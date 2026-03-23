Visma Lease a Bike на E3 Saxo Classic: второе место Хагенеса и дисквалификация Зингле

22-летний Пер Странд Хагенес принёс команде Visma Lease a Bike подиум на E3 Saxo Classic-2026

Классика E3 Saxo Classic-2026 принесла команде Visma Lease a Bike и второе место на подиуме, и дисквалификацию гонщика. Сначала 27-летний французский гонщик Аксел Зингле (Axel Zingle) не смог завершить гонку, так как его дисквалифицировали за то, что он долго держался за техничку команды. А в финале 22-летний норвежский гонщик Пер Странд Хагенес (Per Strand Hagenes) принёс команде вторую ступень подиума.

Команда Visma Lease a Bike не стала оспаривать дисквалификацию Зингле и признала, что было нарушение правил. Аксель Зингле остановился из-за технической неисправности, а затем его целью было минимизировать потери. Однако вместо того, чтобы пытаться сократить отставание за счет своей скорости, Зингле долго держался за техничку, даже не пытаясь это замаскировать. Инцидент зафиксировали и в телетрансляции, и с обочины дороги – зрители успели заснять, как техничка взяла на буксир Акселя Зингле. Видео, заснятое зрителем с дороги, мгновенно стало вирусным. Жюри оперативно отреагировало и сняло гонщика.

Ситуация приобрела еще большую огласку, когда выяснилось, что за рулем технички находился руководитель команды Ричард Плюгге, о чем сообщил Sporza. Как лицензированный спортивный директор, Плюгге имеет право управлять автомобилем во время гонок, но теперь ему может грозить дисциплинарное взыскание, вплоть до желтой карточки.

После гонки спортивный директор Мартен Винантс в интервью Sporza признал серьезность произошедшего:

«Примерно за 10 км до финиша мы получили сообщение, что Зингле снят с гонки. Сначала мы не поняли, что случилось, но позже узнали, что появились кадры, на которых он держится за машину. Мы сожалеем об этом инциденте. Это не идет на пользу имиджу велоспорта. Все произошло в фоновом режиме после прокола и не повлияло на итоговый результат, но такого не должно было быть».

В это время 22-летний Хагенес, который, возможно, не был тем гонщиком, на которого изначально рассчитывала Visma Lease a Bike, оказался в группе, которая на последних километрах сокращала отставание от Матье ван дер Пула. Момент нерешительности и переглядываний лишил преследователей победы, но Пер Странд Хагенес всё же финишировал вторым, опередив Флориана Вермеерса (UAE Team Emiarates XRG).

Пер Странд Хагенес: «Конечно, было бы здорово побороться за победу, но второе место — это определённо отличный результат. Ситуация была сложной – догонять Ван дер Пула. Я впечаталён уже тем, что нам почти удалось закрыть просвет. Можно было иначе провести последние километры. Выжидая, я рисковал, в итоге риск не оправдался.

Вермеерс хотел, чтобы кто‑то сделал ещё одно усилие, а сам этого делать не стал. Я тоже не захотел. Такова гонка.

Не каждый день ты оказываешься в шаге от победы на крупной классике, но подобные тактические ситуации — часть велоспорта. Я могу с гордостью оглянуться на своё выступление. Как команда мы тоже провели очень сильную гонку. У нас было несколько гонщиков, с которыми мы могли тактически маневрировать. Я очень рад, что смог принести команде место на подиуме на одной из крупнейших гонок весны».

Артур Ван Донген (Arthur Van Dongen), спортивный директор Visma Lease a Bike, в интервью Cyclingnews сказал:

«На мой взгляд, Пер не совершал ошибок, потому что, как я уже сказал, взаимодействие было очень хорошим, именно поэтому они почти догнали Ван дер Пула.

Мы были близко, так что победа была возможна, но на последнем километре Вермеерс провёл длинную смену, которую подхватил Пер, что тоже было хорошо. Но потом Абрахамсен решил больше не тянуть, и всё закончилось. Девульф долго ехал в отрыве дня, так что нормально, что он не работал, но именно Абрахамсен решил не проводить смену. Он вправе так поступить, у каждого своя тактика, но, по нашему мнению, Пер не ошибался.

Но мы были очень близки. Победа была возможна, и второе место — всё равно очень хороший результат для такого молодого гонщика, как Пер Странн Хагенес. Ещё в андерах он показывал, что был одним из лучших в своём возрасте. Так что его выступление не стало для нас сюрпризом. Он был силён в таких гонках. Это хороший знак для него на будущее, и на ближайшие гонки. Он не поедет в воскресенье, но будет в среду на Dwars door Vlaanderen, а также на Туре Фландрии. И Париж — Рубэ ему отлично подходит».