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Смешанная эстафета в командной гонке на чемпионате мира с 2019 года

С 2019 года на чемпионате мира будет проводиться командная гонка в виде смешанной эстафеты национальных команд

 

 

 

  В 2019 году на чемпионате мира по велоспорту, который пройдёт в Йоркшире (Великобритания), Международный союз велосипедистов представит новую дисциплину,  смешанную эстафету. Эстафета станет новым видом командной разделки, в которой вместе будут бороться мужские и женские национальные команды. Эстафета, в которой будут участвовать андеры и гонщики категории «Элита», заменит собой командную гонку на время, в которой участвовали профессиональные велокоманды.

 

Первая смешанная эстафета пройдёт 22 сентября 2019 года на круге протяжённостью 14 км, который будет проложен в Харрогейте, городе Северного Йоркшира. 

 

В смешанной эстафете каждая команда будет состоять из трёх мужчин и трёх женщин. Как только второй гонщик из мужской команды пересечёт финиш, на дистанцию отправится  женская команда, принимая эстафету. Финальный результат будет определяться по времени пересечения финиша второй велогонщицей. И мужская, и женская команды будут преодолевать один круг по одному и тому же маршруту. Радужные майки  чемпионов мира в смешанной эстафете наденут все шесть членов команды.

 

Смешанная эстафета в командной гонке на чемпионате мира с 2019 года

 

  

   Давид Лаппартьен, президент UCI: «Командная гонка на время в виде смешанной эстафеты национальных команд – последний шаг в установлении большего гендерного равенства в велоспорте. Новый формат позволит привлечь внимание к национальным федерациям и гонщикам, пропагандируя равенство мужчин и женщин. Смешанная эстафета также положительно скажется на бюджетах команд и организаторов (примечание - призовой фонд для первых 10 команд составит 166 тысяч евро, как и в этом году). Это важный шаг к главным целям UCI – развитию женского велоспорта, привлечения внимания к национальным федерация и увеличению интереса к чемпионату мира».

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Теги к статье: чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships командная гонка смешанная эстафета Давид Лаппартьен чемпионат мира в Йоркшире

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  1. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 22:32 | Регистрация: 21.05.2014

    Ух-ты! Вот уж чего не ожидал, так это вот такого ...

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 24.12.2017

    так давайте для гендерного равенства допустим женщин к мужскому туру, Рубе и Санремо?

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 00:55 | Регистрация: 17.05.2015

      Держу пари, что через некоторое время такое вполне может случится. Все к этому идет... И не только в велоспорте. Уже предлагается ввести смешанные составы в игровые виды спорта, вообще прекратить градацию на женский и мужской спорт. Устраивать ОБЩИЕ соревнования, например, в легкой атлетике, плавании - просто применяя различные утяжелители. Наверное такая же судьба ждет и велоспорт...

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:00 | Регистрация: 4.07.2013

    Да нет никакого гендерного равенства. Это всё ради бабла придумано.
    Бабло... бабло... бабло... Куда мир катится... 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Видимо, Даниил не готов. А Луц проехал хорошую тренировку. За 3 дня сумеет восстановится уж точно.
  • Адриен
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    Адриен-Фото

    Две лиги, 1я - Деннис , 2я - все остальные.

  • Адриен
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    Адриен-Фото
    Все же надо было его поберечь... Чемпион Казахстана в разделке - Д.Фоминых, справедливее было бы его выставить и сегодня и в команде, а Луценко нацелить именно на групповую гонку...
  • VeloVelo
    Смешанная эстафета в командной ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да нет никакого гендерного равенства. Это всё ради бабла придумано.
    Бабло... бабло... бабло... Куда мир катится... 

  • Адриен
    Смешанная эстафета в командной ... (4)
    Адриен-Фото
    Держу пари, что через некоторое время такое вполне может случится. Все к этому идет... И не только в велоспорте. Уже предлагается ввести смешанные составы в игровые виды спорта, вообще прекратить градацию на женский и мужской спорт. Устраивать ОБЩИЕ соревнования, например, в легкой атлетике, плавании - просто применяя различные утяжелители. Наверное такая же судьба ждет и велоспорт...
  • VeloVelo
    Роан Деннис – чемпион мира-201 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Деннис это космос какой-то. Порвал разделку.
    Ну а Том, конечно, потратился на ГТ. 

    Конечно, Димуля на сегодня сильнейший раздельщик, без вариантов.
    Но, его усушка под горы дала о себе знать. Кожа да кости.  
    Надеялся, видимо, на фарт и силу. Не сработало.
    Да и не могло сработать, мне кажется. 
    Нельзя весь сезон одалживать у организму )
    Платить всё равно придется. 

  • EL-Fenomeno
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Том как то иссяк и извините за выражение "сдох" на второй половине гонки. Очень жаль было на Дюмолена смотреть после финиша. Проиграть больше минуты РД в своей любимой ITT да ещё в ранге действующего чемпа это удар для Тома сильно-психолический (едва с серебрянной медалькой отскочил). А Кампенартс после золота ЧЕ теперь и с бронзой ЧМ.

    Разрывы просто пропасть! Откуда тот чел (страна), последений в списке финишировавшых, что проиграл 28 минут австралийцу?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну наверное Забелинской бывшая сборная карантин поставила, я думаю в призах могла быть , маршрут её был.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: VeloVelo
    Луценко очень Хорошо. Молодец! Похоже, Леша в форме.
    Как бы в групповой не преподнес сюрприза фаворитам!
    Буду надеяться ,кстати это на том же мире было в Голландии где выиграл Воробьев разделку а Луценко группу. Действительно как можно опустится и как можно уйти дальше.
    Та при чем тут опустится? Показал результат когда-то и один раз, так что теперь звездой стал. Сколько из победителей разделов по юниорам и андерам достигли вершин среди взрослых. Тот же Соса проиграл Тур Д'авенир, а почему проиграл, да потому что гонялся среди больших уже и ему эта гонка по сколько по стольку, Берналь мог ехать Тур Д'авенир, но поехал ТДФ. По возрасту и Масс подходил, но взял второе место на Вуэльте. Я к чему ввиду, на югиорах ты можешь быть звездой в виду того, что твои одногодки уже в профиках. И вообще молодёжные гонки это не показатель, Трентин БиоДжиро брал, и стал он генеральшиком, а Бак тот же Тур Д'Авенир брал, а всю жизнь развозящим был для Кэва.
    Ну если так ,то киттель тоже крутой раздельщик был а стал финишером. Я вообще то не результаты имлл ввиду а крепость духа и характер.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Смешанная эстафета в командной ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    так давайте для гендерного равенства допустим женщин к мужскому туру, Рубе и Санремо?

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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