Приглашения на Вуэльту Каталонии-2017

не один Pozzo, а вместе с Маречко, а он один стоит повыше Нипповских ребят! плюс есть Моска, Мартинес, Флорес и Родригес, которые ничуть не хуже Арредондо, та и Кунего также! в поляков силу могут и должны показать Хиртб Шлегель и Гросс...сложная фамилия! так, что говорить о том, что зря дали кому то не стоит. вся эта скажем так 6-ка команд заслуживает приглашение! а вообще пора Uci придумать, как этот отбор осуществлять, а не просто приглашать...вот все и вопросы и обиды отпадут!