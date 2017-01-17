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Приглашения на Вуэльту Каталонии-2017

Приглашения на Вуэльту Каталонии-2017

 

 

  Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 20 по 26 марта 2017 года, определились с приглашениями для проконтинентальных команд, которые, помимо 18 команд Мирового тура, примут участие в 97-м выпуске гонки.

 

 

Приглашения получили 7 проконтинентальных команд:

 

Caja Rural-Seguros RGA (Испания),

CCC Sprandi Polkowice (Польша),

Cofidis, Solutions Credits (Франция),

Manzana Postobon Team (Колумбия),

Roompot-Nederlandese Loterij (Нидерланды),

Soul Brasil Pro Cycling (Бразилия),

Wanty-Groupe Gobert (Бельгия).

Приглашения на Вуэльту Каталонии-2017

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya приглашения команд гонка Мирового тура многодневная гонка

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Комментарии

  • kwwk
    Календарь Наиро Кинтаны и Алех ... (1)
    kwwk-Фото

    Кинтана все таки решил поймать синицу на Джиро, чем журавля на Туре.

  • RVL
    Приглашения на Джиро д’Италия- ... (5)
    RVL-Фото

     будет пара белорусов на Джиро! как минимум..

  • Arsink
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    Arsink-Фото
    Фотографий стало много больше, что тоже радует, статья кажется ещё живее (куда больше?). Спасибо!
  • DIM
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    DIM-Фото

    Жаль только, что у телевидения нет времени на велоспорт, так как оно занято размягчением оставшегося мозга у подопытного населения!

  • djick
    Приглашения на Джиро д’Италия- ... (5)
    djick-Фото

    не один Pozzo, а вместе с Маречко, а он один стоит повыше Нипповских ребят! плюс есть Моска, Мартинес, Флорес и Родригес, которые ничуть не хуже Арредондо, та и Кунего также! в поляков силу могут и должны показать Хиртб Шлегель и Гросс...сложная фамилия! так, что говорить о том, что зря дали кому то не стоит. вся эта скажем так 6-ка команд заслуживает приглашение! а вообще пора Uci придумать, как этот отбор осуществлять, а не просто приглашать...вот все и вопросы и обиды отпадут!

  • djick
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (2)
    djick-Фото

    Не поймал а скорей был завал, в котором и побывал Рестрепо, Горка, Бакеландс и т.д

  • djick
    Команда Gazprom – RusVelo полу ... (9)
    djick-Фото
    Лучше ждать бы топ 10 и этапы от Арсланова и Рыбалкина)
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Команда Gazprom – RusVelo полу ... (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    давай Ренат) гаси их всех)) ждем пару этапов от Фолифорова)

  • velodoctor
    Спонсор команды Androni Giocat ... (4)
    velodoctor-Фото

    Причем тут газпром, у газпрома гонщики то покруче в этом году, по праву приглашены. Корень проблемы в ограничение чилса приглашенных команд мне кажется. Я думаю идея сократить количество гонщиков в командах на гт, здравая, а на их место пригласить 1-2 команды. Народу станет все равно меньше, но зато и обиженных станет меньше.

  • Plotnik
    Индивидуалам – медалей навалом ... (4)
    Plotnik-Фото

    Не перстаю восхищаться неиссякаемой энергии журналистов , освещающих чемпионат России в петербурге.Точные и ёмкие слова предельно ясно описывают тяжёлую борьбу за призовые места и раскрывают всю подоплеку побед.Имея личный интерес к этим соревнованиям,ощущаю эффект полного присутствия на треке.С нетерпением буду ждать последующих обзоров из Петербурга.Огромное спасибо за добрые вести!

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5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
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