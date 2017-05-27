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Результаты чемпионата мира-2018. Командная гонка у женщин (TTT)

Чемпионат Мира 2018 по шоссейному велоспорту

 

 

  Эцталь, Area 47 - Инсбрук (TTT), 54.1 км  
  1   CANYON // SRAM RACING (Ger)   1:01:46.60  
  2   BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM (Ned)   +21.90  
  3   TEAM SUNWEB (Ned)   +28.67  
  4   WIGGLE HIGH5 (Gbr)   +57.38  
  5   MITCHELTON SCOTT (Aus)   +1:29.77  
  6   TEAM VIRTU CYCLING (Den)   +2:06.23  
  7   BTC CITY LJUBLJANA (Slo)   +3:08.44  
  8   VALCAR PBM (Ita)   +3:35.36  
  9   BEPINK (Ita)   +3:36.10  
  10   ALE CIPOLLINI (Ita)   +3:53.54  
  11   COGEAS - METTLER PRO CYCLING TEAM (Rus)   +3:56.69  
  12   PARKHOTEL VALKENBURG (Ned)   +4:10.83  

 

  Отсечка 22,8 км  
  1   WIGGLE HIGH5 (Gbr)   25:34.20  
  2   CANYON // SRAM RACING (Ger)   +10.98  
  3   BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM (Ned)   +18.84  
  4   MITCHELTON SCOTT (Aus)   +27.84  
  5   TEAM SUNWEB (Ned)   +35.62  
  6   TEAM VIRTU CYCLING (Den)   +47.69  
  7   BEPINK (Ita)   +1:19.43  
  7   VALCAR PBM (Ita)      
  9   BTC CITY LJUBLJANA (Slo)   +1:22.66  
  10   PARKHOTEL VALKENBURG (Ned)   +1:36.07  
  11   ALE CIPOLLINI (Ita)   +1:36.96  
  12   COGEAS - METTLER PRO CYCLING TEAM (Rus)   +1:44.02  

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 13:01 | Регистрация: 27.05.2017

    Красивая победа каньона в общем, Аленки в частности. Очень ровно проехали.

    Виггл могли побороться за 3-ку, если бы не тех. неисправность.

    Санвеб начало проспали, шли последними и знали отсечки, не помогло. 

     

  2. Имя: Harley

    ironharley

    Сегодня, 13:03 | Регистрация: 17.08.2017

    Вот женская ТТТ - на согеаз жалко было смотреть (англ версия, слава богу). Ильнур судя по сезону - мимо кассы. Мдя, не ту страну назвали Гондурасом. Футбол - не народный вид, циклические - походу тем более. Велоспорт в загоне. Вдогонку ОФФ: Марафон в нерезиновой сегодня... чемпион страны, единственный тренирующийся в Кении 2 часа 15 минут... это победитель. Ну ни в какие ворота (неделю назад Кипчог в Берлине 2:01... я понимаю что профиль другой, и тем не менее). 

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Комментарии

  • ironharley
    Результаты чемпионата мира-201 ... (4)
    ironharley-Фото
    за ильнура +100500, нечего там торчать
  • uran
    Результаты чемпионата мира-201 ... (4)
    uran-Фото

    Красивая гонка, отличная дистанция и профиль. 

    Квики по отсечкам прошли ровно по нарастающей. Подъем чуть отдали а на финальной равнине добавили. 

    И самое ценное что в ITT Квикам шансов на медаль практически нет, в отличии от скай санвеб бмс.

    Настоящая командная победа!

  • Astanaforever
    Результаты чемпионата мира-201 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    70 побед а они этот рубеж перевалят100% , это фантастика мирового велоспорта.!!! Монстры! Катюша, полностью провалила сезон и при том бюджете??? Закарин, срочно разрывай контракт, не то погубят тебя как двух немцев..
  • ironharley
    Результаты чемпионата мира-201 ... (4)
    ironharley-Фото

    Волки красавцы

  • Серафим
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (17)
    Серафим-Фото
    В машинописном наборе знак эсцет отсутствует. Здесь его тоже нет, даже показать не могу. Он заменяет в некоторых случаях двойное S. У швейцарцев эсцет вообще не используют. Получается типичное немецкое "склеенное" слово - Gross + Schartner. Все нормально, зря Курдюков посмеивался над написанием.
  • ironharley
    Результаты чемпионата мира-201 ... (2)
    ironharley-Фото

    Вот женская ТТТ - на согеаз жалко было смотреть (англ версия, слава богу). Ильнур судя по сезону - мимо кассы. Мдя, не ту страну назвали Гондурасом. Футбол - не народный вид, циклические - походу тем более. Велоспорт в загоне. Вдогонку ОФФ: Марафон в нерезиновой сегодня... чемпион страны, единственный тренирующийся в Кении 2 часа 15 минут... это победитель. Ну ни в какие ворота (неделю назад Кипчог в Берлине 2:01... я понимаю что профиль другой, и тем не менее). 

  • uran
    Результаты чемпионата мира-201 ... (2)
    uran-Фото

    Красивая победа каньона в общем, Аленки в частности. Очень ровно проехали.

    Виггл могли побороться за 3-ку, если бы не тех. неисправность.

    Санвеб начало проспали, шли последними и знали отсечки, не помогло. 

     

  • ironharley
    Чемпионат мира-2018 по шоссейн ... (3)
    ironharley-Фото

    Ильнура на ТТТ не заявили, а групповую то он поедет? Или всё в этом сезоне, отмучался

  • tim147
    Memorial Marco Pantani-2018 (3)
    tim147-Фото

    Не ожидал подобной финишной прыти от Баллерини, однако, как справедливо заметил в свое время С.Курдюков, все итальянцы - латентные спринтеры. И, вообще следует особо отметить сильное выступление всей команды Андрони. Неплохо потренировались Нибали и Кинтана, который в кои-то веки  проявил агрессивность. Вновь впечатляет также перспективный новобранец Скай - Данбар. Ару - снова ???, а Ланда - вновь не доехал! В то же время считаю, что профиль гонки не соответствует амплуа Пантани, сам жанр Мемориала в его честь требует  чего-то более крутого. В Италии самому бывать не приходилось, однако знаю, что Чезена находится у подножия Аппенинских гор и вполне реально найти вблизи родного города Пирата маршрут с горками поближе к финишу, т.е. такой профиль, где смог бы победить сам Пантани! Это конечно мое субъективное мнение.

  • Адриен
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (17)
    Адриен-Фото

    Ух ты - GROSSSCHARTNER (Bora, № 42) !!! Непревзойденная немецкая выразительность.

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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