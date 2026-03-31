Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2026. Маршрут и участники

Впервые проведённая в 1945 году, однодневная велогонка «Дварс дор Фландерен» (Через Фландрию) “Через Фландрию” 1 апреля пройдёт в 80-й раз. Сейчас она - четвертая из пяти классических велогонок Мирового тура, проходящих во Фландрии, которые составляют финальный блок брусчатых классик в этом регионе. Для многих гонщиков «Дварс доор Фландерен», включающая множество знаменитых фламандских подъёмов, является подготовкой к Монументу – Туру Фландрии, который пройдёт 5 апреля. Старт  12:09 (CET) – финиш 16:05 (CET).

 

Маршрут «Дварс доор Фландерен»-2026

 

От Руселаре (Roeselare) до Варегема (Waregem) участники преодолеют 184,6 км и 12 подъёмов. После старта в Руселаре маршрут петляет через город финиша Варегем к первому подъёму Хеллестрат( 1,3 км с 3,7%), но первые 50 км практически полностью равнинные, что благоприятствует формированию отрыва дня и позволяет командам фаворитов контролировать ситуацию без лишних затрат.

 

На следующих 84 километрах гонщиков ждут восемь подъёмов и два брусчатых участка. Главная часть гонки начинается с подъёма Волкегемберг  (1,1 км, 4,0%) и брусчатки Холлевег, затем следуют два круга, включающие Берг Тен Хауте (1 км, 5,8%), Ноктеберг-Трие (1,1 км, 7,7%), Хотонд (1,2 км с 3,4%) и брусчатку Мариаборрестраат. В конце первого круга они также преодолевают небольшой подъем на Ондербоссенстраат – 1,1 км с 4,9%.

 

Перед вторым проездом через Ауденарде гонщиков ждет Эйкенберг (1,2 км, 5,0%)., после чего они направляются обратно в Варегем.

 

Через Нокереберг (0,4 км, 2,8%), до которого остается 21,8 км, пелотон въезжает на финальный круг. Он включает два брусчатых отрезка по 800 метров на Херлегемстраат и второе прохождение Нокереберга. На этот раз участники поднимутся на этот подъём с противоположной стороны -    750 метров со средним градиентом 5,7%.

 

От его вершины до финиша останется 9,2 километра, включая прохождение брусчатки Херлегемстраат.

 

В целом профиль гонки не включает в себя очень длинных или чрезвычайно крутых подъёмов, но маршрут отличается высокой плотностью подъёмов, требующих коротких повторяющихся усилий. Шанс на победу будет у тех, кто способен поддерживать мощность после многократных ускорений.

 

Участники и претенденты «Дварс доор Фландерен»-2026

 

Ни победителя прошлого года Нельсона Паулесса, ни победителя 2024 года Маттео Йоргенсона в гонке не будет, как и двукратного победителя «Дварс доор Фландерен» Матье ван дер Пула.

 

С особым настроем на борьбу выйдет на старт Visma Lease a Bike, которая в прошлом году упустила победу, несмотря на то, что три гонщика команды – Ваут ван Арт, Маттео Йоргенсон и Тиш Беноот уехали в отрыв, атаковав за 71 км до финиша, проехали отрыв дня, но проиграли гонщику отрыва дня Нельсону Паулессу, который сумел удержаться за трио из Visma Lease a Bike. Тогда ответственность за поражение команды взял на себя Ваут ван Арт, занявший 2-е место.

 

Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) ни разу не побеждал на Дварс доор Фландерен, а вот его товарищ по команде Кристоф Лапорт выигрывал гонку в 2023. Их можно назвать главными претендентами на победу.

 

Конкуренцию им составит недавний победитель Гент-Вевельгем – В полях Фландрии-2026 Яспер Филипсен (Alpecin-Premier Tech), Мадс Педерсен и Джонатан Милан (Lidl-Trek), Флориан Вермеерс и Бенуа Коснефруа (UAE Team Emirates XRG), Тобиас Лунд Андерсен (Decathlon CMA CGM), Арно Де Ли (Lotto Intermarché), Поль Манье (Soudal Quick Step), Тим ван Дейк и Лауренс Пити (Red Bull Bora-hansgrohe),  Биньям Гирмай (NSN Cycling) и другие.

 

Среди участников также призёр Дварс доор Фландерен 2024 года Йонас Абрахамсен (Uno-X Mobility), призёр 2019 года Антони Тюржи (TotalEnergies).

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

