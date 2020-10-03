Тур Брюгге-2026. Результаты

Bruges - Bruges, 202,9 км

 

 

1

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet Rose Rockets

 

4:15:57

 

 

2

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

0:00:00

 

 

3

 

Max Kanter (Ger) Xds Astana Team

 

 

 

 

4

 

Stanisław Aniołkowski (Pol) Cofidis

 

 

 

 

5

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

6

 

Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

7

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

8

 

Laurenz Rex (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

9

 

Luke Lamperti (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

10

 

Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

11

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

12

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek

 

 

 

 

13

 

Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

14

 

Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

15

 

Florian Vermeersch (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

16

 

Hugo Hofstetter (Fra) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

17

 

Cees Bol (Ned) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

18

 

Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

19

 

Davide Ballerini (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

20

 

Floris Van Tricht (Bel) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

21

 

Stan Dewulf (Bel) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

22

 

Aaron Gate (Nzl) Xds Astana Team

 

 

 

 

23

 

Carl-Frederik Bévort (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

24

 

Axel Huens (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

25

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

26

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

27

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

28

 

Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

29

 

Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

30

 

Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Team

 

 

 

 

31

 

Wessel Mouris (Ned) Unibet Rose Rockets

 

0:00:06

 

 

32

 

Gerben Thijssen (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

33

 

Karsten Larsen Feldmann (Nor) Unibet Rose Rockets

 

0:00:08

 

 

34

 

Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

35

 

Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

0:00:10

 

 

36

 

Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

37

 

Madis Mihkels (Est) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

38

 

Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek

 

0:00:15

 

 

39

 

Joshua Giddings (Gbr) Lotto Intermarché

 

0:00:19

 

 

40

 

Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers

 

0:00:23

 

 

41

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal Quick-Step

 

0:00:24

 

 

42

 

Davide Toneatti (Ita) Xds Astana Team

 

0:00:39

 

 

43

 

Maximilian Richard Walscheid (Ger) Lidl-Trek

 

0:00:48

 

 

44

 

Filip Maciejuk (Pol) Movistar Team

 

 

 

 

45

 

Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Lotto Intermarché

 

 

 

 

46

 

Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

47

 

Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

48

 

Vito Braet (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

49

 

Julius Van Den Berg (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

50

 

Sam Watson (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

51

 

Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

52

 

Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

53

 

Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula

 

0:01:33

 

 

54

 

Tim Marsman (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

55

 

Tobias Müller (Ger) Unibet Rose Rockets

 

0:02:04

 

 

56

 

Niklas Märkl (Ger) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

57

 

Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility

 

0:02:27

 

 

58

 

Emilien Jeanniere (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

59

 

Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

60

 

Itamar Einhorn (Isr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

61

 

Cesar Macias Estrada (Mex) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

62

 

Cyril Barthe (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

63

 

Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

64

 

Gianluca Pollefliet (Bel) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

65

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

66

 

Henrik Pedersen (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

67

 

Pierre Thierry (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

68

 

Luca Giaimi (Ita) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

69

 

Jenthe Biermans (Bel) Cofidis

 

 

 

 

70

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

71

 

Matthias Schwarzbacher (Svk) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

72

 

Arjen Livyns (Bel) Xds Astana Team

 

 

 

 

73

 

Cedric Beullens (Bel) Lotto Intermarché

 

0:02:32

 

 

74

 

Dries De Pooter (Bel) Team Jayco Alula

 

 

 

 

75

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

76

 

Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

77

 

Florian Senechal (Fra) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

78

 

Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

79

 

Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

80

 

Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

81

 

Connor Swift (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

82

 

Milan Van Den Haute (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

83

 

Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

84

 

Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

85

 

Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

86

 

Storm Ingebrigtsen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

87

 

Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula

 

0:02:38

 

 

88

 

Samuel Leroux (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

89

 

Niklas Larsen (Den) Unibet Rose Rockets

 

0:02:39

 

 

90

 

Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula

 

0:02:40

 

 

91

 

Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team

 

0:03:30

 

 

92

 

Florian Dauphin (Fra) Totalenergies

 

0:03:52

 

 

93

 

Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

94

 

Ferre Geeraerts (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:04:04

 

 

95

 

Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

96

 

Artem Shmidt (Usa) Ineos Grenadiers

 

0:05:12

 

 

97

 

Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious

 

0:08:00

 

 

98

 

Rune Herregodts (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

99

 

Nadav Raisberg (Isr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

100

 

Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

101

 

Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

DNF

 

Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

DNF

 

Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Attila Valter (Hun) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

DNF

 

Vincenzo Albanese (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Honoré Mikkel Honoré Mikkel (Den) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Matteo Milan (Ita) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

DNF

 

Lewis Bower (Nzl) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

DNF

 

Titouan Fontaine (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

DNF

 

Sam Welsford (Aus) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

DNF

 

Lucas Hamilton (Aus) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

DNF

 

Mathias Norsgaard (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

DNF

 

Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek

 

 

 

 

DNF

 

Robin Orins (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

DNF

 

Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Oded Kogut (Isr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Rotem Tene (Isr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Amaury Capiot (Bel) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Fabio Jakobsen (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

DNF

 

Stian Fredheim (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Camille Charret (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Alex Kirsch (Lux) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Jan Maas (Ned) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Alexis Renard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Tomoya Koyama (Jpn) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Rodrigo Alvarez Rodriguez (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Georgios Bouglas (Gre) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Daniel Cavia Sanz (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Vojtěch Kmínek (Cze) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Alexandre Mayer (Mri) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Tom Crabbe (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

DNF

 

Nolan Huysmans (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

DNF

 

Artuur Torney (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

DNF

 

Noah Vandenbranden (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

DNF

 

Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

DNF

 

Nicola Marcerou (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

DNF

 

Jason Tesson (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

DNF

 

Elmar Reinders (Ned) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

DNF

 

Abram Stockman (Bel) Unibet Rose Rockets

 

 

 

 

DNS

 

Robbe Ghys (Bel) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

DNS

 

Ryan William Mullen (Irl) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

DNS

 

Milan Fretin (Bel) Cofidis

 

 

 

 

  

Теги к статье: Тур Брюгге-2026 Ronde Van Brugge - Tour of Bruges-2026 гонка Мирового тура однодневная велогонка

  1. MVDP

    Вчера, 21:01 | Регистрация: 3.10.2020

    Груня - ракета! Переживает второе рождение.

Комментарии

  • zalex567
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    zalex567-Фото

    "наехал на выбоину, ......, которая не была обозначена". Ремко всегда во всех своих неудачах кого-нибудь виноватых ищет, не признавая своих ошибок и не делая для себя выводов (есть такой тип людей). Потому то и происходят с ним такие странноватые для сверхопытного гонщика случаи.

    Тем не менее, очень жаль его. Это больно и досадно.



    Что-то этой весной топовые гонщики часто падают, причём иногда сами по себе. Да ещё (в отдельных случаях) и завалы устраивая, в которых ещё по несколько топовых ложатся. В этот раз хотя бы Ремко индивидуально упал, Йонаса не положил или ещё кого-нибудь.

  • Starch27
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    Starch27-Фото

    Я не особо понимаю почему тут все пишут про джентльменство? Йонас явно не планировал атаковать и укатываться на этом этапе. Впереди было еще 3 горных этапа (оказалось, что 2), где у него явное преимущество. Зачем ему выходить вперёд, если какой-то глупец хочет 30 км по равнине лупашить? Он просто контролировал возможный ущерб и всё.

    По-прежнему говорю, что есть командная тактика и планирование ведения гонки. Научитесь это уважать, а не писать всякую браваду о том, что "ой, как некрасиво". Если бы сегодня Йонас поехал и завтра вместе с Ремко сдулся на Вальтере, то это было бы разумным шагом? Вы бы сами так поступили?

    Уезжать каждый этап за 100 км до финиша может только Погачар и сейчас, например, не вижу другой тактики победить его, кроме как сидеть все эти 100 км на колесе хвостиком и надеяться, что хватит сил удержаться и отспринтовать.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Чел ехал побеждать,а тут такое
  • RVL
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    RVL-Фото

    Чайник

    И опять...я ехал за победой/рукалицо/

    Похоже он рожден, что бы развлекать людей своими детскими фэйлами 

  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    nightbuster33-Фото

    Не растраивайтесь! Завтра и последующие два этапа распределят всех по местам. Будет не скучно!

  • Геродот
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    Геродот-Фото

    Интересно, а он что обоими руками сразу руль перехватывает? Так же никто не делает. Обычно поочереди. Блин, то пролетает мимо фургона впритирку и влетает в открывшуюся дверь. Теперь вот эта история. Правильно пишут наши "забугорные" коллеги, ему надо подружиться с головой и все наладится.

  • Николай Н.
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Очень жаль, что всё так вышло, он может завтра сойти с гонки.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Ты б сразу посмотрел, а не писать здесь)
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    Геродот-Фото
    В гугле)
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    А где почитать про большую вероятность?

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

