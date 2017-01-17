Организаторы велогонок: "за" и "против" перехода в Мировой тур

Добавление 11 новых велогонок в календарь Мирового тура расширило его до 38 соревнований. Но, оказалось, что не все организаторы горят желанием поднимать статус своей велогонки до Мирового тура, потому что это требует дополнительных значительных вложений средств при том, что Международный союз велосипедистов не гарантирует новым гонкам присутствие на старте всех команд Мирового тура. После того, как UCI представил новый календарь Мирового тура, команды взбунтовались, потому что не имеют возможности закрыть все старты с тем составом гонщиков, который есть сейчас.

В интервью Cycling Weekly директор итальянской многодневки Джиро дель Трентино (Giro del Trentino) Маурицио Эвангелиста (Maurizio Evangelista) рассказал, что их гонка не стала подавать заявку на повышение статуса, так как расширение календаря гонок Мирового тура привело к «полному хаосу».

Джиро дель Трентино и Тур Дубая против повышения статуса своих гонок до Мирового тура



Маурицио Эвангелиста, директор велогонки Джиро дель Трентино: «В начале этого года UCI разослал всем гонкам категории HC электронные письма, в которых предложил подать заявку на вступление в Мировой тур. Но такое повышение статуса влечёт за собой много обязанностей, и приносит мало гарантий. Чтобы войти в календарь Мирового тура, мы, помимо дополнительных призовых и увеличения расходов, должны заплатить ещё 120 тысяч евро. Но за что? Команды не обязаны стартовать на гонке. Да, наши спонсоры поменялись, но я избегаю двигаться в сторону Мирового тура. Как я могу подавать заявку, когда непонятно, что даст нам эта лицензия, но зато ясно, что траты придётся увеличивать на 200 тысяч».

Многодневная гонка Джиро дель Трентино категории 2.HC остаётся одной из самых престижных в велосипедном сообществе, потому что является генеральной репетицией перед Джиро д’Италия, предлагая гонщикам сложный горный маршрут, проложенный через Альпы. Со следующего года гонка станет называться «Альпийский Тур» (Tour of the Alps).

Тур Дубая, который проводится RCS Sport, тоже не стал подавать на получение лицензии велогонки Мирового тура, о чём рассказал директор гонки Хурайс Альмур Ибн Хурайс (Huraiz Almur Bin Huraiz): «Будем ли мы гонкой Мирового тура или нет, мы в любом случае привлекаем лучшие команды и звёздных гонщиков. Мировой тур требует огромных дополнительных затрат по приглашению команд и в логистической сфере. Мы не видим дополнительной ценности в том, чтобы стать гонкой Мирового тура, потому что к нам и так едут лучшие команды и известные гонщики».

Кристиан Прюдомм о календаре Мирового тура

ASO, организаторы Тур де Франс, в 2017 году будут проводить Тур Йоркшира, получивший статус 2.1, на два уровня ниже Мирового тура. Но Кристиан Прюдомм, директор Тур де Франс, считает, что этой гонке нет необходимости стремиться попасть в календарь Мирового тура : «Велоспорт – это пирамида. Нельзя дать всем гонкам статус Мирового тура, в противном случае это будет уже не Мировой тур. Тур де Франс на вершине пирамиды, но каждая пирамида нуждается в широкой опоре. Для меня не является целью получение Туром Йоркшира статуса гонки Мирового тура. Самое важное для нас – создать гонку с великолепными пейзажами, крутыми подъёмами, интересным маршрутом, которая понравится болельщикам».

Гонки, которым выгодно вхождение в календарь Мирового тура

Однако, многие организаторы с удовольствием повышают статус своих гонок, как, например, организаторы немецкой полуклассики Гран-при Франкфурта (Eschborn-Frankfurt).

Ассистент директора гонки Михаэль Лаабс рассказал: «У UCI есть несколько инструментов, которые могут нам помочь – в организации велогонки, структуре безопасности, и тому подобном. У них есть опыт, они поделятся с нами советами и хитростями в организации, роуд-буками.

Сейчас Международный союз велосипедистов ведёт переговоры с командами, убеждает их поехать и принять участие в гонках Мирового тура, хотя они не имеют права их заставить стартовать у нас.

Мы подписали трёхлетний контракт с UCI на получение статуса гонки Мирового тура, хотим посмотреть, что получится. Мы ожидаем выделения большего количества времени на телетрансляцию гонки, а также то, что больше стран купят права на трансляцию».