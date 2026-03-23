Дилан Груневеген — победитель Тура Брюгге-2026

Три победы за неделю – Дилан Груневеген сделал хет-трик на бельгийских классиках

32-летний нидерландский велогонщик команды Unibet Rose Rockets Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) сделал хет-трик на бельгийских брусчатых спринтерских классиках, выиграв гонку Мирового тура Тур Брюгге-2026 (Ronde Van Brugge - Tour of Bruges) после побед на Bredene Koksijde Classic 20 марта и на Grote prijs Jean-Pierre Monseré 22 марта. Это четвёртая победа Груневегена в цветах команды Unibet Rose Rockets, первую он одержал на первой гонке своего сезона Clàssica Comunitat Valenciana - Gran Premi València 25 января.

На Туре Брюгге-2026, который ранее назывался «Классика Брюгге — Де-Панне», маршрут которого превратился в большой круг с дистанцией 202,9 км, в финальном спринте Дилан Груневеген обошёл Яспера Филипсена (Alpecin-Premier Tech) и Макса Кантера (XDS Astana).

Сильный ветер и высокая скорость порвали пелотон за 80 км до финиша. Когда начали образовываться эшелоны, завал в середине лидирующей группы уложил на асфальт Жасона Тессона (TotalEnergies), Марейна ван ден Берга (EF Education-EasyPost) и Абрама Стокмана (Unibet Rose Rockets), еще больше сократив ее состав. Однако Дилан Груневеген не потерял позиции и остался в первой группе из 14 человек.

Когда в эту группу переложились отставшие гонщики и она выросла вдвое, у Дилана Груневегена произошёл прокол, и какое-то время он ехал на полностью спущенном колесе, пока группа не начала очередной круг после пересечения линии финиша за 59 км до финала. За 50 км до финиша ветер поменялся и в пелотон влилась ещё ещё одна группа отставших.

За 30 км до финиша на технически сложном отрезке брусчатки из-за протестующего эко-активиста случился завал, в который попал в том числе один из претендентов на победу Себастьян Молано (UAE Team Emirates XRG). Инцидент нарушил ход гонки в критический момент.

Как сообщает Het Nieuwsblad, ссылаясь на слова организаторов, ситуация могла быть ещё серьёзнее, так как активист намеревался приклеить себя к брусчатке перед пелотоном, но его успели убрать с дороги до того, как он это сделал. Однако к тому моменту ущерб уже был нанесён.

Организаторы гонки отреагировали решительно и подтвердили, что подадут официальную жалобу.

Организатор гонки Кристоф Импенс (Christophe Impens) сказал Het Nieuwsblad: «Выходя на дорогу перед приближающимся пелотоном, он подверг серьёзной опасности гонщиков. Повезло, что последствия завала оказались умеренными, что не отменяет безрассудного характера этой акции, которой не место в велоспорте».

Но гонка продолжалась, давление со стороны команд Decathlon, Tudor, Unibet и Bahrain Victorious на участке с боковым ветром за 9 км до финиша снова разорвало группу, при этом Яспер Филипсен ненадолго оказался в отрыве и остался без поддержки товарищей.

За 7 км Давиде Баллерини (XDS Astana) атаковал и создал солидный просвет, но Lidl-Trek и Флориан Вермеерс (UAE Team Emirates-XRG) организовали успешное преследование, создав отрыв из десяти гонщиков. Перед финишем все снова объединились. Макс Валшайд (Lidl-Trek) попробовал застать врасплох группу, атаковав за 2,5 км до финиша, но через километр его догнали. Яспер Филипсен вышел вперёд в спринте, но Дилан Груневеген спринтовал с его колеса и обошёл на финишной черте.

Дилан Груневеген: «Пока что это очень удачная неделя в Бельгии. В нашей команде очень удачно сочетаются молодые и опытные. Молодые очень быстрые, все вдохновляют друг друга, чтобы выдавать свой максимум и создают особенную атмосферу.

Погода сегодня была типично бельгийской. Гонка получилась очень тяжелой не только из-за ветра, но и из-за дождя, поэтому финиш выдался сложным. Нам удалось сохранить спокойствие и отлично сработать в концовке. Элмар Рейндерс вывел меня на хорошую позицию, затем Филипсен рано начал спринт, и мне оставалось только сесть за ним, а потом обойти его».