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Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут

Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут и участники

 

 

Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут

 

 

Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут

 

 

  С 6 по 10 февраля пройдёт 70-й выпуск испанской велогонки Вуэльта Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana). Министерство образования, культуры и спорта Валенсии предоставило организаторам гонки для 70-го выпуска Вуэльты Валенсии субсидию в размере 45 000 евро. Гонка стартует в городе Ориуэла и через пять дней финиширует в Валенсии.  Общая протяжённость пяти этапов составит 646,8 км.

 

 

 

 

 

   На старт выйдут 24 команды, в том числе 11 команд Мирового тура: AG2R La Mondiale, Astana, Bahrain-Merida, CCC, Mitchelton Scott, Movistar, Dimension Data, Jumbo Visma, Katusha-Alpecin, Sky, UAE Team Emirates;

 

  и 10 проконтинентальных: Burgos BH, Caja Rural, Cofidis, Direct Energie, Euskadi Murias, Gazprom RusVelo, Israel Cycling Academy, Nippo Vini Fantini Faizanè, Rally UHC Cycling и Sport Vlaanderen – Baloise.

 

  На старте Вуэльты Валенсии не будет недостатка в звёздах велоспорта. Защищать свой титул выйдет действующий чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar). Вуэльта Валенсии-2019 станет первым стартом сезона для победителя Тур де Франс-2018 Геранта Томаса (Sky); четырёхкратного чемпиона мира в разделке Тони Мартина, который начинает сезон в новой для себя команде Jumbo-Visma; призёра Джиро д’Италия и Вуэльты Испании Эстебана Чавеса, который возвращается к гонкам после долгого периода лечения мононуклеоза; а также Грега Ван Авермата (ССС), Адама Йейтса (Mitchelton-Scott).

 

  Луис-Леон Санчес (Astana), призёр Вуэльты Валенсии, может стать серьёзным соперником в борьбе за высшую ступень подиума, как и братья Йон и Горка Исагирре (Astana).  Проявить себя на Вуэльте Валенсии-2019 могут также Матей Мохорич и Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), Дэн Мартин (UAE Team Emirates).

 

  В отличие от выпуска прошлого года на Вуэльте Валенсии-2019 не будет командной гонки на время. Выпуск стартует с 10,2-км индивидуальной гонки на время, которая завершится 600-м подъёмом со средним градиентом 9%.

 

  На 2-м этапе свой шанс могут использовать спринтеры. Хотя большая часть рельефа пересечённая, около 40 финальных километров идут под спуск.

 

Для Насэра Буанни (Cofidis), Дилана Груневегена (Jumbo-Visma), Магнуса Корта (Astana), Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida), Джакомо Ниццоло и Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data), Бена Свифта (Sky), Маттео Трентина (Mitchelton-Scott), которые могут побороться в спринте, Вуэльта Валенсии-2019  является первым стартом сезона в отличие от их соперника Александра Кристоффа (UAE Team Emirates), который уже принял участие в серии гонок Mallorca Challenge-2019.

 

  3-й этап завершится прохождением двух подъёмов 3-й категории, финиширует этап также в подъём.

 

  Королевским будет 4-й этап с прохождением подъёма 1-й категории, двух подъёмов 2-й категории и финишем в подъём Эрмита Санта-Люсия (Ermita Santa Llucia), горной гряде, расположенной над посёлком Алькосебре (Alcossebre) на берегу Балеарского моря. Финальные 3,4 км этапа со средним градиентом 9,7%.

  Этот подъём в 2017 году входил в маршрут 5-го  этапа Вуэльты Испании, победу на котором одержал из отрыва Алексей Луценко (Astana).

 

5-й этап с финишем в Валенсии вновь предоставит шанс спринтерам.

 

 

Этапы Вуэльты Валенсии-2019:

 

 

Этап 1. Orihuela – Orihuela, 10,2 км, ITT

 

Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут

 

Этап 2. Alicante – Alicante, 166 км

 

Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут

 

Этап 3. Quart de Poblet – Chera, 194,3 км

 

Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут

 

Этап 4. Vila-real - Alcalà-Alcossebre, 188 км

 

Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут

 

 

Этап 5. Paterna – Valencia, 88,3 км

Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут

 

 

 

 

Предварительный стартовый состав Вуэльты Валенсии-2019:

 

 

AG2R LA MONDIALE

 

BOUCHARD Geoffrey   (Fra)    

CHEVRIER Clement      (Fra)    

DILLIER Silvan               (Sui)    

DUVAL Julien   (Fra)    

GOUGEARD Alexis         (Fra)    

NAESEN Oliver               (Bel)    

VANDENBERGH Stijn  (Bel)    

 

ASTANA PRO TEAM

 

BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello  (Esp)   

CORT NIELSEN Magnus             (Den)  

FRAILE MATARRANZ Omar     (Esp)   

HOULE Hugo    (Can)   

IZAGIRRE INSAUSTI Ion            (Esp)   

KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi     (Eri)    

SANCHEZ GIL Luis Leon             (Esp)   

 

 

BAHRAIN - MERIDA

 

 

COLBRELLI Sonny        (Ita)     

GARCIA CORTINA Ivan               (Esp)   

KOREN Kristjan              (Slo)    

MOHORIC Matej             (Slo)    

PERNSTEINER Hermann          (Aut)   

TEUNS Dylan   (Bel)    

TRATNIK Jan    (Slo)    

 

BURGOS BH

 

EZQUERRA MUELA Jesús          (Esp)   

FERNANDES José          (Por)   

MADRAZO Ángel            (Esp)   

PENALVER ANIORTE Manuel (Esp)   

RUBIO HERNANDEZ Diego      (Esp)   

SUREDA MOREY Jaume             (Esp)   

 

 

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

 

ABERASTURI IZAGA Jon            (Esp)   

GONZALEZ ARRIBAS David      (Esp)   

LASTRA MARTINEZ Jonathan (Esp)   

MOLINA CANET Antonio           (Esp)   

MORA VEDRI Sebastian              (Esp)   

MOREIRA Mauricio      (Uru)   

SERRANO Gonzalo        (Esp)   

 

CCC TEAM

 

ANTUNES Manuel Amaro          (Por)   

DE MARCHI Alessandro              (Ita)     

SCHÄR Michael               (Sui)    

VAN AVERMAET Greg (Bel)    

VAN HOECKE Gijs          (Bel)    

VAN KEIRSBULCK Guillaume  (Bel)    

WISNIOWSKI Lukasz   (Pol)    

 

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS

 

BOUHANNI Nacer         (Fra)    

CLAEYS Dimitri              (Bel)    

FORTIN Filippo              (Ita)     

HERRADA LOPEZ Jesús              (Esp)   

HERRADA LOPEZ José                (Esp)   

MATE MARDONES Luis Angel (Esp)   

VANBILSEN Kenneth   (Bel)    

 

 

DIRECT ENERGIE

 

BOUDAT Thomas          (Fra)    

GAUDIN Damien            (Fra)    

GRELLIER Fabien          (Fra)    

LIGTHART Pim               (Ned)  

PETIT Adrien   (Fra)    

TAARAMAE Rein            (Est)    

TERPSTRA Niki              (Ned)  

 

 

EQUIPO EUSKADI

 

ALONSO FLORES Mikel              (Esp)   

AZURMENDI Ibai           (Esp)   

GOIKOETXEA Peio       (Esp)   

HIGUITA GARCIA Sergio Andres            (Col)    

LÓPEZ FUENTES Diego             (Esp)   

MARTIN SANZ Gotzon (Esp)   

SOTO Antonio Jesús      (Esp)   

 

EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS

 

BARCELÓ ARAGÓN Fernando (Esp)   

BARTHE Cyril  (Fra)    

BRAVO OIARBIDE Garikoitz    (Esp)   

ITURRIA SEGUROLA Mikel       (Esp)   

SÁEZ BENITO Hector  (Esp)   

SAMITIER SAMITIER Sergio    (Esp)   

SANZ UNZUE Enrique (Esp)   

 

GAZPROM - RUSVELO

 

ARSLANOV Ildar            (Rus)   

EVTUSHENKO Alexander          (Rus)   

KULIKOV Vladislav       (Rus)   

KURBATOV Alexey       (Rus)   

SHILOV Sergey                (Rus)   

STASH Mamyr (Rus)   

VLASOV Aleksander     (Rus)   

 

 

ISRAEL CYCLING ACADEMY

 

BRÄNDLE Matthias       (Aut) 

GEBREMEDHIN ANDEMESKEL Awet (Swe)  

GOLDSTEIN Omer        (Isr)     

HERMANS Ben                (Bel)    

HOLST ENGER Sondre                (Nor)   

PLAZA MOLINA Ruben               (Esp)   

VAN WINDEN Dennis  (Ned)  

 

 

KOMETA CYCLING TEAM

 

CAMACHO DEL FRESNO Juan  (Esp)   

GARCIA MARTIN Jose Antonio                (Esp)   

GAZZOLI Michele           (Ita)     

LÓPEZ Juan Pedro        (Esp)   

OLDANI Stefano             (Ita)     

RIES Michel      (Lux)   

SEVILLA Diego Pablo   (Esp) 

  

 

MITCHELTON - SCOTT

 

CHAVES RUBIO Johan Esteban               (Col)    

HAIG Jack          (Aus)   

JUUL JENSEN Christopher        (Den)  

MEZGEC Luka  (Slo)    

NIEVE ITURALDE Mikel            (Esp)   

TRENTIN Matteo           (Ita)     

YATES Adam    (GBr)   

 

 

MOVISTAR TEAM

 

CARRETERO Hector     (Esp)   

FERNANDEZ ANDUJAR Rubén               (Esp)   

OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes              (Por)   

ROELANDTS Jürgen     (Bel)    

VALLS FERRI Rafael     (Esp)   

VALVERDE BELMONTE Alejandro       (Esp)   

VERONA QUINTANILLA Carlos              (Esp)   

 

 

NIPPO VINI FANTINI - FAIZANE'

 

BAGIOLI Nicola              (Ita)     

BOU Joan           (Esp)   

CANOLA Marco               (Ita)     

HATSUYAMA Sho          (Jpn)    

LOBATO DEL VALLE Juan Jose               (Esp)   

LONARDI Giovanni       (Ita)     

MOSER Moreno              (Ita)   

  

 

RALLY UHC CYCLING

 

ANDERSON Ryan           (Can)   

BRITTON Rob  (Can)   

DE VOS Adam  (Can)   

JOYCE Colin      (USA)  

MANNION Gavin            (USA)  

MURPHY Kyle (USA)  

TUFT Svein       (Can)   

 

SPORT VLAANDEREN-BALOISE

 

DE VYLDER Lindsay    (Bel)    

DELTOMBE Kevin         (Bel)    

NOPPE Christophe        (Bel)    

SPRENGERS Thomas   (Bel)    

VAN GESTEL Dries        (Bel)    

VAN GOMPEL Matthias              (Bel)    

VAN HECKE Preben      (Bel)   

 

 

TEAM DIMENSION DATA

 

BAK Lars Ytting              (Den)  

BOASSON HAGEN Edvald          (Nor)   

GASPAROTTO Enrico  (Ita)     

KING Benjamin               (USA)  

KREUZIGER Roman     (Cze)   

NIZZOLO Giacomo        (Ita)     

THOMSON Jay Robert (RSA)  

 

 

TEAM JUMBO - VISMA

 

DE TIER Floris                (Bel)    

EENKHOORN Pascal    (Ned)  

GROENEWEGEN Dylan              (Ned)  

JANSEN Amund Grøndahl         (Nor)   

MARTIN Tony (Ger)   

ROOSEN Timo (Ned)  

VAN EMDEN Jos             (Ned)  

 

 

TEAM KATUSHA ALPECIN

 

CRAS Steff          (Bel)    

GONCALVES Jose           (Por)   

HOLLENSTEIN Reto     (Sui)    

SMIT Willie       (RSA)  

TANFIELD Harry           (GBr)   

WÜRTZ SCHMIDT Mads             (Den)  

ZABEL Rick       (Ger)   

 

 

TEAM SKY

 

DE LA CRUZ MELGAREJO David            (Esp)   

LAWLESS Christopher (GBr)   

PUCCIO Salvatore          (Ita)     

ROSA Diego       (Ita)     

STANNARD Ian               (GBr)   

SWIFT Ben        (GBr)   

THOMAS Geraint            (GBr)   

 

 

UAE - TEAM EMIRATES

 

FARIA DA COSTA Rui Alberto  (Por)   

KRISTOFF Alexander   (Nor)   

MARCATO Marco           (Ita)     

MARTIN Daniel               (Irl)      

MORI Manuele (Ita)     

RAVASI Edward             (Ita)     

RIABUSHENKO Aliaksandr       (Blr)    

 

 

W52/FC PORTO

 

ALARCON GARCIA Raul              (Esp)   

CALDEIRA Samuel José Rodrigues        (Por)   

CESAR VELOSO Gustavo            (Esp)   

REIS Rafael Ferreira     (Por)   

RODRIGUES João           (Por)   

SILVA Joaquim                (Por)   

VINHAS Rui       (Por)   

 

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Теги к статье: Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка

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  1. Имя: Harley

    ironharley

    Сегодня, 11:09 | Регистрация: 17.08.2017

    Может я что-то пропустил, но национальное достояние кроме этой гонки вообще никуда из топ-гонок не пригласили чтли?

    1. Имя: Алексей

      sixpack

      Сегодня, 16:52 | Регистрация: 20.11.2012

      похоже, действительно пропустил

  2. paziz

    Сегодня, 12:58 | Регистрация: 10.02.2018

    Груневеген vs Трентин интересно будет Буани если выключил звезду тоже пободается Кристофф- без коментариев

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: ironharley
    Может я что-то пропустил, но национальное достояние кроме этой гонки вообще никуда из топ-гонок не пригласили чтли?
    Извините вы о чем?)))))

    1. Имя: Alexander

      Pinkerton

      Сегодня, 13:59 | Регистрация: 7.01.2017

      про газпром русвело. Действительно, как то скудно у них с количеством приглашений на гонки :(

      1. Имя: Алексей

        sixpack

        Сегодня, 16:59 | Регистрация: 20.11.2012

        это гонка 2.1, причем здесь приглашения на топ-гонки... А приглашений на гонки ВТ у Газпрома хватает, учитывая состав и рез-ты последних лет

        1. Имя: Adrien

          Адриен

          Сегодня, 19:11 | Регистрация: 17.05.2015

          А это - только ПОДСЛАЩЕНИЕ горькой пилюли - учитывая состав и результаты последних лет...

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 13:17 | Регистрация: 4.01.2015

    Главное для оргов что во первых: гонка будет, а во вторых, что участвовать приедет сам чемпион мира Алекс.

    А что касается маршрута, ну любят в Испании крутые стенки ставить на этапы, но ведь это и здорово

    Министерство образования, культуры и спорта Валенсии предоставило организаторам гонки для 70-го выпуска Вуэльты Валенсии субсидию в размере 45 000 евро
     

    Вот это я понимаю поддержка велоспорта в регионе. Отдача (городам) надеюсь будет.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  5. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:21 | Регистрация: 24.12.2017

    Понял ,спасибо,я и не догадался сразу

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Понял ,спасибо,я и не догадался сразу
  • Адриен
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    Адриен-Фото
    А это - только ПОДСЛАЩЕНИЕ горькой пилюли - учитывая состав и результаты последних лет...
  • sixpack
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    sixpack-Фото
    это гонка 2.1, причем здесь приглашения на топ-гонки... А приглашений на гонки ВТ у Газпрома хватает, учитывая состав и рез-ты последних лет
  • sixpack
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    sixpack-Фото
    похоже, действительно пропустил
  • Pinkerton
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    Pinkerton-Фото
    про газпром русвело. Действительно, как то скудно у них с количеством приглашений на гонки :(
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Главное для оргов что во первых: гонка будет, а во вторых, что участвовать приедет сам чемпион мира Алекс.

    А что касается маршрута, ну любят в Испании крутые стенки ставить на этапы, но ведь это и здорово

    Министерство образования, культуры и спорта Валенсии предоставило организаторам гонки для 70-го выпуска Вуэльты Валенсии субсидию в размере 45 000 евро
     

    Вот это я понимаю поддержка велоспорта в регионе. Отдача (городам) надеюсь будет.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ironharley
    Может я что-то пропустил, но национальное достояние кроме этой гонки вообще никуда из топ-гонок не пригласили чтли?
    Извините вы о чем?)))))
  • paziz
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    paziz-Фото
    Груневеген vs Трентин интересно будет Буани если выключил звезду тоже пободается Кристофф- без коментариев
  • ironharley
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (9)
    ironharley-Фото

    Может я что-то пропустил, но национальное достояние кроме этой гонки вообще никуда из топ-гонок не пригласили чтли?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Виннер Анакона - победитель Ву ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Анакона что то в ногах набрал и спина какая то широкая ,раньше худой был

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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