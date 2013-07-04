UCI предложил очередную реформу организации профессионального шоссейного велоспорта

UCI предложил новый вариант реформы профессионального шоссейного велоспорта

Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (Management Committee of the Union Cycliste Internationale) сегодня одобрил новую структуру организации профессионального шоссейного велоспорта. Нововведения будут постепенно вводиться со следующего сезона 2019 года. Цель нововведений – усилить позицию велоспорта среди мировых крупнейших видов спорта. В частности, UCI собирается улучшить структуру сезона гонок, чтобы привлечь в велоспорт новых партнёров, а также сделать велоспорт более заметным и поддержать его развитие на всех уровнях.

Так, будут введены три дивизиона: Мировой тур (UCI WorldTour), Про-серии (UCI ProSeries) и Континентальный круг (UCI Continental Circuits).

С 2020 года в Мировой Тур войдут три Гран-тура, другие многодневные и однодневные гонки будут сведены в новую Классическую серию гонок (UCI Classics Series). В Классическую серию должны войти 5 классик – Монументов велоспорта и потенциально 15 топовых велогонок, включая другие однодневные гонки. Общее количество гоночных дней этой серии составит 185. Все велогонки получат трёхлетнюю гарантию включения в эту серию.

Новый дивизион гонок UCI ProSeries будет запущен в 2020 году. В него отберут гонки, которым сейчас присвоен класс HC и 1.

Континентальный круг гонок останется краеугольным камнем велоспорта континентального уровня.

Велокоманды также останутся разделены на три дивизиона: команды Мирового тура (UCI WorldTeams), Профессиональные команды (UCI ProTeams) – бывшие проконтинентальные (UCI Professional Continental Teams) и континентальные (UCI Continental Teams).

Уже решено, что в Мировом туре останется 18 команд, в составе каждой из которых может быть от 27 до 30 гонщиков, лицензия будет выдаваться на три года. Количество профессиональных (проконти) и континентальных команд ограничиваться не будет.

С 2019 года единственным рейтингом, который будет рассчитан на международном уровне, станет Мировой рейтинг (UCI World Ranking), рейтинг Мирового тура (UCI WorldTour) больше не будет существовать. Кроме того будет опубликован Мировой рейтинг (UCI World Ranking) для стран и новый Мировой рейтинг для команд (UCI World Ranking), учитывающий результаты 10 лучших гонщиков каждой команды во всех трех дивизионах календаря (UCI Road International Calendar). Индивидуальный рейтинг, командый и для стран будет по-прежнему публиковаться для пяти континентальных схем UCI.

Две лучшие команды из UCI ProTeams будут иметь право участвовать в Гран-турах. Три лучшие команды из UCI ProTeams будут иметь право участвовать в Про-серии (UCI ProSeries).

Все важные детали реформы будут окончательно проработаны к 1 января 2020 года.