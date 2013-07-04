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Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Групповая гонка. Мужчины. Превью

 Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке.   Групповая гонка. Мужчины. Превью

 

 

 

 30 октября австрийский город Инсбрук принимает старт мужской групповой гонки Чемпионата мира 2018. Данный выпуск можно смело считать одним из самых горных чемпионатов мира, поскольку набор высоты составляет 4670 м при общей протяженности 258,5 км.

 

  Сложности данной дистанции добавят участки с запредельными градиентами в 28 % и узкими дорогами на подъемах, расположенных на каждом из шести кругов. Плюс ко всему, после каждого подъема гонщиков будут ожидать опасные и техничные спуски, благодаря которым в совокупности с непредсказуемыми погодными условиями можно как выиграть, так и проиграть гонку в целом.

 

  Данный выпуск Чемпионата мира станет настоящей гонкой на выживание, победу в которой одержит гонщик, уверенно чувствующий себя в горах, умеющий отлично проходить спуски и способный оставаться боеспособным после шести часов гонки.

 

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Групповая гонка. Мужчины. Превью

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Групповая гонка. Мужчины. Превью

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Групповая гонка. Мужчины. Превью

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Групповая гонка. Мужчины. Превью

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Групповая гонка. Мужчины. Превью

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Групповая гонка. Мужчины. Превью

 

 

 

   Сборная Франции на бумаге выглядит более опасной, чем остальные. Как минимум два человека из неё могут побороться за радужную майку. Лидерами сборной будут Жулиан Алафилипп и Тибо Пино, а Роман Барде и Тони Галлопан будут звездными грегари, хотя при необходимости и сами могут взять на себя капитанские полномочия. В последнее время Алафилипп заметно добавил в горах, и его можно смело назвать одним из лучших даунхильщиков современного велоспорта, хотя более уверенно на высоте будут себя чувствовать именно Барде и Пино. Оба капитана находятся в потрясающей форме. Тибо Пино продемонстрировал это на горных этапах Вуэльты, а Алафилипп на недавней словенской многодневке. Каждый из этих  французов имеет отличный рывок и финишное ускорение, а вкупе с агрессивной манерой ведения гонки французскую сборную можно считать одним из главных фаворитов на ЧМ-2018.

 

   Казалось бы, данная дистанция, как по заказу, выкроена для главной надежды итальянской сборнойВинченцо Нибали, но не лучшее самочувствие может стать главной проблемой его выступления. Нибали помимо первоклассного горовосходителя является не менее сильным классиком, обожает протяженные дистанции, а его победы на Милан – Сан-Ремо и Ломбардии были одержаны благодаря феноменальному мастерству прохождения спусков. Поэтому большинство фаворитов, скорее всего, попытаются сбросить Нибали еще до финальных спусков.

 

  Не менее сильным выглядит Джанни Москон, набравший потрясающую форму. Сам Нибали не отрицает, что именно Москон может стать главной ставкой итальянской сборной. Однако Москон в большей степени является универсалом, и нельзя быть уверенным в том, что в горах он сможет усидеть с сильнейшими. И всё же в лучшей своей форме этот итальянец вполне может компенсировать потери на спусках и выполаживаниях и оправдать своё прозвище "Трактор".

 

Весь состав итальянцев выглядит не менее сильным, чем у французов, потому сборная Италии имеет хорошие шансы попасть на итоговый подиум.

 

   Вечно молодой и вечно второй, если говорить о его результатах на чемпионатах мира, Алехандро Вальверде поведет за собой сборную Испании в надежде, наконец-то, завоевать радужную майку. Не исключено, что этот шанс может стать последним для него. Вальверде – величайший классик современности. Будучи универсалом, он прекрасно чувствует себя на любом рельефе, несмотря на то, что в последние годы стал более уязвимым в длинных горах. 8-километровые подъемы с непостоянными и запредельными градиентами станут скорее плюсом, чем минусом для его шансов, а его финишному ускорению что-то противопоставить сможет, пожалуй, лишь Алафилипп. Будет также интересно наблюдать за серебряным призером Вуэльты Испании Энриком Масом, который, судя по всему, будет хорошо смотреться на подъёмах. Слабым местом Маса можно назвать лишь отсутствие опыта выступлений на гонках подобного типа.

 

 

  Чемпиона мира 2014 года Михал Квятковски по праву является одним из главных фаворитов Чемпионата мира-2018. Откровенно говоря, сезон классик в исполнении поляка можно назвать провальным, потому стоит помнить о его желании восполнить утраченные потери с помощью успешного выступления на этой гонке.  

  Большую часть времени на Гран-турах Квятковски исполнял роль горного грегари, однако, когда представлялся шанс, поляк и сам неплохо чувствовал себя на подъемах. Он прекрасный даунхильщик, и победу на Чемпионате мира-2014 ему принёс сольный побег на спуске в совокупности с первоклассным индивидуальным ходом. Поэтому на техничных серпантинах он сможет компенсировать потери, полученные на подъемах. В активе нынешнего Чемпионата мира Михал Квятковски имеет два четвертых места – в командной и индивидуальной гонке на время. Польский гонщик, как никто другой, жаждет повторить свой успех четырехлетней давности.

 

 

  Капитанами сборной Великобритании в Инсбруке будут близнецы Адам и Саймон Йейтс. Оба брата на данный момент находятся в своих лучших кондициях, судя по тому, что недавно Саймон одержал победу в общем зачете Вуэльты Испании, а Адам целенаправленно вторую часть сезона посвятил подготовке к групповой гонке Чемпионата Мира. Оба гонщика прекрасно чувствуют себя как на длинных, так и на коротких крутых подъемах, а их атакующая манера может сыграть им на руку на гонке подобного формата. Вспоминая, с какой легкостью Саймон Йейтс уезжал от своих соперников на подъемах Джиро и Вуэльты, основное внимание может быть приковано именно к младшему из близнецов.  

 

 

  Если принимать во внимание готовность к высотам и подъемам, то в этом плане сборная Колумбии будет уверенно держать ветвь первенства. Гонщики этой страны привыкли жить и тренироваться на высоте более 2000 м над уровнем моря, поэтому их не удивишь набором высоты, представленным на Чемпионате мира. Сам состав колумбийцев выглядит более, чем впечатляюще: Наиро Кинтана, Ригоберто Уран, Мигель Лопес – все эти гонщики не раз стояли на подиумах супермногодневок. Также стоит обязательно упомянуть Серхио Энао, как признанного мастера классик и отличного горовосходителя. На бумаге  состав обречен на успех на таком рельефе, однако из всей сборной, пожалуй, лишь Лопес способен бороться с такими классиками и горняками как Вальверде, Алафилипп и Нибали. Кинтана и Уран в этом году не достигли заветных подиумов ни на одном из Гран-туров. Не исключено, что при отличном самочувствии они способны побороться за место в 5-ке сильнейших, а о больших их возможностях нельзя говорить с уверенностью.

 

  Состав сборной Нидерландов выглядит сильным с такими гонщиками как Том Дюмулин, Бауке Моллема, Стевен Крёйсвейк, Ваут Пулс и Вилко Келдерман. Главная проблема этих гонщиков в том, что они не обладают достаточной резкостью, которая так необходима на классических гонках даже такого формата, как Чемпионат мира 2018. Из всех этих имен  лишь Ваут Пулс имеет положительный опыт выступления на классиках (1-е место на Льеж-Бастонь-Льеж). Все эти гонщики являются первоклассными горняками, однако Том Дюмулин признался, что находится не в 100 % готовности,а Бауке Моллема, Вилко Келдерман и Стевен Крёйсвейк изрядно потратились на Вуэльте. Таким образом, единственный человек в составе, кто находится в хорошей форме – это Ваут Пулс. Есть надежда, что не самая лучшая разделка в исполнении Тома –  результат потери веса, и что на групповой гонке, в горах, Дюмулин с Пулсом смогут объединиться для создания достойной конкуренции своим соперникам.

 

  Представителя сборной Словении Приможа Роглича можно было бы поставить куда выше многих фаворитов, все-таки он с каждым годом все больше прибавляет в горах и является первоклассным раздельщиком и даунхильщиком. Но под вопрос его шансы ставит его травма локтя. Из-за этого словенец пропустил индивидуальную гонку на время на Чемпионате мира. Невозможно предугадать, в каких кондициях Роглич стартует на групповой гонке. После прошедшего Тура Британии можно предположить, что он находится в хорошей форме, а его второе место на прошлогодней разделке Чемпионата мира показывает, что в это время года Роглич очень силён и опасен. Если травма не создаст ему серьёзных проблем, то «Прыгун» вполне способен удивить нас и на этот раз на групповой гонке.

 

  Ни в коем случае нельзя списывать со счетов чемпиона мира последних трёх выпусков Петера Сагана. Да, характеристики словака и рельеф гонки очень и очень сложно сопоставить, но стоит вспомнить, что Саган был конкурентоспособным на Арденнских классиках, а иногда мог очень достойно проходить сложнейшие горные подъёмы. Специально для этого Чемпионата мира словацкий гонщик сбросил 3.5 кг, и многие утверждают, что Петер Саган при должной подготовке может стать весьма неплохим горняком. Главным преимуществом Петера будет первоклассная техника спуска и владения велосипедом, умение находить правильную позицию и быть в нужное время в нужном месте. Петер Саган любит творить историю, а потому он преисполнен желания вписать себя в её анналы в качестве четырехкратного чемпиона мира, пусть шансы для этого не слишком высоки.

 

  Представитель Ирландии Дэниэль Мартин, как один из претендентов на высокое место, проводит очень неплохой сезон; достаточно вспомнить его победную атаку на Тур Де Франс и то, как он самоотверженно боролся за высокое место в генеральной классификации этой гонки. Ирландец сошел с Вуэльты Испании, а значит, у него было достаточно времени, чтобы восстановиться и подойти к Чемпионату Мира в хорошей форме. Дэниель Мартин – признанный мастер классик,  отличный горняк, но одновременно очень склонен к падениям и испытывает проблемы на спусках. Безусловно, этот выпуск гонки в большей степени, чем предыдущие, подходят Мартину, однако из помощников у него будет лишь Николас Роч, и в финале ирландцу придется рассчитывать лишь на себя.

 

  На высокие места Чемпионата мира-2018 могут также рассчитывать такие гонщики, как Боб Юнгельс, Грег Ван Авермат, Майкл Вудс, Тим Велленс и Якоб Фульсанг.  

 

Глеб Терентьев.

   

 

  Стартовый лист  
  1   Peter Sagan (Svk)      
  2   Erik Baska (Svk)      
  3   Marek Canecky (Svk)      
  4   Martin Haring (Svk)      
  5   Martin Mahdar (Svk)      
  6   Juraj Sagan (Svk)      
  7   Patrik Tybor (Svk)      
  8   Tiesj Benoot (Bel)      
  9   Laurens De Plus (Bel)      
  10   Ben Hermans (Bel)      
  11   Xandro Meurisse (Bel)      
  12   Serge Pauwels (Bel)      
  13   Dylan Teuns (Bel)      
  14   Greg Van Avermaet (Bel)      
  15   Tim Wellens (Bel)      
  16   Julian Alaphilippe (Fra)      
  17   Romain Bardet (Fra)      
  18   Warren Barguil (Fra)      
  19   Tony Gallopin (Fra)      
  20   Alexandre Geniez (Fra)      
  21   Rudy Molard (Fra)      
  22   Thibaut Pinot (Fra)      
  23   Anthony Roux (Fra)      
  24   Gianluca Brambilla (Ita)      
  25   Damiano Caruso (Ita)      
  26   Dario Cataldo (Ita)      
  27   Alessandro De Marchi (Ita)      
  28   Gianni Moscon (Ita)      
  29   Vincenzo Nibali (Ita)      
  30   Franco Pellizotti (Ita)      
  31   Domenico Pozzovivo (Ita)      
  32   Jonathan Castroviejo (Esp)      
  33   David De La Cruz Melgarejo (Esp)      
  34   Omar Fraile Matarranz (Esp)      
  35   Jesus Herrada (Esp)      
  36   Jon Izaguirre Insausti (Esp)      
  37   Enric Mas Nicolau (Esp)      
  38   Mikel Nieve Iturralde (Esp)      
  39   Alejandro Valverde (Esp)      
  40   Hugh John Carthy (Gbr)      
  41   Tao Geoghegan Hart (Gbr)      
  42   Peter Kennaugh (Gbr)      
  43   James Knox (Gbr)      
  44   Ian Stannard (Gbr)      
  45   Connor Swift (Gbr)      
  46   Adam Yates (Gbr)      
  47   Simon Philip Yates (Gbr)      
  48   Tom Dumoulin (Ned)      
  49   Wilco Kelderman (Ned)      
  50   Steven Kruijswijk (Ned)      
  51   Bauke Mollema (Ned)      
  52   Sam Oomen (Ned)      
  53   Wout Poels (Ned)      
  54   Antwan Tolhoek (Ned)      
  55   Pieter Weening (Ned)      
  56   Winner Andrew Anacona (Col)      
  57   Rodrigo Contreras Pinzon (Col)      
  58   Sebastian Henao Gomez (Col)      
  59   Sergio Henao Montoya (Col)      
  60   Miguel Lopez Moreno (Col)      
  61   Daniel Felipe Martinez Poveda (Col)      
  62   Nairo Quintana (Col)      
  63   Rigoberto Uran (Col)      
  64   Simon Clarke (Aus)      
  65   Rohan Dennis (Aus)      
  66   Jack Haig (Aus)      
  67   Christopher Hamilton (Aus)      
  68   Damien Howson (Aus)      
  69   Rob Power (Aus)      
  70   Nicholas Jack Schultz (Aus)      
  71   Rory Sutherland (Aus)      
  72   Kasper Asgreen (Den)      
  73   Matti Breschel (Den)      
  74   Niklas Eg (Den)      
  75   Jakob Fuglsang (Den)      
  76   Jesper Hansen (Den)      
  77   Mads Schmidt Wurtz (Den)      
  78   Michael Valgren Andersen (Den)      
  79   Emil Nygaard Vinjebo (Den)      
  80   Emanuel Buchmann (Ger)      
  81   Marcus Burghardt (Ger)      
  82   Nico Denz (Ger)      
  83   Simon Geschke (Ger)      
  84   Paul Martens (Ger)      
  85   Maximilian Schachmann (Ger)      
  86   Grega Bole (Slo)      
  87   Matej Mohoric (Slo)      
  88   Domen Novak (Slo)      
  89   Luka Pibernik (Slo)      
  90   Jan Polanc (Slo)      
  91   Primoz Roglic (Slo)      
  92   Simon Spilak (Slo)      
  93   Jan Tratnik (Slo)      
  94   Maciej Bodnar (Pol)      
  95   Michal Golas (Pol)      
  96   Michal Kwiatkowski (Pol)      
  97   Rafal Majka (Pol)      
  98   Lukasz Owsian (Pol)      
  99   Maciej Paterski (Pol)      
  100   Sven Erik Bystrom (Nor)      
  101   Odd Christian Eiking (Nor)      
  102   Carl Fredrik Hagen (Nor)      
  103   Edvald Boasson Hagen (Nor)      
  104   Markus Hoelgaard (Nor)      
  105   Vegard Stake Laengen (Nor)      
  106   Michael Gogl (Aut)      
  107   Felix Grossschartner (Aut)      
  108   Patrick Konrad (Aut)      
  109   Gregor Muhlberger (Aut)      
  110   Lukas Postlberger (Aut)      
  111   Georg Preidler (Aut)      
  112   Conor Dunne (Irl)      
  113   Daniel Martin (Irl)      
  114   Ryan Mullen (Irl)      
  115   Nicolas Roche (Irl)      
  116   Jan Barta (Cze)      
  117   Jan Hirt (Cze)      
  118   Karel Hnik (Cze)      
  119   Roman Kreuziger (Cze)      
  120   Michael Kukrle (Cze)      
  121   Zdenek Stybar (Cze)      
  122   Mathias Frank (Sui)      
  123   Kilian Frankiny (Sui)      
  124   Steve Morabito (Sui)      
  125   Sebastien Reichenbach (Sui)      
  126   Michael Schar (Sui)      
  127   Patrick Schelling (Sui)      
  128   Rui Costa (Por)      
  129   Ruben Guerreiro (Por)      
  130   Tiago Machado (Por)      
  131   Nelson Oliveira (Por)      
  132   Ildar Arslanov (Rus)      
  133   Sergei Chernetski (Rus)      
  134   Pavel Kochetkov (Rus)      
  135   Pavel Sivakov (Rus)      
  136   Dmitrii Strakhov (Rus)      
  137   Ilnur Zakarin (Rus)      
  138   Laurent Didier (Lux)      
  139   Jean-Pierre Drucker (Lux)      
  140   Ben Gastauer (Lux)      
  141   Bob Jungels (Lux)      
  142   Alex Kirsch (Lux)      
  143   Tom Wirtgen (Lux)      
  144   Brent Bookwalter (Usa)      
  145   Benjamin King (Usa)      
  146   Sepp Kuss (Usa)      
  147   Peter Stetina (Usa)      
  148   George Bennett (Nzl)      
  149   Patrick Bevin (Nzl)      
  150   Sam Bewley (Nzl)      
  151   Dion Smith (Nzl)      
  152   Nicholas Dlamini (Rsa)      
  153   Jacques Janse Van Rensburg (Rsa)      
  154   Tanel Kangert (Est)      
  155   Rein Taaramae (Est)      
  156   Norman Vahtra (Est)      
  157   Daniil Fominykh (Kaz)      
  158   Alexey Lutsenko (Kaz)      
  159   Nikita Stalnov (Kaz)      
  160   Andrey Zeits (Kaz)      
  161   Robert Britton (Can)      
  162   Antoine Duchesne (Can)      
  163   Hugo Houle (Can)      
  164   Michael Woods (Can)      
  165   Richard Carapaz (Ecu)      
  166   Jhonnatan Narvaez (Ecu)      
  167   Krists Neilands (Lat)      
  168   Toms Skujins (Lat)      
  169   Vasil Kiryienka (Blr)      
  170   Ilia Koshevoy (Blr)      
  171   Aleksandr Riabushenko (Blr)      
  172   Yauhen Sobal (Blr)      
  173   Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri)      
  174   Merhawi Kudus (Eri)      
  175   Andrii Bratashchuk (Ukr)      
  176   Andrey Grivko (Ukr)      
  177   Hideto Nakane (Jpn)      
  178   Serghei Tvetcov (Rou)      
  179   Eduardo Sepulveda (Arg)      
  180   Mohammad Esmaeil Chaichi Raghimi (Iri)      
  181   Josip Rumac (Cro)      
  182   Ho San Chiu (Hkg)      
  183   Ignatas Konovalovas (Ltu)      
  184   Roman Daniel Villalobos Solis (Crc)      
  185   Tobias Ludvigsson (Swe)      
  186   Stylianos Farantakis (Gre)      
  187   Nicolas Sessler (Bra)      
  188   Tsgabu Grmay (Eth)      

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Теги к статье: чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships превью

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Лопес вперед! 60 й.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 4.07.2013

    Эпический маршрут. Очень тяжелый и непредсказуемый. 
    Но, все-таки попробую сделать свою ставку. Москон.

  3. Имя: Servis

    Roscomsport

    Сегодня, 04:13 | Регистрация: 21.01.2018

    Rogli? 

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Sparkassen Munsterland Giro

7 октября 2018

Paris - Tours Elit


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Комментарии

  • rude_rider
    Петер Саган продлил контракт с ... (1)
    rude_rider-Фото

    Ну Саган это удачное вложение))

    а вот братишка его тупо трата или переплата за сагана

     

  • Roscomsport
    Результаты чемпионата мира-201 ... (13)
    Roscomsport-Фото
    Циклы статей в журналах: Blood, Cancer, JAMA, Human Genetics - 2000 - 2018
  • Roscomsport
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (3)
    Roscomsport-Фото

    Rogli? 

  • VeloVelo
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Эпический маршрут. Очень тяжелый и непредсказуемый. 
    Но, все-таки попробую сделать свою ставку. Москон.

  • Astanaforever
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Лопес вперед! 60 й.
  • vitali
    Результаты чемпионата мира-201 ... (7)
    vitali-Фото
    Уже даже и не кажется, а так и есть.
    В двух оставшихся гонках нужно даже не "чудо", а "чудо в квадрате", чтобы кто-то из спортсменов бывшего СССР заехал хотя-бы в тройку.
    Относительно двух оставшихся победителей в гонках этого ЧМ неожиданно заинтриговал один нюанс: победители определятся в результате атаки в гору, или атаки на спуске?
  • VeloVelo
    Результаты чемпионата мира-201 ... (7)
    VeloVelo-Фото

    А вдруг Леша Луценко послезавтра выстрелит? )
    Похоже, он в отличной форме.

  • uran
    Результаты чемпионата мира-201 ... (7)
    uran-Фото

    Кажется только Аленка смогла в призы заехать из постСССР. Последняя надежда была сегодня, не хватило чуть-чуть.

  • Freejazz
    Результаты чемпионата мира-201 ... (7)
    Freejazz-Фото
    Цитата: pac1ent
    4. Gino Mader (Switzerland)

    ненавижу колесников, но именно он лишил шансов Данбара и Падуна. Потрясающая гонка от швейцарцев. Что случилось с Сосой? Просмотрел :(

    В такую горку сбросить ЖуЖу не получится, на спуске он может сам сбросить кого угодно. Для меня он №1 на воскресенье.
    У взрослых будет ещё одна горка покруче - вот там и решится - удержатся ли универсалы.
  • uran
    Ремко Эвенепул - абсолютный ч ... (8)
    uran-Фото
    "Любимец публики" Лопес-супермен ровно одного роста.
    Паоло Беттини 169.
    Победитель Вуэльты 2018 лишь на 2 см выше.
    Думаю вполне себе перспективы победителя ГТ мира олимпиады классик.
    Собственно есть и раздельщики и спринтеры и классики около 170.
    Рост не помеха даже в баскетболе (Muggsy Bogues)

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Bert Van Lerberghe (Cofidis)

30 сентября

Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo)

David Tanner (Veranda'S Willems Crelan)

Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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