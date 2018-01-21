Приглашения на Флеш Валлонь-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 13:47
Приглашения для велокоманд на велогонку Флеш Валлонь-2018
Бельгийская однодневная велогонка Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) пройдёт 18 апреля 2018 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды:
Cofidis (Fra)
Delko Marseille (Fra)
Fortuneo Samsic (Fra)
Vital Concept Cycling Club (Fra)
Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)
WB Aqua Protect Veranclassic (Bel)
Wanty – Groupe Gobert (Bel)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (202)