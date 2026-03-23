Тур Брюгге. Макс Кантер занимает третье место

Тур Брюгге-2026. Макс Кантер занимает третье место
Гонщик XDS Astana Team Макс Кантер занял третье место на «Туре Брюгге». Бельгийская однодневная гонка, в этом сезоне получившая новое название и обновлённый маршрут, прошла на дистанции 202,9 километра в окрестностях Брюгге и завершилась напряжённой развязкой с массовым спринтом.
Гонщики XDS Astana Team на протяжении всего дня активно работали впереди пелотона, контролируя ход гонки, и в итоге всё решилось в массовом спринте, где Макс Кантер финишировал третьим.
Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team
«Гонка с самого старта и до финиша получилась очень нервной. Было много эшелонов, но при этом пелотон так и не разбился на совсем маленькие группы, из-за чего напряжение сохранялось на протяжении всей дистанции.
Примерно за 20 километров до финиша я упал на брусчатке. Команда проделала невероятную работу, чтобы вернуть меня в пелотон, и, правда, спасла мой результат. Без ребят я бы не смог вернуться в гонку и бороться за какое-либо место в финале. В концовке я немного потерял позицию, к сожалению, поэтому старался оставаться рядом с сильнейшими.
В итоге всё сложилось неплохо, и моего спринта хватило для третьего места. Думаю, это хороший старт перед решающей частью брусчатых классик», — сказал Макс Кантер.
Пресс-служба XDS Astana Team
