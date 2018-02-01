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Бинк Банк Тур. Магнус Корт выигрывает 5-й этап

 Бинк Банк Тур. Магнус Корт выигрывает 5-й этап

 



  Пятый этап престижной многодневки «Бинк Банк Тур» (Синт-Питерс-Леув – Ланакен, 204,4 км) стал успешным для команды «Астана» и ее гонщика Магнуса Корта, который одержал красивую победу на улицах Ланакена.

Корт стал участником длительного отрыва, состоявшего из четырех человек и сформировавшегося на первой части дистанции. Группе удалось набрать около 4-х минут преимущества над пелотоном и удержать свое лидерство в гонке вплоть до финальных метров дистанции. Несмотря на все усилия пелотона, догнать Корта и его попутчиков не удалось. На финише Корт превзошел своих соперников в спринте, став победителем этапа. Вторым финишировал Джулиус Ван Ден Берг, а третьим стал Алексис Гужар.

 

 

 

Photo credit: ©Bettiniphoto


- Невероятно, что нашему отрыву удалось добраться до финиша, потому что спринтерские команды уже знали, что догонять отрывы на этом «Бинк Банк Туре» очень непросто. И все же, нам это удалось. Все гонщики в отрыве выкладывались на 100%, мы отлично сработались вместе. Нам удалось сохранить еще немного сил на последний час гонки, и в этот час мы отдали все, что у нас было для того, чтобы не подпустить пелотон. Я очень рад этой победе, для меня это особенное чувство – выиграть в подобной манере, - рассказал Магнус Корт.

Пелотон прибыл на финиш через 33 секунды после победителя этапа.

Для команды «Астана» (которая входит в состав Президентского клуба «Астана») сегодняшний успех стал 26-й победой в текущем сезоне.

В генеральной классификации «Бинк Банк Тура» после 5-го этапа ситуация почти не изменилась: лидирует по-прежнему словенец Матей Мохорич. Гонщик «Астаны» Михаэль Вальгрен занимает 30-е место.

Завтра пройдет 6-й этап многодневки: 182,2 км от Риемста до Ситтард-Гелена.


 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Магнус Корт Astana BinckBank Tour гонка Мирового тура

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  1. Бакеша

    Сегодня, 05:33 | Регистрация: 1.02.2018

    Браво, Магнус!

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Комментарии

  • Бакеша
    Бинк Банк Тур. Магнус Корт выи ... (1)
    Бакеша-Фото
    Браво, Магнус!
  • M-07
    Состав команды BORA – hansgroh ... (2)
    M-07-Фото

    Действительно странно, что Майка и Формоло не объявлены как претенденты на ГК, по крайней мере официально, а Бухманну пора уж попробовать, на недельках неплох.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 1 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Началось ,супер проверка для молодёжи , алан вечно на подиуме, я все надеюсь на его победы . Очень интересно будет смотреть на руандцев, есть Мугиша и Ареруйя . Так же интересен Аффини ,Пенко, Вильдауэр и многие. Всем удачи.
  • старт-шоссе 82
    Состав команды LottoNL-Jumbo н ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Составчик совсем ни детский , удачи... Вполне логично распределились, Роглич на ЧМ - Кройшвайк на второй грант-тур.

  • Student
    Состав команды BORA – hansgroh ... (2)
    Student-Фото
    Бухманн?) а когда то Майка считался не охотником за этапами, да и Формоло многие называли надеждой Италии на многодневки...
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (19)
    Arciv-Фото
    Ооо, Кройсвайк поедет. Интересно, каков он после тура
  • ktilp-12
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    ktilp-12-Фото

     Магнуса и Астану с победой! 25-я победа.

  • Bishkul
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    Bishkul-Фото

    Корт красавец , Чернецкий хорош !!!

  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Генераьная классификация Чернецкого..еще и зеленая майка. Молодец.
  • Astanaforever
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    Astanaforever-Фото
    Двадцать шестая победа Астаны...надеюсь не последняя в этом сезоне. Джаспер Хансен ушел в Кофидис. По слухам приходит в команду еще один молодой колумбиец...Но топовых гонцов на следующий сезон не ожидается..будут взращивать своих молодых приглашенных иностранцев и конечно своих казахстанцев.

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