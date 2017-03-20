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Е3 Харельбеке-2017. Маршрут

Е3 Харельбеке-2017. Маршрут

 

Е3 Харельбеке-2017

 

  Классическая однодневная гонка Е3 Харельбеке (Record Bank E3 Harelbeke) пройдёт в этом году в 60-й раз. Она продолжает фламандскую неделю брусчатых классик, принимая старт от  Дварс дор Фландерен-2017.

 

  По традиции, Е3 Харельбеке, которая вошла в ряд престижных классик, называют «маленьким Туром Фландрии». Дистанция этой классики короче, чем на Туре Фландрии - 206 км, но проходит гонка по тем же дорогам и холмам фламандских Арденн, поэтому она служит также генеральной репетицией перед гонкой – Монументом велоспорта, Туром Фландрии. С 2012 года Е3 Харельбеке стала частью календаря гонок Мирового тура.

 

  Рекордное число побед на этой гонке удерживает Том Боонен, являющийся пятикратным победителем Е3 Харельбеке. Победителем гонки в прошлом году стал Михал Квятковски (Sky), опередивший Петера Сагана. Но в этом году подобный финал не повторится, так как Михал Квятковски не приедет защищать свой титул. Под первым номером на старт выйдет действующий чемпион мира и Европы Петер Саган (Bora-hansgrohe), который станет одним из главных претендентов на победу.

 

 

Маршрут

 

  Первый подъём начнётся через 29 км после старта, а всего гонщики должны пройти 15 «хеллингенов», из которых брусчаткой вымощены 6. Главные подъёмы, ставшие символами Тура Фландрии и фламандских брусчатых классик, Патерберг и Ауде Кваремонт находятся за 41,7 и 38,9 км до финиша. Последний трамплин для атаки – подъём Тигемберг за 20 км до финиша.  

 

Е3 Харельбеке-2017. Маршрут

 

Подъемы

№. Название км +/км - Длина ср.гр. макс. гр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15		 Katteberg
La Houppe
Oude Kruisberg
Knokteberg
Hotondberg
Kortekeer
Taaienberg
Boigneberg
Eikenberg
Stationsberg
Kapelberg
Paterberg
Oude Kwaremont
Karnemelkbeekstraat
Tiegemberg		 29.0/177.1
93.2/112.9
109.5/ 96.6
117.4/ 88.7
121.3/ 84.8
128.4/ 77.7
133.3/ 72.8
139.6/ 66.5
144.1/ 62.0
149.5/ 56.6
159.5/ 46.6
164.4/ 41.7
167.2/ 38.9
175.0/ 31.1
186.1/ 20.0		 600 м
3440 м
800 м
1530 м
1200 м
1000 м
650 м
2180 м
1200 м
460 м
900 м
700 м
2200 м
1530 м
1000 м		 6.7%
3.3%
4.8%
5.3%
4.0%
6.4%
9.5%
5.8%
5.5%
3.2%
4.0%
12.0%
4.2%
4.9%
6.5%		 8.0%
10.0%
9% (брусчатка)
13.3%
8.0%
17.0%
18% (брусчатка)
15.0%
11% (брусчатка)
5.7% (брусчатка)
7.0%
20% (брусчатка)
11% (брусчатка)
7.3%
9.0%

 

 

Секторы брусчатки 

№. Название км +/км - Длина
1
2
3
4
5		 Beaucarnestraat
Holleweg
Paddestraat
Mariaborrestraat
Varentstraat		 28.8/177.3
30.8/175.3
42.3/163.8
150.2/ 55.9
182.6/ 23.5		 1200 м
1500 м
-
-
-

  

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Е3 Харельбеке

400 очков получает победитель Е3 Харельбеке в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) 
1-10 место: 400; 320; 260; 220; 180; 140; 120; 100; 80; 68 
11-15 место: 56; 48; 40; 32; 28
16-20 место: по 24 очка
21-30 место: по 16 очков
31-50 место: по 8 очков
51-55 место: по 4 очка
56-60 место: по 2 очка

 

Предварительный стартовый состав на Е3 Харельбеке-2017:

 
BORA – HANSGROHE 
1 SAGAN Peter    (Svk)    
2 BASKA Erik    (Svk)    
3 BODNAR Maciej    (Pol)    
4 BURGHARDT Marcus    (Ger)    
5 PFINGSTEN Christoph    (Ger)    
6 PÖSTLBERGER Lukas    (Aut)    
7 SAGAN Juraj    (Svk)    
8 SARAMOTINS Aleksejs    (Lat)    

QUICK-STEP FLOORS 
11 BOONEN Tom    (Bel)    
12 GILBERT Philippe    (Bel)    
13 BAUER Jack    (NZl)    
14 KEISSE Iljo    (Bel)    
15 LAMPAERT Yves    (Bel)    
16 STYBAR Zdenek    (Cze)    
17 TERPSTRA Niki    (Ned)    
18 TRENTIN Matteo    (Ita)    

LOTTO SOUDAL 
21 BENOOT Tiesj    (Bel)    
22 FRISON Frederik    (Bel)    
23 HOFLAND Moreno    (Ned)    
24 MAES Nikolas    (Bel)    
25 WALLAYS Jelle    (Bel)    
26 DE BUYST Jasper    (Bel)    
27 MERTZ Rémy    (Bel)    
28 GALLOPIN Tony    (Fra)    

BMC RACING TEAM 
31 VAN AVERMAET Greg    (Bel)    
32 DILLIER Silvan    (Sui)    
33 DRUCKER Jean Pierre    (Lux)    
34 ELMIGER Martin    (Sui)    
35 GERTS Floris    (Ned)    
36 SCHÄR Michael    (Sui)    
37 QUINZIATO Manuel    (Ita)    
38 OSS Daniel    (Ita)    

TEAM SKY 
41 ROWE Luke    (GBr)    
42 STANNARD Ian    (GBr)    
43 MOSCON Gianni    (Ita)    
44 PUCCIO Salvatore    (Ita)    
45 DOULL Owain    (GBr)    
46 KNEES Christian    (Ger)    
47 VAN POPPEL Danny    (Ned)    
48 WISNIOWSKI Lukasz    (Pol)    

AG2R LA MONDIALE 
51 VANDENBERGH Stijn    (Bel)    
52 NAESEN Oliver    (Bel)    
53 DUVAL Julien    (Fra)    
54 GOUGEARD Alexis    (Fra)    
55 HOULE Hugo    (Can)    
56 DENZ Nico    (Ger)    
57 PETERS Nans    (Fra)    
58 BAGDONAS Gediminas    (Ltu)    

ASTANA PRO TEAM 
61 DE VREESE Laurens    (Bel)    
62 BRESCHEL Matti    (Den)    
63 GATTO Oscar    (Ita)    
64 GRIVKO Andriy    (Ukr)    
65 GRUZDEV Dmitriy    (Kaz)    
66 LUTSENKO Alexey    (Kaz)    
67 TLEUBAYEV Ruslan    (Kaz)    
68 VALGREN ANDERSEN Michael    (Den)    

BAHRAIN – MERIDA
71 FENG Chun Kai    (Tpe)    
72 BONIFAZIO Niccolo    (Ita)    
73 BOZIC Borut    (Slo)    
74 COLBRELLI Sonny    (Ita)    
75 GARCIA CORTINA Ivan    (Esp)    
76 INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander    (Esp)    
77 PER David    (Slo)    
78 PIBERNIK Luka    (Slo)    

CANNONDALE DRAPAC 
81 VANMARCKE Sep    (Bel)    
82 VAN ASBROECK Tom    (Bel)    
83 BEVIN Patrick    (NZl)    
84 LANGEVELD Sebastian    (Ned)    
85 SCULLY Thomas    (NZl)    
86 BETTIOL Alberto    (Ita)    
87 VAN BAARLE Dylan    (Ned)    
88 PHINNEY Taylor    (USA)    

FDJ 
91 DEMARE Arnaud    (Fra)    
92 DELAGE Mickael    (Fra)    
93 GUARNIERI Jacopo    (Ita)    
94 HOELGAARD Daniel    (Nor)    
95 KONOVALOVAS Ignatas    (Ltu)    
96 LADAGNOUS Matthieu    (Fra)    
97 LE GAC Olivier    (Fra)    
98 SARREAU Marc    (Fra)    

MOVISTAR TEAM 
101 ARCAS PEÑA Jorge    (Esp)    
102 BARBERO CUESTA Carlos    (Esp)    
103 BICO MATOS Nuno Miguel Alves    (Por)    
104 CARAPAZ Richard    (Ecu)    
105 CARRETERO Hector    (Esp)    
106 ERVITI Imanol    (Esp)    
107 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney    (Col)    
108 SUTHERLAND Rory    (Aus)    

ORICA – SCOTT 
111 KEUKELEIRE Jens    (Bel)    
112 BEWLEY Sam    (NZl)    
113 DURBRIDGE Luke    (Aus)    
114 HAYMAN Mathew    (Aus)    
115 HEPBURN Michael    (Aus)    
116 JUUL JENSEN Christopher    (Den)    
117 DOCKER Mitchell    (Aus)    
118 CORT NIELSEN Magnus    (Den)    

TEAM DIMENSION DATA 
121 BOASSON HAGEN Edvald    (Nor)    
122 DOUGALL Nick    (Aus)    
123 EISEL Bernhard    (Aut)    
124 FARRAR Tyler    (USA)    
125 JANSE VAN RENSBURG Reinardt    (RSA)    
126 REGUIGUI Youcef    (Alg)    
127 THOMSON Jay Robert    (RSA)    
128 THWAITES Scott    (GBr)    

TEAM KATUSHA ALPECIN 
131 KRISTOFF Alexander    (Nor)    
132 BYSTROM Sven Erik    (Nor)    
133 HALLER Marco    (Aut)    
134 HOLLENSTEIN Reto    (Sui)    
135 KUZNETSOV Vyacheslav    (Rus)    
136 MARTIN Tony    (Ger)    
137 MØRKØV Michael    (Den)    
138 POLITT Nils    (Ger)    

TEAM LOTTO NL – JUMBO  
141 BOOM Lars    (Ned)    
142 CASTELIJNS Twan    (Ned)    
143 LEEZER Tom    (Ned)    
144 ROOSEN Timo    (Ned)    
145 TANKINK Bram    (Ned)    
146 VAN EMDEN Jos    (Ned)    
147 WAGNER Robert    (Ger)    
148 WYNANTS Maarten    (Bel)    

TEAM SUNWEB 
151 ANDERSEN Søren Kragh    (Den)    
152 CURVERS Roy    (Ned)    
153 DE BACKER Bert    (Bel)    
154 SINKELDAM Ramon    (Ned)    
155 STAMSNIJDER Tom    (Ned)    
156 TEUNISSEN Mike    (Ned)    
157 TIMMER Albert    (Ned)    
158 WAEYTENS Zico    (Bel)    

TREK – SEGAFREDO 
161 STUYVEN Jasper    (Bel)    
162 THEUNS Edward    (Bel)    
163 DEGENKOLB John    (Ger)    
164 DE KORT Koen    (Ned)    
165 FELLINE Fabio    (Ita)    
166 PEDERSEN Mads    (Den)    
167 RAST Grégory    (Sui)    
168 BEPPU Fumiyuki    (Jpn)    

UAE TEAM EMIRATES 
171 CONSONNI Simone    (Ita)    
172 GUARDINI Andrea    (Ita)    
173 KUMP Marko    (Slo)    
174 LAENGEN Vegard Stake    (Nor)    
175 MARCATO Marco    (Ita)    
176 MODOLO Sacha    (Ita)    
177 TROIA Oliviero    (Ita)    
178 ZURLO Federico    (Ita)    

SPORT VLAANDEREN – BALOISE
181 ALLEGAERT Piet    (Bel)    
182 DE GENDT Aimé    (Bel)    
183 DECLERCQ Benjamin    (Bel)    
184 LIETAER Eliot    (Bel)    
185 SPRENGERS Thomas    (Bel)    
186 VAN GESTEL Dries    (Bel)    
187 VAN ROOY Kenneth    (Bel)    
188 VAN HECKE Preben    (Bel)    

VÉRANDA’S WILLEMS – CRELAN 
191 DEVOLDER Stijn    (Bel)    
192 CORDEEL Sander    (Bel)    
193 DE BONDT Dries    (Bel)    
194 BILLE Gaetan    (Bel)    
195 DUYN Huub    (Ned)    
196 PREMONT Christophe    (Bel)    
197 VAN ZUMMEREN Stef    (Bel)    
198 VERGAERDE Otto    (Bel)    

WANTY – GROUPE GOBERT 
201 VAN KEIRSBULCK Guillaume    (Bel)    
202 BACKAERT Frederik    (Bel)    
203 KREDER Wesley    (Ned)    
204 OFFREDO Yoann    (Fra)    
205 ANTONINI Simone    (Ita)    
206 VAN MELSEN Kevin    (Bel)    
207 VANSPEYBROUCK Pieter    (Bel)    
208 VEUCHELEN Frederik    (Bel)    

WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 
211 DE WINTER Ludwig    (Bel)    
212 ISTA Kevin    (Bel)    
213 KIRSCH Alex    (Lux)    
214 MASSON Christophe    (Fra)    
215 NAESEN Lawrence    (Bel)    
216 PARDINI Olivier    (Bel)    
217 ROBEET Ludovic    (Bel)    
218 STASSEN Julien    (Bel)    

DIRECT ENERGIE  
221 ANDERSON Ryan    (Can)    
222 CARDIS Romain    (Fra)    
223 CHAVANEL Sylvain    (Fra)    
224 COQUARD Bryan    (Fra)    
225 DUCHESNE Antoine    (Can)    
226 GENE Yohann    (Fra)    
227 PETIT Adrien    (Fra)    
228 PICHOT Alexandre    (Fra)    

GAZPROM – RUSVELO 


231 BRUTT Pavel    (Rus)    
232 LAGUTIN Sergey    (Rus)    
233 PORSEV Alexander    (Rus)    
234 SAVITSKY Ivan    (Rus)    
235 SHALUNOV Evgeny    (Rus)    
236 SOLOMENNIKOV Andrey    (Rus)    
237 TSATEVITCH Alexey    (Rus)    
238 TRUSOV Nikolai    (Rus)    

ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 
241 ASSELMAN Jesper    (Ned)    
242 DE VRIES Berden    (Ned)    
243 MOURIS Jens    (Ned)    
244 REINDERS Elmar    (Ned)    
245 VAN DER HOORN Taco    (Ned)    
246 VAN GINNEKEN Sjoerd    (Ned)    
247 VAN GOETHEM Brian    (Ned)    
248 VERMELTFOORT Coen    (Ned)   

 

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Теги к статье: E3 Харельбеке E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • ktilp-12
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Молодец, Алексей! Ждем продолжений. Удачи и больших побед.

  • VeloVelo
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Классная классика получилась. И Красивая победа. Рад за Ива. Заслужил!
    ФилЖилу Уважение за эту гонку!
    Лёша дотерпел, Мужчина! Удачи в сезоне Луценко!



    Штыбар и Терпстра еще своё возьмут.
    Сегодня квики как команда были Лучшими. 



    Дверки Браво! 

  • VeloVelo
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Слава, так два квика и работали. А Луцу и Дарбе нечем было крыть сегодня.
    Парни просто слились.

  • EL-Fenomeno
    Результаты Дварс дор Фландерен ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жаль что не ФилЖил, но репетиция перед Е3 и Фландрией удалась, хотя там будут совсем другие расклады

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кто как не Конта первым из генеральщиков начал (точнее хотел начать) "проверку паспортов", но удержался (точнее отложил сие дело на поСледующие этапы).

    Мне очень понравился тот Ж.Пантано. Хороший и надёжный грэгари для Альберто, пригодится ещё не раз, а в будущем даже может стать в ряды лучшихъ грэгари среди всезх таких которые и капитану здорово помогают, ну и для себя что-то да и зацепят на горном этапе.

    а Алекс на все дисквы ответил по спортивному - взял победу на этапе, на котором его чуть ли не фаворитом №1 и ставили.

    Цитата: velodoctor
    Фигня, скай надо запретить такие поезда привозить горные на гонки. Ни какой интриги.

    Вот вам и репетиция что будет (что ожидает нас) на ТдФ. Разве что Томас заболеет, а Пулс и Кири сойдут еще до больших гор.

  • Zhanzhak
    Алексей Луценко – бронзовый пр ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Молодец! Поздравляю, Алексей! А то Евгений да Евгений. Кто видел тот поймет. В целом гонка интересная была. Жаль только что параллельно две гонки

    шли, неудобно было переключать и переключаться. 

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    velodoctor-Фото

    Де Гент готовится к 5 этапу, не иначе.popcorm 

  • evgeny1330
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 3 (8)
    evgeny1330-Фото

    Сегодня на финише была классическая картина- "Бодался теленок с дубом". В роли дуба- Вальверде.

  • Danny
    Команда Movistar оштрафована в ... (13)
    Danny-Фото

    Это, типа, заградотряд)))

  • igorfoto71
    Роан Деннис, Тибо Пино, Петер ... (1)
    igorfoto71-Фото

    Надо было справа объезжать acute

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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