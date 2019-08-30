Квота на участие для стран в групповой гонке у мужчин на Чемпионате Мира-2019

Когда подписывали с Пулсом второй контракт, одной из договоренностей (судя по прессе) было лидерство на одном из ближайших ГТ, и развитие в качестве генеральщика, но он так и остался супергрегари делюкс, на недельных гонках воспользоваться регулярно предоставляемыми ему шансами и превратить их в победы особо не получилось, последнее запоминающееся фиаско было в Португалии, когда сначала на королевском этапе Погачар проехал мимо него на самом финише, а день спустя голландец вчистую проиграл разделку при не самом сильном составе участников. Капитанство на Вуэльте выглядит, скорее, как заслуженная благодарность за те пять лет, которые этот замечательный гонщик отдал своей команде. Надеюсь, c переходом в команду Рода Эллинворта у Воута появятся новые победы, как на классиках, так и на многодневках.



Британцу будут давать шансы и ждать, кроме этого он действительно может пойти по стопам Пулса, уже сейчас на его счету очень большой вклад в победы Сивакова и Берналя. Плюсом его испанский язык и "скатанность" с латиноамериканцами.



Теперь понятно, что Де Ла Круза очень вовремя вернули, но зачем ради этого надо было "опять убивать Кенни"?...