Результаты чемпионата мира-2018. Командная гонка у женщин (TTT)

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 12:46
|Эцталь, Area 47 - Инсбрук (TTT), 54.1 км
|1
|CANYON // SRAM RACING (Ger)
|1:01:46.60
|2
|BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM (Ned)
|+21.90
|3
|TEAM SUNWEB (Ned)
|+28.67
|4
|WIGGLE HIGH5 (Gbr)
|+57.38
|5
|MITCHELTON SCOTT (Aus)
|+1:29.77
|6
|TEAM VIRTU CYCLING (Den)
|+2:06.23
|7
|BTC CITY LJUBLJANA (Slo)
|+3:08.44
|8
|VALCAR PBM (Ita)
|+3:35.36
|9
|BEPINK (Ita)
|+3:36.10
|10
|ALE CIPOLLINI (Ita)
|+3:53.54
|11
|COGEAS - METTLER PRO CYCLING TEAM (Rus)
|+3:56.69
|12
|PARKHOTEL VALKENBURG (Ned)
|+4:10.83
|Отсечка 22,8 км
|1
|WIGGLE HIGH5 (Gbr)
|25:34.20
|2
|CANYON // SRAM RACING (Ger)
|+10.98
|3
|BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM (Ned)
|+18.84
|4
|MITCHELTON SCOTT (Aus)
|+27.84
|5
|TEAM SUNWEB (Ned)
|+35.62
|6
|TEAM VIRTU CYCLING (Den)
|+47.69
|7
|BEPINK (Ita)
|+1:19.43
|7
|VALCAR PBM (Ita)
|9
|BTC CITY LJUBLJANA (Slo)
|+1:22.66
|10
|PARKHOTEL VALKENBURG (Ned)
|+1:36.07
|11
|ALE CIPOLLINI (Ita)
|+1:36.96
|12
|COGEAS - METTLER PRO CYCLING TEAM (Rus)
|+1:44.02
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