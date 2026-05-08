Олав Коой одержал первую победу в составе Decathlon CMA CGM после 221 дня без гонок

Олав Коой: «Возвращение в гонки – уже победа»

Олав Коой впервые за 221 день прикрепил стартовый номер и одержал победу в сезоне. Дебют 24-летнего нидерландского спринтера в составе Decathlon CMA CGM, куда он перешёл из Visma Lease a Bike, был отложен из-за болезни. И первой в сезоне гонкой Олава Кооя стала Boucles de la Mayenne-2026, французская гонка категории 2. Pro.

Заняв 54-е место в прологе в Лавале, Коой оправдал ожидания на 1-м этапе, выиграв спринт в Шато-Гонтье-сюр-Майенн, опередив Алессио Маганьотти (Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies) и Антони Тюржиса (TotalEnergies).

Победа также вселяет в Кооя надежду на то, что он сможет выступить по плану на Тур де Франс-2026.

Олав Коой: «Этап был быстрым. Мы все знали, что последний поворот очень важен. У нашей команды был продуманный план, и, когда я увидел финишную черту, я просто подумал, что мне нужно спринтовать. Честно говоря, сегодня особенно не думал о победе. Конечно, в прошлые годы я всегда выкладывался по полной ради победы, но сегодня просто хотел наслаждаться возвращением в пелотон после такого долгого перерыва. Получать удовольствие от того, что я люблю больше всего, — это уже само по себе победа».

В интервью Wielerflits Олав Коой добавил: «Иногда нужно просто верить. Я должен поблагодарить свою команду. Мои товарищи по команде верили, что я смогу добиться здесь хорошего результата. Они отлично поработали. Для меня замечательно — вернуться так после всех этих месяцев»