Грег Ван Авермат – победитель 3 этапа Вуэльты Валенсии-2019

Грег Ван Авермат, Маттео Трентин, Луис-Леон Санчес о 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2019

Крутой подъём к финишу 3-го этапа Вуэльты Валенсии-2019 дал Грегу Ван Авермату шанс проявить свою форму и взять первую в сезоне победу. Команда CCC на финальных километрах вышла вперёд. Алессандро Де Марки и Лукаш Висьнёвски возглавляли проредившуюся группу и закрывали атаки. Гийом Ван Кейрсбулк вывез Ван Авермата к подножию финального подъёма, что позволило 33-летнему бельгийскому гонщику удержать свою позицию в голове группы, когда дорога пошла вверх. Луис-Леон Санчес (Astana) атаковал и первым прошёл финальный поворот, но Грег Ван Авермат обошёл испанского гонщика, спуртовав за 150 м до финиша и обошёл в итоге чемпиона Европы Маттео Трентина (Mitchelton-Scott) и Луиса-Леона Санчеса.

Photo © CCC Team/Cor Vos

Грег Ван Авермат: «Конечно, я счастлив одержать здесь победу. Всегда чувствуешь себя великолепно, когда начинаешь сезон с победы на таком сложном рельефе. Было трудно, все шли на пределе. Однако сегодня у меня шла нога.

Команда приложила много сил на предпоследнем подъёме, мне оставалось принести хороший результат. В последнюю связку поворотов я зашёл на хорошей позиции, начал спринт, надеясь, что меня никто не обойдёт.

Чувствую огромное облегчение и горжусь, что взял эту победу. В конце этапа впереди нас осталось четверо - Висьнёвски, Антунес, Де Марки и я. Мы слаженно работали вместе. Хотя эта гонка в большей степени является тестом на степень подготовки, но здесь едет состав уровня гонки Мирового тура. Поэтому я ещё больше ценю эту победу.

Когда тренируешься в межсезонье, надеешься, что нога пойдёт сразу после тренировочного лагеря, но никогда не знаешь наверняка. Думаю, сегодня я был в форме, все тренировки принесли плоды.

Я всё время следил за Вальверде, одним из сильнейших на таком финише в подъём. Плюс в группе оставались сильные спринтеры. Думаю, мне на руку сыграло то, что я чуть лучше прохожу подъёмы, чем они. В конце были и атаки, но команда их отлично закрыла.

Сегодня для нашей команды очень важный день. Мы отлично работали вместе. Я попросил Гийома вывезти меня на хорошую позицию к финальному подъёму, он это идеально выполнил и даже немного провёз меня в гору. Я был удивлён, что из нашей команды в конце этапа впереди осталось четыре гонщика. Де Марки задавал очень высокую скорость, Висьнёвски и Антунес тоже были рядом, что сыграло важную роль. Многие из нас всё ещё плохо знакомы друг с другом».

Маттео Трентин: «Я думал, что команды Astana или Movistar перетрясут группу, чтобы усложнить гонку Эдвальду Боассону Хагену, который сегодня показал, что очень силён. Было сложно перехватить у него лидерскую майку. К счастью, команда CCC задавала ровный темп, так что финальные два километра я преодолел довольно хорошо. После вершины финального подъёма я вышел вперёд, Джек Хейк потрясающе отработал, удерживал меня в голове и тянул.

В итоге Грег был просто сильнее сегодня. Возможно, если бы я начал спринт перед ним, то смог бы выиграть, но финиш был похож на вчерашний, когда из последнего поворота надо выходить максимум на второй – третьей позиции. Если честно, у Грега лучше шла нога. Мне не о чем сожалеть».

Луис-Леон Санчес: «Снова сегодня мы старались ехать агрессивно, усложнить гонку соперникам. Мы защищали Йона Исагирре, старались сделать так, чтобы он выиграл несколько секунд у Боассона Хагена.

В финале в группе осталось много сильных спринтеров, поэтому на финальном повороте я попытался застать их врасплох, атаковав. Хотя это не сработало, я всё равно доволен своими ощущениями, чувствую себя лучше с каждым днём. После возвращения из Австралии мне понадобилось время для восстановления, поэтому в первый день гонки на разделке я чувствовал себя не слишком хорошо. Но вчера и сегодня начал возвращаться в хорошую форму. Завтра этап для гонщиков, которые борются за генеральную классификацию, мы готовы к борьбе».