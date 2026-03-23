Visma Lease a Bike на E3 Saxo Classic: второе место Хагенеса и дисквалификация Зингле

22-летний Пер Странд Хагенес принёс команде Visma Lease a Bike подиум на E3 Saxo Classic-2026

 

 

 

Классика E3 Saxo Classic-2026 принесла команде Visma Lease a Bike и второе место на подиуме, и дисквалификацию гонщика. Сначала 27-летний французский гонщик Аксел Зингле (Axel Zingle) не смог завершить гонку, так как его дисквалифицировали за то, что он долго держался за техничку команды. А в финале 22-летний норвежский гонщик Пер Странд Хагенес (Per Strand Hagenes) принёс команде вторую ступень подиума.

 

Команда Visma Lease a Bike не стала оспаривать дисквалификацию Зингле и признала, что было нарушение правил. Аксель Зингле остановился из-за технической неисправности, а затем его целью было минимизировать потери.  Однако вместо того, чтобы пытаться сократить отставание за счет своей скорости, Зингле долго держался за техничку, даже не пытаясь это замаскировать. Инцидент зафиксировали и в телетрансляции, и с обочины дороги – зрители успели заснять, как техничка взяла на буксир Акселя Зингле. Видео, заснятое зрителем с дороги, мгновенно стало вирусным. Жюри оперативно отреагировало и сняло гонщика.

 

Ситуация приобрела еще большую огласку, когда выяснилось, что за рулем технички находился руководитель команды Ричард Плюгге, о чем сообщил Sporza. Как лицензированный спортивный директор, Плюгге имеет право управлять автомобилем во время гонок, но теперь ему может грозить дисциплинарное взыскание, вплоть до желтой карточки.

 

После гонки спортивный директор Мартен Винантс в интервью Sporza признал серьезность произошедшего:

 

 «Примерно за 10 км до финиша мы получили сообщение, что Зингле снят с гонки. Сначала мы не поняли, что случилось, но позже узнали, что появились кадры, на которых он держится за машину. Мы сожалеем об этом инциденте. Это не идет на пользу имиджу велоспорта. Все произошло в фоновом режиме после прокола и не повлияло на итоговый результат, но такого не должно было быть».

 

В это время 22-летний Хагенес, который, возможно, не был тем гонщиком, на которого изначально рассчитывала  Visma Lease a Bike,  оказался в группе, которая на последних километрах сокращала отставание от Матье ван дер Пула. Момент нерешительности и переглядываний лишил преследователей победы, но Пер Странд Хагенес всё же финишировал вторым, опередив Флориана Вермеерса (UAE Team Emiarates XRG).

 

Пер Странд Хагенес: «Конечно, было бы здорово побороться за победу, но второе место — это определённо отличный результат. Ситуация была сложной – догонять Ван дер Пула. Я впечаталён уже тем, что нам почти удалось закрыть просвет. Можно было иначе провести последние километры. Выжидая, я рисковал, в итоге риск не оправдался.

 

Вермеерс хотел, чтобы кто‑то сделал ещё одно усилие, а сам этого делать не стал. Я тоже не захотел. Такова гонка.

 

Не каждый день ты оказываешься в шаге от победы на крупной классике, но подобные тактические ситуации — часть велоспорта. Я могу с гордостью оглянуться на своё выступление. Как команда мы тоже провели очень сильную гонку. У нас было несколько гонщиков, с которыми мы могли тактически маневрировать. Я очень рад, что смог принести команде место на подиуме на одной из крупнейших гонок весны».

 

Артур Ван Донген (Arthur Van Dongen), спортивный директор Visma Lease a Bike, в интервью Cyclingnews сказал:

 

«На мой взгляд, Пер не совершал ошибок, потому что, как я уже сказал, взаимодействие было очень хорошим, именно поэтому они почти догнали Ван дер Пула.

 

Мы были близко, так что победа была возможна, но на последнем километре Вермеерс провёл длинную смену, которую подхватил Пер, что тоже было хорошо. Но потом Абрахамсен решил больше не тянуть, и всё закончилось. Девульф долго ехал в отрыве дня, так что нормально,  что он не работал, но именно Абрахамсен решил не проводить смену. Он вправе так поступить, у каждого своя тактика, но, по нашему мнению, Пер не ошибался.

 

Но мы были очень близки. Победа была возможна, и второе место — всё равно очень хороший результат для такого молодого гонщика, как Пер Странн Хагенес. Ещё в андерах он показывал, что был одним из лучших в своём возрасте. Так что его выступление не стало для нас сюрпризом. Он был силён в таких гонках. Это хороший знак для него на будущее, и на ближайшие гонки. Он не поедет в воскресенье, но будет в среду на Dwars door Vlaanderen, а также на Туре Фландрии. И Париж — Рубэ ему отлично подходит».

 

E3 Saxo Classic-2026. Результаты

В тему:

Комментарии

  • M-07
    Вот за такие рискованные атаки мне и нравится ван Дер Пул, такие гонки интересно смотреть, когда борьба тактик, а не кто-то тупо уехал, потому что намного сильнее остальные, и его не догнать.

    А преследователи, конечно, лопухнулись, как это часто бывает, почти догнали, но в решающий момент усроили переглядки и всё.

  • M-07
    И там вспоминаем, как ван дер Пул как раз наплевал, что может кого-то привезти и выдал фантастический последний километр, благодаря чему выиграл. Он вообще до этого в соло несколько километров тащил. А тут совсем чуть оставалось его добрать, и началось, никто не захотел сделать последний шаг, чтобы добрать, и Матьё тут же уехал далеко
  • M-07
    Очередная скучная гонка, с этими двумя киборгами, которые вот уж сколько лет выносят остальных без шансов, смотреть гонки нет никакого желания, всё равно ничего интересного и никакой интриги. Сплошной коллапс.

    Армстронг ездил только одну гонку в год, а эти весь сезон выносят, особенно словенец, и всё типа чисто.

  • Джамайка
    ждем комментариев Хорнера "все идиоты"...особенно Матье. Де Кавуер мягче, но примерно то же говорит - лишние совсем не нужные усилия, трата сил.

    ВДП двинул за 60 км, имея Планкарта, ДельГроссо, в одиночку догонял отрыв, хотя мог взвть в попутчики того же Вермерса, одинаковые цели. 

    нужно будет еще раз пересмотреть финальный километр. 5 метров оставалюось, 1 секунда, пока Вермеерс требовал включиться - и ВДП уже укатил.

    но Тур Фландрии уже проиграл, за неделю не восстановится, соперники-то отдыхают. 

    эх. ничему не учится. 



    ну хоть что-то новое и неожиданое на СаксоКлассик. а том мог быть скучный одиночный финиш

  • MVDP
    Руководитель команды Visma Артур ван Донген: «Выступление Ван дер Пула снова исключительное. После Карнемелкбекстраат (30 километров до финиша) начинается серия длинных, прямых, широких дорог, где ветер дует беспрепятственно. И сегодня он определенно был не на его стороне. Тогда особенно сложно удержаться впереди в одиночку. Конечно, некоторые гонщики еще смогут приблизиться, но Ван дер Пул остается фаворитом на все предстоящие гонки».
    И Оливер Насен с этим согласен. Его команда Decathlon AG2R La Mondiale, несмотря на отсутствие Тиеша Бенота и Олава Кооя, произвела сильное впечатление на всех участниках на фламандских дорогах. «Встречный ветер сегодня чрезвычайно затруднял задачу атакующим. Я говорил об этом перед стартом. Весь день у нас было ощущение, что мы все еще можем бороться за победу в спринте. Хотя Матье сегодня снова отличился. Проехать так долго в одиночку против встречного ветра невероятно впечатляет. Думаю, нам следует сосредоточиться прежде всего на том, что он победил, несмотря ни на что, а не на том, что его чуть не догнали».
  • medmax
    Матвей отскочил конечно из-за тупости (трусости) этих ребят. Поэтому он часто первый, а эти вечно вторые и дальше. Хватит ли ему недели после того, как себя ушатал? Посмотрим. Возможно Фландрию пройдет, как подготовку к ПР.
  • RVL
    За 2 км до финиша де Вульф начал колесничать...пропустил пару смен, а на финиш один из первых полез..
    Может этих двух смен и не хватило.
    Но Матье молоток...боролся и поборол 

  • Гонщик
    Цитата: Стриж
    Йонас - молодец - боец!Тут то по серьезней были соперники чем на ПН. Теперь без падений до Джиро , Ну а по остальным- Эвенпул как всегда , Липовец у них намбер 1 на генерал. На а Альмейда - это шляпа , зря арабы его поставили на Джиро - у него будет психологическая травма тогда , мимо подиума так то.Мекса нужно было ставить , но его Тадеюшка забрал под себя. Короче до Джиро и на ней без травм и всё будет.
    Серьёзные соперники ? Липовец что-ли ? Посмешили . Прогрессируют разве что Торо и Аюсо , но их нет на этой гонке .



    Цитата: Геродот
    Неплохой комментатор на Еврике. Весьма достойно.
    На окко норм и без дурацкой рекламы .

  • Джамайка
    он постоянно так делает. во всяком случае на Саксо
  • error
    Всетаки весна время классик... там главная заруба... недельки в аут тренировочный опустили...что жаль

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

