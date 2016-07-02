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Роман Кройцигер и Энрико Гаспаротто – призёры Амстел Голд Рэйс-2018

Роман Кройцигер и Энрико Гаспартто об Амстел Голд Рэйс-2018

 

 

  31-летний чешский гонщик команды Mitchelton-Scott Роман Кройцигер (Roman Kreuziger) и 36-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto) стали призёрами Амстел Голд Рэйс-2018. Оба гонщика прежде побеждали на этой Арденнской классике - Кройцигер в 2013 году, Гаспаротто – в 2012 и 2016.

 

Роман Кройцигер стал единственным, кто переложился из группы лидеров к атаковавшему за 2 км до финиша Михаэлю Вальгрену (Astana), но на финише проиграл ему, оставшись вторым. Энрико Гаспаротто атаковал из группы преследователей в одиночку за 1,7 км до финиша, но не сумел добрать Кройцигера и Вальгрена, финишировав 3-м.

 

 

 

Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

 

  Роман Кройцигер: «Финальные 40 км гонки были долгими, на них я потратил много энергии, работая впереди с Энрико Гаспартто. Возможно, у Михаэля Вальгрена в финале сил оставалось больше.  Но наша команда ставила целью подиум, и у нас получилось на него подняться. Жаль проигрывать на такой крупной классике. После моей победы здесь прошло пять лет, конечно, я хотел бы выиграть снова.

 

Мы понимали, что ребята позади нас приближаются очень быстро. Снимаю шляпу перед Михаэлем Вальгреном, он показал класс.

 

Если бы я приехал к финишу в группе с Саганом или Алафилиппом, то стал бы 5-м или 6-м, но не за эти места мы собирались бороться на Амстел Голд Рэйс-2018. Мы хотели показать нашу майку, думаю, я сделал всё возможное.

 

Я доволен вторым местом. Если учесть, как обычно я спринтую, то этот результат можно считать большой победой.

 

Мне давали информацию о разрывах из технички, я знал, каким был просвет, поэтому не оглядывался до самой финишной черты.

 

Эта гонка была целью моего сезона, хорошо начать неделю Арденнских классик с подиума».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Для нашей команды эта гонка всегда проходит успешно. Мы финишировали на подиуме пятый раз за 7 лет, так что выступление на этой классике у нас самое стабильное.

 

  Роман прежде выигрывал Амстел Голд Рэйс, он не неожиданный гонщик в финале. Сегодня он показал, что является одним из сильнейших. Он создал отрыв на одном из ключевых участков, у него хватило сил атаковать ещё раз, когда к нему переложилась группа. Это показывает, что Роман в отличной форме».

 

  Энрико Гаспаротто: «Когда атаковали Вальгрен и Кройцигер, я сразу посмотрел, что делают Петер Саган и Алехандро Вальверде. Когда понял, что они не собираются преследовать, подумал, что мне надо постараться поехать за Вальгреном и Кройцигером, потому что в спринте я наверняка проиграю. За 400 м до финиша я думал, что смогу их догнать, но упустил момент.

  Я всё равно счастлив. Мне 36 лет, и я на протяжении всей гонки находился впереди. Амстел Голд Рэйс продолжает дарить мне прекрасные эмоции».

 

 

Результаты Амстел Голд Рэйс-2018

  

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Теги к статье: Роман Кройцигер Roman Kreuziger Энрико Гаспаротто Амстел Голд Рэйс классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 10:02 | Регистрация: 30.06.2017

    Экс -астанинцы жгут.!!!

    1. kimi

      Сегодня, 10:20 | Регистрация: 2.07.2016

      в первую очередь сама астана и потом эксы ;)

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
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