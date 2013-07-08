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Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Командная разделка. Превью

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Командная разделка. Превью

Чемпионат Мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке (Австрия)  Австрийский Тироль принимает Чемпионат мира 2018 года по шоссейному велоспорту. В воскресенье 23 сентября альпийский город Инсбрук будет принимать финиш командной гонки на время протяженностью 62,8 км.

  Самая протяженная дистанция в недолгой истории данного вида на чемпионатах мира проложена по самой большой долине Восточных Альп в окрестностях Инсбрука. Трасса преимущественно под спуск будет прервана прохождением подъема протяженностью 6 км со средним градиентом 4,7%, максимальным в 13% и последующим прохождением скоростного спуска. На данный момент в заявке на участие в гонке представлены 12 команд Мирового Тура, 1 проконтинентальная команда и 8 континентальных команд.

 

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Командная разделка. Превью 

 

  Команды стартуют в Эцтале, в парке Area 47  (Otzal - Area 47), расположенном на отметке 710 м над уровнем моря, и отправятся на северо-восток. С разгона преодолев небольшой торчок, команды проедут 20-км спуска.

  Последующие 15 км маршрута пойдут на юго-восток по слабопересеченному рельефу. На 39 км дистанции команды начнут восхождение к вершине подъема протяженностью 6 км со средним градиентом 4,7%, максимальным в 13%.

 

 Достигнув наивысшей точки маршрута на отм. 884 м над уровнем моря, велогонщики преодолеют небольшой спуск и тягун, после чего отправятся на скоростной спуск протяженностью 4 км. 

 

Заключительные 10 км преимущественно равнинные. Заключительный километр на финише Инсбрука - в тягун.

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Командная разделка. Превью

 

  Таким образом, организаторы предложили для команд протяженную командную гонку на время с преодолением подъема и скоростного спуска, проложенную с запада на восток по долине в Альпах. Длинные прямые участки преимущественно под спуск и слабопересеченный рельеф на первых 40 км дистанции помогут командам удерживать скорость за 60 км/ч и приведут к подножию протяженного подъема и последующему скоростном спуску. После подъёма и спуска командам останется проехать 10 км равнины и финишировать в небольшой тягун.

 

  Учитывая протяженность маршрута, растянутость во времени стартующих команд, и измение направления движения команд по трассе командной разделки, на итоговые результаты могут оказать влияние погодные факторы, такие как ветер и дождь (предварительный прогноз на воскресенье без дождя). 

 

  Мужские профессиональные команды будут стартовать на чемпионате мира в составе из 6 гонщиков. Время команды засчитывается по четвертому велогонщику, пересекшему линию финиша. 

 

  В этом году командной разделки подобной протяженности и рельефа в Мировом Туре не было. Подобной протяженности на чемпионате мира была разделка в 2013 году (57,2 км), где победу одержала Omega Pharma Quick Step.

  

  В составе действующих чемпионов мира - команда Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin), а также Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen), Сэм Оомен (Sam Oomen), Чед Хага (Chad Haga), Майкл Мэттьюс (Майкл Мэттьюс). По сравнению с прошлогодним составом 1 замена вместо Lennard Kamna будет Чед Хага. Команда способна побороться за медали, но удаться ли защитить свой титул узнаем 23 сентября.

 

   Бельгийская команда Quick Step Floors, одержавшая в этом году более 70 побед, выйдет на старт в следующем составе: Ники Терпстра (Niki Terpstra), Боб Юнгельс (Bob Jungels), Ив Лампарт (Yves Lampaert), Каспер Асгрен (Kasper Asgreen), Лауренс де Плюс (Laurens De Plus), Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann). Команда способна побороться за медали. 

 

  Главным фаворитом в борьбе за золото можно назвать американскую команду BMC, которая поедет прощальную командную гонку для данного состава  BMC Racing Team, одержавшей многочисленные победы в этой дисциплине. Состав команды BMC: Роан Деннис (Rohan Dennis), Дамиано Карузо (Damiano Caruso), Патрик Бейвин (Patrick Bevin), Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), Стефан Кюнг (Stefan Küng) и Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen).

 

 

  Британская команда Sky в прошлом году стала бронзовым призером чемпионата мира. На старт командной гонки выйдут: Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), Джанни Москон (Gianni Moscon), Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), Оуэйн Доулл (Owain Doull), Михал Квятковский (Michal Kwiatkowski), Иэн Стэннард (Ian Stannard). Повторить прошлогодний результат будет затруднительно, но топ-5 вполне по силам.

  Также побороться за высокие места могут Mitchelton - ScottMovistar, Katusha-Alpecin и другие команды.

  

 

  Все желающие могут обсуждать перепетии командной гонки и других стартов чемпионата мира-2018 в Инсбруке в нашем Live-чате.

 

 

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Теги к статье: UCI Road World Championships Чемпионат Мира 2018 по шоссейному велоспорту чемпионат мира в Инсбруке командная гонка на время командная разделка превью мужчины

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 15:39 | Регистрация: 8.07.2013

    Я бы так уверенно не ставил на традиционных фаворитов. Дистанция очень необычная и потом любой спуск для командной гонки очень опасен.

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 16:44 | Регистрация: 4.01.2015

    Да уж, на этой TTT длина маршрута это ключевой фактор №1, даже тот горный подъем на 5 км. (фактор №2) немного, как по мне, отходит на второй план в МКГ.
    На победу нужны "тяговитые моторы", как любит говорить Курдюков,котоыре затащят тех кто "выжил" на финиш (ибо по_одпадают на горе достаточно много людей). Спуск хоть и один такой яркий, но тоже - фактор №3 на победу.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, на этой TTT длина маршрута это ключевой фактор №1, даже тот горный подъем на 5 км. (фактор №2) немного, как по мне, отходит на второй план в МКГ.
    На победу нужны "тяговитые моторы", как любит говорить Курдюков,котоыре затащят тех кто "выжил" на финиш (ибо по_одпадают на горе достаточно много людей). Спуск хоть и один такой яркий, но тоже - фактор №3 на победу.

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы так уверенно не ставил на традиционных фаворитов. Дистанция очень необычная и потом любой спуск для командной гонки очень опасен.

  • Sm1T
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (1)
    Sm1T-Фото
    Наконец-то размочил
  • Earl57
    Максимилиан Шахман подписал ко ... (4)
    Earl57-Фото

    Судя по высказываниям Мохорича, уходить из Бахрейна он не собирается, его там все устраивает. Карапаз тоже вряд ли уйдет из Мовистара. 

  • Mikael
    Максимилиан Шахман подписал ко ... (4)
    Mikael-Фото

    Соответственно подвисли контракты Бахмана и Конрада. Одни из самых интересных лотов на рынке.
    Еще остаются Карапаз, Махорич, Хью Карти. Остальное уровнем ниже

  • ironharley
    Джулио Чикконе, Алекс Кирш и У ... (2)
    ironharley-Фото

    За Чикконе на джире интересно было наблюдать. Может вырасти в крутого горняка, вот только трек... Ну не знаю, смогут ли они вырастить его.

  • Серафим
    Состав команды Quick Step Floo ... (4)
    Серафим-Фото

     Время СЕТ.

  • Серафим
    Состав команды Quick Step Floo ... (4)
    Серафим-Фото
    23 числа в 10.10 - женская ТТТ
    в 14.40 - мужская ТТТ

    А вообще на оф. сайте UCI полная информация, в этом году как никогда подробная.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда Mitchelton-SCOTT подпи ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Дааа супер приобретение, кстати академия часто в мичелтон отправляет своих гонцов и молодых австралийцев там было не мало,вспомнить того же Шульца.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Максимилиан Шахман подписал ко ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Зря он уходит ,почему не в санвеб? Он и сатерлин в молодежке были в( эон , Тюринген энерджиа) которое превратилась в санвеб . неуверен что в боре сможет раскрыться. Хотя очень болею за него.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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