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UCI предложил очередную реформу организации профессионального шоссейного велоспорта

UCI предложил новый вариант реформы профессионального шоссейного велоспорта

 

 

  Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (Management Committee of the Union Cycliste Internationale) сегодня одобрил новую структуру организации профессионального шоссейного велоспорта. Нововведения будут постепенно вводиться со следующего сезона 2019 года. Цель нововведений – усилить позицию велоспорта среди мировых крупнейших видов спорта.  В частности, UCI собирается улучшить структуру сезона гонок, чтобы привлечь в велоспорт новых партнёров, а также сделать велоспорт более заметным и поддержать его развитие на всех уровнях. 

 

  Так, будут введены три дивизиона: Мировой тур (UCI WorldTour), Про-серии (UCI ProSeries) и Континентальный круг (UCI Continental Circuits).

 

  С 2020 года в Мировой Тур войдут три Гран-тура,  другие многодневные и однодневные гонки будут сведены в новую Классическую серию гонок (UCI Classics Series). В Классическую серию должны войти 5 классик – Монументов велоспорта и потенциально 15 топовых велогонок, включая другие однодневные гонки. Общее количество гоночных дней этой серии составит 185. Все велогонки получат трёхлетнюю гарантию включения в эту серию.

Новый дивизион гонок UCI ProSeries будет запущен в 2020 году. В него отберут гонки, которым сейчас присвоен класс HC и 1.

 

  Континентальный круг гонок останется краеугольным камнем велоспорта континентального уровня.

 

  Велокоманды также останутся разделены на три дивизиона: команды Мирового тура (UCI WorldTeams), Профессиональные команды (UCI ProTeams) – бывшие проконтинентальные (UCI Professional Continental Teams) и континентальные (UCI Continental Teams).

 

  Уже решено, что в Мировом туре останется 18 команд, в составе каждой из которых может быть от 27 до 30 гонщиков, лицензия будет выдаваться на три года. Количество профессиональных (проконти) и континентальных команд ограничиваться не будет.

 

  С 2019 года единственным рейтингом, который будет рассчитан на международном уровне, станет Мировой рейтинг (UCI World Ranking), рейтинг Мирового тура (UCI WorldTour) больше не будет существовать. Кроме того будет опубликован Мировой рейтинг (UCI World Ranking) для стран и новый Мировой рейтинг для команд (UCI World Ranking), учитывающий результаты 10 лучших гонщиков каждой команды во всех трех дивизионах календаря (UCI Road International Calendar). Индивидуальный рейтинг, командый и для стран будет по-прежнему публиковаться для пяти континентальных схем UCI. 

   Две лучшие команды из UCI ProTeams будут иметь право участвовать в Гран-турах. Три лучшие команды из UCI ProTeams будут иметь право участвовать в Про-серии (UCI ProSeries). 

 

  Все важные детали реформы будут окончательно проработаны к 1 января 2020 года.

 

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Теги к статье: UCI профессиональный шоссейный велоспорт UCI WorldTour UCI World Ranking рейтинг Мирового тура Мировой рейтинг Мировой Тур UCI реформа велоспорта

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 24.12.2017

    Организаторам это не нужно,уци ничего нового не предложило , ни азо ни рчс не надо ,

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:45 | Регистрация: 4.07.2013

    Все это, конечно хорошо, но, ни слова о волшебном слове "бабло".
    Хорошо, UCI берет на себя ответственность выстраивать вело-сезон.

    Ну тогда и призовые надо огласить. И т.д. и т.п.

    За счет чего Две лучшие команды из UCI ProTeams будут иметь право участвовать в Гран-турах? 
    Где деньги брать на это участие?

    1. Вот, допустим, моя команда стала лучшей в UCI ProTeams.
    Но, я не имею возможности и желания заявляться на ГТ.

    2. Вот, допустим, я в UCI ProTeams занял нанадцатое место, но, у меня крутой спонсор, готовый оплатить старт в ГТ.

    И что делать?

    В велошоссе всё решают спонсоры. 
    Как УСИ собирается это изменить? — вот это не ясно из данной декларации.



    Особенно впечатляет эта фраза:
    "Все важные детали реформы будут окончательно проработаны к 1 января 2020 года."

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Комментарии

  • VeloVelo
    Результаты чемпионата мира-201 ... (11)
    VeloVelo-Фото
    400 Bad Request
  • VeloVelo
    UCI предложил очередную реформ ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Все это, конечно хорошо, но, ни слова о волшебном слове "бабло".
    Хорошо, UCI берет на себя ответственность выстраивать вело-сезон.

    Ну тогда и призовые надо огласить. И т.д. и т.п.

    За счет чего Две лучшие команды из UCI ProTeams будут иметь право участвовать в Гран-турах? 
    Где деньги брать на это участие?

    1. Вот, допустим, моя команда стала лучшей в UCI ProTeams.
    Но, я не имею возможности и желания заявляться на ГТ.

    2. Вот, допустим, я в UCI ProTeams занял нанадцатое место, но, у меня крутой спонсор, готовый оплатить старт в ГТ.

    И что делать?

    В велошоссе всё решают спонсоры. 
    Как УСИ собирается это изменить? — вот это не ясно из данной декларации.



    Особенно впечатляет эта фраза:
    "Все важные детали реформы будут окончательно проработаны к 1 января 2020 года."

  • VeloVelo
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (23)
    VeloVelo-Фото

    Ну а что Гриф? Максимум в пятнашку.
    Увы и ах, разделка куда-то подевалась у всех наших.
    Один Вася отдувается.

    Сиваков? Тоже Не верю.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    UCI предложил очередную реформ ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Организаторам это не нужно,уци ничего нового не предложило , ни азо ни рчс не надо ,
  • ROSt
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (23)
    ROSt-Фото

    Возьмёт тихо и по месту!)))

    drinks

    Я про Грифа. ukr

  • Earl57
    Результаты чемпионата мира-201 ... (8)
    Earl57-Фото

    А итальянца Пикколо ожидали?

  • 0x5F375A86
    Результаты чемпионата мира-201 ... (6)
    0x5F375A86-Фото

    В этом году британская сборная сильно ослаблена, вот голландцы и резвятся)

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д’Италия-2019 стартует в ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Та в неё саган может а может и Квятковский дать,
  • sergejdriver
    Результаты чемпионата мира-201 ... (8)
    sergejdriver-Фото
    Если бы он ехал на тех же передачах что и андеры, он был бы и в тройке.
  • uran
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (23)
    uran-Фото
    Джонатана выкатывали грегарить в горах, думаю проиграет на прямиках, хоть с формой все ок.

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