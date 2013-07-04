Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Групповая гонка. Мужчины. Превью

30 октября австрийский город Инсбрук принимает старт мужской групповой гонки Чемпионата мира 2018. Данный выпуск можно смело считать одним из самых горных чемпионатов мира, поскольку набор высоты составляет 4670 м при общей протяженности 258,5 км.

Сложности данной дистанции добавят участки с запредельными градиентами в 28 % и узкими дорогами на подъемах, расположенных на каждом из шести кругов. Плюс ко всему, после каждого подъема гонщиков будут ожидать опасные и техничные спуски, благодаря которым в совокупности с непредсказуемыми погодными условиями можно как выиграть, так и проиграть гонку в целом.

Данный выпуск Чемпионата мира станет настоящей гонкой на выживание, победу в которой одержит гонщик, уверенно чувствующий себя в горах, умеющий отлично проходить спуски и способный оставаться боеспособным после шести часов гонки.

Сборная Франции на бумаге выглядит более опасной, чем остальные. Как минимум два человека из неё могут побороться за радужную майку. Лидерами сборной будут Жулиан Алафилипп и Тибо Пино, а Роман Барде и Тони Галлопан будут звездными грегари, хотя при необходимости и сами могут взять на себя капитанские полномочия. В последнее время Алафилипп заметно добавил в горах, и его можно смело назвать одним из лучших даунхильщиков современного велоспорта, хотя более уверенно на высоте будут себя чувствовать именно Барде и Пино. Оба капитана находятся в потрясающей форме. Тибо Пино продемонстрировал это на горных этапах Вуэльты, а Алафилипп на недавней словенской многодневке. Каждый из этих французов имеет отличный рывок и финишное ускорение, а вкупе с агрессивной манерой ведения гонки французскую сборную можно считать одним из главных фаворитов на ЧМ-2018.

Казалось бы, данная дистанция, как по заказу, выкроена для главной надежды итальянской сборной – Винченцо Нибали, но не лучшее самочувствие может стать главной проблемой его выступления. Нибали помимо первоклассного горовосходителя является не менее сильным классиком, обожает протяженные дистанции, а его победы на Милан – Сан-Ремо и Ломбардии были одержаны благодаря феноменальному мастерству прохождения спусков. Поэтому большинство фаворитов, скорее всего, попытаются сбросить Нибали еще до финальных спусков.

Не менее сильным выглядит Джанни Москон, набравший потрясающую форму. Сам Нибали не отрицает, что именно Москон может стать главной ставкой итальянской сборной. Однако Москон в большей степени является универсалом, и нельзя быть уверенным в том, что в горах он сможет усидеть с сильнейшими. И всё же в лучшей своей форме этот итальянец вполне может компенсировать потери на спусках и выполаживаниях и оправдать своё прозвище "Трактор".

Весь состав итальянцев выглядит не менее сильным, чем у французов, потому сборная Италии имеет хорошие шансы попасть на итоговый подиум.

Вечно молодой и вечно второй, если говорить о его результатах на чемпионатах мира, Алехандро Вальверде поведет за собой сборную Испании в надежде, наконец-то, завоевать радужную майку. Не исключено, что этот шанс может стать последним для него. Вальверде – величайший классик современности. Будучи универсалом, он прекрасно чувствует себя на любом рельефе, несмотря на то, что в последние годы стал более уязвимым в длинных горах. 8-километровые подъемы с непостоянными и запредельными градиентами станут скорее плюсом, чем минусом для его шансов, а его финишному ускорению что-то противопоставить сможет, пожалуй, лишь Алафилипп. Будет также интересно наблюдать за серебряным призером Вуэльты Испании Энриком Масом, который, судя по всему, будет хорошо смотреться на подъёмах. Слабым местом Маса можно назвать лишь отсутствие опыта выступлений на гонках подобного типа.

Чемпиона мира 2014 года Михал Квятковски по праву является одним из главных фаворитов Чемпионата мира-2018. Откровенно говоря, сезон классик в исполнении поляка можно назвать провальным, потому стоит помнить о его желании восполнить утраченные потери с помощью успешного выступления на этой гонке.

Большую часть времени на Гран-турах Квятковски исполнял роль горного грегари, однако, когда представлялся шанс, поляк и сам неплохо чувствовал себя на подъемах. Он прекрасный даунхильщик, и победу на Чемпионате мира-2014 ему принёс сольный побег на спуске в совокупности с первоклассным индивидуальным ходом. Поэтому на техничных серпантинах он сможет компенсировать потери, полученные на подъемах. В активе нынешнего Чемпионата мира Михал Квятковски имеет два четвертых места – в командной и индивидуальной гонке на время. Польский гонщик, как никто другой, жаждет повторить свой успех четырехлетней давности.

Капитанами сборной Великобритании в Инсбруке будут близнецы Адам и Саймон Йейтс. Оба брата на данный момент находятся в своих лучших кондициях, судя по тому, что недавно Саймон одержал победу в общем зачете Вуэльты Испании, а Адам целенаправленно вторую часть сезона посвятил подготовке к групповой гонке Чемпионата Мира. Оба гонщика прекрасно чувствуют себя как на длинных, так и на коротких крутых подъемах, а их атакующая манера может сыграть им на руку на гонке подобного формата. Вспоминая, с какой легкостью Саймон Йейтс уезжал от своих соперников на подъемах Джиро и Вуэльты, основное внимание может быть приковано именно к младшему из близнецов.

Если принимать во внимание готовность к высотам и подъемам, то в этом плане сборная Колумбии будет уверенно держать ветвь первенства. Гонщики этой страны привыкли жить и тренироваться на высоте более 2000 м над уровнем моря, поэтому их не удивишь набором высоты, представленным на Чемпионате мира. Сам состав колумбийцев выглядит более, чем впечатляюще: Наиро Кинтана, Ригоберто Уран, Мигель Лопес – все эти гонщики не раз стояли на подиумах супермногодневок. Также стоит обязательно упомянуть Серхио Энао, как признанного мастера классик и отличного горовосходителя. На бумаге состав обречен на успех на таком рельефе, однако из всей сборной, пожалуй, лишь Лопес способен бороться с такими классиками и горняками как Вальверде, Алафилипп и Нибали. Кинтана и Уран в этом году не достигли заветных подиумов ни на одном из Гран-туров. Не исключено, что при отличном самочувствии они способны побороться за место в 5-ке сильнейших, а о больших их возможностях нельзя говорить с уверенностью.

Состав сборной Нидерландов выглядит сильным с такими гонщиками как Том Дюмулин, Бауке Моллема, Стевен Крёйсвейк, Ваут Пулс и Вилко Келдерман. Главная проблема этих гонщиков в том, что они не обладают достаточной резкостью, которая так необходима на классических гонках даже такого формата, как Чемпионат мира 2018. Из всех этих имен лишь Ваут Пулс имеет положительный опыт выступления на классиках (1-е место на Льеж-Бастонь-Льеж). Все эти гонщики являются первоклассными горняками, однако Том Дюмулин признался, что находится не в 100 % готовности,а Бауке Моллема, Вилко Келдерман и Стевен Крёйсвейк изрядно потратились на Вуэльте. Таким образом, единственный человек в составе, кто находится в хорошей форме – это Ваут Пулс. Есть надежда, что не самая лучшая разделка в исполнении Тома – результат потери веса, и что на групповой гонке, в горах, Дюмулин с Пулсом смогут объединиться для создания достойной конкуренции своим соперникам.

Представителя сборной Словении Приможа Роглича можно было бы поставить куда выше многих фаворитов, все-таки он с каждым годом все больше прибавляет в горах и является первоклассным раздельщиком и даунхильщиком. Но под вопрос его шансы ставит его травма локтя. Из-за этого словенец пропустил индивидуальную гонку на время на Чемпионате мира. Невозможно предугадать, в каких кондициях Роглич стартует на групповой гонке. После прошедшего Тура Британии можно предположить, что он находится в хорошей форме, а его второе место на прошлогодней разделке Чемпионата мира показывает, что в это время года Роглич очень силён и опасен. Если травма не создаст ему серьёзных проблем, то «Прыгун» вполне способен удивить нас и на этот раз на групповой гонке.

Ни в коем случае нельзя списывать со счетов чемпиона мира последних трёх выпусков Петера Сагана. Да, характеристики словака и рельеф гонки очень и очень сложно сопоставить, но стоит вспомнить, что Саган был конкурентоспособным на Арденнских классиках, а иногда мог очень достойно проходить сложнейшие горные подъёмы. Специально для этого Чемпионата мира словацкий гонщик сбросил 3.5 кг, и многие утверждают, что Петер Саган при должной подготовке может стать весьма неплохим горняком. Главным преимуществом Петера будет первоклассная техника спуска и владения велосипедом, умение находить правильную позицию и быть в нужное время в нужном месте. Петер Саган любит творить историю, а потому он преисполнен желания вписать себя в её анналы в качестве четырехкратного чемпиона мира, пусть шансы для этого не слишком высоки.

Представитель Ирландии Дэниэль Мартин, как один из претендентов на высокое место, проводит очень неплохой сезон; достаточно вспомнить его победную атаку на Тур Де Франс и то, как он самоотверженно боролся за высокое место в генеральной классификации этой гонки. Ирландец сошел с Вуэльты Испании, а значит, у него было достаточно времени, чтобы восстановиться и подойти к Чемпионату Мира в хорошей форме. Дэниель Мартин – признанный мастер классик, отличный горняк, но одновременно очень склонен к падениям и испытывает проблемы на спусках. Безусловно, этот выпуск гонки в большей степени, чем предыдущие, подходят Мартину, однако из помощников у него будет лишь Николас Роч, и в финале ирландцу придется рассчитывать лишь на себя.

На высокие места Чемпионата мира-2018 могут также рассчитывать такие гонщики, как Боб Юнгельс, Грег Ван Авермат, Майкл Вудс, Тим Велленс и Якоб Фульсанг.

Глеб Терентьев.