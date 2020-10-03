Тур Брюгге-2026. Результаты

|
|
Bruges - Bruges, 202,9 км
|
|
|
1
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
4:15:57
|
|
|
2
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Max Kanter (Ger) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
4
|
|
Stanisław Aniołkowski (Pol) Cofidis
|
|
|
|
|
5
|
|
Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
6
|
|
Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
7
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
8
|
|
Laurenz Rex (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
9
|
|
Luke Lamperti (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
10
|
|
Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
11
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
12
|
|
Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
13
|
|
Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
14
|
|
Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
15
|
|
Florian Vermeersch (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
16
|
|
Hugo Hofstetter (Fra) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
17
|
|
Cees Bol (Ned) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
18
|
|
Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
19
|
|
Davide Ballerini (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
20
|
|
Floris Van Tricht (Bel) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
21
|
|
Stan Dewulf (Bel) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
22
|
|
Aaron Gate (Nzl) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
23
|
|
Carl-Frederik Bévort (Den) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
24
|
|
Axel Huens (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
25
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
26
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
27
|
|
Jonas Geens (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
28
|
|
Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
29
|
|
Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
30
|
|
Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
31
|
|
Wessel Mouris (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
0:00:06
|
|
|
32
|
|
Gerben Thijssen (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
33
|
|
Karsten Larsen Feldmann (Nor) Unibet Rose Rockets
|
|
0:00:08
|
|
|
34
|
|
Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
35
|
|
Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:00:10
|
|
|
36
|
|
Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
37
|
|
Madis Mihkels (Est) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
38
|
|
Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek
|
|
0:00:15
|
|
|
39
|
|
Joshua Giddings (Gbr) Lotto Intermarché
|
|
0:00:19
|
|
|
40
|
|
Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers
|
|
0:00:23
|
|
|
41
|
|
Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
0:00:24
|
|
|
42
|
|
Davide Toneatti (Ita) Xds Astana Team
|
|
0:00:39
|
|
|
43
|
|
Maximilian Richard Walscheid (Ger) Lidl-Trek
|
|
0:00:48
|
|
|
44
|
|
Filip Maciejuk (Pol) Movistar Team
|
|
|
|
|
45
|
|
Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
46
|
|
Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
47
|
|
Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
48
|
|
Vito Braet (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
49
|
|
Julius Van Den Berg (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
50
|
|
Sam Watson (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
51
|
|
Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
52
|
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
53
|
|
Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula
|
|
0:01:33
|
|
|
54
|
|
Tim Marsman (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
55
|
|
Tobias Müller (Ger) Unibet Rose Rockets
|
|
0:02:04
|
|
|
56
|
|
Niklas Märkl (Ger) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
57
|
|
Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:02:27
|
|
|
58
|
|
Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
59
|
|
Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
60
|
|
Itamar Einhorn (Isr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
61
|
|
Cesar Macias Estrada (Mex) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
62
|
|
Cyril Barthe (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
63
|
|
Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
64
|
|
Gianluca Pollefliet (Bel) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
65
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
66
|
|
Henrik Pedersen (Den) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
67
|
|
Pierre Thierry (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
68
|
|
Luca Giaimi (Ita) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
69
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
70
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
71
|
|
Matthias Schwarzbacher (Svk) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
72
|
|
Arjen Livyns (Bel) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
73
|
|
Cedric Beullens (Bel) Lotto Intermarché
|
|
0:02:32
|
|
|
74
|
|
Dries De Pooter (Bel) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
75
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
76
|
|
Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
77
|
|
Florian Senechal (Fra) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
78
|
|
Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
79
|
|
Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
80
|
|
Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
81
|
|
Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
82
|
|
Milan Van Den Haute (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
83
|
|
Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
84
|
|
Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
85
|
|
Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
86
|
|
Storm Ingebrigtsen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
87
|
|
Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula
|
|
0:02:38
|
|
|
88
|
|
Samuel Leroux (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
89
|
|
Niklas Larsen (Den) Unibet Rose Rockets
|
|
0:02:39
|
|
|
90
|
|
Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula
|
|
0:02:40
|
|
|
91
|
|
Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:03:30
|
|
|
92
|
|
Florian Dauphin (Fra) Totalenergies
|
|
0:03:52
|
|
|
93
|
|
Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
94
|
|
Ferre Geeraerts (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:04:04
|
|
|
95
|
|
Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
96
|
|
Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers
|
|
0:05:12
|
|
|
97
|
|
Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious
|
|
0:08:00
|
|
|
98
|
|
Rune Herregodts (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
99
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
100
|
|
Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Movistar Team
|
|
|
|
|
101
|
|
Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Attila Valter (Hun) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Vincenzo Albanese (Ita) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Matteo Milan (Ita) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lewis Bower (Nzl) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Titouan Fontaine (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sam Welsford (Aus) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lucas Hamilton (Aus) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Mathias Norsgaard (Den) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Robin Orins (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Oded Kogut (Isr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Rotem Tene (Isr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Amaury Capiot (Bel) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fabio Jakobsen (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Stian Fredheim (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Camille Charret (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alex Kirsch (Lux) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jan Maas (Ned) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alexis Renard (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tomoya Koyama (Jpn) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Rodrigo Alvarez Rodriguez (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Georgios Bouglas (Gre) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Daniel Cavia Sanz (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Vojtěch Kmínek (Cze) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alexandre Mayer (Mri) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tom Crabbe (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Nolan Huysmans (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Artuur Torney (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Noah Vandenbranden (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Nicola Marcerou (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jason Tesson (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Elmar Reinders (Ned) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Abram Stockman (Bel) Unibet Rose Rockets
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Robbe Ghys (Bel) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Ryan William Mullen (Irl) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Milan Fretin (Bel) Cofidis
|
|
|
