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Вуэльта Каталонии-2017. Превью

Вуэльта Каталонии-2017. Маршрут и претенденты

Вуэльта Каталонии 20 марта в Каталонии (Испания) стартует традиционная многодневная гонка Вуэльта Каталонии, входящая в серию Мирового Тура (UCI WorldTour). Завершится гонка 26 марта в Барселоне, столице Каталонии. Организаторы испанской гонки календаря Мирового тура Вуэльты Каталонии (Volta a Catalunya) в 2017 году приготовили участникам сюрприз -  командную гонку на время на 2-м этапе, а также устроили два этапа с финишами в гору. Список генеральщиков, претендующих на победу и высокие места на Вуэльте Каталонии-2017, довольно внушителен: Крис Фрум, Альберто Контадор, Алехандро Вальверде, Дэн Мартин, Роан Деннис, Адам Йейтс, Бауке Моллема, Герант Томас, Ильнур Закарин, Микель Ланда и другие. Свои коррективы в ход течения гонки может внести погода. 

 

 

Фавориты

   Испанца Альберто Контадора из команды Trek-Segafredo, которому не хватило несколько секунд до победы на Париж-Ницца-2017, можно назвать главным претендентом на победу, а помогать ему будут Харлисон Пантано и Бауке Моллема.

  Испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar, вернувшись после болезни, стартует на испанской многодневке при поддержке сильной команды, которая на командной разделке может создать значительный запас по времени над многими конкурентами. 

  Для британца Криса Фрума Вуэльта Каталонии-2017 станет первой многодневной гонкой Мирового Тура в этом году, состав британской команды выглядит сильнейшим из всех команд. Британец Герант Томас и испанец Микель Ланда продолжают свою совместную подготовку к старту на Джиро д'Италия-2017.

  Команда Quick Step Floors стартует с двумя капитанами - ирландцем Дэном Мартином и французом Жулианом Алафилиппом, которые показали высокие результаты на Париж-Ницце-2017.

  У команды BMC стартует австралиец Роан Деннис, ставший 2-м на Тиррено-Адриатико-2017, американец Тиджей ван Гардерен, бельгиец Бен Херманс, победивший на Туре Омана-2017. Командная разделка на 2-м этапе подходит команде, чтобы создать запас по времени для своих генеральщиков.

  Среди других претендентов на борьбу за высокие места выделим российского гонщика Ильнура Закарина из команды KATUSHA-Alpecin, ставшего 6-м на Париж-Ницца-2017, британца Адама Йейтса из команды Orica-Scott, голландцев Стевена Крейсвейка и Роберта Гесинка из команды LottoNL-Jumbo, француза Романа Барде из команды Ag2R и других гонщиков.

 

Итоговая генеральная классификация 2016 года, топ 10: 

 

1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 30:50:19
2 Alberto Contador (Esp) Tinkoff 0:00:07
3 Daniel Martin (Irl) Etixx - Quick Step 0:00:17
4 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team
5 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:00:27
6 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:31
7 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 0:00:42
8 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:00:46
9 Hugh Carthy (Gbr) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:01
10 Rigoberto Uran (Col) Cannondale Pro Cycling Team 0:01:16

 

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Вуэльте Каталонии-2017

8 очков получает лидер Вуэльты Каталонии-2017 за ношение майки лидера на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
50 очков получает победитель этапа Вуэльты Каталонии-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 50; 20; 8)
400 очков получает победитель генеральной классификации Вуэльты Каталонии-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) 
1-10 место: 400; 320; 260; 220; 180; 140; 120; 100; 80; 68 
11-15 место: 56; 48; 40; 32; 28
16-20 место: по 24 очка
21-30 место: по 16 очков
31-50 место: по 8 очков
51-55 место: по 4 очка
56-60 место: по 2 очка

 

Маршрут Вуэльты Каталонии-2017

   Первый этап предоставляет спринтерам возможность побороться за победу. Этап повторяет маршрут прошлого года, тогда победу одержал Насэр Буанни.

 

   Второй этап - командная гонка на время, протяжённость которой  составит 41,3 км. Пересечённый рельеф маршрута похож на трассу Чемпионата мира по велоспорту-2017 , который пройдёт в Бергене. Маршрут проложен против хода часовой стрелки. На отдельных участках градиент как на спусках, так и на подъемах достигает до 10%. Разрывы среди команд могут достигать нескольких минут. Фаворитами можно назвать команды BMC, Quick-Step Floors, Movistar, Orica-Scott, Sky, LottoNL-Jumbo.

 

  Третий этап Вуэльты Каталонии уже со старта, с отметки 40м над уровнем моря, начнет набор высоты до отметки 1770 м на вершине 1 категории Alt de Toses (протяженность 6,3 км, средний градиент - 7%, максимальный - 14%), расположенной на 120 км маршрута.

После спуска снова подъем на вершину 1 категории, Ла-Молина (Alt de La Molina) протяженностью 11,6 км, средний градиент - 4.3%, максимальный - 15%), после прохождения которой до финишной линии этапа останется 23 км, половина из которых спуск, а другая половина - финальный подъём.

  Покорив вершину подъема, гонщики отправятся на спуск. Закончив спуск и совершив разворот на 180 градусов, пелотон начнет покорять западный склон La Molina. Этап финиширует на La Molina (ALP) - подъем 1 категории  - высота 1700м, протяженность 12,2 км, средний градиент - 4,7%, максимальный - 15%. набор высоты на этапе составит около 4300м. В прошлом году победу на La Molina одержал Дэн Мартин.

 

  Четвертый этап протяженностью почти 200 км подходит отрыву. Генеральщики устроят проверку друг другу на подъеме 2-й категории Turo del Puig (протяженность 3 км, средний градиент - 5.7%, максимальный - 10%), вершина которого расположена за 14 км до финиша, и последующем спуске.

  

   На пятом этапе гонщикам предстоит проехать по долине реки Эбро вверх по течению. Добравшись до Тортосы, гонщики пересекут реку и начнут плавный подъем, который завершится финишем в подъем специальной категории -  Lo Port (Tortosa), протяженность 8.4 км, средний градиент - 9%, максимальный - 20%. 

 

   Шестой этап, еще один горный этап с набором высоты около 3800м и финишем после спуска с вершины 1 категории Alt de Musara (протяженность 11.6 км, средний градиент - 5%, максимальный - 11%), расположенной за 35 км до финиша. Проехав после вершины по плоскогорью, гонщики отправится на спуск, первая часть которого будет технически сложной с многочисленными торнанте, вторая часть длинные прямые участки. Финиш в Реусе - в тягун.

 

   Заключительный 7-й этап в Барселоне с классическим прохождением (восьмикратным) знаменитого подъема Монтжуик (Montjuic). Победу в прошлом году в Барселоне одержал Алексей Цатевич.

  

 

20.03. Этап 1: Calella - Calella, 178.9 км

 

Вуэльта Каталонии-2017. Превью


21.03. Этап 2: Banyoles - Banyoles (TTT), 41.3 км

Вуэльта Каталонии-2017. Превью


22.03. Этап 3: Mataro - La Molina/Alp, 188.3 км

 

Вуэльта Каталонии-2017. Превью


23.03. Этап 4: Llivia - Igualada, 194.3 км

 

Вуэльта Каталонии-2017. Превью


24.03. Этап 5: Valls - Lo Port/Tortosa, 182 км

 

Вуэльта Каталонии-2017. Превью


25.03. Этап 6: Tortosa - Reus, 189.7 км

 

Вуэльта Каталонии-2017. Превью


26.03. Этап 7: L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona, 138.7 км

 

Вуэльта Каталонии-2017. Превью

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка Мировой Тур UCI превью маршрут велогонки

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Record Bank E3 Harelbeke


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Комментарии

  • velodoctor
    Handzame Classic-2017 (1)
    velodoctor-Фото

    Так себе гонка, был бы дождь, ветер, может былоб интересно. А так все в обычный спринт переросло.  Кузнецов как я заметил, так для галочки подвез Планкарта и оставил за 1,5км одного а того просто в середину пелотона сразу задавили. 

  • velodoctor
    Danilith - Nokere Koerse-2017 (4)
    velodoctor-Фото

    Для желающих посмотреть бельгийскую Handzame classic вот ссылка http://www.streamgaroo.com/tv-stream/united-kingdom/eurosport-2-liv
    e-stream

  • EL-Fenomeno
    Милан-Сан-Ремо-2017. Превью (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: MSG
    Берите больше, интерес представляется только связка Чипресса-Поджио, а это последние 30 км. Из всех монументов велоспорта МСМ - самая скучная для болельщиков, но постоянно смотрю и надеюсь, что все-таки кто-то сможет убежать заранее и победить как ФК когда-то

    типа так ?)

    https://gifs.com/gif/Wn091x

  • MSG
    Милан-Сан-Ремо-2017. Превью (11)
    MSG-Фото
    Берите больше, интерес представляется только связка Чипресса-Поджио, а это последние 30 км. Из всех монументов велоспорта МСМ - самая скучная для болельщиков, но постоянно смотрю и надеюсь, что все-таки кто-то сможет убежать заранее и победить как ФК когда-то
  • djick
    Милан-Сан-Ремо-2017. Превью (11)
    djick-Фото
    врядли Карлос доедет до финиша...в Мувиков ставка на Бенну и Барберо!
  • EL-Fenomeno
    Милан-Сан-Ремо-2017. Превью (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: rude_rider
    не люблю эту гонку
    слижком длинная ,по мне обычный спринтеркий этап на 50% длинне обычного

    Потому что это КЛАСИЧИССИМА, одна из 5 монументалок в сезоне. ita

    Но некая правда ваших словах есть, можно спокойно смотреть последние 50-60 км. , хотя если погода плохая, решающие события для итога могут случится и в середине гонки (т..е сходы, завалы и всё-таки неприятное)

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Милан-Сан-Ремо-2017. Превью (11)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    мой фаворит Велленс)

    кстати-Бетанкур едет капитаном Мувистара) растет толстый ленивец)))

  • RusVelo
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (10)
    RusVelo-Фото

    Поездит 1 сезон, нарубит капусты и свалит.

  • velodoctor
    Милан-Сан-Ремо-2017. Превью (11)
    velodoctor-Фото

    Гавирия для меня темная лошадка, даже спустя год, непонятны его возможности. Очень техничный колумбиец, если будет шанс, он своего не упустит. 

    Грайпель видимо сдался на этой гонке, в общей группе он доезжал только в 2014, но был самым последним.  

    В Русвело, мне кажется Цатевич в своей лучшей форме вполне мог бы быть в 10ке. 

  • RusVelo
    Velon создаёт новую серию вело ... (7)
    RusVelo-Фото
    Как сказал Тинков, при это руководстве, это врядли.

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6 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
7 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
8 Саган П. (Svk) (BOH) 480
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
10 Закарин И. (Rus) (KAT) 440

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