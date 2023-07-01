Джулио Чикконе: "Мои цели на Тур де Франс-2023 - победа на этапе и гороховая майка"

Джулио Чикконе о 5-м этапе Тур де Франс-2023

28-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), прежде всего, ставил целью борьбу за победу на первом горном, 5-м этапе Тур де Франс-2023. Он отобрался в многочисленный отрыв дня, но не смог закрыть просвет до победителя этапа, атаковавшего за 20 км до финиша Джея Хиндли (Bora-hansgrohe).

Чикконе финишировал вторым, став также 2-м и в классификации лучшего горного гонщика и поднялся на 3-е место в общем зачёте. Джулио Чикконе нацелен бороться за гороховую майку, и подчёркивает, что цель занять высокое место в генеральной классификации перед ним не стоит.

Photo (c) Lidl-Trek Team

Джулио Чикконе: «Мы знали, что сегодня подходящий день для отрыва, взрывной этап. Но я не ожидал, что уедет такая сильная группа. Когда финишируешь вторым на этапе Тур де Франс, нормально немного сожалеть. На финише я просто жестом выразил раздражение, и ничего больше.

На последнем подъёме у меня возникло недопонимание с командной техничкой возникло. Я неправильно оценил разрыв до Хиндли, хотел продолжать тянуть. А мои спортивные директора были правы, когда говорили мне не тратить силы, потому что видели, сколько составляет настоящий просвет. Но день всё равно получился хорошим.

Прошёл тест в горах, чувствую, что пока не вышел на 100% своих возможностей. Нога идёт, но могла бы идти лучше. Когда остыл, понял, что сегодняшний результат - лучшее, чего мог добиться.

Такие этапы как сегодня всегда энергозатратны. Генеральщики тоже недооценили ситуацию. Теперь я третий в общем зачёте, но мои цели не изменились, как и цели команды. Маттиас Скельмосе - наш лидер в общем зачёте, он получит полную поддержку в этой миссии.

Хочу всё разъяснить - я здесь охочусь за этапами, как попробовал сегодня, а также нацелен на гороховую майку. Ради первой цели, конечно, продолжу атаковать. За гороховую майку идёт серьёзная борьба, как показал сегодня Галль. Поэтому давайте фокусироваться на следующих этапах».