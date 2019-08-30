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- Дата:
- Сегодня, 13:51
Квота на участие для стран в групповой гонке у мужчин на Чемпионате Мира-2019
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал квоты для стран-участниц Чемпионата Мира-2019 в Йоркшире (Великобритания). Классификация составлена на основе Мирового рейтинга (UCI World Ranking) по странам по состоянию на 26 августа 2019 года. Представляем вашему вниманию квоты на участие в мужской групповой гонке Чемпионата Мира-2018, которая пройдет 29 сентября в Йоркшире.
|Квота на участие для стран
|1
|FRANCE (Fra)
|8
|2
|BELGIUM (Bel)
|8
|3
|ITALY (Ita)
|8
|4
|NETHERLANDS (Ned)
|8
|5
|SPAIN (Esp)
|8
|6
|COLOMBIA (Col)
|8
|7
|GERMANY (Ger)
|8
|8
|AUSTRALIA (Aus)
|8
|9
|SLOVENIA (Slo)
|8
|10
|DENMARK (Den)
|8
|11
|GREAT BRITAIN (Gbr)
|6
|12
|NORWAY (Nor)
|6
|13
|AUSTRIA (Aut)
|6
|14
|POLAND (Pol)
|6
|15
|CZECH REPUBLIC (Cze)
|6
|16
|SWITZERLAND (Sui)
|6
|17
|RUSSIAN FEDERATION (Rus)
|6
|18
|PORTUGAL (Por)
|6
|19
|IRELAND (Irl)
|6
|20
|CANADA (Can)
|6
|21
|KAZAKHSTAN (Kaz)
|4
|22
|SOUTH AFRICA (Rsa)
|4
|23
|ECUADOR (Ecu)
|4
|24
|UNITED STATES OF AMERICA (Usa)
|4
|25
|SLOVAKIA (Svk)
|4
|26
|ESTONIA (Est)
|4
|27
|ERITREA (Eri)
|4
|28
|NEW ZEALAND (Nzl)
|4
|29
|LUXEMBOURG (Lux)
|4
|30
|LATVIA (Lat)
|4
|31
|UKRAINE (Ukr)
|1
|32
|BELARUS (Blr)
|1
|33
|TURKEY (Tur)
|1
|34
|ALGERIA (Alg)
|1
|35
|JAPAN (Jpn)
|1
|36
|ROMANIA (Rou)
|1
|37
|GREECE (Gre)
|1
|38
|LITHUANIA (Ltu)
|1
|39
|ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (Iri)
|1
|40
|HUNGARY (Hun)
|1
|41
|BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (Ven)
|1
|42
|COSTA RICA (Crc)
|1
|43
|MEXICO (Mex)
|1
|44
|SWEDEN (Swe)
|1
|45
|ARGENTINA (Arg)
|1
|46
|MOROCCO (Mar)
|1
|47
|GUATEMALA (Gua)
|1
|48
|KOREA (Kor)
|1
|49
|RWANDA (Rwa)
|1
|50
|CROATIA (Cro)
|1
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