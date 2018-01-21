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Приглашения на Флеш Валлонь-2018

Приглашения для велокоманд на велогонку Флеш Валлонь-2018

 

 Бельгийская однодневная велогонка Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) пройдёт 18 апреля 2018 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды:

 

Cofidis (Fra)
Delko Marseille (Fra)
Fortuneo Samsic (Fra)

Vital Concept Cycling Club (Fra)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)

WB Aqua Protect Veranclassic (Bel)
Wanty – Groupe Gobert (Bel)

 

 

 

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Теги к статье: Флеш Валлонь Fleche Wallonne Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики

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Комментарии

  • motte
    Приглашения на Париж-Рубэ 2018 (5)
    motte-Фото

    Цитата: levonardo
    Мартин вроде поставил Рубэ главной целью, будет интересно)

    Да и Томас, тот скаевец, вторым все бродит,а хочет из тени первого выйти, так вот он вроде как стартует здесь да на ЛБЛ.

  • levonardo
    Приглашения на Париж-Рубэ 2018 (5)
    levonardo-Фото
    Мартин вроде поставил Рубэ главной целью, будет интересно)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Приглашения на Гент-Вевельгем- ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Может они итальянские поедут и Польшу, всё-таки там базируются
  • velodoctor
    Приглашения на Гент-Вевельгем- ... (2)
    velodoctor-Фото

    Газпром мимо пока всех гонок,  жаль.  

  • Hammill
    Райан Маллен – победитель 3 эт ... (2)
    Hammill-Фото
    Читать Вас всегда крайне интересно. Спасибо.
  • velodoctor
    Приглашения на Париж-Рубэ 2018 (5)
    velodoctor-Фото
    Ну разумеется 4 французские команды.
  • ROSt
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (19)
    ROSt-Фото

    Нибали -,Барде + ... 

    Если были  наказаны Армстронг,Контадор ... почему с этим паразитом-фрумом носятся ??? 

    Ответа не жду...

    Всё понимаю dash 

    diablo

  • Earl57
    Райан Маллен – победитель 3 эт ... (2)
    Earl57-Фото

    Зарисовка на тему, насколько хорошо гонщики знают друг друга и от кого чего можно ожидать. Маллен стартовал довольно рано и потом два часа провел в ожидании. Аргентинцы хорошо позаботились о комфорте промежуточных лидеров. Мягкие диванчики для каждого из трех гонщиков, журнальный столик с фруктами и прохладительными напитками. 

    Так вот, француз Реми Гаванья все время шел по дистанции с лучшим временем. Приближается к финишу, уже идет последний километр. Комментаторы надрываются: Гаванья, Гаванья, Гаванья!!! Показывают Маллена - ноль внимания, полнейшее безразличие. Лениво развалился на диванчике, ноги на журнальном столике, все внимание поглощено чем-то в телефоне, то ли сообщение пишет, то ли играет. И к изумлению комментаторов и зрителей Гаванья не смог опередить Маллена, сдал буквально на последних 500 метрах. А впоследствии его еще больше отодвинули стартовавшие позже гонщики.

    Филиппо Ганна опережал Маллена только на первой отсечке, потом шел с некоторым отставанием. Но вот его финиша Маллен ожидал с напряженным вниманием, было заметно, как он волнуется и обеспокоен. И когда Ганна финишировал вторым, облеченно выдохнул и радостно заулыбался. Ярослав Попович тут же кинулся обнимать и поздравлять Маллена с победой. И все, кто был в палатке, тоже стали поздравлять. При том, что на дистанции еще было пять или шесть гонщиков.

    Этот маленький эпизод наглядно демонструет, что гонщики знают друг друга как облупленных, кто на что способен, от кого можно ждать сюрприза и от кого не стоит. Они слишком много часов проводят вместе в пелотоне, а потом еще живут в одних и тех же гостиницах. А многие еще и тренируются вместе в промежутках между гонками. Так что их мнением друг о друге пренебрегать точно не стоит.

  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (19)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Серж
    допустим его оправдают...Но пацанам-то в пелотоне как он будет в глаза смотреть?

    а и не надо смотреть то! для этого есть красивые спонсорские очки )

    Цитата: сервело
    никчёмные гонщики добиваются отстранения самого сильного соперника

    Нибали Барде никчёмные? они добиваются? возвращайтесь-ка уже в реальность, всего этого вполне самостоятельно добился собссно сам их "самый сильный соперник". хотя - нет. возможно, самая научная команда "помогла". но, возможно, она и отмажет )

    это тупо залёт.

    "это фиаско, братан" (с)

  • error
    Варран Баргий о планах на перв ... (1)
    error-Фото

    Радует вторжение французов в топы. Точнее стремление туда попасть. После Жалабера, Виранка и Моро подзатерялись. Старания Феклера не в счет. 

     

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
10 Геррейро Р. (Por) (TFS) 100

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