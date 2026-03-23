Дилан Груневеген — победитель Тура Брюгге-2026

Три победы за неделю – Дилан Груневеген сделал хет-трик на бельгийских классиках

 

 

32-летний нидерландский велогонщик команды Unibet Rose Rockets Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) сделал хет-трик на бельгийских брусчатых спринтерских классиках, выиграв гонку Мирового тура Тур Брюгге-2026 (Ronde Van Brugge - Tour of Bruges) после побед на Bredene Koksijde Classic 20 марта и на Grote prijs Jean-Pierre Monseré 22 марта. Это четвёртая победа Груневегена в цветах команды Unibet Rose Rockets, первую он одержал на первой гонке своего сезона Clàssica Comunitat Valenciana - Gran Premi València 25 января.

 

 

Дилан Груневеген — победитель Тура Брюгге-2026

Дилан Груневеген — победитель Тура Брюгге-2026

 

 

На Туре Брюгге-2026, который ранее назывался «Классика Брюгге — Де-Панне», маршрут которого превратился в большой круг с дистанцией 202,9 км, в финальном спринте Дилан Груневеген обошёл Яспера Филипсена (Alpecin-Premier Tech) и Макса Кантера (XDS Astana).

 

Сильный ветер и высокая скорость порвали пелотон за 80 км до финиша. Когда начали образовываться эшелоны, завал в середине лидирующей группы уложил на асфальт Жасона Тессона (TotalEnergies), Марейна ван ден Берга (EF Education-EasyPost) и Абрама Стокмана (Unibet Rose Rockets), еще больше сократив ее состав. Однако Дилан Груневеген не потерял позиции и остался в первой группе из 14 человек.

 

Когда в эту группу переложились отставшие гонщики и она выросла вдвое, у Дилана Груневегена произошёл прокол, и какое-то время он ехал на полностью спущенном колесе, пока группа не начала очередной круг после пересечения линии финиша за 59 км до финала. За 50 км до финиша ветер поменялся и в пелотон влилась ещё ещё одна группа отставших.  

 

За 30 км до финиша на технически сложном отрезке брусчатки из-за протестующего эко-активиста случился завал, в который попал в том числе один из претендентов на победу Себастьян Молано (UAE Team Emirates XRG). Инцидент нарушил ход гонки в критический момент.  

 

Дилан Груневеген — победитель Тура Брюгге-2026

 

Дилан Груневеген — победитель Тура Брюгге-2026

 

Как сообщает Het Nieuwsblad, ссылаясь на слова организаторов, ситуация могла быть ещё серьёзнее, так как активист намеревался приклеить себя к брусчатке перед пелотоном, но его успели убрать с дороги до того, как он это сделал. Однако к тому моменту ущерб уже был нанесён.

 

Организаторы гонки отреагировали решительно и подтвердили, что подадут официальную жалобу.

 

Организатор гонки Кристоф Импенс (Christophe Impens) сказал Het Nieuwsblad: «Выходя на дорогу перед приближающимся пелотоном, он подверг серьёзной опасности гонщиков. Повезло, что последствия завала оказались умеренными, что не отменяет безрассудного характера этой акции, которой не место в велоспорте».

 

 Но гонка продолжалась, давление со стороны команд Decathlon, Tudor, Unibet и Bahrain Victorious на участке с боковым ветром за 9 км до финиша снова разорвало группу, при этом Яспер Филипсен ненадолго оказался в отрыве и остался без поддержки товарищей.

 

За 7 км Давиде Баллерини (XDS Astana) атаковал и создал солидный просвет, но Lidl-Trek и Флориан Вермеерс (UAE Team Emirates-XRG) организовали успешное преследование, создав отрыв из десяти гонщиков. Перед финишем все снова объединились. Макс Валшайд (Lidl-Trek) попробовал застать врасплох группу, атаковав за 2,5 км до финиша, но через километр его догнали. Яспер Филипсен вышел вперёд в спринте, но Дилан Груневеген спринтовал с его колеса и обошёл на финишной черте.

 

Дилан Груневеген: «Пока что это очень удачная неделя в Бельгии. В нашей команде очень удачно сочетаются молодые и опытные. Молодые очень быстрые, все вдохновляют друг друга, чтобы выдавать свой максимум и создают особенную атмосферу.  

 

Погода сегодня была типично бельгийской. Гонка получилась очень тяжелой не только из-за ветра, но и из-за дождя, поэтому финиш выдался сложным. Нам удалось сохранить спокойствие и отлично сработать в концовке. Элмар Рейндерс вывел меня на хорошую позицию, затем Филипсен рано начал спринт, и мне оставалось только сесть за ним, а потом обойти его».

 

Тур Брюгге-2026. Результаты

Комментарии

  • zalex567
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    zalex567-Фото

    "наехал на выбоину, ......, которая не была обозначена". Ремко всегда во всех своих неудачах кого-нибудь виноватых ищет, не признавая своих ошибок и не делая для себя выводов (есть такой тип людей). Потому то и происходят с ним такие странноватые для сверхопытного гонщика случаи.

    Тем не менее, очень жаль его. Это больно и досадно.



    Что-то этой весной топовые гонщики часто падают, причём иногда сами по себе. Да ещё (в отдельных случаях) и завалы устраивая, в которых ещё по несколько топовых ложатся. В этот раз хотя бы Ремко индивидуально упал, Йонаса не положил или ещё кого-нибудь.

  • Starch27
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    Starch27-Фото

    Я не особо понимаю почему тут все пишут про джентльменство? Йонас явно не планировал атаковать и укатываться на этом этапе. Впереди было еще 3 горных этапа (оказалось, что 2), где у него явное преимущество. Зачем ему выходить вперёд, если какой-то глупец хочет 30 км по равнине лупашить? Он просто контролировал возможный ущерб и всё.

    По-прежнему говорю, что есть командная тактика и планирование ведения гонки. Научитесь это уважать, а не писать всякую браваду о том, что "ой, как некрасиво". Если бы сегодня Йонас поехал и завтра вместе с Ремко сдулся на Вальтере, то это было бы разумным шагом? Вы бы сами так поступили?

    Уезжать каждый этап за 100 км до финиша может только Погачар и сейчас, например, не вижу другой тактики победить его, кроме как сидеть все эти 100 км на колесе хвостиком и надеяться, что хватит сил удержаться и отспринтовать.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Чел ехал побеждать,а тут такое
  • RVL
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    RVL-Фото

    Чайник

    И опять...я ехал за победой/рукалицо/

    Похоже он рожден, что бы развлекать людей своими детскими фэйлами 

  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    nightbuster33-Фото

    Не растраивайтесь! Завтра и последующие два этапа распределят всех по местам. Будет не скучно!

  • Геродот
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    Геродот-Фото

    Интересно, а он что обоими руками сразу руль перехватывает? Так же никто не делает. Обычно поочереди. Блин, то пролетает мимо фургона впритирку и влетает в открывшуюся дверь. Теперь вот эта история. Правильно пишут наши "забугорные" коллеги, ему надо подружиться с головой и все наладится.

  • Николай Н.
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Очень жаль, что всё так вышло, он может завтра сойти с гонки.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Ты б сразу посмотрел, а не писать здесь)
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    Геродот-Фото
    В гугле)
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    А где почитать про большую вероятность?

Дни рождения

26 марта

Michael Leonard (EF Education-EasyPost)

Antonio Polga (Team Novo Nordisk)

27 марта

Pelayo Sanchez (Movistar Team)

Martin Tjotta (Uno-X Mobility)

Iker Gomez Lopez De Goicoechea (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

