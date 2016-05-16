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Тур Катара-2017 и Женский Тур Катара-2017 отменены

  Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил о том, что в 2017 году Тур Катара (Tour of Qatar) и Женский Тур Катара (Ladies Tour of Qatar) не состоятся. Планировалось, что Тур Катара в 2017 году будет входить в календарь Мирового Тура. Победителем Тура Катара-2016 стал британский спринтер Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) из команды Dimension Data. Причиной отмены являются трудности организаторов по привлечению спонсоров.

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Теги к статье: Тур Катара Tour of Qatar Мировой Тур UCI Женский Мировой тур Женский Тур Катара

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  1. Имя: Антон Рыбаков

    Антон Рыбаков

    Сегодня, 14:53 | Регистрация: 16.05.2016

    *Восток, дело тонкое*))))locny

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Комментарии

  • Student
    Грег Ван Авермат: " Тур Фланд ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: ezhachok
    Желающих много:)
    Вообще после ухода Спартака все говорят что ГВА и Саган должны между собой поделить все значимые классики, но это если смотреть по прошлому сезону...а каждый новый год, зачастую, с чистого листа.
    Та ну да, а Деле забыли! В прошлом году Деле на голову сильнее Сагана был, в этом травма, или Крисотоффа списали!?
  • Student
    Эусебио Унсуэ: «Программа Наир ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: MSG
    Как по-моему, участие Кинтаны в Джиро наоборот убьет интригу в борьбе за 1 место
    Согласен, на бумаге безусловный фаворит!
  • Антон Рыбаков
    Тур Катара-2017 и Женский Тур ... (1)
    Антон Рыбаков-Фото

    *Восток, дело тонкое*))))locny

  • MSG
    Эусебио Унсуэ: «Программа Наир ... (5)
    MSG-Фото
    Как по-моему, участие Кинтаны в Джиро наоборот убьет интригу в борьбе за 1 место
  • Адриен
    Эусебио Унсуэ: «Программа Наир ... (5)
    Адриен-Фото

    Конечно, участие Кинтаны в Джиро увеличивает интригу , но и без него звезд хватает . А вот ТДФ его отсутствие или НОМИНАЛЬНОЕ участие - после Джиро - действительно сделает пресным .

  • Bjoern
    Эусебио Унсуэ: «Программа Наир ... (5)
    Bjoern-Фото
    Скорее испанской команде плевать на итальянскую гонку и будет прошлогодний сценарий
  • motte
    Сеп Ванмарке: "Верю, что одер ... (3)
    motte-Фото
    Истинно согласен...Сеп упорный, но не светит ему пока та звездочка, без которой никуда, в отличии от его земляка ГВА...и дай то бог чтобы госпожа Удача улыбнулась ему в этом сезоне конкретно, а не быть где то рядом и около.
  • motte
    Эусебио Унсуэ: «Программа Наир ... (5)
    motte-Фото

    Оооо...это уже ближе к реальности....хотя, сдается мне, что все-же Кинтана покатит Джиро с упором на Вуэльту, могу ошибаться, но без Кинтаны Джиро, конечно, сильно потускнеет.

  • Rokka
    Сеп Ванмарке: "Верю, что одер ... (3)
    Rokka-Фото

    Сеп он как Саган в прошлом году - всегда где то у подиума, но не на нём))
    В этом году я запомнил их постоянные разборки с Спартаком и Петером. Конечно Сеп пока не дотягивает до их уровня, но надеюсь и его время когда нибудь придет. Упорный ведь бельгиец))

  • Cyrill
    Сеп Ванмарке: "Верю, что одер ... (3)
    Cyrill-Фото

    Со всем уважением к Сепу - ну сравнивать себя с Авермартом biggrin Как бы комплекция весьма разная...

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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