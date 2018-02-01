Бинк Банк Тур. Магнус Корт выигрывает 5-й этап





Пятый этап престижной многодневки «Бинк Банк Тур» (Синт-Питерс-Леув – Ланакен, 204,4 км) стал успешным для команды «Астана» и ее гонщика Магнуса Корта, который одержал красивую победу на улицах Ланакена.



Корт стал участником длительного отрыва, состоявшего из четырех человек и сформировавшегося на первой части дистанции. Группе удалось набрать около 4-х минут преимущества над пелотоном и удержать свое лидерство в гонке вплоть до финальных метров дистанции. Несмотря на все усилия пелотона, догнать Корта и его попутчиков не удалось. На финише Корт превзошел своих соперников в спринте, став победителем этапа. Вторым финишировал Джулиус Ван Ден Берг, а третьим стал Алексис Гужар.

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- Невероятно, что нашему отрыву удалось добраться до финиша, потому что спринтерские команды уже знали, что догонять отрывы на этом «Бинк Банк Туре» очень непросто. И все же, нам это удалось. Все гонщики в отрыве выкладывались на 100%, мы отлично сработались вместе. Нам удалось сохранить еще немного сил на последний час гонки, и в этот час мы отдали все, что у нас было для того, чтобы не подпустить пелотон. Я очень рад этой победе, для меня это особенное чувство – выиграть в подобной манере, - рассказал Магнус Корт.



Пелотон прибыл на финиш через 33 секунды после победителя этапа.



Для команды «Астана» (которая входит в состав Президентского клуба «Астана») сегодняшний успех стал 26-й победой в текущем сезоне.



В генеральной классификации «Бинк Банк Тура» после 5-го этапа ситуация почти не изменилась: лидирует по-прежнему словенец Матей Мохорич. Гонщик «Астаны» Михаэль Вальгрен занимает 30-е место.



Завтра пройдет 6-й этап многодневки: 182,2 км от Риемста до Ситтард-Гелена.







Пресс-релиз команды Astana Pro Team