATES OF AMERICA (Usa)   4  
  25   SLOVAKIA (Svk)   4  
  26   ESTONIA (Est)   4  
  27   ERITREA (Eri)   4  
  28   NEW ZEALAND (Nzl)   4  
  29   LUXEMBOURG (Lux)   4  
  30   LATVIA (Lat)   4  
  31   UKRAINE (Ukr)   1  
  32   BELARUS (Blr)   1  
  33   TURKEY (Tur)   1  
  34   ALGERIA (Alg)   1  
  35   JAPAN (Jpn)   1  
  36   ROMANIA (Rou)   1  
  37   GREECE (Gre)   1  
  38   LITHUANIA (Ltu)   1  
  39   ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (Iri)   1  
  40   HUNGARY (Hun)   1  
  41   BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (Ven)   1  
  42   COSTA RICA (Crc)   1  
  43   MEXICO (Mex)   1  
  44   SWEDEN (Swe)   1  
  45   ARGENTINA (Arg)   1  
  46   MOROCCO (Mar)   1  
  47   GUATEMALA (Gua)   1  
  48   KOREA (Kor)   1  
  49   RWANDA (Rwa)   1  
  50   CROATIA (Cro)   1  

 

 

 

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Теги к статье: чемпионат мира в Йоркшире групповая гонка мужчины Мировой рейтинг

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Комментарии

  • CRUZE16042003
    Александр Власов переходит в к ... (3)
    CRUZE16042003-Фото

    Молодец Ринат,что отпустил!

  • Astanaforever
    Магнус Корт переходит в команд ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Бильбао в Эмираты или Бахрейн. Хирт обратно в ССС.
  • sixpack
    Новые гонщики Gazprom — RusVel ... (6)
    sixpack-Фото
    да, объявили сегодня. ну может, Черкасов подтянется. а так все выглядит невесело для ГРВ
  • Серафим
    Александр Власов переходит в к ... (3)
    Серафим-Фото

    Хорошо, что Русвело отпустила Власова. Там в будущем у него в перспективе было только болото. Астана - совсем другой уровень. 

     Надеюсь, переход Власова немного примирит тут "про и контра" Астаны. Если честно, очень неохота читать тут бессмысленное переругивание в эфире.

  • Earl57
    Николя Порталь о потере шансов ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Теперь понятно, что Де Ла Круза очень вовремя вернули, но зачем ради этого надо было "опять убивать Кенни"?...

    Кенни уходит в другую команду и многие считают, что там к нему будут относиться лучше, чем в Инеос. Проблем с попаданием в состав на грантуры у него точно не будет.

  • levonardo
    Новые гонщики Gazprom — RusVel ... (6)
    levonardo-Фото
    Цитата: sixpack
    Переходы катюшинцев с понижением в классе ничего хорошего Русвело не приносили. В этом году Порсев и Воробьев. Просмотрим, как поедет Вячеслав. Последние годы у него были никуда,  впрочем, как у всей Кати
     
    Канола никуда русвеловцев не вытянет. Но в спринте у них сейчас полный ноль, и идет поиск хоть каких-то вариантов.    
     
    Стоит поговорить и о потерях. Бесславно закончилось второе пришествие Евтушенко в Русвело. Курбатов тоже выбыл летом без перспектив. 
     
    Власлов вроде значится в составе Русвело на 2020, слухи о его уходе в Астану поутихли. 
    Таки перешёл.
  • s75
    Николя Порталь о потере шансов ... (10)
    s75-Фото

    Когда подписывали с Пулсом второй контракт, одной из договоренностей (судя по прессе) было лидерство на одном из ближайших ГТ, и развитие в качестве генеральщика, но он так и остался супергрегари делюкс, на недельных гонках воспользоваться регулярно предоставляемыми ему шансами и превратить их в победы особо не получилось, последнее запоминающееся фиаско было в Португалии, когда сначала на королевском этапе Погачар проехал мимо него на самом финише, а день спустя голландец вчистую проиграл разделку при не самом сильном составе участников. Капитанство на Вуэльте выглядит, скорее, как заслуженная благодарность за те пять лет, которые этот замечательный гонщик отдал своей команде. Надеюсь, c переходом в команду Рода Эллинворта у Воута появятся новые победы, как на классиках, так и на многодневках.

    Британцу будут давать шансы и ждать, кроме этого он действительно может пойти по стопам Пулса, уже сейчас на его счету очень большой вклад в победы Сивакова и Берналя. Плюсом его испанский язык и "скатанность" с латиноамериканцами.

    Теперь понятно, что Де Ла Круза очень вовремя вернули, но зачем ради этого надо было "опять убивать Кенни"?...

  • levonardo
    Александр Власов переходит в к ... (3)
    levonardo-Фото
    Хорошая новость, В Астане умеют работать с молодыми.
  • Адриен
    Николя Порталь о потере шансов ... (10)
    Адриен-Фото

    В общем - и на старуху бывает проруха...

  • Cha
    Николя Порталь о потере шансов ... (10)
    Cha-Фото
    Ну и чем не повод увидеть ineos в отрыве? Если Порталь не придумает ничего, то уж и не знаю.

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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