Тур Катара-2017 и Женский Тур Катара-2017 отменены

Цитата: ezhachok

Желающих много:)

Вообще после ухода Спартака все говорят что ГВА и Саган должны между собой поделить все значимые классики, но это если смотреть по прошлому сезону...а каждый новый год, зачастую, с чистого листа.



Та ну да, а Деле забыли! В прошлом году Деле на голову сильнее Сагана был, в этом травма, или Крисотоффа списали!?