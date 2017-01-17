- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 21:02
Приглашения на Вуэльту Каталонии-2017
Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 20 по 26 марта 2017 года, определились с приглашениями для проконтинентальных команд, которые, помимо 18 команд Мирового тура, примут участие в 97-м выпуске гонки.
Приглашения получили 7 проконтинентальных команд:
Caja Rural-Seguros RGA (Испания),
CCC Sprandi Polkowice (Польша),
Cofidis, Solutions Credits (Франция),
Manzana Postobon Team (Колумбия),
Roompot-Nederlandese Loterij (Нидерланды),
Soul Brasil Pro Cycling (Бразилия),
Wanty-Groupe Gobert (Бельгия).
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