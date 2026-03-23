VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Брюгге. Макс Кантер занимает третье место

Тур Брюгге-2026. Макс Кантер занимает третье место

 

 

Гонщик XDS Astana Team Макс Кантер занял третье место на «Туре Брюгге». Бельгийская однодневная гонка, в этом сезоне получившая новое название и обновлённый маршрут, прошла на дистанции 202,9 километра в окрестностях Брюгге и завершилась напряжённой развязкой с массовым спринтом.

 

Гонщики XDS Astana Team на протяжении всего дня активно работали впереди пелотона, контролируя ход гонки, и в итоге всё решилось в массовом спринте, где Макс Кантер финишировал третьим.

 

 

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

 

 

«Гонка с самого старта и до финиша получилась очень нервной. Было много эшелонов, но при этом пелотон так и не разбился на совсем маленькие группы, из-за чего напряжение сохранялось на протяжении всей дистанции.

 

Примерно за 20 километров до финиша я упал на брусчатке. Команда проделала невероятную работу, чтобы вернуть меня в пелотон, и, правда, спасла мой результат. Без ребят я бы не смог вернуться в гонку и бороться за какое-либо место в финале. В концовке я немного потерял позицию, к сожалению, поэтому старался оставаться рядом с сильнейшими.

 

В итоге всё сложилось неплохо, и моего спринта хватило для третьего места. Думаю, это хороший старт перед решающей частью брусчатых классик», — сказал Макс Кантер.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Понравилась ли Вам Милан - Сан-Ремо-2026?

Комментарии

  • zalex567
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    zalex567-Фото

    "наехал на выбоину, ......, которая не была обозначена". Ремко всегда во всех своих неудачах кого-нибудь виноватых ищет, не признавая своих ошибок и не делая для себя выводов (есть такой тип людей). Потому то и происходят с ним такие странноватые для сверхопытного гонщика случаи.

    Тем не менее, очень жаль его. Это больно и досадно.



    Что-то этой весной топовые гонщики часто падают, причём иногда сами по себе. Да ещё (в отдельных случаях) и завалы устраивая, в которых ещё по несколько топовых ложатся. В этот раз хотя бы Ремко индивидуально упал, Йонаса не положил или ещё кого-нибудь.

  • Starch27
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    Starch27-Фото

    Я не особо понимаю почему тут все пишут про джентльменство? Йонас явно не планировал атаковать и укатываться на этом этапе. Впереди было еще 3 горных этапа (оказалось, что 2), где у него явное преимущество. Зачем ему выходить вперёд, если какой-то глупец хочет 30 км по равнине лупашить? Он просто контролировал возможный ущерб и всё.

    По-прежнему говорю, что есть командная тактика и планирование ведения гонки. Научитесь это уважать, а не писать всякую браваду о том, что "ой, как некрасиво". Если бы сегодня Йонас поехал и завтра вместе с Ремко сдулся на Вальтере, то это было бы разумным шагом? Вы бы сами так поступили?

    Уезжать каждый этап за 100 км до финиша может только Погачар и сейчас, например, не вижу другой тактики победить его, кроме как сидеть все эти 100 км на колесе хвостиком и надеяться, что хватит сил удержаться и отспринтовать.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Чел ехал побеждать,а тут такое
  • RVL
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    RVL-Фото

    Чайник

    И опять...я ехал за победой/рукалицо/

    Похоже он рожден, что бы развлекать людей своими детскими фэйлами 

  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    nightbuster33-Фото

    Не растраивайтесь! Завтра и последующие два этапа распределят всех по местам. Будет не скучно!

  • Геродот
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    Геродот-Фото

    Интересно, а он что обоими руками сразу руль перехватывает? Так же никто не делает. Обычно поочереди. Блин, то пролетает мимо фургона впритирку и влетает в открывшуюся дверь. Теперь вот эта история. Правильно пишут наши "забугорные" коллеги, ему надо подружиться с головой и все наладится.

  • Николай Н.
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Очень жаль, что всё так вышло, он может завтра сойти с гонки.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Ты б сразу посмотрел, а не писать здесь)
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    Геродот-Фото
    В гугле)
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    А где почитать про большую вероятность?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

26 марта

Michael Leonard (EF Education-EasyPost)

Antonio Polga (Team Novo Nordisk)

27 марта

Pelayo Sanchez (Movistar Team)

Martin Tjotta (Uno-X Mobility)

Iker Gomez Lopez De Goicoechea (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2026 (146)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)