Е3 Харельбеке-2017. Маршрут

Классическая однодневная гонка Е3 Харельбеке (Record Bank E3 Harelbeke) пройдёт в этом году в 60-й раз. Она продолжает фламандскую неделю брусчатых классик, принимая старт от Дварс дор Фландерен-2017.

По традиции, Е3 Харельбеке, которая вошла в ряд престижных классик, называют «маленьким Туром Фландрии». Дистанция этой классики короче, чем на Туре Фландрии - 206 км, но проходит гонка по тем же дорогам и холмам фламандских Арденн, поэтому она служит также генеральной репетицией перед гонкой – Монументом велоспорта, Туром Фландрии. С 2012 года Е3 Харельбеке стала частью календаря гонок Мирового тура.

Рекордное число побед на этой гонке удерживает Том Боонен, являющийся пятикратным победителем Е3 Харельбеке. Победителем гонки в прошлом году стал Михал Квятковски (Sky), опередивший Петера Сагана. Но в этом году подобный финал не повторится, так как Михал Квятковски не приедет защищать свой титул. Под первым номером на старт выйдет действующий чемпион мира и Европы Петер Саган (Bora-hansgrohe), который станет одним из главных претендентов на победу.

Маршрут

Первый подъём начнётся через 29 км после старта, а всего гонщики должны пройти 15 «хеллингенов», из которых брусчаткой вымощены 6. Главные подъёмы, ставшие символами Тура Фландрии и фламандских брусчатых классик, Патерберг и Ауде Кваремонт находятся за 41,7 и 38,9 км до финиша. Последний трамплин для атаки – подъём Тигемберг за 20 км до финиша.

Подъемы

№. Название км +/км - Длина ср.гр. макс. гр. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Katteberg

La Houppe

Oude Kruisberg

Knokteberg

Hotondberg

Kortekeer

Taaienberg

Boigneberg

Eikenberg

Stationsberg

Kapelberg

Paterberg

Oude Kwaremont

Karnemelkbeekstraat

Tiegemberg 29.0/177.1

93.2/112.9

109.5/ 96.6

117.4/ 88.7

121.3/ 84.8

128.4/ 77.7

133.3/ 72.8

139.6/ 66.5

144.1/ 62.0

149.5/ 56.6

159.5/ 46.6

164.4/ 41.7

167.2/ 38.9

175.0/ 31.1

186.1/ 20.0 600 м

3440 м

800 м

1530 м

1200 м

1000 м

650 м

2180 м

1200 м

460 м

900 м

700 м

2200 м

1530 м

1000 м 6.7%

3.3%

4.8%

5.3%

4.0%

6.4%

9.5%

5.8%

5.5%

3.2%

4.0%

12.0%

4.2%

4.9%

6.5% 8.0%

10.0%

9% (брусчатка)

13.3%

8.0%

17.0%

18% (брусчатка)

15.0%

11% (брусчатка)

5.7% (брусчатка)

7.0%

20% (брусчатка)

11% (брусчатка)

7.3%

9.0%

Секторы брусчатки

№. Название км +/км - Длина 1

2

3

4

5 Beaucarnestraat

Holleweg

Paddestraat

Mariaborrestraat

Varentstraat 28.8/177.3

30.8/175.3

42.3/163.8

150.2/ 55.9

182.6/ 23.5 1200 м

1500 м

-

-

-

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Е3 Харельбеке





400 очков получает победитель Е3 Харельбеке в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

1-10 место: 400; 320; 260; 220; 180; 140; 120; 100; 80; 68

11-15 место: 56; 48; 40; 32; 28

16-20 место: по 24 очка

21-30 место: по 16 очков

31-50 место: по 8 очков

51-55 место: по 4 очка

56-60 место: по 2 очка

Предварительный стартовый состав на Е3 Харельбеке-2017:



BORA – HANSGROHE

1 SAGAN Peter (Svk)

2 BASKA Erik (Svk)

3 BODNAR Maciej (Pol)

4 BURGHARDT Marcus (Ger)

5 PFINGSTEN Christoph (Ger)

6 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)

7 SAGAN Juraj (Svk)

8 SARAMOTINS Aleksejs (Lat)



QUICK-STEP FLOORS

11 BOONEN Tom (Bel)

12 GILBERT Philippe (Bel)

13 BAUER Jack (NZl)

14 KEISSE Iljo (Bel)

15 LAMPAERT Yves (Bel)

16 STYBAR Zdenek (Cze)

17 TERPSTRA Niki (Ned)

18 TRENTIN Matteo (Ita)



LOTTO SOUDAL

21 BENOOT Tiesj (Bel)

22 FRISON Frederik (Bel)

23 HOFLAND Moreno (Ned)

24 MAES Nikolas (Bel)

25 WALLAYS Jelle (Bel)

26 DE BUYST Jasper (Bel)

27 MERTZ Rémy (Bel)

28 GALLOPIN Tony (Fra)



BMC RACING TEAM

31 VAN AVERMAET Greg (Bel)

32 DILLIER Silvan (Sui)

33 DRUCKER Jean Pierre (Lux)

34 ELMIGER Martin (Sui)

35 GERTS Floris (Ned)

36 SCHÄR Michael (Sui)

37 QUINZIATO Manuel (Ita)

38 OSS Daniel (Ita)



TEAM SKY

41 ROWE Luke (GBr)

42 STANNARD Ian (GBr)

43 MOSCON Gianni (Ita)

44 PUCCIO Salvatore (Ita)

45 DOULL Owain (GBr)

46 KNEES Christian (Ger)

47 VAN POPPEL Danny (Ned)

48 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)



AG2R LA MONDIALE

51 VANDENBERGH Stijn (Bel)

52 NAESEN Oliver (Bel)

53 DUVAL Julien (Fra)

54 GOUGEARD Alexis (Fra)

55 HOULE Hugo (Can)

56 DENZ Nico (Ger)

57 PETERS Nans (Fra)

58 BAGDONAS Gediminas (Ltu)



ASTANA PRO TEAM

61 DE VREESE Laurens (Bel)

62 BRESCHEL Matti (Den)

63 GATTO Oscar (Ita)

64 GRIVKO Andriy (Ukr)

65 GRUZDEV Dmitriy (Kaz)

66 LUTSENKO Alexey (Kaz)

67 TLEUBAYEV Ruslan (Kaz)

68 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)



BAHRAIN – MERIDA

71 FENG Chun Kai (Tpe)

72 BONIFAZIO Niccolo (Ita)

73 BOZIC Borut (Slo)

74 COLBRELLI Sonny (Ita)

75 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)

76 INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander (Esp)

77 PER David (Slo)

78 PIBERNIK Luka (Slo)



CANNONDALE DRAPAC

81 VANMARCKE Sep (Bel)

82 VAN ASBROECK Tom (Bel)

83 BEVIN Patrick (NZl)

84 LANGEVELD Sebastian (Ned)

85 SCULLY Thomas (NZl)

86 BETTIOL Alberto (Ita)

87 VAN BAARLE Dylan (Ned)

88 PHINNEY Taylor (USA)



FDJ

91 DEMARE Arnaud (Fra)

92 DELAGE Mickael (Fra)

93 GUARNIERI Jacopo (Ita)

94 HOELGAARD Daniel (Nor)

95 KONOVALOVAS Ignatas (Ltu)

96 LADAGNOUS Matthieu (Fra)

97 LE GAC Olivier (Fra)

98 SARREAU Marc (Fra)



MOVISTAR TEAM

101 ARCAS PEÑA Jorge (Esp)

102 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)

103 BICO MATOS Nuno Miguel Alves (Por)

104 CARAPAZ Richard (Ecu)

105 CARRETERO Hector (Esp)

106 ERVITI Imanol (Esp)

107 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney (Col)

108 SUTHERLAND Rory (Aus)



ORICA – SCOTT

111 KEUKELEIRE Jens (Bel)

112 BEWLEY Sam (NZl)

113 DURBRIDGE Luke (Aus)

114 HAYMAN Mathew (Aus)

115 HEPBURN Michael (Aus)

116 JUUL JENSEN Christopher (Den)

117 DOCKER Mitchell (Aus)

118 CORT NIELSEN Magnus (Den)



TEAM DIMENSION DATA

121 BOASSON HAGEN Edvald (Nor)

122 DOUGALL Nick (Aus)

123 EISEL Bernhard (Aut)

124 FARRAR Tyler (USA)

125 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA)

126 REGUIGUI Youcef (Alg)

127 THOMSON Jay Robert (RSA)

128 THWAITES Scott (GBr)



TEAM KATUSHA ALPECIN

131 KRISTOFF Alexander (Nor)

132 BYSTROM Sven Erik (Nor)

133 HALLER Marco (Aut)

134 HOLLENSTEIN Reto (Sui)

135 KUZNETSOV Vyacheslav (Rus)

136 MARTIN Tony (Ger)

137 MØRKØV Michael (Den)

138 POLITT Nils (Ger)



TEAM LOTTO NL – JUMBO

141 BOOM Lars (Ned)

142 CASTELIJNS Twan (Ned)

143 LEEZER Tom (Ned)

144 ROOSEN Timo (Ned)

145 TANKINK Bram (Ned)

146 VAN EMDEN Jos (Ned)

147 WAGNER Robert (Ger)

148 WYNANTS Maarten (Bel)



TEAM SUNWEB

151 ANDERSEN Søren Kragh (Den)

152 CURVERS Roy (Ned)

153 DE BACKER Bert (Bel)

154 SINKELDAM Ramon (Ned)

155 STAMSNIJDER Tom (Ned)

156 TEUNISSEN Mike (Ned)

157 TIMMER Albert (Ned)

158 WAEYTENS Zico (Bel)



TREK – SEGAFREDO

161 STUYVEN Jasper (Bel)

162 THEUNS Edward (Bel)

163 DEGENKOLB John (Ger)

164 DE KORT Koen (Ned)

165 FELLINE Fabio (Ita)

166 PEDERSEN Mads (Den)

167 RAST Grégory (Sui)

168 BEPPU Fumiyuki (Jpn)



UAE TEAM EMIRATES

171 CONSONNI Simone (Ita)

172 GUARDINI Andrea (Ita)

173 KUMP Marko (Slo)

174 LAENGEN Vegard Stake (Nor)

175 MARCATO Marco (Ita)

176 MODOLO Sacha (Ita)

177 TROIA Oliviero (Ita)

178 ZURLO Federico (Ita)



SPORT VLAANDEREN – BALOISE

181 ALLEGAERT Piet (Bel)

182 DE GENDT Aimé (Bel)

183 DECLERCQ Benjamin (Bel)

184 LIETAER Eliot (Bel)

185 SPRENGERS Thomas (Bel)

186 VAN GESTEL Dries (Bel)

187 VAN ROOY Kenneth (Bel)

188 VAN HECKE Preben (Bel)



VÉRANDA’S WILLEMS – CRELAN

191 DEVOLDER Stijn (Bel)

192 CORDEEL Sander (Bel)

193 DE BONDT Dries (Bel)

194 BILLE Gaetan (Bel)

195 DUYN Huub (Ned)

196 PREMONT Christophe (Bel)

197 VAN ZUMMEREN Stef (Bel)

198 VERGAERDE Otto (Bel)



WANTY – GROUPE GOBERT

201 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)

202 BACKAERT Frederik (Bel)

203 KREDER Wesley (Ned)

204 OFFREDO Yoann (Fra)

205 ANTONINI Simone (Ita)

206 VAN MELSEN Kevin (Bel)

207 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)

208 VEUCHELEN Frederik (Bel)



WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT

211 DE WINTER Ludwig (Bel)

212 ISTA Kevin (Bel)

213 KIRSCH Alex (Lux)

214 MASSON Christophe (Fra)

215 NAESEN Lawrence (Bel)

216 PARDINI Olivier (Bel)

217 ROBEET Ludovic (Bel)

218 STASSEN Julien (Bel)



DIRECT ENERGIE

221 ANDERSON Ryan (Can)

222 CARDIS Romain (Fra)

223 CHAVANEL Sylvain (Fra)

224 COQUARD Bryan (Fra)

225 DUCHESNE Antoine (Can)

226 GENE Yohann (Fra)

227 PETIT Adrien (Fra)

228 PICHOT Alexandre (Fra)



GAZPROM – RUSVELO



231 BRUTT Pavel (Rus)

232 LAGUTIN Sergey (Rus)

233 PORSEV Alexander (Rus)

234 SAVITSKY Ivan (Rus)

235 SHALUNOV Evgeny (Rus)

236 SOLOMENNIKOV Andrey (Rus)

237 TSATEVITCH Alexey (Rus)

238 TRUSOV Nikolai (Rus)



ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ

241 ASSELMAN Jesper (Ned)

242 DE VRIES Berden (Ned)

243 MOURIS Jens (Ned)

244 REINDERS Elmar (Ned)

245 VAN DER HOORN Taco (Ned)

246 VAN GINNEKEN Sjoerd (Ned)

247 VAN GOETHEM Brian (Ned)

248 VERMELTFOORT Coen (Ned)