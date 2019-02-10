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Грег Ван Авермат – победитель 3 этапа Вуэльты Валенсии-2019

Грег Ван Авермат, Маттео Трентин, Луис-Леон Санчес о 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2019

 

 

  Крутой подъём к финишу 3-го этапа Вуэльты Валенсии-2019 дал Грегу Ван Авермату шанс проявить свою форму и взять первую в сезоне победу. Команда CCC на финальных километрах вышла вперёд. Алессандро Де Марки и Лукаш Висьнёвски возглавляли проредившуюся группу и закрывали атаки. Гийом Ван Кейрсбулк вывез Ван Авермата к подножию финального подъёма, что позволило 33-летнему бельгийскому гонщику удержать свою позицию в голове группы, когда дорога пошла вверх. Луис-Леон Санчес (Astana) атаковал и первым прошёл финальный поворот, но Грег Ван Авермат обошёл испанского гонщика, спуртовав  за 150 м до финиша и обошёл в итоге чемпиона Европы Маттео Трентина (Mitchelton-Scott) и Луиса-Леона Санчеса.

 

 

 Photo © CCC Team/Cor Vos

 

 

   Грег Ван Авермат: «Конечно, я счастлив одержать здесь победу. Всегда чувствуешь себя великолепно, когда начинаешь сезон с победы на таком сложном рельефе. Было трудно, все шли на пределе. Однако сегодня у меня шла нога.

 

  Команда приложила много сил на предпоследнем подъёме, мне оставалось принести хороший результат. В последнюю связку поворотов я зашёл на хорошей позиции, начал спринт, надеясь, что меня никто не обойдёт.

 

  Чувствую огромное облегчение и горжусь, что взял эту победу. В конце этапа впереди нас осталось четверо - Висьнёвски, Антунес, Де Марки и я. Мы слаженно работали вместе. Хотя эта гонка в большей степени является тестом на степень подготовки, но здесь едет состав уровня гонки Мирового тура. Поэтому я ещё больше ценю эту победу.

 

  Когда тренируешься в межсезонье, надеешься, что нога пойдёт сразу после тренировочного лагеря, но никогда не знаешь наверняка. Думаю, сегодня я был в форме, все тренировки принесли плоды.

 

  Я всё время следил за Вальверде, одним из сильнейших на таком финише в подъём. Плюс в группе оставались сильные спринтеры. Думаю, мне на руку сыграло то, что я чуть лучше прохожу подъёмы, чем они. В конце были и атаки, но команда их отлично закрыла.  

 

  Сегодня для нашей команды очень важный день. Мы отлично работали вместе. Я попросил Гийома вывезти меня на хорошую позицию к финальному подъёму, он это идеально выполнил и даже немного провёз меня в гору. Я был удивлён, что из нашей команды в конце этапа впереди осталось четыре гонщика. Де Марки задавал очень высокую скорость, Висьнёвски и Антунес тоже были рядом, что сыграло важную роль. Многие из нас всё ещё плохо знакомы друг с другом».

 

  Маттео Трентин: «Я думал, что команды Astana или Movistar перетрясут группу, чтобы усложнить гонку Эдвальду Боассону Хагену, который сегодня показал, что очень силён. Было сложно перехватить у него лидерскую майку. К счастью, команда CCC задавала ровный темп, так что финальные два километра я преодолел довольно хорошо. После вершины финального подъёма я вышел вперёд, Джек Хейк потрясающе отработал, удерживал меня в голове и тянул.

 

  В итоге Грег был просто сильнее сегодня. Возможно, если бы я начал спринт перед ним, то смог бы выиграть, но финиш был похож на вчерашний, когда из последнего поворота надо выходить максимум на второй – третьей позиции. Если честно, у Грега лучше шла нога. Мне не о чем сожалеть».

 

  Луис-Леон Санчес: «Снова сегодня мы старались ехать агрессивно, усложнить гонку соперникам. Мы защищали Йона Исагирре, старались сделать так, чтобы он выиграл несколько секунд у Боассона Хагена.

 

  В финале в группе осталось много сильных спринтеров, поэтому на финальном повороте я попытался застать их врасплох, атаковав. Хотя это не сработало, я всё равно доволен своими ощущениями, чувствую себя лучше с каждым днём. После возвращения из Австралии мне понадобилось время для восстановления, поэтому в первый день гонки на разделке я чувствовал себя не слишком хорошо. Но вчера и сегодня начал возвращаться в хорошую форму. Завтра этап для гонщиков, которые борются за генеральную классификацию, мы готовы к борьбе».

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Валенсии-2019

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet CCC Team Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка

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Omloop Het Nieuwsblad

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Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Адриен
    Олег Тиньков не собирается ста ... (5)
    Адриен-Фото
    Уважения заслуживают те, которые не просто достигли определенных вершин, а и сумели УДЕРЖАТЬСЯ на них."То что он сделал со своим банком...заслуживает уважения" - с подобными положительными оценками следует быть о-о-очень осторожным ...
  • BaTman
    Олег Тиньков не собирается ста ... (5)
    BaTman-Фото

     То что он сделал со своим банком как ушёл из велоспорта, заслуживает уважения. Его бы стремление да в велоспорт, он бы смог привлеч к нему новых зрителей, и новые инвестиции . 

  • дрокер
    Олег Тиньков не собирается ста ... (5)
    дрокер-Фото

    Юрьевич в своем стиле и по Контадору с Рисом прошелся...

    Смысл ответа двузначный, будем ждать.

  • Sezar
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (5)
    Sezar-Фото

    Какие уж там 5-6 лет? 2-3 года. Причем я бы поставил на Ремко.

  • Shalam s Urala
    Олег Тиньков не собирается ста ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    строго говоря, в заявлении Тинькова не содержится прямого отрицания.

    скорее даже наоборот

  • AzaKonta
    Маттео Трентин – победитель 2 ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Трентин прекрасный гонщик ?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Олег Тиньков не собирается ста ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вчера смотрел его интервью у Дудя, говорит что на рекламу проектов тратит 4 миллиарда рублей , там был такой момент где приводили слова блогера известного ,якобы Тиньков ему давал 2 миллиона За то что он публично порвет карту своего актуального банка и взамен получит карту Тиньковбанк. Так Он начал от своих слов отказываться, может и в этом случае со sky не получилось теперь ,отказывается. Хотя конечно эпатажный дядька )))) интересно его слушать.
  • Дмитрий В.В.
    Трансферные новости пелотона-2 ... (61)
    Дмитрий В.В.-Фото

    может они трансформируются в команду Тинькова? Итальянцы тут накатали, что Олег с Браилсфордом переговоры ведет...

  • Kitsune-taichou
    Герант Томас: «В этом году гла ... (7)
    Kitsune-taichou-Фото
    или боятся, что на этот раз они подерутся :)
  • EL-Fenomeno
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    ...Ремко ... Он – гонщик на Гран-туры.

    Ну чё, тогда ждём через 5-6 лет супер-батл меэду Берналем и Ремко как минимум на ТдФ

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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