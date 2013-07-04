Смешанная эстафета в командной гонке на чемпионате мира с 2019 года

С 2019 года на чемпионате мира будет проводиться командная гонка в виде смешанной эстафеты национальных команд

В 2019 году на чемпионате мира по велоспорту, который пройдёт в Йоркшире (Великобритания), Международный союз велосипедистов представит новую дисциплину, смешанную эстафету. Эстафета станет новым видом командной разделки, в которой вместе будут бороться мужские и женские национальные команды. Эстафета, в которой будут участвовать андеры и гонщики категории «Элита», заменит собой командную гонку на время, в которой участвовали профессиональные велокоманды.

Первая смешанная эстафета пройдёт 22 сентября 2019 года на круге протяжённостью 14 км, который будет проложен в Харрогейте, городе Северного Йоркшира.

В смешанной эстафете каждая команда будет состоять из трёх мужчин и трёх женщин. Как только второй гонщик из мужской команды пересечёт финиш, на дистанцию отправится женская команда, принимая эстафету. Финальный результат будет определяться по времени пересечения финиша второй велогонщицей. И мужская, и женская команды будут преодолевать один круг по одному и тому же маршруту. Радужные майки чемпионов мира в смешанной эстафете наденут все шесть членов команды.

Давид Лаппартьен, президент UCI: «Командная гонка на время в виде смешанной эстафеты национальных команд – последний шаг в установлении большего гендерного равенства в велоспорте. Новый формат позволит привлечь внимание к национальным федерациям и гонщикам, пропагандируя равенство мужчин и женщин. Смешанная эстафета также положительно скажется на бюджетах команд и организаторов (примечание - призовой фонд для первых 10 команд составит 166 тысяч евро, как и в этом году). Это важный шаг к главным целям UCI – развитию женского велоспорта, привлечения внимания к национальным федерация и увеличению интереса к чемпионату мира».